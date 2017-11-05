Первые атаки роботов

Ровно 100 лет назад состоялось первое относительно успешное применение беспилотной дистанционно-управляемой боевой машины против другой военной машины. Германский скоростной глиссер "Фернленкбот", управляемый по проводу с берега, таранил английский монитор "Эребус", участвовавший в блокаде бельгийского побережья.Дальность действия этого оружия составляла 20 километров - такова была длина провода. Однако на такой дистанции управлять небольшим 12-метровым катером невозможно, он просто теряется из виду. Поэтому атаку сопровождал гидросамолет, с которого по радио передавались на пульт управления данные о направлении движения "Фернленкбота". В соответствии с этими данными оператор осуществлял корректировку курса.Система получилась довольно сложной и инерционной, но она сработала, глиссер врезался в "Эребус" прямо посередине корпуса. Контактный взрыватель подорвал 700-килограммовый заряд, однако монитор не затонул. Его спас укрепленный вдоль борта противоторпедный кессон, принявший на себя энергию взрыва. "Эребус" своим ходом ушел в порт на ремонт."Фернленкбот" был разработан в 1915 году на фирме "Сименс". По заказу германского ВМФ в том же году построили опытную партию из 12 таких катеров, часть из которых направили на западный фронт - во Фландрию, а остальные - на восточный - в Курляндию. Первая попытка их применения была отмечена еще 24 апреля 1916 года, но тогда из-за отказа рулевого управления катеру пришлось дать команду на самоликвидацию.25 сентября 1916 года в очередной атаке у глиссера заглох мотор и его вновь пришлось уничтожить во избежание захвата противником. 1 марта 1917 года - первый успех, "Фернленкбот", управляемый с борта боевого корабля, подорвал английскую береговую батарею, охранявшую вход в порт Ньюпорта. 6 сентября еще один катер атаковал британский блокадный монитор, но был вовремя замечен и потоплен его скорострельными противоминными пушками. Так же закончилась предпринятая 3 ноября попытка таранить русский эсминец в Рижском заливе.В 1918 году оставшиеся "Фернленкботы" переоборудовали под "чистое" радионаведение с гидропланов. 25 мая была предпринята единственная атака "радиоглиссера", но она не увенчалась успехом из-за поломки радиостанции на самолете-наводчике. Неуправляемый глиссер проскочил мимо цели, а потом на нем сработал смоликвидатор.В общем, "Фернленкботы" значительно опередили свое время. Идея была хорошая, но недостаточная надежность тогдашней техники и нехватка времени на ее отладку, не позволила этой идее реализоваться в полной мере.На заставке - изображение "Фернленкбота", дальше - чертеж "Эребуса" с противоторпедными кессонами и послевоенный снимок того же монитора уже без них.