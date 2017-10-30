20:50 30 октября

Тягнибок: Если мы вернём Крым, его захватит Турция

Решил напомнить о себе глава украинской ультранационалистической партии «Свобода» Олег Тягнибок. Выступая в эфире украинского телеканала NewsOne, Тягнибок коснулся темы освобождения представителей запрещённой в России экстремистской организации «Меджлис» Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. По словам радикала, меджлисовцев Турция попросила освободить не просто так. Тягнибок считает, что таким образом Турция высказывает свои притязания на Крым.

По словам Тягнибока, тема Крыма в таком контексте становится «очень небезопасной для Украины». Нардеп ВРУ заявляет, что крымская тема переходит с поля «Украина – Россия» в поле «Турция – Россия».

Тягнибок:
Вернув Крым, Украина рискует его снова утратить.



Главный «свободовец» при этом объявил, что Турция будет делать всё, чтобы Крым стал турецким, так как «помнит об истории полуострова».

Тягнибок:
Я не исключаю, что через год, пять, десять лет Турция может предпринять шаги по созданию не просто (крымскотатарской) национальной автономии в Крыму, а вообще отдельного государства.


Получается, что нардеп ВРУ пытается убедить соотечественников в том, что думать о Крыме в любом случае не нужно.

При этом Тягнибок объявил, что в нынешнем Крыму проживает «30-40% украинского населения», что уже является неправдой. Дальше -
больше. Тягнибок сделал заявление, в котором напомнил о коренном статусе крымскотатарского народа и необходимости этот статус защищать по конституции. Всё бы замечательно, вот только Тягнибок снабдил эти слова заявлением о том, что он "известен как украинец, который привык следовать конституции". Это объявляет тот, кто принял самое непосредственное участие в антиконституционном переводе на Украине!..

Видео (примерно с момента 33 мин):

Использованы фотографии: NewsOne
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Комментарии 32

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  1. svp67 Сегодня, 18:51
    Тягнибок: Если мы вернём Крым, его захватит Турция

    Не понял...это что минуты просветления....
    svp67
    1. 210окв Сегодня, 18:54
      Кратковременная ремиссия..Что они полезли то к вечеру?Хотя мне на работу.И эти морды с сайта я даже и вспоминать не буду.Я имею ввиду чугункина и тягнипопу..и им подобные..
      Цитата: svp67
      Тягнибок: Если мы вернём Крым, его захватит Турция

      Не понял...это что минуты просветления....
      210окв
      1. Чёрный Сегодня, 18:57
        Цитата: svp67
        Не понял...это что минуты просветления....

        В смысле просветления?...у олигофренов просветления не бывает...тут ведь можно как повернуть...Тягнибок обвинил Турцию в подготовки аХрессии по захвату Крымв ( ну который Тягнибок со своими киборгами радужными отвоюет у России) wassat
        Чёрный
        1. Тралл Сегодня, 19:29
          Блин, они определятся сегодня на кого нападать, на Каталонию или Турцию? smile
          Тралл
          1. Pirogov Сегодня, 20:12
            Цитата: Тралл
            Блин, они определятся сегодня на кого нападать, на Каталонию или Турцию?

            Каталония явно слабее и пограбить есть что ,поэтому других вариантов нет .
            Pirogov
      2. Александр 3 Сегодня, 19:01
        Зачем вообще писать -что сказал тот или иной "умник".С таким же успехом можно писать высказывания из дурдома.
        Александр 3
        1. 79807420129 Сегодня, 19:50
          А задолбали уже эти возвращатели,только бла бла бла.
          79807420129
    2. Чёрный Сегодня, 18:55
      Чёт то Климкин ляпнет, то Тягнибок...сегодня вна украине день олигофрена wassat....Куда смотрит ВОЗ, ООН, правозащитники!...где психиаторы без границ?....
      Чёрный
      1. svp67 Сегодня, 18:56
        Цитата: Чёрный
        Чёт то Климкин ляпнет, то тягнибок...сегодня вна украине день олигофрена

        Да в том и дело, что Тягнибок очень близок к истине...Турция ни когда и не скрывала своих претензий на Крым.
        svp67
        1. Чёрный Сегодня, 19:03
          Цитата: svp67
          Да в том и дело, что Тягнибок очень близок к истине...Турция ни когда и не скрывала своих претензий на Крым.

          Думаю, что в ближайшие годы туркам и без претензий на Крым будет весело. Там им американцы курдов для шоу готовят... smile
          Чёрный
        2. Alexey RA Сегодня, 19:07
          Цитата: svp67
          Да в том и дело, что Тягнибок очень близок к истине...Турция ни когда и не скрывала своих претензий на Крым.

          Самое забавное то, что во времена принадлежности Крыма независимой Украине официальный Киев активно поддерживал крымских татар - как противовес русскому населению полуострова. Фактически, Киев своими руками взращивал тех, кто был готов принести Крым Турции.
          Alexey RA
          1. PSih2097 Сегодня, 20:45
            Цитата: Alexey RA
            Самое забавное то, что во времена принадлежности Крыма независимой Украине официальный Киев активно поддерживал крымских татар - как противовес русскому населению полуострова.

            самое забавное, что при полной утрате Россией власти над Крымом, договором от черти какого то года -- Турция забирает полуостров назад к себе...
            Читайте историю -- и да будет вам счастье...
            PSih2097
      2. рюрикович Сегодня, 19:29
        Цитата: Чёрный
        сегодня вна украине день олигофрена

        По-моему, вна украине уже эпоха олигофренов наступила, года эдак с 2014 what lol
        рюрикович
    3. Logall Сегодня, 18:56
      Цитата: svp67
      Не понял...это что минуты просветления....

      Нет, просто решил показать, что он думает не так как Порошенко! Это нынче модно... Альтернативная точка Зрения...
      Logall
    4. Банщик-М Сегодня, 19:13
      Цитата: svp67
      Тягнибок: Если мы вернём Крым, его захватит Турция

      Не понял...это что минуты просветления....

      Да все они там в Киеве понимают, хотя дурку включили..За русофобию платят хорошо!
      Если бы не Россия ,Украину уже бы давно на ножи поставили поляки или турки или еще кто либо..
      Так просто получилось , "Россия щедрая душа" (помните брэнд шоколада , которым владеет западная компания ) ? Эти черти временщики , уже практически все уничтожили (промышленность и т.д.)Сейчас хотят нахапать кредитов и свалить ..Пусть "клятые" платят и восстанавливают ! Эх Россия !
      Банщик-М
    5. Primoos Сегодня, 19:14
      Без если! Тягнибоку надо не о Крыме думать, а как он будет когти из Украины рвать, когда их там громадяне вешать станут за все их паскудства. Мыслитель драный.
      Primoos
    6. iouris Сегодня, 19:29
      Если ОНИ вернут Крым, это будет означать, что СССР полностью уничтожен и на его территории установлен "новый порядок". В этом случае Украины и Турции не существует тоже. Если это невозможно понять, это нужно просто запомнить.
      iouris
    7. Немезида Сегодня, 20:06
      Похоже на то...
      Немезида
  2. Васся Вассин Сегодня, 18:55
    Когда они уже там все сгниют, перепреют, перебродят, разложатся и истлеют? Нужное подчеркнуть....
    Васся Вассин
  3. Симон Сегодня, 19:02
    Пускай не переживает Тягнибок, Крым останется Российским! stop tongue
    Симон
  4. Симон Сегодня, 19:04
    Цитата: Васся Вассин
    Когда они уже там все сгниют, перепреют, перебродят, разложатся и истлеют? Нужное подчеркнуть....

    Лучше пускай перегрызутся, а мы посмотрим и посмеемся . laughing
    Симон
  5. БМП-2 Сегодня, 19:06
    Вещий Олег? И по совместительству конь в свободное время...
    БМП-2
  6. kefan Сегодня, 19:09
    Высказывания этого клоуна даже обсуждать не имеет никакого смысла.
    kefan
  7. Симон Сегодня, 19:11
    Цитата: svp67
    Цитата: Чёрный
    Чёт то Климкин ляпнет, то тягнибок...сегодня вна украине день олигофрена

    Да в том и дело, что Тягнибок очень близок к истине...Турция ни когда и не скрывала своих претензий на Крым.

    Близок локоть, да не укусишь его! Обломаются. В Севастополе у нас хороший кулак находится, хватит всех причиндалов в Черном море утопить
    Симон
  8. Mavrikiy Сегодня, 19:16
    Тягнибок: Если мы вернём Крым, его захватит Турция
    Ну и что вас смущает? Не съем, так по надкусываю, нормальный, здоровый менталетет.
    Вернете Донбасс его заберет Россия. Львов заберет Польша. У вас очень крепкий здоровущий организм. Вот и пойдете на органы, раз бог ума не дал.
    Mavrikiy
  9. Лелёк Сегодня, 19:17
    (Я не исключаю, что через год, пять, десять лет Турция может предпринять шаги по созданию не просто (крымскотатарской) национальной автономии в Крыму, а вообще отдельного государства.)

    ТЯГНЫвбок, возомнил себя политпророком. "РЖУНИМАГУ". Права была Фаина Раневская: " Под цветастым хвостом павлина находится обыкновенная куриная ж**а". bully
    Лелёк
  10. ARES623 Сегодня, 19:25
    "По словам Тягнибока, тема Крыма в таком контексте становится «очень небезопасной для Украины». "
    Ничего, в общем-то, странного нет. Под мантры об "освобождении Крыма от российской оккупации" надо подкладывать какие-то реальные действия, но страшно. Поэтому надо настойчиво объяснять народу, почему сегодня этого (освобождать Крым) делать не надо. Ведь скоро могут случиться выборы, в том числе и в ВРУ. Надо заранее готовить отмазки, почему за прошедшие три года никто из отмороженных нациков во главе нацбатов на Перекоп так и не пошел.
    ARES623
  11. Vladimir71 Сегодня, 19:44
    Эх чертила западенский мандражирует а ведь есть прекрасная народная пословица волков бояться в лес не ходить хохлушек бояться в рот не давать)))
    Vladimir71
  12. Бензорез Сегодня, 19:52
    Я смотрю в Крыму жить стало, что на пороховой бочке однако. И это меня как аборигена отнюдь не радует. Мало того, что санкций полные жмени, так ещё его как мешок картошки делят-передают, перераспределяют все кому не лень(включая кандидата в президенты РФ). no
    Бензорез
  13. лысова Сегодня, 19:59
    Ну что, за двоякие мысли!? Во первых, Россия больше своего не раздаст, как Хрущёв Украине - железный опыт
    "доверия". Во вторых - Турция всегда получит очередную дозу успрокоения, да и понятно не дёрнуться. С головой, хоть чуть - чуть, дружить надо, не позорится - вроде как в эфире и при всех. fool
    лысова
  14. Геркулесыч Сегодня, 20:24
    Через он бз-дит, за ними же сша! ! lol Янки туркам заявят, чтобы те сами себе новый Крым насыпали lol , или попросили это сделать китайцев! lol
    Геркулесыч
  15. demo Сегодня, 20:24
    Пора открывать сайт под названием - "Новости из дурдома".
    Хватит, ну в самом деле.
    demo
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