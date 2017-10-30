Тягнибок: Если мы вернём Крым, его захватит Турция

Вернув Крым, Украина рискует его снова утратить.

Я не исключаю, что через год, пять, десять лет Турция может предпринять шаги по созданию не просто (крымскотатарской) национальной автономии в Крыму, а вообще отдельного государства.

Решил напомнить о себе глава украинской ультранационалистической партии «Свобода» Олег Тягнибок. Выступая в эфире украинского телеканала NewsOne, Тягнибок коснулся темы освобождения представителей запрещённой в России экстремистской организации «Меджлис» Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. По словам радикала, меджлисовцев Турция попросила освободить не просто так. Тягнибок считает, что таким образом Турция высказывает свои притязания на Крым.По словам Тягнибока, тема Крыма в таком контексте становится «очень небезопасной для Украины». Нардеп ВРУ заявляет, что крымская тема переходит с поля «Украина – Россия» в поле «Турция – Россия».Тягнибок:Главный «свободовец» при этом объявил, что Турция будет делать всё, чтобы Крым стал турецким, так как «помнит об истории полуострова».Тягнибок:Получается, что нардеп ВРУ пытается убедить соотечественников в том, что думать о Крыме в любом случае не нужно.При этом Тягнибок объявил, что в нынешнем Крыму проживает «30-40% украинского населения», что уже является неправдой. Дальше -больше. Тягнибок сделал заявление, в котором напомнил о коренном статусе крымскотатарского народа и необходимости этот статус защищать по конституции. Всё бы замечательно, вот только Тягнибок снабдил эти слова заявлением о том, что он "известен как украинец, который привык следовать конституции". Это объявляет тот, кто принял самое непосредственное участие в антиконституционном переводе на Украине!..Видео (примерно с момента 33 мин):