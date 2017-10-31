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Под Андреевским флагом
– Товарищ главнокомандующий, ВМФ России начал отсчёт очередного десятилетия в своей более чем 300-летней истории. Главное командование ВМФ дислоцировано в стенах Адмиралтейства, которые не только помнят эту историю, но и впитывают события нового времени. А что эти стены запомнили за последние несколько лет?
– Любое развитие, в том числе и Военно-морского флота, носит этапный характер. Есть так называемые реперные точки, или рубежи, после которых начинаются наиболее значимые преобразования. И в летопись Адмиралтейства однозначно внесён наиболее значимый рубеж, который дал старт новому этапу в развитии и деятельности ВМФ России. Этот рубеж наступил 5 лет назад. Вооружённые Силы получили мощный толчок развития, а Военно-морской флот, как их составная часть, получил сильный импульс и чёткие ориентиры, указывающие точный курс движения дальше.
Удивительно, но так совпало, что и Главное командование ВМФ передислоцировалось в Санкт-Петербург именно 5 лет назад. Совпадение, но знаковое.
Военно-морской флот, как и подобает флоту морской державы, восстановил своё присутствие в Мировом океане. В дальней и морской зонах присутствует свыше 100 кораблей всех четырёх флотов.
Мы вернулись в Мировой океан исключительно в целях обеспечения безопасности интересов страны и поддержания стабильности в условиях постоянного возникновения новых угроз на море. Министром обороны РФ поставлена задача сделать это присутствие ещё более эффективным. География районов, где видят Андреевский флаг, расширилась. Создано оперативно-стратегическое командование в Арктической зоне, постоянное оперативное соединение Военно-морского флота в Средиземном море. Это важнейшие решения, позволяющие нам и далее совершенствоваться, обеспечивая безопасность морской деятельности России. Разнородные группировки боевых кораблей всё чаще выполняют поставленные задачи в море, продолжают оттачивать межфлотское взаимодействие. Если оглянуться, то всего несколько лет назад мы только начинали отрабатывать действия сил флотов в море по единому замыслу и плану. Сейчас этот уровень стал неизмеримо выше. Например, корабли Северного, Тихоокеанского, Черноморского и Балтийского флотов успешно действуют в Средиземном море, выполняя общие задачи и дополняя друг друга в составе группировок различного назначения. Так должно быть. Военно-морское искусство не может быть статичным.
Говоря о наплаванности кораблей ВМФ, могу отметить следующую динамику. В 2013 году она составляла 5900 суток. В 2014 году уже 12 700, в 2015-м – 14 200, в 2016-м – 15 600, а в 2017-м – 17 100 суток
– В учебных заведениях военные моряки изучают историю военно-морского искусства. А появляются ли новые страницы в этой науке?
– Безусловно. Характер действий сил ВМФ России за последние несколько лет позволяет писать целые главы на основе нового уникального опыта. Возьмите хотя бы поход корабельной авианосной группы во главе с ТАВКР «Адмирал Кузнецов» в 2016–2017 годах. Первое в новой истории боевое применение нашего тяжёлого авианесущего крейсера, первое выполнение реальных боевых задач палубной морской авиацией с борта этого корабля. Лётчики авиакрыла Северного флота успешно решили боевые задачи с нанесением ударов по наземным объектам реального противника – террористических группировок на территории Сирийской Арабской Республики. Они выполнили 420 боевых вылетов, из которых 117 в сложных условиях ночного времени. Ими было поражено 1252 объекта террористов. Впервые было отработано в реальных условиях многофункциональное по своему составу авиакрыло ТАВКР «Адмирал Кузнецов», включающее в себя самолёты Су-33, МиГ-29К, палубные вертолёты Ка-52, Ка-27ПЛ, Ка-27ПС, Ка-29. Это позволило выполнить весь спектр поставленных задач в воздушном пространстве над морем и сушей.
Этот опыт, так же как и опыт выполнения стрельб высокоточным оружием подводных лодок проекта 636.3, фрегатов 1135.6 и малых ракетных кораблей по объектам террористов, анализируется, включается в программы подготовки в военно-морских образовательных учреждениях, используется в подготовке командиров кораблей и офицерского звена.
Военно-морское присутствие – необходимость и важный инструмент стабильности в Мировом океане. В связи с этим мы продолжаем совершенствовать силы общего назначения. Такую задачу поставил нам министр обороны РФ, и мы её выполним. Когда-то, в недавнем прошлом, Андреевский флаг в океане многими воспринимался как некая сенсация. Но сейчас все, кто скептически к этому относился, понимают – это реальность. Наши корабли выполняют задачи межфлотских переходов, во всех широтах действуют в составе отрядов и группировок, участвуют в международных учениях, учениях межфлотского и межвидового масштаба. Мероприятия боевой подготовки в море имеют достаточную динамику и эффективность. Например, если в 2012 году мы проводили чуть более 200 тактических учений, то сейчас, в 2017 году, мы вышли на уровень около 500. Это не интенсивность ради интенсивности. Это неуклонное повышение качественных параметров нашей подготовки. Будем совершенствоваться и дальше.
– Вы сказали о международных учениях. Какие цели достигаются в ходе проведения таких учений?
– Мы всегда были открыты для сотрудничества на море. Я имею в виду то военно-морское сотрудничество, когда совпадают общие приоритеты. С этой точки зрения как пример могу привести ежегодное российско-китайское военно-морское учение «Морское взаимодействие», учение с нашими индийскими коллегами «Индра». В ходе этих учений мы взаимодействуем исходя из общих интересов, главным из которых является стабильность и безопасность на море и, конечно, из равноправных партнёрских отношений. На учениях такого формата отрабатывается оперативная совместимость между флотами государств, приобретается уникальный опыт, происходит обмен традициями. Это очень здорово, когда моряки разных стран понимают друг друга на море.
Кстати, сродни международным учениям, международные конкурсы, которые проводятся в рамках АрМИ. Только в этом случае добавляется ещё один стимул – состязательность. Международные военно-морские конкурсы «Глубина», «Кубок моря» уже стали отличной ежегодной традицией, которая сближает в ходе состязаний моряков многих стран.
– Военно-морской флот находится на этапе активного переоснащения. Какова динамика в этой важнейшей сфере?
– Устойчивая. Буквально за последнюю пятилетку сложилась уверенная положительная тенденция по всем направлениям оснащения флота подводными лодками, надводными кораблями, системами вооружения. Обновляются группировки ракетных подводных крейсеров стратегического назначения за счёт строительства атомных подводных лодок проекта «Борей» и «Борей-А». Обновляется группировка многоцелевых АПЛ за счёт строительства атомных подводных крейсеров проекта «Ясень».
Кстати, сообщу читателям «Красной звезды» такую новость. Буквально в ближайшее время на предприятии «Севмаш» в Северодвинске будет выведен из эллинга очередной ракетный атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир». Это событие состоится в ноябре.
В рамках развития морских сил общего назначения обновляется и неатомная составляющая подводных сил ВМФ. Построены дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 для Черноморского флота. И не просто построены, но и доказали свою эффективность при нанесении ударов ракетами «Калибр» по террористам на территории Сирии. Сейчас на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге начато строительство подводных лодок этого проекта для Тихоокеанского флота.
Параллельно продолжается строительство дизель-электрических подводных лодок проекта 677 (типа «Лада») «Кронштадт» и «Великие Луки». Буквально несколько дней назад на рабочем совещании в Адмиралтействе мне доложили, что секции первой серийной подводной лодки этого проекта «Кронштадт» состыкованы в единый корпус, производится монтаж трубопроводов и различных систем жизнеобеспечения подводной лодки. Идёт монтаж электрооборудования и линии вала, осуществляется погрузка выдвижных устройств. На подводной лодке «Великие Луки» сформированы носовая и кормовая секции корпуса, произведены гидравлические испытания обоих секций. Мы отработали такую систему работы в вопросах кораблестроения, которая позволяет сопровождать каждый этап строительства корабля или подводной лодки от момента закладки до передачи в состав ВМФ.
– Как вы охарактеризуете процесс оснащения ВМФ новыми образцами техники и вооружений в привязке к географии дислокации флотов?
– Приведу несколько примеров, которые иллюстрируют практическую и целенаправленную работу Министерства обороны РФ и Главного командования ВМФ по развитию и обновлению сил флота в местах их дислокации. Характеризуя южное направление, могу отметить, что существенно укреплены позиции как Черноморского флота, так и Каспийской флотилии. Но акцентирую внимание на том, что это укрепление идёт с целью создания необходимого баланса сил. Я имею в виду восстановление и развитие того потенциала, который позволит эффективно обеспечивать безопасность государства с морских направлений в операционной зоне ответственности Черноморского флота и Каспийской флотилии. Так, повторюсь, подводные силы Черноморского флота за последние несколько лет пополнились серией новейших подводных лодок проекта 636.3, а его надводная составляющая продолжает пополняться фрегатами 1135.6, малыми ракетными кораблями проекта 21631, оснащёнными высокоточным оружием. До конца года ЧФ получит в свой состав третий фрегат проекта 1135.6 «Адмирал Макаров» и очередной малый ракетный корабль «Вышний Волочёк». В 2018 году Черноморский флот пополнится головным патрульным кораблём нового поколения «Василий Быков».
Серия именно этих патрульных кораблей строится для Черноморского флота. Их возможности будут наиболее востребованы в операционной зоне ответственности ЧФ.
Каспийская флотилия стала по-настоящему высокомобильным объединением, которое может решать задачи любой сложности. Она обновлена ракетными кораблями, малыми ракетными кораблями и малыми артиллерийскими кораблями. Развивается инфраструктура базирования Каспийской флотилии и переоснащается морская пехота. Если же посмотреть в недавнее прошлое Каспийской флотилии, то можно в нём увидеть по-настоящему раритетное соединение артиллерийских катеров. Это было совсем недавно. В короткое время каспийцы получили в свой состав самые новые корабли, которые соответствуют задачам, выполняемым флотилией.
– Позитивные перемены и на Дальнем Востоке...
– За 5 лет придан импульс процессу укрепления Тихоокеанского флота, силы которого обеспечивают безопасность России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На Камчатку прибыли новейшие атомные подводные крейсера «Владимир Мономах», «Александр Невский». Спасательные силы Тихоокеанского флота получили в свой состав океанское спасательное судно «Игорь Белоусов». Начато строительство новейших дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота. Первые две – «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» – строятся на стапелях «Адмиралтейских верфей». Решаются вопросы судоремонта в отношении многоцелевых подводных лодок Тихоокеанского флота и его надводных кораблей. Строятся корветы нового поколения. Этот процесс в развитии. Считаю, что сделано главное – на Дальнем Востоке восстановлены и развиваются все производственные цепочки, задействованные в военном кораблестроении. Обновление Тихоокеанского флота идёт и будет активизироваться, поскольку операционная зона ответственности ТОФ огромна и требует соответствующего состава надводных и подводных сил. Тихоокеанцы эффективно и качественно решают поставленные задачи, участвуя в дальних походах, учениях и других мероприятиях боевой подготовки.
Что касается Севера. Последние несколько лет позволили нам чётко сориетироваться по вопросам кораблестроения для Арктики. Созданное в соответствии с решением министра обороны РФ объединённое стратегическое командование «Север» стало действенным инструментом, который позволяет гарантированно обеспечить безопасность интересов России в Арктической зоне. И теперь наша задача – сделать этот инструмент ещё более эффективным и самодостаточным.
Несколько примеров. Построен первый за 40 лет ледокол для ВМФ «Илья Муромец». До конца года он будет принят в состав и прибудет к месту дислокации на Северный флот. 1 ноября, после завершения государственных испытаний, ледокол прибудет в Санкт-Петербург, где будут проверены все его системы и оборудование. Строятся принципиально новые патрульные корабли ледового класса типа «Иван Папанин». Вскоре Северный флот начнёт принимать в свой состав фрегаты типа «Адмирал Горшков». Хотел бы сказать тем, кто иронизирует по поводу того, что сроки приёма в состав головных кораблей в серии не всегда такие быстрые, как хотелось бы. В этом вопросе (приёма в состав головных кораблей новых проектов) мы, как главное командование ВМФ, чрезвычайно, но обоснованно придирчивы. Эту позицию понимает и промышленность. Ведь именно от того, какими будут характеристики головного корабля, зависит и процесс строительства остальной серии. Во главу угла ставятся надёжность и эффективность. Наша позиция – ВМФ нужны корабли с боевыми возможностями завтрашнего дня. ОПК нас понимает в этом вопросе.
Скажу также, что будет отремонтирован и модернизирован тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий». Идёт ремонт и модернизация тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов», который находится в настоящее время на предприятии «Севмаш» в Северодвинске. Это комплексная задача, и главное командование ВМФ её выполнит.
В ноябре состоится спуск второго малого ракетного корабля проекта 22800 «Тайфун» на предприятии «Пелла» в Санкт-Петербурге. Головной корабль этого проекта «Ураган» уже находится на воде у причала завода, где производятся достроечные работы. Эти корабли оснащены высокоточным оружием. Военно-научное сопровождение создания проекта этих кораблей осуществлял Военный учебно-научный центр ВМФ.
По указанию министра обороны РФ в течение короткого времени мы серьёзно переосмыслили всю систему испытаний новой техники и вооружений. В результате активизирован и конкретизирован вопрос стендовых испытаний корабельных систем вооружения. Для этого будет использована соответствующая полигонная база. Это позволит уже на предварительном этапе, до внедрения и интеграции систем в новый корабль, полностью испытать тот или иной комплекс вооружения или корабельную систему, избежав процесса дальнейших доработок непосредственно на корабле.
Например, в текущем году приступил к работе сдаточный полигон на Ладожском озере, построенный ПАО «Северная верфь» и АО «Заслон» для испытаний новейшего радиоэлектронного вооружения и оптических систем, где возможно создавать реальные корабельные условия для испытаний техники, что позволит значительно сократить мероприятия по срокам испытаний корабля и отработать режимы применения в обстановке любой сложности.
В короткий срок ВМФ стал оснащаться кораблями малого водоизмещения, но с высокоточным оружием большой дальности. Это практически стёрло различия или грань между кораблями ближней и дальней морской зоны. Эффективность доказана, как вы знаете, на практике. В обозримой перспективе ВМФ получит от промышленности несколько десятков таких кораблей, постепенно приступая к строительству кораблей более крупного водоизмещения.
В разработке технической документации и сервисном обслуживании кораблей и подводных лодок мы перешли к использованию 3D-моделирования. Такую работу по нашему заказу осуществила головная организация ВМФ РФ по разработке нормативной, методической, проектной и технологической документации по ремонту кораблей и судов – 51-й Центральный конструкторско-технологический институт судоремонта Минобороны РФ. Буквально за несколько лет к 2014–2015 гг. благодаря концептуальным решениям Министерства обороны РФ в области военного кораблестроения мы вышли на показатель 30–40 новых кораблей и судов обеспечения, которые ежегодно поступают нам от предприятий ОПК.
– Товарищ адмирал, что можно сказать о деятельности ВМФ в области освоения Мирового океана и исследования его морей?
– В октябре 2017 года исполнилось 190 лет со дня основания Гидрографической службы Военно-морского флота России. С деятельностью военных гидрографов связаны многие выдающиеся географические открытия Российского флота, фундаментальные исследования Мирового океана и атмосферы Земли, достижения российской науки в области океанографии и гидрометеорологии.
В настоящее время суда Гидрографической службы ВМФ проводят комплексные океанографические исследования в океанах и морях, внося свой вклад в глубокое изучение гидрофизических процессов, рельефа дна, гидрохимии вод, в обеспечение безопасности мореплавания. Если анализировать последние 5 лет, то за этот период ВМФ, и в частности военные гидрографы, проделали огромный объём работы, доказав лидерство государства в исследовании Мирового океана. Отмечу, что положено начало широкомасштабной деятельности ВМФ в сфере океанографических и гидрографических исследований.
Так, в 2014–2015 годах впервые после длительного перерыва (более 30 лет) суда Гидрографической службы ВМФ вышли в дальние, малоисследованные районы Мирового океана. Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» совершило кругосветное плавание с проходом через моря Северного Ледовитого океана, гидрографическое судно «Маршал Геловани» пересекло Тихий океан. В 2016 году успешно завершилась антарктическая экспедиция океанографического исследовательского судна «Адмирал Владимирский», гидрографы Северного и Тихоокеанского флотов выполнили значительный объём гидрографических работ в районах Земли Франца-Иосифа, Новой Земли, Новосибирских островов, острова Врангеля, а также блестяще решили задачи в Японском, Жёлтом, Южно-Китайском морях.
Кстати, озвучу вам такой немаловажный факт. До конца 2017 года будут переизданы морские навигационные карты на районы антарктических морей – Содружества, Дэвиса, Космонавтов, Лазарева и Рисер-Ларсена. Это итог большой работы, которую проводит Управление навигации и океанографии. Первые две отпечатанные карты буквально вчера уже были продемонстрированы мне Управлением навигации и океанографии.
Поясню, что в рамках международных обязательств Российской Федерации и задач по созданию и ведению национальной коллекции морских навигационных карт Мирового океана Управление навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации издаёт и поддерживает на уровне современных требований международные и национальные морские навигационные карты на моря, омывающие Антарктиду. В основу новых карт положены материалы исследований и гидрографических работ, выполненных в 2015–2016 годах в ходе антарктической экспедиции океанографического исследовательского судна ВМФ России «Адмирал Владимирский».
В целом мы можем гордиться тем, что гидрографической службой ВМФ создана одна из крупнейших в мире коллекция морских навигационных карт и пособий для плавания, которая насчитывает 8400 адмиралтейских номеров морских карт и 620 руководств и пособий для плавания.
В 2017 году по указанию министра обороны РФ совместно с штаб-квартирой РГО в Санкт-Петербурге нами были оцифрованы все издания уникального «Атласа океанов», который не имеет аналогов в мире. Совсем «свежая» работа наших гидрографов – это новейший «Атлас Восточной части Финского залива». За этими изданиями стоит огромная работа, связанная с целым комплексом исследований акваторий с помощью гидрографических судов ВМФ.
Эта работа не прекращается. В 2017 году гидрографические суда Черноморского и Балтийского флотов выполняли задачи в Аденском заливе, Средиземном и Красном морях. На днях я получил доклад от Северного флота о том, что экспедиция гидрографического судна Северного флота «Сенеж» завершила океанографические исследования в районе северной части архипелага Новая Земля, открыв при этом остров в районе ледника Чаева. Этот и другие факты открытий говорят о том, что в Мировом океане ещё очень много «белых пятен». Но у нас есть все возможности и потенциал, чтобы этих пятен стало меньше.
В 2019 году в состав ВМФ России войдут два новейших гидрографических судна проекта 19910 с увеличенной автономностью плавания и усиленным ледовым классом. Одно из гидрографических судов проекта 19910 строится на судостроительном предприятии «Вымпел» в Рыбинске и приказом главкома ВМФ ему присвоено наименование «Николай Скосырев», второе судно – «Александр Рогоцкий» находится на стапелях Благовещенского судостроительного завода. Все работы идут по графику и под контролем Главного командования ВМФ. Эти суда будут отвечать самым высоким требованиям, предъявляемым к гидрографическим судам. Они будут иметь увеличенную автономность плавания и смогут брать на борт увеличенную численность военных гидрографов, что, безусловно, позволит проводить гидрографические экспедиции на новом уровне эффективности. Гидрографические суда проекта 19910 предназначены для обслуживания средств навигационного оборудования, доставки грузов на необорудованное побережье, выполнение исследований с помощью многолучевого эхолота. Они будут иметь усиленный ледовый класс, а также смогут работать не только в условиях глубокого моря, но и на мелководье.
Гидрографы вновь идут в отдалённые районы Мирового океана. В последние годы объём комплексных исследований вырос в два раза. В 2013–2017 годах открыты и изучены новые географические объекты в Арктической зоне Российской Федерации – 11 островов, 9 мысов, 6 проливов и 5 бухт в районе архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.
– Товарищ главнокомандующий, флот – один из самых наукоёмких видов Вооружённых Сил. Как сегодня бьётся пульс научной сферы ВМФ, как опирается Главное командование на фундаментальную науку?
– Решением министра обороны РФ созданы филиалы Нахимовского военно-морского училища в Мурманске, Севастополе, Владивостоке. Доказали свою эффективность учебные центры, структурно входящие в 907-й Объединённый учебный центр ВМФ. Там мы готовим экипажи для новых кораблей и подводных лодок, военнослужащих морской пехоты для групп антитеррора, которые находятся на всех наших кораблях в дальней морской зоне. В настоящее время система военного образования ВМФ — это достаточно отлаженный и эффективно работающий механизм, обеспечивающий подготовку по всем уровням образования, профессиональную переподготовку и повышение квалификации военных кадров в системе дополнительного профессионального образования.
Достижения в области науки и военного образования стали заметными. Так, Военный учебно-научный центр ВМФ России «Военно-морская академия» победил в ежегодном конкурсе «Лучших инновационных проектов в сфере науки и высшего образования Санкт-Петербурга». Представленный в проекте программный продукт позволяет автоматизировать процесс ведения изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной деятельности в научно-производственной, научно-исследовательской или образовательной организации.
Проект был представлен на конкурс по итогам опытной эксплуатации в подразделениях ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в 2016–2017 гг. Ранее программа представлялась на ХХ Московском международном салоне «Архимед-2017», где была отмечена золотой медалью.
Сохранены все военно-морские вузы и, что особенно важно, высшие специальные офицерские классы ВМФ. Можно себе только представить, что могло бы быть с подготовкой командиров кораблей и флагманских специалистов соединений, если бы министром обороны РФ очень своевременно не были приняты соответствующие решения, а Главным командованием ВМФ и руководством Военно-морской академии не была проведена огромная работа, позволившая отстоять позицию сохранения этого уникального учебного заведения. Главному командованию ВМФ удалось создать невиданную даже по масштабам СССР систему дополнительного профессионального образования офицеров. ВУНЦ ВМФ создал 200 групп подготовки, в которых ежегодно обучаются более 1000 офицеров флотов. Вошедшие в состав Военно-морской академии научно-исследовательские институты сохранили за собой весь перечень направлений научных исследований по обоснованию строительства и развития всех составляющих Военно-морского флота, создания перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники. Отличительная черта военно-морского образования на современном этапе – полная интеграция с жизнедеятельностью флотов и задачами, которые выполняют Северный, Тихоокеанский, Черноморский, Балтийский флоты и Каспийская флотилия. Система нашего образования стала обладать гибкостью и способностью оперативно реагировать на их потребности в подготовке военных кадров всех звеньев.
В 2017 году мы вышли на полную ёмкость слушателей и курсантов. В последние годы проблемных вопросов с комплектованием первых курсов ни по количественному составу, ни по уровню знаний абитуриентов ВМФ не испытывает. Например, в этом году средний конкурс превысил более трёх человек на место. Это средняя цифра, а по некоторым специальностям – более 7 человек на место. Это по юношам, а по девушкам конкурс был в 2 раза больше – 12 человек на место. Девушки проходят обучение на факультете автоматизированных систем управления Военно-морского политехнического института.
На вооружение ВМФ поступает всё более наукоёмкая и технологически сложная морская техника. Это объективно потребовало большую часть мичманов как первых помощников офицеров комплектовать специалистами, имеющими профильное среднее профессиональное образование. Сегодня такое обучение проводится у нас по 21 специальности. Задача министра обороны РФ придать военному образованию мобильность стала фундаментальной основой активного внедрения новых форм обучения. С 2016 года слушатели и курсанты Военно-морской академии переведены на обучение по электронным учебникам и учебным пособиям. На основании утверждённого министром обороны Российской Федерации единого стандарта профессорско-преподавательским составом ВУНЦ ВМФ разработаны и оцифрованы свыше 2 тысяч учебников и учебных пособий по всем учебным дисциплинам, практически по всем уровням образования. Внедрены базовые электронные учебники по 40 общим для всех военных вузов дисциплинам.
Применение сил и войск Военно-морского флота в Сирийской Арабской Республике и необходимость оперативного использования полученного опыта в образовательной деятельности Военно-морской академии стали основой для приоритетного рассмотрения на преподавательские должности офицеров, принимавших непосредственное участие в боевых действиях. Это было сделано в соответствии с указанием министра обороны РФ и уже показывает свою исключительную эффективность.
Автор: Игорь ДЫГАЛО, Андрей ГАВРИЛЕНКО
Первоисточник: http://www.redstar.ru/index.php/component/k2/item/34946-pod-andreevskim-flagom
– Товарищ главнокомандующий, ВМФ России начал отсчёт очередного десятилетия в своей более чем 300-летней истории. Главное командование ВМФ дислоцировано в стенах Адмиралтейства, которые не только помнят эту историю, но и впитывают события нового времени. А что эти стены запомнили за последние несколько лет?
– Любое развитие, в том числе и Военно-морского флота, носит этапный характер. Есть так называемые реперные точки, или рубежи, после которых начинаются наиболее значимые преобразования. И в летопись Адмиралтейства однозначно внесён наиболее значимый рубеж, который дал старт новому этапу в развитии и деятельности ВМФ России. Этот рубеж наступил 5 лет назад. Вооружённые Силы получили мощный толчок развития, а Военно-морской флот, как их составная часть, получил сильный импульс и чёткие ориентиры, указывающие точный курс движения дальше.
Удивительно, но так совпало, что и Главное командование ВМФ передислоцировалось в Санкт-Петербург именно 5 лет назад. Совпадение, но знаковое.
Военно-морской флот, как и подобает флоту морской державы, восстановил своё присутствие в Мировом океане. В дальней и морской зонах присутствует свыше 100 кораблей всех четырёх флотов.
Мы вернулись в Мировой океан исключительно в целях обеспечения безопасности интересов страны и поддержания стабильности в условиях постоянного возникновения новых угроз на море. Министром обороны РФ поставлена задача сделать это присутствие ещё более эффективным. География районов, где видят Андреевский флаг, расширилась. Создано оперативно-стратегическое командование в Арктической зоне, постоянное оперативное соединение Военно-морского флота в Средиземном море. Это важнейшие решения, позволяющие нам и далее совершенствоваться, обеспечивая безопасность морской деятельности России. Разнородные группировки боевых кораблей всё чаще выполняют поставленные задачи в море, продолжают оттачивать межфлотское взаимодействие. Если оглянуться, то всего несколько лет назад мы только начинали отрабатывать действия сил флотов в море по единому замыслу и плану. Сейчас этот уровень стал неизмеримо выше. Например, корабли Северного, Тихоокеанского, Черноморского и Балтийского флотов успешно действуют в Средиземном море, выполняя общие задачи и дополняя друг друга в составе группировок различного назначения. Так должно быть. Военно-морское искусство не может быть статичным.
Говоря о наплаванности кораблей ВМФ, могу отметить следующую динамику. В 2013 году она составляла 5900 суток. В 2014 году уже 12 700, в 2015-м – 14 200, в 2016-м – 15 600, а в 2017-м – 17 100 суток
– В учебных заведениях военные моряки изучают историю военно-морского искусства. А появляются ли новые страницы в этой науке?
– Безусловно. Характер действий сил ВМФ России за последние несколько лет позволяет писать целые главы на основе нового уникального опыта. Возьмите хотя бы поход корабельной авианосной группы во главе с ТАВКР «Адмирал Кузнецов» в 2016–2017 годах. Первое в новой истории боевое применение нашего тяжёлого авианесущего крейсера, первое выполнение реальных боевых задач палубной морской авиацией с борта этого корабля. Лётчики авиакрыла Северного флота успешно решили боевые задачи с нанесением ударов по наземным объектам реального противника – террористических группировок на территории Сирийской Арабской Республики. Они выполнили 420 боевых вылетов, из которых 117 в сложных условиях ночного времени. Ими было поражено 1252 объекта террористов. Впервые было отработано в реальных условиях многофункциональное по своему составу авиакрыло ТАВКР «Адмирал Кузнецов», включающее в себя самолёты Су-33, МиГ-29К, палубные вертолёты Ка-52, Ка-27ПЛ, Ка-27ПС, Ка-29. Это позволило выполнить весь спектр поставленных задач в воздушном пространстве над морем и сушей.
Этот опыт, так же как и опыт выполнения стрельб высокоточным оружием подводных лодок проекта 636.3, фрегатов 1135.6 и малых ракетных кораблей по объектам террористов, анализируется, включается в программы подготовки в военно-морских образовательных учреждениях, используется в подготовке командиров кораблей и офицерского звена.
Военно-морское присутствие – необходимость и важный инструмент стабильности в Мировом океане. В связи с этим мы продолжаем совершенствовать силы общего назначения. Такую задачу поставил нам министр обороны РФ, и мы её выполним. Когда-то, в недавнем прошлом, Андреевский флаг в океане многими воспринимался как некая сенсация. Но сейчас все, кто скептически к этому относился, понимают – это реальность. Наши корабли выполняют задачи межфлотских переходов, во всех широтах действуют в составе отрядов и группировок, участвуют в международных учениях, учениях межфлотского и межвидового масштаба. Мероприятия боевой подготовки в море имеют достаточную динамику и эффективность. Например, если в 2012 году мы проводили чуть более 200 тактических учений, то сейчас, в 2017 году, мы вышли на уровень около 500. Это не интенсивность ради интенсивности. Это неуклонное повышение качественных параметров нашей подготовки. Будем совершенствоваться и дальше.
– Вы сказали о международных учениях. Какие цели достигаются в ходе проведения таких учений?
– Мы всегда были открыты для сотрудничества на море. Я имею в виду то военно-морское сотрудничество, когда совпадают общие приоритеты. С этой точки зрения как пример могу привести ежегодное российско-китайское военно-морское учение «Морское взаимодействие», учение с нашими индийскими коллегами «Индра». В ходе этих учений мы взаимодействуем исходя из общих интересов, главным из которых является стабильность и безопасность на море и, конечно, из равноправных партнёрских отношений. На учениях такого формата отрабатывается оперативная совместимость между флотами государств, приобретается уникальный опыт, происходит обмен традициями. Это очень здорово, когда моряки разных стран понимают друг друга на море.
Кстати, сродни международным учениям, международные конкурсы, которые проводятся в рамках АрМИ. Только в этом случае добавляется ещё один стимул – состязательность. Международные военно-морские конкурсы «Глубина», «Кубок моря» уже стали отличной ежегодной традицией, которая сближает в ходе состязаний моряков многих стран.
– Военно-морской флот находится на этапе активного переоснащения. Какова динамика в этой важнейшей сфере?
– Устойчивая. Буквально за последнюю пятилетку сложилась уверенная положительная тенденция по всем направлениям оснащения флота подводными лодками, надводными кораблями, системами вооружения. Обновляются группировки ракетных подводных крейсеров стратегического назначения за счёт строительства атомных подводных лодок проекта «Борей» и «Борей-А». Обновляется группировка многоцелевых АПЛ за счёт строительства атомных подводных крейсеров проекта «Ясень».
Кстати, сообщу читателям «Красной звезды» такую новость. Буквально в ближайшее время на предприятии «Севмаш» в Северодвинске будет выведен из эллинга очередной ракетный атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир». Это событие состоится в ноябре.
В рамках развития морских сил общего назначения обновляется и неатомная составляющая подводных сил ВМФ. Построены дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 для Черноморского флота. И не просто построены, но и доказали свою эффективность при нанесении ударов ракетами «Калибр» по террористам на территории Сирии. Сейчас на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге начато строительство подводных лодок этого проекта для Тихоокеанского флота.
Параллельно продолжается строительство дизель-электрических подводных лодок проекта 677 (типа «Лада») «Кронштадт» и «Великие Луки». Буквально несколько дней назад на рабочем совещании в Адмиралтействе мне доложили, что секции первой серийной подводной лодки этого проекта «Кронштадт» состыкованы в единый корпус, производится монтаж трубопроводов и различных систем жизнеобеспечения подводной лодки. Идёт монтаж электрооборудования и линии вала, осуществляется погрузка выдвижных устройств. На подводной лодке «Великие Луки» сформированы носовая и кормовая секции корпуса, произведены гидравлические испытания обоих секций. Мы отработали такую систему работы в вопросах кораблестроения, которая позволяет сопровождать каждый этап строительства корабля или подводной лодки от момента закладки до передачи в состав ВМФ.
– Как вы охарактеризуете процесс оснащения ВМФ новыми образцами техники и вооружений в привязке к географии дислокации флотов?
– Приведу несколько примеров, которые иллюстрируют практическую и целенаправленную работу Министерства обороны РФ и Главного командования ВМФ по развитию и обновлению сил флота в местах их дислокации. Характеризуя южное направление, могу отметить, что существенно укреплены позиции как Черноморского флота, так и Каспийской флотилии. Но акцентирую внимание на том, что это укрепление идёт с целью создания необходимого баланса сил. Я имею в виду восстановление и развитие того потенциала, который позволит эффективно обеспечивать безопасность государства с морских направлений в операционной зоне ответственности Черноморского флота и Каспийской флотилии. Так, повторюсь, подводные силы Черноморского флота за последние несколько лет пополнились серией новейших подводных лодок проекта 636.3, а его надводная составляющая продолжает пополняться фрегатами 1135.6, малыми ракетными кораблями проекта 21631, оснащёнными высокоточным оружием. До конца года ЧФ получит в свой состав третий фрегат проекта 1135.6 «Адмирал Макаров» и очередной малый ракетный корабль «Вышний Волочёк». В 2018 году Черноморский флот пополнится головным патрульным кораблём нового поколения «Василий Быков».
Серия именно этих патрульных кораблей строится для Черноморского флота. Их возможности будут наиболее востребованы в операционной зоне ответственности ЧФ.
Каспийская флотилия стала по-настоящему высокомобильным объединением, которое может решать задачи любой сложности. Она обновлена ракетными кораблями, малыми ракетными кораблями и малыми артиллерийскими кораблями. Развивается инфраструктура базирования Каспийской флотилии и переоснащается морская пехота. Если же посмотреть в недавнее прошлое Каспийской флотилии, то можно в нём увидеть по-настоящему раритетное соединение артиллерийских катеров. Это было совсем недавно. В короткое время каспийцы получили в свой состав самые новые корабли, которые соответствуют задачам, выполняемым флотилией.
– Позитивные перемены и на Дальнем Востоке...
– За 5 лет придан импульс процессу укрепления Тихоокеанского флота, силы которого обеспечивают безопасность России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На Камчатку прибыли новейшие атомные подводные крейсера «Владимир Мономах», «Александр Невский». Спасательные силы Тихоокеанского флота получили в свой состав океанское спасательное судно «Игорь Белоусов». Начато строительство новейших дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота. Первые две – «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» – строятся на стапелях «Адмиралтейских верфей». Решаются вопросы судоремонта в отношении многоцелевых подводных лодок Тихоокеанского флота и его надводных кораблей. Строятся корветы нового поколения. Этот процесс в развитии. Считаю, что сделано главное – на Дальнем Востоке восстановлены и развиваются все производственные цепочки, задействованные в военном кораблестроении. Обновление Тихоокеанского флота идёт и будет активизироваться, поскольку операционная зона ответственности ТОФ огромна и требует соответствующего состава надводных и подводных сил. Тихоокеанцы эффективно и качественно решают поставленные задачи, участвуя в дальних походах, учениях и других мероприятиях боевой подготовки.
Что касается Севера. Последние несколько лет позволили нам чётко сориетироваться по вопросам кораблестроения для Арктики. Созданное в соответствии с решением министра обороны РФ объединённое стратегическое командование «Север» стало действенным инструментом, который позволяет гарантированно обеспечить безопасность интересов России в Арктической зоне. И теперь наша задача – сделать этот инструмент ещё более эффективным и самодостаточным.
Несколько примеров. Построен первый за 40 лет ледокол для ВМФ «Илья Муромец». До конца года он будет принят в состав и прибудет к месту дислокации на Северный флот. 1 ноября, после завершения государственных испытаний, ледокол прибудет в Санкт-Петербург, где будут проверены все его системы и оборудование. Строятся принципиально новые патрульные корабли ледового класса типа «Иван Папанин». Вскоре Северный флот начнёт принимать в свой состав фрегаты типа «Адмирал Горшков». Хотел бы сказать тем, кто иронизирует по поводу того, что сроки приёма в состав головных кораблей в серии не всегда такие быстрые, как хотелось бы. В этом вопросе (приёма в состав головных кораблей новых проектов) мы, как главное командование ВМФ, чрезвычайно, но обоснованно придирчивы. Эту позицию понимает и промышленность. Ведь именно от того, какими будут характеристики головного корабля, зависит и процесс строительства остальной серии. Во главу угла ставятся надёжность и эффективность. Наша позиция – ВМФ нужны корабли с боевыми возможностями завтрашнего дня. ОПК нас понимает в этом вопросе.
Скажу также, что будет отремонтирован и модернизирован тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий». Идёт ремонт и модернизация тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов», который находится в настоящее время на предприятии «Севмаш» в Северодвинске. Это комплексная задача, и главное командование ВМФ её выполнит.
В ноябре состоится спуск второго малого ракетного корабля проекта 22800 «Тайфун» на предприятии «Пелла» в Санкт-Петербурге. Головной корабль этого проекта «Ураган» уже находится на воде у причала завода, где производятся достроечные работы. Эти корабли оснащены высокоточным оружием. Военно-научное сопровождение создания проекта этих кораблей осуществлял Военный учебно-научный центр ВМФ.
По указанию министра обороны РФ в течение короткого времени мы серьёзно переосмыслили всю систему испытаний новой техники и вооружений. В результате активизирован и конкретизирован вопрос стендовых испытаний корабельных систем вооружения. Для этого будет использована соответствующая полигонная база. Это позволит уже на предварительном этапе, до внедрения и интеграции систем в новый корабль, полностью испытать тот или иной комплекс вооружения или корабельную систему, избежав процесса дальнейших доработок непосредственно на корабле.
Например, в текущем году приступил к работе сдаточный полигон на Ладожском озере, построенный ПАО «Северная верфь» и АО «Заслон» для испытаний новейшего радиоэлектронного вооружения и оптических систем, где возможно создавать реальные корабельные условия для испытаний техники, что позволит значительно сократить мероприятия по срокам испытаний корабля и отработать режимы применения в обстановке любой сложности.
В короткий срок ВМФ стал оснащаться кораблями малого водоизмещения, но с высокоточным оружием большой дальности. Это практически стёрло различия или грань между кораблями ближней и дальней морской зоны. Эффективность доказана, как вы знаете, на практике. В обозримой перспективе ВМФ получит от промышленности несколько десятков таких кораблей, постепенно приступая к строительству кораблей более крупного водоизмещения.
В разработке технической документации и сервисном обслуживании кораблей и подводных лодок мы перешли к использованию 3D-моделирования. Такую работу по нашему заказу осуществила головная организация ВМФ РФ по разработке нормативной, методической, проектной и технологической документации по ремонту кораблей и судов – 51-й Центральный конструкторско-технологический институт судоремонта Минобороны РФ. Буквально за несколько лет к 2014–2015 гг. благодаря концептуальным решениям Министерства обороны РФ в области военного кораблестроения мы вышли на показатель 30–40 новых кораблей и судов обеспечения, которые ежегодно поступают нам от предприятий ОПК.
– Товарищ адмирал, что можно сказать о деятельности ВМФ в области освоения Мирового океана и исследования его морей?
– В октябре 2017 года исполнилось 190 лет со дня основания Гидрографической службы Военно-морского флота России. С деятельностью военных гидрографов связаны многие выдающиеся географические открытия Российского флота, фундаментальные исследования Мирового океана и атмосферы Земли, достижения российской науки в области океанографии и гидрометеорологии.
В настоящее время суда Гидрографической службы ВМФ проводят комплексные океанографические исследования в океанах и морях, внося свой вклад в глубокое изучение гидрофизических процессов, рельефа дна, гидрохимии вод, в обеспечение безопасности мореплавания. Если анализировать последние 5 лет, то за этот период ВМФ, и в частности военные гидрографы, проделали огромный объём работы, доказав лидерство государства в исследовании Мирового океана. Отмечу, что положено начало широкомасштабной деятельности ВМФ в сфере океанографических и гидрографических исследований.
Так, в 2014–2015 годах впервые после длительного перерыва (более 30 лет) суда Гидрографической службы ВМФ вышли в дальние, малоисследованные районы Мирового океана. Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» совершило кругосветное плавание с проходом через моря Северного Ледовитого океана, гидрографическое судно «Маршал Геловани» пересекло Тихий океан. В 2016 году успешно завершилась антарктическая экспедиция океанографического исследовательского судна «Адмирал Владимирский», гидрографы Северного и Тихоокеанского флотов выполнили значительный объём гидрографических работ в районах Земли Франца-Иосифа, Новой Земли, Новосибирских островов, острова Врангеля, а также блестяще решили задачи в Японском, Жёлтом, Южно-Китайском морях.
Кстати, озвучу вам такой немаловажный факт. До конца 2017 года будут переизданы морские навигационные карты на районы антарктических морей – Содружества, Дэвиса, Космонавтов, Лазарева и Рисер-Ларсена. Это итог большой работы, которую проводит Управление навигации и океанографии. Первые две отпечатанные карты буквально вчера уже были продемонстрированы мне Управлением навигации и океанографии.
Поясню, что в рамках международных обязательств Российской Федерации и задач по созданию и ведению национальной коллекции морских навигационных карт Мирового океана Управление навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации издаёт и поддерживает на уровне современных требований международные и национальные морские навигационные карты на моря, омывающие Антарктиду. В основу новых карт положены материалы исследований и гидрографических работ, выполненных в 2015–2016 годах в ходе антарктической экспедиции океанографического исследовательского судна ВМФ России «Адмирал Владимирский».
В целом мы можем гордиться тем, что гидрографической службой ВМФ создана одна из крупнейших в мире коллекция морских навигационных карт и пособий для плавания, которая насчитывает 8400 адмиралтейских номеров морских карт и 620 руководств и пособий для плавания.
В 2017 году по указанию министра обороны РФ совместно с штаб-квартирой РГО в Санкт-Петербурге нами были оцифрованы все издания уникального «Атласа океанов», который не имеет аналогов в мире. Совсем «свежая» работа наших гидрографов – это новейший «Атлас Восточной части Финского залива». За этими изданиями стоит огромная работа, связанная с целым комплексом исследований акваторий с помощью гидрографических судов ВМФ.
Эта работа не прекращается. В 2017 году гидрографические суда Черноморского и Балтийского флотов выполняли задачи в Аденском заливе, Средиземном и Красном морях. На днях я получил доклад от Северного флота о том, что экспедиция гидрографического судна Северного флота «Сенеж» завершила океанографические исследования в районе северной части архипелага Новая Земля, открыв при этом остров в районе ледника Чаева. Этот и другие факты открытий говорят о том, что в Мировом океане ещё очень много «белых пятен». Но у нас есть все возможности и потенциал, чтобы этих пятен стало меньше.
В 2019 году в состав ВМФ России войдут два новейших гидрографических судна проекта 19910 с увеличенной автономностью плавания и усиленным ледовым классом. Одно из гидрографических судов проекта 19910 строится на судостроительном предприятии «Вымпел» в Рыбинске и приказом главкома ВМФ ему присвоено наименование «Николай Скосырев», второе судно – «Александр Рогоцкий» находится на стапелях Благовещенского судостроительного завода. Все работы идут по графику и под контролем Главного командования ВМФ. Эти суда будут отвечать самым высоким требованиям, предъявляемым к гидрографическим судам. Они будут иметь увеличенную автономность плавания и смогут брать на борт увеличенную численность военных гидрографов, что, безусловно, позволит проводить гидрографические экспедиции на новом уровне эффективности. Гидрографические суда проекта 19910 предназначены для обслуживания средств навигационного оборудования, доставки грузов на необорудованное побережье, выполнение исследований с помощью многолучевого эхолота. Они будут иметь усиленный ледовый класс, а также смогут работать не только в условиях глубокого моря, но и на мелководье.
Гидрографы вновь идут в отдалённые районы Мирового океана. В последние годы объём комплексных исследований вырос в два раза. В 2013–2017 годах открыты и изучены новые географические объекты в Арктической зоне Российской Федерации – 11 островов, 9 мысов, 6 проливов и 5 бухт в районе архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.
– Товарищ главнокомандующий, флот – один из самых наукоёмких видов Вооружённых Сил. Как сегодня бьётся пульс научной сферы ВМФ, как опирается Главное командование на фундаментальную науку?
– Решением министра обороны РФ созданы филиалы Нахимовского военно-морского училища в Мурманске, Севастополе, Владивостоке. Доказали свою эффективность учебные центры, структурно входящие в 907-й Объединённый учебный центр ВМФ. Там мы готовим экипажи для новых кораблей и подводных лодок, военнослужащих морской пехоты для групп антитеррора, которые находятся на всех наших кораблях в дальней морской зоне. В настоящее время система военного образования ВМФ — это достаточно отлаженный и эффективно работающий механизм, обеспечивающий подготовку по всем уровням образования, профессиональную переподготовку и повышение квалификации военных кадров в системе дополнительного профессионального образования.
Достижения в области науки и военного образования стали заметными. Так, Военный учебно-научный центр ВМФ России «Военно-морская академия» победил в ежегодном конкурсе «Лучших инновационных проектов в сфере науки и высшего образования Санкт-Петербурга». Представленный в проекте программный продукт позволяет автоматизировать процесс ведения изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной деятельности в научно-производственной, научно-исследовательской или образовательной организации.
Проект был представлен на конкурс по итогам опытной эксплуатации в подразделениях ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в 2016–2017 гг. Ранее программа представлялась на ХХ Московском международном салоне «Архимед-2017», где была отмечена золотой медалью.
Сохранены все военно-морские вузы и, что особенно важно, высшие специальные офицерские классы ВМФ. Можно себе только представить, что могло бы быть с подготовкой командиров кораблей и флагманских специалистов соединений, если бы министром обороны РФ очень своевременно не были приняты соответствующие решения, а Главным командованием ВМФ и руководством Военно-морской академии не была проведена огромная работа, позволившая отстоять позицию сохранения этого уникального учебного заведения. Главному командованию ВМФ удалось создать невиданную даже по масштабам СССР систему дополнительного профессионального образования офицеров. ВУНЦ ВМФ создал 200 групп подготовки, в которых ежегодно обучаются более 1000 офицеров флотов. Вошедшие в состав Военно-морской академии научно-исследовательские институты сохранили за собой весь перечень направлений научных исследований по обоснованию строительства и развития всех составляющих Военно-морского флота, создания перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники. Отличительная черта военно-морского образования на современном этапе – полная интеграция с жизнедеятельностью флотов и задачами, которые выполняют Северный, Тихоокеанский, Черноморский, Балтийский флоты и Каспийская флотилия. Система нашего образования стала обладать гибкостью и способностью оперативно реагировать на их потребности в подготовке военных кадров всех звеньев.
В 2017 году мы вышли на полную ёмкость слушателей и курсантов. В последние годы проблемных вопросов с комплектованием первых курсов ни по количественному составу, ни по уровню знаний абитуриентов ВМФ не испытывает. Например, в этом году средний конкурс превысил более трёх человек на место. Это средняя цифра, а по некоторым специальностям – более 7 человек на место. Это по юношам, а по девушкам конкурс был в 2 раза больше – 12 человек на место. Девушки проходят обучение на факультете автоматизированных систем управления Военно-морского политехнического института.
На вооружение ВМФ поступает всё более наукоёмкая и технологически сложная морская техника. Это объективно потребовало большую часть мичманов как первых помощников офицеров комплектовать специалистами, имеющими профильное среднее профессиональное образование. Сегодня такое обучение проводится у нас по 21 специальности. Задача министра обороны РФ придать военному образованию мобильность стала фундаментальной основой активного внедрения новых форм обучения. С 2016 года слушатели и курсанты Военно-морской академии переведены на обучение по электронным учебникам и учебным пособиям. На основании утверждённого министром обороны Российской Федерации единого стандарта профессорско-преподавательским составом ВУНЦ ВМФ разработаны и оцифрованы свыше 2 тысяч учебников и учебных пособий по всем учебным дисциплинам, практически по всем уровням образования. Внедрены базовые электронные учебники по 40 общим для всех военных вузов дисциплинам.
Применение сил и войск Военно-морского флота в Сирийской Арабской Республике и необходимость оперативного использования полученного опыта в образовательной деятельности Военно-морской академии стали основой для приоритетного рассмотрения на преподавательские должности офицеров, принимавших непосредственное участие в боевых действиях. Это было сделано в соответствии с указанием министра обороны РФ и уже показывает свою исключительную эффективность.
Автор: Игорь ДЫГАЛО, Андрей ГАВРИЛЕНКОПервоисточник: http://www.redstar.ru/index.php/component/k2/item/34946-pod-andreevskim-flagom
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