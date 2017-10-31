Стратегия военной экономики

– Татьяна Викторовна, все последние годы, несмотря на сокращение военного бюджета, Минобороны России находило возможности сохранять расходы по наиболее чувствительным статьям, таким как закупка вооружения и военной техники, а также выполнение социальных обязательств перед военнослужащими. За счёт каких внутренних резервов и механизмов военному ведомству удаётся сохранять взятые темпы перевооружения и даже индексировать военные пенсии и вводить новые надбавки к денежному довольствию военнослужащих?– Действительно, в последние годы наблюдается некоторое сокращение объёмов военного бюджета. При этом в результате проведённой Министерством обороны РФ большой и сложной работы по определению минимально необходимого уровня финансирования военных расходов неизменными остаются позиции, сокращение которых является наиболее чувствительным фактором для Вооружённых Сил. В число «защищённых» статей вошли прежде всего денежное довольствие военнослужащих, оплата труда гражданского персонала, компенсационные выплаты, а также пенсии и иные выплаты военным пенсионерам.Вопрос финансирования государственного оборонного заказа рассматривался на различных уровнях на протяжении всего цикла подготовки бюджета на 2017–2019 годы. При этом рассмотрение проходило с учётом необходимости концентрации выделяемых ресурсов на решении приоритетных задач, стоящих перед Вооружёнными Силами Российской Федерации. Сформированные по итогам проведённой работы параметры позволяют обеспечить выполнение принятых решений по оснащению Вооружённых Сил современными образцами ВВиСТ.Также в Минобороны России реализуется программа «Эффективная армия». Её основным направлением является повышение эффективности расходования бюджетных средств за счёт снижения трудоёмкости и энергоёмкости процессов, связанных с обеспечением жизнедеятельности Вооружённых Сил, экономии людских, материальных и временных ресурсов, благодаря совершенствованию процессов управления и логистики. В 2016 году в рамках реализации программы «Эффективная армия» прямое снижение затрат составило порядка 14,2 млрд рублей, а косвенный эффект – не менее 22,5 млрд рублей.Несмотря на непростую экономическую ситуацию, военное ведомство изыскало дополнительные резервы, направив их на погашение дефицита финансирования. Так, например, в 2016 году удалось увеличить средний размер денежного довольствия военнослужащих до 63,6 тысячи рублей. Дополнительно хочу отметить, что реализация упомянутой программы имеет по отношению к Минобороны России очевидный внешний эффект, так как к её реализации привлечено значительное количество предприятий и организаций в различных регионах страны.Таким образом, снижение государственных расходов на оборону хоть и создаёт для нас определённые трудности, тем не менее за счёт оптимизации расходов оно не влияет на снижение обороноспособности страны.– Вы допускаете, что в нынешних экономических условиях финансирование Государственной программы вооружения на 2018–2025 годы может оказаться под угрозой? Расскажите, как спланировано финансирование мероприятий по модернизации парка вооружений и военной техники, обновлению инфраструктуры на этот период?– Любой секвестр расходов на национальную оборону рассматривается исключительно через призму надёжного обеспечения безопасности государства. Как я и говорила, объёмы бюджетных средств, предусмотренных на реализацию ГПВ, являются основой бюджета Минобороны России. Они в определённой степени гарантированы.Снижение государственных расходов на оборону хоть и создаёт для нас определённые трудности, тем не менее за счёт оптимизации расходов оно не влияет на снижение обороноспособности страны.При этом необходимость синхронизации мероприятий ГПВ с мероприятиями по материально-техническому обеспечению, боевой подготовке, набору и обучению личного состава и строительству инфраструктуры стала основным принципом формирования базовых (натуральных) показателей. Таких как количество единиц техники, численность личного состава, объёмы потребляемых ресурсов, площади объектов и тому подобное. В ходе формирования бюджета к данным показателям применялись действующие нормы, нормативы и тарифы, а также прогнозные индексы Мин­экономразвития. В результате мы определили необходимый объём финансирования на очередной финансовый год, который позволит нам качественно выполнить задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим Вооружёнными Силами страны.– Всегда ли Минфин выступает на стороне Минобороны в вопросах формирования военного бюджета? Как можно охарактеризовать выстроенное межведомственное взаимодействие?– Минобороны и Минфин тесно взаимодействуют не только во время прохождения бюджетного процесса, но и в рамках работы по повышению эффективности бюджетных расходов. Диалог с Минфином достаточно непростой. В целом можно сказать, что взаимодействие выстроено конструктивно, общий язык всегда находим. Так, Министерством финансов признан обоснованным предложенный Мин­обороны России нормативный принцип формирования расходов, лежащий в основе сформированных базовых показателей.Также одним из результатов совместной работы является внесение изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, позволяющих Министерству обороны РФ перераспределять до 10 процентов бюджетных средств, предусмотренных на обеспечение деятельности. Это дало возможность нашему ведомству оперативно маневрировать финансовыми ресурсами, повышая эффективность их использования, в том числе для решения внеочередных задач.– С 2015 года в Минобороны России действует система межведомственного финансового контроля за финансированием гособоронзаказа. Каковы главные итоги её работы?– Создание упомянутой системы концептуально изменило информированность государственного заказчика и всех участников исполнения гособоронзаказа. Появилась возможность работать с полной, своевременной и достоверной информацией о том, как используется каждый бюджетный рубль, выделенный на ГОЗ. При этом мы получаем данные о движении денежных средств в реальном масштабе времени, оцениваем качество сложившейся кооперации, планируем взвешенную авансовую политику. Благодаря системе контроля имеются статистические данные о расчётах по гособоронзаказу. Так, основная масса денежных средств (57 процентов) направлялась головными исполнителями на расчёты с кооперацией. Такие приоритетные платежи, как зарплата и социальные выплаты, налоговые платежи в бюджетную систему, оплата коммунальных услуг, составили более 30 процентов.Стоит отметить, что система межведомственного финансового контроля за финансированием гос­оборонзаказа позволила создать условия, препятствующие реализации схем «обналичивания» денежных средств. Система позволяет проанализировать движение финансов по любому типу платежа в разрезе любого субъекта Российской Федерации и любой организации, оценивать и минимизировать риски неисполнения контрактов.В 2016 году мы перешли на поквартальное авансирование исполнителей гособоронзаказа в соответствии с производственно-технологическим циклом изготовления продукции. Это позволило обеспечить равномерное использование бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Госпрограммы вооружения, снизить разрывы в доходах и расходах федерального бюджета, повысить ликвидность единого счёта бюджета и стало результатом проводимой планомерной работы по жёсткой авансовой политике в отношении организаций ОПК, несвоевременно исполняющих взятые на себя обязательства по выполнению ГОЗ.– Вы согласны, что наиболее сложный период прошлых лет, связанный с формированием и исполнением ведомственного бюджета в условиях экономических трудностей, уже позади? С какими сложностями вы сталкивались в этот период и как решались проблемные вопросы?– Мне бы хотелось отметить, что период 2014–2016 годов действительно был непростым, однако мы прошли его достойно, сохранив, а по большей части и улучшив показатели по многим направлениям. Отвечая на современные угрозы и вызовы, продолжается широкомасштабная модернизация Вооружённых Сил. Высокий уровень военной безопасности страны даже в сложных условиях гарантирует стабильность нашей экономики, уверенность граждан в завтрашнем дне. Положительные тенденции были, есть и будут, и впереди у нас ещё очень много сложной, ответственной, но, без сомнения, необходимой работы.