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Залпы революции. У нас хотят вычистить их из памяти, в Китае – свято чтят
Шестнадцать иероглифов, которые вполне могут потрясти мир: «Теория Си Цзиньпина для Новой Эры Социализма с Китайской Спецификой».
19 съезд коммунистической партии Китая забил телевизионные трансляции красным цветом и заставил попотеть гадателей на кофейной гуще.
Что происходит? Куда движется каждый пятый житель планеты – направо, налево? Что означает перестановка бесстрастных людей в черных костюмах на вершине самой загадочной пирамиды власти? Впрочем, наш слух, не избалованный историческими комплиментами, должен был порадоваться уже такой преамбуле:
СИ ЦЗИНЬПИН: Сто лет назад залпы Октябрьской Революции принесли марксизм-ленинизм в Китай. С момента основания партии народ Китая опирался на нее в своем стремлении к освобождению, независимости, процветанию и счастью.
На самом деле про залпы Авроры – это прямая цитата не столько из российской истории, сколько из Мао Цзедуна, из его речи 72-го года. Чтобы сразу стало понятно, под кем чистит себя докладчик. Цитата в оригинале звучала так: "Залпы Октябрьской революции принесли нам марксизм-ленинизм. Вперед за русскими, такой мы сделали вывод!"
В 90-х русские передумали и пошли другим путем, чтобы теперь наблюдать за соседями со смешанным чувством скепсиса и зависти. К 19 съезду Китай подошел второй или даже первой экономикой мира, о чем в наглядной и современной форме, на приятном английском, рассказывает партийный веб-портал.
Как Китай превратился из бедной страны во вторую экономику мира? С 1952 года ВВП Китая вырос в 1000 раз. Поначалу экономика росла медленно – её тормозила плановая система и политические кампании. С приходом Дэн Сяопина страна начала движение в сторону рыночных преобразований и раскрытия своего потенциала. Это позволило Китаю не просто стать всемирной мастерской, но и вырвать из бедности 700 миллионов человек. Причина – не только в дешевизне рабочей силы и размерах рынка, но и в эффективности центрального правительства.
Собственно, это и есть генеральная линия съезда – по мере приближения к сяокан, обществу средней зажиточности, как по конфуцианской традиции его называл Дэн Сяопин, руководящая роль партии будет не ослабевать, а усиливаться. Поэтому никаких шуточек над Мао, Марксом, Лениным или уж – не приведи господь – над самим председателем. Хотя блогеры и пытаются мягко иронизировать, сравнивая передовицы в официальных газетах сегодня и в дни прежних съездов.
Да, роль личности в китайской истории заметно выросла. Под контролем партии останутся реформы, борьба с коррупцией, модернизация армии. Крепить партийную дисциплину под началом сильного лидера – вот рецепт от многих трудностей, которые Китай должен преодолевать. Среди таких вызовов и слабеющий экономический рост, и угрожающе большой долг, и социальное расслоение, и усиливающиеся трения с маленькими и большими соседями.
Главный посыл съезда адресован самому большому и самому задиристому тихоокеанскому партнеру:
СИ ЦЗИНЬПИН: Китайцы любят мир. Мы никогда не пойдем на агрессию или экспансию. Но мы абсолютно уверены, что отразим любое вторжение. Мы никогда не позволим ни одному народу отторгнуть китайскую территорию. Никто не должен рассчитывать, что заставит нас проглотить горькие плоды, ядовитые для нашей свободы, безопасности или нашего развития.
Про горькие плоды – очень актуальная метафора, обращенная, разумеется, не только к двухмиллионной народно-освободительной армии Китая (второй по размерам бюджета в мире), но и к её самому вероятному противнику. Получается почти зеркальная картина. 19 съезд провозглашает курс: "Сделаем Китай Снова Великим". А с другой стороны океана доносится: "Сделаем Америку Великой Опять".
ДОНАЛЬД ТРАМП: Я с большим удовольствием сообщаю, что впервые наше министерство юстиции выявило крупные сети китайских наркоторговцев. Их теперь прижмут, выдвинуты обвинения за поставки и распространение в США фетанола.
Трамп имел в виду фентанил – синтетический наркотик, превратившийся в настоящий бич для нищих кварталов Чикаго, Детройта или Лос-Анджелеса. Накрывшая США опиоидная эпидемия – 2 миллиона наркоманов – это, конечно, большая проблема, обнажающая изнанку трамповского вставания с колен, при котором на дыбы встают только биржевые индексы, а скрытая безработица зашкаливает. Но дело тут в другом. Истерия – "Китай специально сажает американцев на фентанил" - полностью созвучна известной арии о русских хакерах. А поскольку Трамп вот-вот пожалует в гости в Пекин, его интерес к этой теме трудно считать случайным.
USA TODAY: Сегодня главным источником фентанила и его производных является Китай, где нелегальные лаборатории могут прятаться в недрах гигантской химической промышленности, надзирать за которой США не в состоянии. Хотя Минюст и объявил о большом успехе, поблагодарив Китай за содействие, неясно, будут ли аресты в самом Китае и будут ли закрыты фабрики там. Все это вдвойне интересно, учитывая предстоящий визит Трампа, поскольку тот намерен давить на Си Цзиньпина и добиваться исполнения моратория на продажу фентанила, а также выдачи в США тех, кто причастен к наркоторговле.
Ну, после съезда понятно, что Си Цзиньпин – не из тех, кто позволит на себя давить. Однако и Трамп не давить не может. В мире не осталось слабачков и ботаников. Все парни – крутые. Поэтому если китайская сторона не проявит искомой договороспособности, то вполне может пострадать... Корея.
Надо понимать, что КНДР не представляет для США ни опасности, ни интереса иначе как в контексте сдерживания Китая. Война на Корейском полуострове – это та самая граната, которая способна полностью спутать карты на столе и перечеркнуть амбициозные планы китайских марксистов. Кстати, если в Пекине действительно помнят о Марксе и Ленине, то едва ли считают происходящее чудом.
ИМПЕРИАЛИЗМ КАК ВЫСШЕЙ СТАДИИ КАПИТАЛИЗМА: Внеэкономическая надстройка, вырастающая на основе финансового капитала, его политика и идеология усиливают стремление к колониальным завоеваниям. Во всех странах старой цивилизации скопляется "нетерпение, раздражение, ненависть, угрожающие общественному спокойствию; найти применение энергии, выбиваемой из определённой классовой колеи, дать ей дело вне страны, чтобы не произошло взрыва внутри".
И желающих дать выход энергии – пруд пруди. В планах того же Трампа посещение демилитаризованной зоны на границе с КНДР и осмотр 38-й параллели. О чем он уже десять раз всех предупредил.
ДОНАЛЬД ТРАМП: У меня очень хорошие отношения с президентом Си. У него сейчас партийный конгресс, который даст ему небывалые полномочия. Ну и отлично. Он отличный парень. Они помогают нам, блокируют корейские банки, оборвали поставки нефти. Но, конечно, мы не придуриваемся тут. Он – за Китай. А я – за Америку. Через Китай проходит 93% всей товарных потоков в КНДР, то есть все зависит от Китая. Но безотносительно к этому мы готовы. Вы просто остолбенели бы, если бы знали, до какой степени мы готовы. Если потребуется. Хорошо, если не потребуется.
Что-то все-таки подсказывает, что потребуется. Особенно если слушать американских генералов, периодически призывающих изучать историю предыдущей корейской войны. Если учесть присутствие под боком у Китая трех авианосных групп – с понедельника USS Нимитц, Рейган и Рузвельт прогуливаются в Южно-Китайском море вместе с плавучими комплексами Иджис и атомными подлодками. Если учесть возвращение американской ядерной авиации в постоянную боевую готовность. Или новость о том, что Великобритания готовит планы на случай эвакуации своей сборной с предстоящей зимней олимпиады в Пхенчхане. Как и в 1950-м году, нет ни одного шанса, что если удар по Пхеньяну будет нанесен – Китаю удастся остаться в стороне.
Но пока над всем Китаем безоблачное небо. И нет причин не порадоваться за друзей и товарищей, продолжающих с успехом возводить здание, фундамент которого закладывался не без нашей помощи. Как бы по-разному мы ни относились теперь к его давно усопшим архитекторам.
GUARDIAN: 2017 год стал рекордным по количеству китайских туристов, желающих отметить столетие коммунистической революции, которая привела к власти большевиков и изменила путь развития России и Китая. По данным Ростуризма, за первые шесть месяцев этого года количество посетителей из Китая выросло на 36%. Агентство связывает это с так называемым "Красным туризмом" – инициативой китайского правительства и лично Си Цзиньпина, поощряющих поездки по местам революционной славы.
УРА.РУ: В городе Тавде Свердловской области накануне 100-летнего юбилея Октябрьской революции снесли памятник Ленину. Снесенной статуе основателю советского государства было 62 года.
Ранее в Челябинске во время майских праздников на территории кузнечно-прессового завода снесли памятник Ленину. В Первоуральске в День металлурга 15 июля памятник Ильичу остался без головы. 32-летний пьяный мужчина залез на статую и оторвал голову.
Автор: Константин Семин
Первоисточник: http://www.km.ru/world/2017/10/28/istoriya-khkh-veka/813334-zalpy-revolyutsii-u-nas-khotyat-vychistit-ikh-iz-pamyati-
19 съезд коммунистической партии Китая забил телевизионные трансляции красным цветом и заставил попотеть гадателей на кофейной гуще.
Что происходит? Куда движется каждый пятый житель планеты – направо, налево? Что означает перестановка бесстрастных людей в черных костюмах на вершине самой загадочной пирамиды власти? Впрочем, наш слух, не избалованный историческими комплиментами, должен был порадоваться уже такой преамбуле:
СИ ЦЗИНЬПИН: Сто лет назад залпы Октябрьской Революции принесли марксизм-ленинизм в Китай. С момента основания партии народ Китая опирался на нее в своем стремлении к освобождению, независимости, процветанию и счастью.
На самом деле про залпы Авроры – это прямая цитата не столько из российской истории, сколько из Мао Цзедуна, из его речи 72-го года. Чтобы сразу стало понятно, под кем чистит себя докладчик. Цитата в оригинале звучала так: "Залпы Октябрьской революции принесли нам марксизм-ленинизм. Вперед за русскими, такой мы сделали вывод!"
В 90-х русские передумали и пошли другим путем, чтобы теперь наблюдать за соседями со смешанным чувством скепсиса и зависти. К 19 съезду Китай подошел второй или даже первой экономикой мира, о чем в наглядной и современной форме, на приятном английском, рассказывает партийный веб-портал.
Как Китай превратился из бедной страны во вторую экономику мира? С 1952 года ВВП Китая вырос в 1000 раз. Поначалу экономика росла медленно – её тормозила плановая система и политические кампании. С приходом Дэн Сяопина страна начала движение в сторону рыночных преобразований и раскрытия своего потенциала. Это позволило Китаю не просто стать всемирной мастерской, но и вырвать из бедности 700 миллионов человек. Причина – не только в дешевизне рабочей силы и размерах рынка, но и в эффективности центрального правительства.
Собственно, это и есть генеральная линия съезда – по мере приближения к сяокан, обществу средней зажиточности, как по конфуцианской традиции его называл Дэн Сяопин, руководящая роль партии будет не ослабевать, а усиливаться. Поэтому никаких шуточек над Мао, Марксом, Лениным или уж – не приведи господь – над самим председателем. Хотя блогеры и пытаются мягко иронизировать, сравнивая передовицы в официальных газетах сегодня и в дни прежних съездов.
Да, роль личности в китайской истории заметно выросла. Под контролем партии останутся реформы, борьба с коррупцией, модернизация армии. Крепить партийную дисциплину под началом сильного лидера – вот рецепт от многих трудностей, которые Китай должен преодолевать. Среди таких вызовов и слабеющий экономический рост, и угрожающе большой долг, и социальное расслоение, и усиливающиеся трения с маленькими и большими соседями.
Главный посыл съезда адресован самому большому и самому задиристому тихоокеанскому партнеру:
СИ ЦЗИНЬПИН: Китайцы любят мир. Мы никогда не пойдем на агрессию или экспансию. Но мы абсолютно уверены, что отразим любое вторжение. Мы никогда не позволим ни одному народу отторгнуть китайскую территорию. Никто не должен рассчитывать, что заставит нас проглотить горькие плоды, ядовитые для нашей свободы, безопасности или нашего развития.
Про горькие плоды – очень актуальная метафора, обращенная, разумеется, не только к двухмиллионной народно-освободительной армии Китая (второй по размерам бюджета в мире), но и к её самому вероятному противнику. Получается почти зеркальная картина. 19 съезд провозглашает курс: "Сделаем Китай Снова Великим". А с другой стороны океана доносится: "Сделаем Америку Великой Опять".
ДОНАЛЬД ТРАМП: Я с большим удовольствием сообщаю, что впервые наше министерство юстиции выявило крупные сети китайских наркоторговцев. Их теперь прижмут, выдвинуты обвинения за поставки и распространение в США фетанола.
Трамп имел в виду фентанил – синтетический наркотик, превратившийся в настоящий бич для нищих кварталов Чикаго, Детройта или Лос-Анджелеса. Накрывшая США опиоидная эпидемия – 2 миллиона наркоманов – это, конечно, большая проблема, обнажающая изнанку трамповского вставания с колен, при котором на дыбы встают только биржевые индексы, а скрытая безработица зашкаливает. Но дело тут в другом. Истерия – "Китай специально сажает американцев на фентанил" - полностью созвучна известной арии о русских хакерах. А поскольку Трамп вот-вот пожалует в гости в Пекин, его интерес к этой теме трудно считать случайным.
USA TODAY: Сегодня главным источником фентанила и его производных является Китай, где нелегальные лаборатории могут прятаться в недрах гигантской химической промышленности, надзирать за которой США не в состоянии. Хотя Минюст и объявил о большом успехе, поблагодарив Китай за содействие, неясно, будут ли аресты в самом Китае и будут ли закрыты фабрики там. Все это вдвойне интересно, учитывая предстоящий визит Трампа, поскольку тот намерен давить на Си Цзиньпина и добиваться исполнения моратория на продажу фентанила, а также выдачи в США тех, кто причастен к наркоторговле.
Ну, после съезда понятно, что Си Цзиньпин – не из тех, кто позволит на себя давить. Однако и Трамп не давить не может. В мире не осталось слабачков и ботаников. Все парни – крутые. Поэтому если китайская сторона не проявит искомой договороспособности, то вполне может пострадать... Корея.
Надо понимать, что КНДР не представляет для США ни опасности, ни интереса иначе как в контексте сдерживания Китая. Война на Корейском полуострове – это та самая граната, которая способна полностью спутать карты на столе и перечеркнуть амбициозные планы китайских марксистов. Кстати, если в Пекине действительно помнят о Марксе и Ленине, то едва ли считают происходящее чудом.
ИМПЕРИАЛИЗМ КАК ВЫСШЕЙ СТАДИИ КАПИТАЛИЗМА: Внеэкономическая надстройка, вырастающая на основе финансового капитала, его политика и идеология усиливают стремление к колониальным завоеваниям. Во всех странах старой цивилизации скопляется "нетерпение, раздражение, ненависть, угрожающие общественному спокойствию; найти применение энергии, выбиваемой из определённой классовой колеи, дать ей дело вне страны, чтобы не произошло взрыва внутри".
И желающих дать выход энергии – пруд пруди. В планах того же Трампа посещение демилитаризованной зоны на границе с КНДР и осмотр 38-й параллели. О чем он уже десять раз всех предупредил.
ДОНАЛЬД ТРАМП: У меня очень хорошие отношения с президентом Си. У него сейчас партийный конгресс, который даст ему небывалые полномочия. Ну и отлично. Он отличный парень. Они помогают нам, блокируют корейские банки, оборвали поставки нефти. Но, конечно, мы не придуриваемся тут. Он – за Китай. А я – за Америку. Через Китай проходит 93% всей товарных потоков в КНДР, то есть все зависит от Китая. Но безотносительно к этому мы готовы. Вы просто остолбенели бы, если бы знали, до какой степени мы готовы. Если потребуется. Хорошо, если не потребуется.
Что-то все-таки подсказывает, что потребуется. Особенно если слушать американских генералов, периодически призывающих изучать историю предыдущей корейской войны. Если учесть присутствие под боком у Китая трех авианосных групп – с понедельника USS Нимитц, Рейган и Рузвельт прогуливаются в Южно-Китайском море вместе с плавучими комплексами Иджис и атомными подлодками. Если учесть возвращение американской ядерной авиации в постоянную боевую готовность. Или новость о том, что Великобритания готовит планы на случай эвакуации своей сборной с предстоящей зимней олимпиады в Пхенчхане. Как и в 1950-м году, нет ни одного шанса, что если удар по Пхеньяну будет нанесен – Китаю удастся остаться в стороне.
Но пока над всем Китаем безоблачное небо. И нет причин не порадоваться за друзей и товарищей, продолжающих с успехом возводить здание, фундамент которого закладывался не без нашей помощи. Как бы по-разному мы ни относились теперь к его давно усопшим архитекторам.
GUARDIAN: 2017 год стал рекордным по количеству китайских туристов, желающих отметить столетие коммунистической революции, которая привела к власти большевиков и изменила путь развития России и Китая. По данным Ростуризма, за первые шесть месяцев этого года количество посетителей из Китая выросло на 36%. Агентство связывает это с так называемым "Красным туризмом" – инициативой китайского правительства и лично Си Цзиньпина, поощряющих поездки по местам революционной славы.
УРА.РУ: В городе Тавде Свердловской области накануне 100-летнего юбилея Октябрьской революции снесли памятник Ленину. Снесенной статуе основателю советского государства было 62 года.
Ранее в Челябинске во время майских праздников на территории кузнечно-прессового завода снесли памятник Ленину. В Первоуральске в День металлурга 15 июля памятник Ильичу остался без головы. 32-летний пьяный мужчина залез на статую и оторвал голову.
Автор: Константин СеминПервоисточник: http://www.km.ru/world/2017/10/28/istoriya-khkh-veka/813334-zalpy-revolyutsii-u-nas-khotyat-vychistit-ikh-iz-pamyati-
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