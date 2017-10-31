Почему Запад никогда не победит и не простит Россию

В исторической перспективе Россия интуитивно сражалась за выживание всего человечества. Разумеется, события далеко не всегда представляются именно так. Как бы то ни было, эта огромная страна уже не раз давала отпор мощнейшим силам зла, которые становились угрозой для самого существования нашей планеты.Во время Второй мировой войны советский (по большей части русский) народ принес в жертву по меньшей мере 25 миллионов мужчин, женщин и детей ради победы над нацизмом. Ни одной другой стране в современной истории не приходилось проходить через такие испытания.Сразу же после этой победы Россия вместе с Китаем, а затем и Кубой запустила самый невероятный и благородный проект всех времен: систематическое разрушение западного колониализма. По всему миру угнетенные массы поднялись против европейского и североамериканского варварства, а Советский Союз был готов стать для них лучом надежды, предоставить существенную финансовую, идеологическую и военную помощь.По мере того как угнетенные и обездоленные нации одна за другой приобретали независимость, во всех столицах западного мира росла ненависть к Советскому Союзу и русскому народу. Ведь разграбление «небелых» континентов считалось естественным правом «цивилизованного мира».В США и Европе такие слова, как «колониализм» и «империализм», быстро приобрели чрезвычайно негативный оттенок, по крайней мере, внешне. Поэтому демонизировать СССР (и тем более нападать на него) за поддержку освободительной борьбы на всех тех континентах было бы контрпродуктивно. Вместо этого появились проработанные теории об «Империи зла».Россия всегда была «препятствием». Эта колоссальная страна мешала жестоким планам Вашингтона, Берлина, Лондона и Парижа. Планам о том, как взять под контроль и разграбить весь мир.Но чем благороднее поступки, тем грязнее нападки на них.Россия всегда отличалась невероятным умением мобилизовать свои силы, бросить все ресурсы на достижение одной единственной, гуманистической и глубоко нравственной цели. В ее борьбе всегда было нечто святое, нечто высокое и необычайно важное.«Вставай, страна огромная, Вставай на смертный бой!» Именно так начинается одна из величайших патриотических песен Второй мировой войны. Когда Россия сражается, для нее важна только победа. Любой ценой.России было уготовано судьбой сражаться за весь мир. Если вы не верите в судьбу, вам никогда не понять знаменитую «русскую душу». Дело тут не в религии: Россия по большей части анархична и атеистична. Но она верит в судьбу и принимает ее.Кроме того, в большинстве случаев у России практически не остается выбора. Альтернативой победе был лишь конец человечества. И когда само существование мира оказывалось под угрозой, Россия всегда поднималась — яростная и пугающая, но в то же время невероятно прекрасная в своем гневе и решительности. Она сражалась каждой горстью своей земли, каждым сердцем народа. И почти всегда побеждала. Но ужасной ценой — похоронив миллионы сыновей и дочерей и окунувшись в море невообразимой печали и боли.А рядом никогда не было никого, кто бы утешил ее. Пока еще бушевали пожары, пока лица потерявших близких матерей и жен еще не успели высохнуть от слез, страну уже оплевывали, высмеивали и унижали вероломные западные режимы и их пропаганда.Ее героизм принижали, над жертвами насмехались. Утверждалось, что отдавшие жизнь за человечество миллионы на самом деле погибли впустую.В обмен на героизм Россия не просила ничего, кроме двух элементарных вещей: признания и уважения. Но так и не получила ни того, ни другого.Сейчас Россия вновь поднимается, начинает эпическую борьбу с ИГ, чудовищной пародией на мусульманскую веру, которую создали и вооружили Запад и его злобные региональные прихлебатели.Россия была вынуждена действовать. Ведь, если не она, то кто? После столетий крестовых походов и ужасающего колониализма Запада от Ближнего Востока, одной из колыбелей нашей цивилизации, уже практически ничего не осталось. Ограбленный и униженный Ближний Восток превратился в жалкую мозаику стоящих на службе у Запада клиентских государств. Десятки миллионов убиты. Все, что можно, разграблено. Социалистические и светские правительства прижаты к стенке и свергнуты.Я много работал в этом регионе и могу засвидетельствовать, что, пожалуй, за исключением Африки, в мире не найдется большей жертвы алчности и варварства Запада.Сирия и Ирак, две отчаявшиеся, настрадавшиеся и смертельно раненые страны, обратились к России за помощью. И та согласилась.Да, конечно, я уже слышу эту какофонию звучащих из Европы и Северной Америки голосов о «российских интересах» и «сфере влияния». Потому что на Западе нет ничего святого. И не может быть в принципе. Потому что ко всему примешивается мрачный сарказм и нигилизм… Если Запад ведет себя, как бандит, картину всего остального мира тоже нужно нарисовать в таких же цветах и оттенках. В конце концов, у Запада нет союзников, нет чувств. Только интересы. Это не я придумал, мне говорили об этом снова и снова, когда я жил и работал в разрушенных уголках Африки.Но мне наплевать, что говорят в Париже и Вашингтоне. Значение имеет лишь то, что говорят в Ираке, Сирии и Ливане. И я объясню вам, как там обстоят дела: если зайти к цирюльнику и сказать, что вы русский, люди встанут, обнимут вас и прослезятся.Россия никогда не нападет на другие страны, но если сама окажется под ударом, ее ярость может быть ужасающей, особенно во время войны. «Кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет!» — говорил в XIII веке новгородский князь Александр Невский.Недавнее происшествие с российским бомбардировщиком, который сбили над Сирией турецкие ВВС, усиливает риск более широкой региональной войны.Турция, страна-член НАТО, распространяет террор по всему региону: от Ливии и Сомали до Ирака, Сирии и ее собственных курдских территорий. Она пытает народ, губит множество людей (в том числе и журналистов), отбирает у миллионов их природные ресурсы и рассеивает (по большей части на деньги Катара) самые что ни на есть экстремистские исламистские учения.Я познакомился Реджепом Тайипом Эрдоганом много лет назад, в начале 1990-х в Стамбуле, когда тот еще был мэром города, а я «зализывал раны» после публикаций о том, как Запад систематически разрушал Югославию.«Вы говорите по-турецки?» — как-то спросил он меня. «Не очень хорошо, — ответил я. — Немного».«Но вам прекрасно известно, как произносится название нашей партии! — воскликнул он. — Это доказывает, как мы важны».С самой же первой встречи я понял, что он — агрессивный мерзавец с манией величия и комплексом неполноценности. Но мне и в голову не могло прийти, что он пойдет так далеко. А он смог. И из-за него страдают миллионы людей по всему региону.Теперь он сбил российский бомбардировщик и вторгся в Ирак.Турция не раз сражалась с Россией и почти всегда проигрывала. А в период между двумя мировыми войнами ей удалось выжить только благодаря помощи СССР. Поэтому ей стоило бы дважды обдумать следующий шаг.Россия не просто «ведет войны». Ее борьба за выживание человечества — не что иное, как произведение искусства, поэзия, симфония. Это сложно объяснить, но это так. Все переплетено.Подло сбить российский Су-24 — то же самое, что плюнуть на могилы 25 миллионов погибших во Второй мировой. Это отвратительный и глупый шаг. В России так не делается. Если хочешь драться, дерись лицом к лицу.Но если ты убиваешь, как трус, вторгаешься в опустошенные соседние страны, однажды ты можешь увидеть в небе не Су-24, а тяжелые стратегические бомбардировщики.Россию нельзя победить. Тому есть множество причин. Одна из них весьма прагматична: это ядерная сверхдержава. Вторая заключается в том, что она обычно сражается за правое дело. И делает это всей своей мощью и всем своим сердцем.Если бы не Россия, планеты Земля больше бы не было. По крайней мере, в том виде, в каком мы ее привыкли видеть. Запад и его фашистские христианские государства полностью бы контролировали мир. А с «недонародами» обращались бы, как с животными (еще хуже, чем сейчас): не было бы никаких границ, пределов воровству и разрушению.Так называемый «цивилизованный мир» (тот, что строит свои театры и школы на костях других) без малейшего сопротивления шел бы к полному контролю над нашей планетой.По счастью, Россия существует. И ее нельзя победить. И это никогда ни у кого не получится. Запад же никогда не простит ее за то, что она встала на сторону обездоленных и угнетенных.