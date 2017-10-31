Первая БМПТ - Объект 787 «Гадюка»



Опытная машина "Объект 787" после реставрации. Фото Patriotp.ru



Машина до реставрации. Фото Patriotp.ru



Общий вид машины, вооружение поднято на большой угол. Фото Russianarms.ru



"Гадюка" во время хранения. Фото Bastion-karpenko.ru



Во время хранения прототип подвергся негативным воздействиям. Фото Bastion-karpenko.ru



Машина после реставрации. Кадр из рекламного ролика / Patriotp.ru



Большая часть корпуса и башни закрыта динамической защитой. Кадр из рекламного ролика / Patriotp.ru



"Объект 787" на трассе. Кадр из рекламного ролика / Patriotp.ru

По материалам сайтов:

http://patriotp.ru/

http://arsenal-otechestva.ru/

http://bastion-karpenko.ru/

http://russianarms.ru/

https://defence.ru/

http://btvt.info/

В последние годы широкую известность получила боевая машина поддержки танков «Объект 199», также носящая имена «Рамка» и «Терминатор». Появлению «Объекта 199» предшествовала разработка нескольких других похожих проектов, которым не удалось продвинуться дальше строительства опытного образца. Один из оригинальных прототипов был обозначен как «Объект 787». В течение нескольких последних десятилетий эта машина оставалась на хранении, но теперь ей удастся стать музейным экспонатом.Идея создания специальной боевой машины, имеющей на борту разнообразное ракетно-пушечное и стрелковое вооружение, появилась еще несколько десятилетий назад и была предложена в контексте повышения огневой мощи мотострелковых подразделений. Изначально такая техника рассматривалась в качестве некоего дополнения к боевым машинам пехоты, а кроме того, изучалась возможность оснащения последних усиленным комплексом вооружений.В середине восьмидесятых годов, с учетом опыта боевых действий в Афганистане, советское министерство обороны выдало техническое задание на новый образец бронетехники, способный применять разное оружие и поражать широкий круг целей. К концу десятилетия несколько предприятий разработали и построили ряд опытных бронемашин, соответствовавших существующим требованиям. Техника прошла часть испытаний, но распад Советского Союза и последовавшие за ним проблемы не позволили завершить работы. Развитие тематики боевых машин поддержки танков остановилось на несколько лет.Необходимо отметить, что до современного облика БМПТ тогда было далеко. Кроме того, на тот момент отсутствовало само понятие боевой машины поддержки танков. В связи с этим подобную технику нередко именовали многоцелевыми боевыми машинами. Нынешний термин появился гораздо позже, уже после разработки целого ряда проектов.Одним из разработчиков БМПТ / МБМ в конце восьмидесятых был Челябинский тракторный завод. Именно это предприятие в дальнейшем решило возродить заброшенное направление и предложило очередной проект. В 1995 году завод, переживший ряд преобразований, выступил с интереснейшим предложением. В связи с началом боевых действий в Чечне предприятие решило создать новую боевую бронированную машину с максимально возможной огневой мощью, способную решать различные боевые задачи.Новый проект был запущен по инициативе руководства предприятия, без заказа со стороны военного ведомства. Вести необходимые работы предлагалось за счет завода, при отсутствии финансовой поддержки от государства. Такой подход позволял создать новый проект даже в тяжелых условиях середины девяностых годов, когда оборонный бюджет не позволял запускать разработку перспективной техники.Проектирование новой машины было поручено Головному специальному конструкторскому бюро №2 из состава ЧТЗ. Работы велись под управлением руководителя бюро А.В. Ермолина. Всего за несколько месяцев челябинские специалисты сформировали оптимальный облик техники, учитывавший технические, экономические и боевые факторы. Уже в 1996 году тракторный завод приступил к строительству опытного образца.В соответствии с существующей номенклатурой, оговаривавшей обозначения проектов и опытной техники, новую разработку назвали «Объектом 787». Кроме того, вскоре интереснейший образец получил дополнительное название «Гадюка». Насколько известно, это имя было связано с особенностями комплекса вооружения. Перспективную БМПТ предлагалось оснащать двумя пушечно-пулеметными блоками, что напомнило кому-то раздвоенное змеиное «жало».С целью упрощения и удешевления разработки и производства новой техники было решено использовать готовую базовую машину. В качестве основы для «Объекта 787» выбрали серийный основной боевой танк Т-72. При строительстве опытной «Гадюки» использовалась машина модификации Т-72АВ. В рамках нового проекта планировалось удалить с танка все существующее вооружение и связанное с ним оборудование. Вместо них планировалось установить новые системы, оружие, средства защиты и т.д. По результатам такой перестройки танк должен был превратиться в многоцелевую машину, способную поддерживать пехоту и бронетехнику, воевать на разных ландшафтах и эффективно атаковать самые разные объекты противника.Проект «Гадюка» не предусматривал переработку имеющегося танкового шасси. Предлагалось сохранить серийный броневой корпус с комбинированной защитой лобовой проекции, построенный по классической компоновке. Поскольку в новом проекте предлагалось использовать танк Т-72АВ, собственная броня корпуса дополнялась динамической защитой типа «Контакт-1». Блоки этой системы помещались на лобовой детали корпуса, на бортовых экранах и на основных агрегатах башни.БМПТ «Объект 787» сохраняла дизельный двигатель В-46-6 мощностью 780 л.с., соединенный с механической трансмиссией. Ходовая часть не изменялась. В ее составе имелось по шесть опорных катков среднего диаметра на каждом борту, установленных на торсионной подвеске. В передней части корпуса помещались направляющие колеса с механизмом натяжения гусеницы, в корме – ведущие. Предполагалось, что новая бронемашина по показателям подвижности не будет отличаться от серийного танка.Самым серьезным изменениям в новом проекте подверглось боевое отделение. От него фактически остались лишь броневой купол башни, подбашенная корзина и приводы горизонтальной наводки. Основное 125-мм орудие удалялось, а его амбразура заделывалась защищенной крышкой. На бортах корпуса появились крупные выступающие коробчатые кожухи, внутри которых должно было помещаться новое вооружение. Эти агрегаты выполнялись из броневой стали и дополнительно прикрывались блоками динамической защиты. На корме башни был установлен крупный броневой ящик, выполнявший функции боеукладки орудий. При помощи несложной системы направляющих, имевшей в своем составе пару жестких тоннелей, лента со снарядами должна была подаваться к боковым агрегатам с вооружением.Все оружие «Объекта 787» было собрано на двух бортовых агрегатах и монтировалось на установках схожей конструкции. Правая и левая бортовая установка представляли собой зеркальную копию друг друга и имели одинаковый состав агрегатов. На общем опорном устройстве, в основе которого лежал цилиндрический агрегат, закреплялись автоматическая пушка и спаренный пулемет. Рядом с ними шарнирно устанавливался пакет направляющих для неуправляемых ракет. Орудие и пулемет, оснащенные защитными устройствами, помещались ближе к куполу башни. Снаружи закреплялся пакет направляющих.По некоторым данным, многоцелевая машина имела возможность раздельного наведения оружия разных бортов. Тем не менее, эта информация не соответствует действительности. Горизонтальная наводка всех вооружений осуществлялась поворотом башни. Для вертикального наведения использовались соответствующие приводы, одновременно поднимавшие или опускавшие все бортовое вооружение. Синхронное перемещение пушечно-пулеметных систем осуществлялось с использованием поперечного вала, проходившего над кормовой частью башни.Основным ствольным оружием «Гадюки» являлись две автоматические пушки 2А72. 30-мм орудия с ленточным боепитанием могли вести огонь с темпом до 300-350 выстрелов в минуту каждое, поражая цели на дальностях до 4 км. Для атаки живой силы, незащищенной техники и т.д. предлагалось использовать два 7,62-мм пулемета ПКТ, наводимых вместе с пушками. По некоторым данным, две пушечно-пулеметные установки дополнялись турелями. В кормовой части башни предусматривался монтаж двух крупнокалиберных пулеметов НСВ.Для значительного повышения огневой мощи на средних дальностях было предложено оснастить «Объект 787» собственными пусковыми установками для неуправляемых ракет. На каждом борту башни помещалось по одному блоку с шестью трубчатыми пусковыми направляющими (три горизонтальных ряда по две). Задние части направляющих закреплялись внутри прямоугольного кожуха-обоймы. Блоки направляющих имели приводы для вертикального наведения, синхронизированные с устройствами ствольных систем.Согласно открытым источникам, боевая машина должна была использовать неуправляемые авиационные ракеты, тип которых, однако, не уточняется. Исходя из пропорций, можно предположить, что пусковые направляющие имели калибр 80 мм и должны были использоваться с ракетами семейства С-8. Таким образом, в теории, с использованием ракетного комплекса «Гадюка» могла бы атаковать цели на дальностях до 2 км и поражать их при помощи боевых частей разных типов: осколочно-фугасной, кумулятивной, бетонобойной и т.д.В экстренной ситуации боевая машина поддержки танков могла бы применить дымовые гранатометы. Два блока такого вооружения по четыре изделия в каждом устанавливались в передней части бортовых агрегатов башни. Дымовые гранаты должны были выстреливаться вверх и вперед относительно оси башни.Для управления новым вооружением МБМ «Объект 787» получила комплекс оптико-электронных систем, частично основанный на приборах серийных танков, но адаптированный для применения с иным оружием. В передней части башни сохранялся характерный выступающий короб оптических приборов наводчика. Помимо средств наведения башня сохраняла приборы наблюдения, размещенные на командирской башенке.Экипаж перспективного образца состоял всего из трех человек: механика-водителя, наводчика и командира. Водитель помещался на штатном месте внутри корпуса и имел собственный люк со смотровым прибором. Места командира и наводчика находились в башне, у правого и левого борта соответственно. Над ними сохранялись собственные люки в крыше. Оба поста управления в боевом отделении позволяли вести наблюдение и атаковать цели при помощи имеющегося оружия.Новая БМПТ была построена на основе серийного танка путем удаления одних агрегатов и установки других. Вследствие этого по своим габаритам и массе «Объект 787» почти не отличался от базового Т-72АВ. Длина бронемашины по корпусу не превышала 6,7 м, ширина – 3,5 м, высота – не более 2,2 м. Боевая масса – не более 42-45 т. Показатели подвижности должны были остаться на уровне серийной техники семейства Т-72.Известно, что в 1996 году Челябинский тракторный завод перестроил серийный основной танк Т-72АВ в опытный образец «Объекта 787». Вскоре эта машина вышла на полигон для проведения заводских испытаний. Позже, вероятно, после ликвидации мелких недочетов, прототип представили специалистам министерства обороны. Весной следующего 1997 года состоялись демонстрации и проверки техники с участием представителей армии.В начале апреля 1997-го специалисты ЧТЗ и 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанковой техники провели ряд испытаний. После проверки ходовых характеристик стартовал процесс изучения комплекса вооружений. В рамках весенних испытаний военные проверили работу пушек и пулеметов в светлое время суток. Стрельба велась как с места, так и на ходу. Дистанции до мишеней соответствовали особенностям реальных боев в разных условиях. Опытная «Гадюка» справилась с первой частью огневых испытаний.В июле начались новые проверки. Теперь испытаниям подверглось ракетное вооружение боевой машины. Вновь экипажу испытателей пришлось решать разнообразные огневые задачи и поражать цели во всем диапазоне допустимых дальностей.В рамках двух этапов огневых испытаний опытный образец «Объекта 787» показал себя самым лучшим образом. Наличие четырех пулеметов разного калибра, двух пушек, неуправляемых ракет и дымовых гранатометов позволяло выбрать наиболее эффективное в текущей ситуации оружие и с его помощью поразить имеющуюся цель. На испытаниях присутствовали высокопоставленные представители военного ведомства, оставившие самые хорошие отзывы об увиденной машине.Получив неофициальное одобрение потенциального заказчика, завод-разработчик решил начать продвижение своей многоцелевой боевой машины. Вскоре о существовании «Гадюки» узнала широкая общественность. Перспективный образец стал темой публикаций в печатных изданиях, радиопередач и телевизионных сюжетов. В не самый простой период современной истории у людей появился повод для гордости за свою промышленность и причины для сдержанного оптимизма.Впрочем, подобная оптимистическая ситуация сохранялась не слишком долго. Теле- и радиопередачи об «Объекте 787» привлекли внимание контролирующих структур, которые увидели в них не ознакомление населения с последними достижениями оборонной промышленности, но нарушение режима секретности. Результатом этого стал запуск специального расследования, в ходе которого планировалось установить и наказать нарушителей.По результатам расследования были сделаны определенные выводы, в том числе и самые неприятные. ГСКБ-2 получило приказ прекратить все работы по «Гадюке». Развитие проекта отменялось. Также следовало остановить испытания и доводку готового опытного образца. Подобное решение фактически ставило крест не только на проекте «Объект 787», но и на всем направлении многоцелевых боевых машин / боевых машин поддержки танков, поскольку другие разработки такого рода в то время отсутствовали и даже не планировались.Испытания опытного образца проводились на полигоне 38-го НИИИ БТ в Кубинке, где он мог оставаться до появления приказа о прекращении работ. Снятая с испытаний машина вскоре была отправлена на одну из площадок хранения при полигоне. В течение следующих двух десятилетий уникальный образец бронетехники стоял под открытым небом и подвергался негативному воздействию природных факторов. Кроме того, по слухам, на состоянии машины самым плохим образом сказалась деятельность сомнительных лиц, присвоивших некоторые детали.Весной 2017 года было решено спасти «Гадюку» от ржавчины и забвения. Интереснейшую опытную боевую машину отправили в реставрационную мастерскую при парке «Патриот». Как утверждают участники реставрации, даже после двух десятилетий простоя прототип имел неплохое состояние: после установки аккумуляторов и заправки топливом он завелся и затем смог самостоятельно добраться до места ремонта. В течение нескольких следующих месяцев «Объект 787» находился на реставрации, в ходе которой были возвращены утраченные компоненты, восстановлена готовность имеющихся систем и т.д.Многоцелевая боевая машина «Объект 787» вновь на ходу и теперь может похвастать отличным внешним видом. В ближайшем будущем уникальный образец станет очередным экспонатом из состава выставки отечественной бронетехники парка «Патриот». Насколько известно, в настоящее время специалисты занимаются восстановлением нескольких других опытных машин аналогичного назначения, созданных в восьмидесятых годах прошлого века.Проект боевой машины поддержки танков «Объект 787» отличался специфической судьбой. Его разработка началась в сложное время и велась в инициативном порядке. Позже опытный образец вышел на испытания и смог заинтересовать потенциального заказчика. Тем не менее, в дальнейшем произошли весьма странные события, по результатам которых проект закрыли, возможное серийное производство окончательно отменили, а единственный прототип отправили на хранение без каких-либо перспектив. Армия не смогла получить необходимую ей технику. К счастью, уникальный опытный образец удалось сохранить в приемлемом состоянии, а затем и восстановить. В самое ближайшее время его смогут увидеть все желающие.