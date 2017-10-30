20:50 30 октября

Волкер: в обсуждении миротворческой миссии в Донбассе ДНР и ЛНР не место

Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью украинскому Hromadske ("Общественное ТВ") заявил, что мандат миссии ООН в Донбассе не должен согласовываться с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Волкер в пятницу прибыл в Киев, где встретился с главой парламента и президентом страны, а также с депутатами Верховной рады. Как сообщили депутаты Рады, Волкер заявлял, что резолюцию СБ ООН по миротворческой миссии в Донбассе не только могут подготовить до конца года, но и проголосовать за нее.

Волкер: в обсуждении миротворческой миссии в Донбассе ДНР и ЛНР не место



Думаю, касательно этого (участия ДНР и ЛНР в процессе размещения миссии — ред.) вопрос решен: минские соглашения — между Россией, Украиной и ОБСЕ. Идея — восстановить контроль Украины над этими территориями, провести там выборы. Поэтому так называемым республикам здесь не место
— заявил Волкер телеканалу.

Представители самопровозглашенных республик неоднократно подчеркивали, что вопрос введения миротворцев в соответствии с минскими соглашениями должен обсуждаться с ними и попытки решить его без участия Донецка и Луганска ставят под угрозу процесс мирного урегулирования.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией, передает РИА Новости

Использованы фотографии: © REUTERS
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Комментарии 11

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 20:34
    Поэтому так называемым республикам здесь не место

    Слишком много хочет этот фрукт(Волкер)...кишка от натуги лопнет.
    Тот же ЛЕХА
    1. Logall Сегодня, 20:38
      Уже никто и не скрывает Кто же на самом деле ''князь Киевский''!
      Американский наместник говорит за всех, за все заинтересованные стороны... Плевал на всех, на все договоренности, даже европейских гарантов ''Минска2'' ни во что не ставит...
      А боярам только и остаётся, Что за бороды друг друга таскать... И где же ваша ''незалежность''? В американских облигациях...
      Logall
      1. Дембель77 Сегодня, 20:43
        Я поддерживаю нашего президента. Всё правильно говорит, так и надо делать. А то пусти козла в огород...
        Дембель77
      2. хрыч Сегодня, 20:45
        Цитата: Logall
        Барин в цвет говорит за всех

        У него идея laughing
        Идея — восстановить контроль Украины над этими территориями, провести там выборы. Поэтому так называемым республикам здесь не место

        Просто есть целые армии с сотнями танков и их командирам его гениотские идеи побоку. laughing Ну, а ВВП собственно иного масштаба чем волкер и его идеи значительней (мягко сказано) wassat
        хрыч
    2. Primoos Сегодня, 20:48
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Поэтому так называемым республикам здесь не место

      Слишком много хочет этот фрукт(Волкер)...кишка от натуги лопнет.

      Не великого ума человек. В ЛДНР люди давно с оружием и свой выбор сделали. Без их согласия ни один миротворец там не появится.
      Primoos
  2. kefan Сегодня, 20:35
    А может все же это матрасникам нет здесь места? Суют нос свой везде. Как же достали всех эти у.р.о.д.ы.
    kefan
  3. Кент0001 Сегодня, 20:35
    Этот волкер и прочие залужные чудаки на букву М хотят рек славянской крови. Везде они лезут все им надо. Уро ды.
    Кент0001
  4. Atlant-1164 Сегодня, 20:37


    там могут быть..только мы. и никто более!
    Atlant-1164
  5. Геркулесыч Сегодня, 20:38
    Раз такое неприятие в сша республик, то значит, янки дали "добро " , а может быть и оружие, для силовой зачистки Донбасса, и война теперь абсолютно неизбежна!
    Геркулесыч
  6. samarin1969 Сегодня, 20:40
    "Минск-1,2" можно сдавать в архив....
    Все, кто пытается "договариваться" о чём-то с США (их пособниками), обманывают сами себя. Другой вопрос, что многие "в верхах" желали "обмануться".
    samarin1969
  7. pvv113 Сегодня, 20:41
    Курт Волкер в интервью украинскому Hromadske

    Это бред одного удода для успокоения других. Вот пусть между собой и договариваются laughing
    pvv113
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