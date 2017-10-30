Волкер: в обсуждении миротворческой миссии в Донбассе ДНР и ЛНР не место

Думаю, касательно этого (участия ДНР и ЛНР в процессе размещения миссии — ред.) вопрос решен: минские соглашения — между Россией, Украиной и ОБСЕ. Идея — восстановить контроль Украины над этими территориями, провести там выборы. Поэтому так называемым республикам здесь не место

Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью украинскому Hromadske ("Общественное ТВ") заявил, что мандат миссии ООН в Донбассе не должен согласовываться с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.Волкер в пятницу прибыл в Киев, где встретился с главой парламента и президентом страны, а также с депутатами Верховной рады. Как сообщили депутаты Рады, Волкер заявлял, что резолюцию СБ ООН по миротворческой миссии в Донбассе не только могут подготовить до конца года, но и проголосовать за нее.— заявил Волкер телеканалу.Представители самопровозглашенных республик неоднократно подчеркивали, что вопрос введения миротворцев в соответствии с минскими соглашениями должен обсуждаться с ними и попытки решить его без участия Донецка и Луганска ставят под угрозу процесс мирного урегулирования.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией, передает РИА Новости