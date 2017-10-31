Отвалите от меня с военной кафедрой!

Пост о военной кафедре НУБИП (Национальный университет биоресурсов и природопользования, Киев):Это не антиреклама, не гониво и не ложь. Это факты и правда, можете спросить у тех, кто закончил "военную кафедру" и адекватен (важно!).Допустим, вы решили, что хотите поступить на военку. И да, вы же знаете, что теперь после военки могут забрать в армию на 1,5 года – то есть, ею не откосишь.Первое, что вы думаете - "четко, научат обращению с техникой, обучат тактике, научусь как-то стрелять". Ложь.Краткое описание личного состава военной кафедры: сброд алкашей. Не все, но 9 из 10 - бухают с самого утра. Можете лично зайти в "преподавательскую" и проверить.По парам - в основном втирают тупую непонятную дичь, или просто дают учить статуты на память, а потом - пиши по ним модуль/зачет.Отдельно хочется выделить одну особенность - алкаши (полканы, подполы) - вечно требуют через комвзвода сбора денег "на помощь кафедре" и т.д. По сути они пропивают их в тот же вечер. Не сдал деньги - комвзвод и ты страдаете.ЗАДУМАЙТЕСЬ: Офицеры ВСУ просят деньги у студентов. Было так, что "просили" скидываться по 15 грн. Было по 50. Вообще частое явление. Очень трудно было тем немногим, кто отказывался от этого дерьма.Стрелять в тире вы будете 2-3 раза за все обучение (2 года), по 3 выстрела с ПМ и по 5 с ТОЗа.После 2-х лет "обучения" (а сейчас и после одного) начинается вторая часть поедания дерьма - ВОЕННЫЕ СБОРЫ.По сути, это та же конченная армия, где эти же полковники, подполковники и прочие бухают еще сильней, а вы, страдаете фигней целый день на подобие застилания кроватей по 5-6 раз, строевой по 4 часа, и т.д.В этом году сборы были в Гончаровске. И знаете, что? Месяц - июль, ты ходишь в форме, а ДУША НЕТ СОВСЕМ. ПРОСТО НЕТ. ЕДИНСТВЕННЫЙ ДУШ - НА ВСЮ ЧАСТЬ НА УЛИЦЕ, ГДЕ РАБОТАЕТ 3 СОПЛА. ТУДА ХОДИТ ВСЯ ЧАСТЬ.Еда: столовка - еда хуже дерьма. Свежих овощей за 28 дней давали 4-5 раз (это были подозрительные "свежие" огурцы), все.Далее - у вас нету времени ни на что, потому что все время алкаши с погонами дают какие-то тупорылые задания типа "лопаткой убрать бурьян из плаца", "копать траншею, потом закопать". И все на жаре. Повторюсь, гигиены - ноль.Офицерский состав, который бухает с утра до ночи (будь я проклят, если вру, спрашивайте старших, так и есть) - чувствует свою безнаказанность, и использует такую "классическую технику наказания" - если кто-то один провинился в чем-то, не сделал - страдает весь взвод. Они просто твари. При этом, так же продолжают "колядовать деньги" со студентов.100 раз подумайте перед тем, как вступать в это дерьмо.Фото ниже - "Наделано в тарелку" - это картошка, если ее можно так назвать, и собачья колбаса."Танки" - куски ткани, натянутые на каркас - сила ВСУ."Душ Гончаровск" - душ, рассчитанный на 500 человек (3 работающих сопла)Извините за мат, много букв, но вы должны знать правду. Если интересно - напишу по каждому вопросу отдельно. Пишите в комменты.А автор записи считает, что в армии лучше, чем в учебном центре Гончаровска? Так ты ошибаешься, потому что:1. На плацу шагаем по 8 часов в день.2. Все ремонтные работы также мы делаем.3. Про душ вообще молчу, уже 2 месяца не имеем горячей воды и душ каждый четверг холодной.4. Свободного времени на себя вообще нет (первые полгода), мало того, что шагаешь с самого утра с карабином на бедре, то вечером есть какие-то работы по казарме, а в выходные дни еще и по нарядам ходишь, так что отдыха вообще почти нет ни в будни, ни в выходные дни, и так каждый день все 1,5 года, или 1, если имеешь полное высшее образование.А младших лейтенантов (на Украине после военной кафедры присваивают младшего лейтенанта – прим.) ты прав, приходят пацаны на 1,5 года срочной службы, но со званием мл. лейтенанта, которым по 22 года, но они вообще такие дубовые, что их первогодок разводит как маленьких детей, и им еще и за их тупизну платят около 8 тысяч грн в месяц.Так что я не вижу смысла платить кафедре 2 года, а потом еще и служить мл. лейтенантом на срочке 1,5 года, где тебя разводят, а через полгода еще и выговоры выписывают, и минусуют зарплату. Сейчас никаких плюсов от военной кафедры я не вижу....Удивляться? Ну, право, не стоит. Мы уже привыкли, в принципе, что многое в сегодняшней Украине делается, мягко говоря, не руками и головой.Стоит, наверное, посочувствовать киевским студентам, которые платят за два года «обучения» на военной кафедре 12-14 тысяч гривен.Вишенка на торте – это то, что еще за эти «сборы» нужно выложить еще 2 500 гривен.Правда, если мозги вдруг заработали, и на «сборы» ехать передумал студент, то вопрос решается заносом еще 2 500 гривен своему начальнику кафедры.А так ничего, одна из лучших армий Европы, говорят…