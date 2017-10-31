Комплекс РЭБ «Хибины» чудо-оружие армии России?

В принципе, о «Хибинах» было написано уже столько, что благодаря некоторым не совсем компетентным журналистам этот комплекс получил славу «чудо-оружия», способного гасить все на своем пути и превращать корабли в груды металла, покачивающегося на волнах.Не будем о грустном, поговорим о том, чем в действительности являются «Хибины» и чем они страшны противнику.История комплекса началась еще в далекие советские времена в Калуге, в стенах КНИРТИ, Калужского научно-исследовательского радиотехнического института. Работы велись с 1977 по 1990 годы. В 1995 году был пройден первый цикл испытаний, в 1997-м — второй. И только с 2014 года комплекс официально был принят на вооружение на самолет Су-34, под который, собственно, он и разрабатывался первоначально.Естественно, за такой длинный срок, комплекс перенес не одно усовершенствование.Многофункциональный комплекс радиоэлектронной борьбы авиационного базирования «Хибины» сегодня существует в трех вариантах.Л-175В "Хибины-10В" — для бомбардировщиков Су-34Л-265 "Хибины-10М" — для истребителей Су-35С"Хибины-У" — для истребителей Су-30СМ.«Хибины-У» отличается от двух предыдущих комплексов тем, что интегрируется в планер самолета, а не размещается в подвесных контейнерах, о чем свидетельствует отсутствие марки контейнера.Различия между «Хибинами» серий 10В и 10М состоят исключительно в контейнере подвески. Это обусловлено конструкцией крыла Су-34 и Су-35. Принципиальных отличий в работе нет.Для того, чтобы четко представить задачи, которые способен выполнить комплекс, стоит разобрать его состав.В состав комплекса "Хибины" входят следующие элементы:1. Система радиотехнической разведки на базе ОКР "Проран". Именно на базе, так как сам «Проран» очень далеко ушел от того, что было создано в прошлом веке. Система РЭР выполняет функции обнаружения радиоэлектронных средств противника (РЛС ПВО, системы наведения ракет и т.д.), классификации и определения параметров работы, определения местоположения и выдает полученную информацию вычислительной системе комплекса.2. На основе полученных данных, вычислительная система выдает данные по координатам, времени и характеру воздействия либо на станцию постановки помех, либо на отстрел электронных или инфракрасных ловушек.3. Блок точного запоминания частоты ТШ. Вся информация, полученная системой РЭР и обработанная вычислительной системой о параметрах частоты обнаруженных электронных средств противника, сбрасывается в блок ТШ.Накапливаемые в блоках данные позволяют в режиме реального времени выдавать рекомендации на постановку помех любой формы, в зависимости от характеристик полученного сигнала.4. Станция активных помех САП-518 "Регата". Элементы «Регаты» устанавливаются на крыльях Су-34 в двух контейнерах.САП-518 предназначена для индивидуальной защиты самолета. Принцип работы — как у автомобильного «антирадара». Принятый системой РЭР сигнал обрабатывается вычислительной системой и отправляется обратно в изрядно искаженном виде.Основные способы работы САП-518:— задержка обнаружения самолёта-носителя КРЭП как объекта атаки для противника;— маскировка истинного объекта на фоне ложных;— затруднение измерения дальности до объекта, его скорости и углового положения;— ухудшение характеристик режима сопровождения «на проходе» при сканировании луча антенны БРЛС;— увеличение времени и затруднение захвата объекта при переходе в режим непрерывной радиопеленгации.Так как сигнал, излучаемый «Регатой» будет более мощным, чем отраженный самолетом сигнал РЛС, то приемник противника примет и обработает более четкий и качественный из двух сигналов. Правда, несущий несколько отличные от истинных сведения о дальности, скорости, высоте, угловой скорости и координатах самолета.Результатом станет наводка ракет ПВО противника на некую фантомную цель, местонахождение которой будет на достаточном удалении от самолета. Это называется «постановкой уводящих помех».Постановка уводящих или имитирующих помех может предельно затруднить получение РЛС противника сведений о реальном положении самолета.5. Контейнеры групповой защиты.Это модернизация "Хибин", созданная для групповой защиты самолетов.В состав входят контейнеры У1 или У2, рабочий частотный диапазон которых совпадает с частотным диапазоном "Регаты". По факту это мощные передатчики, значительно увеличивающие дальность действия САП-518 и способные прикрыть не один самолет, а целую группу.Второй вариант — с контейнерами Ш0 и Ш1. Здесь был применен несколько иной рабочий диапазон частот, который потребовал внесения изменений в работу системы РЭР. Применение этой системы позволяет не только прикрывать группу самолетов, но и осуществлять целеуказание для других станций.Дальнейшее развитие «Хибин» — ввод в комплекс контейнерной станции активных помех групповой защиты САП-14 "Тарантул".«Тарантул» осуществляет постановку активных шумовых помех обзорным РЛС, ЗРК и авиационным РЛС.Контейнерные САП позволяют превратить любой Су-34 в самолёт РЭБ, позволяя прикрывать другие самолеты в ударной группе непосредственно из боевых порядков.6. Набор отстреливаемых ловушек и постановщиков помех: диполи, тепловые, радиоэлектронные. Отстрел может производить экипаж, может это сделать система управления комплекса.ТТХ комплекса:Длина контейнера: 4950 ммДиаметр контейнера: 350 ммМасса контейнера: 300 кгОбласть покрытия в задней и передней полусферах: сектор +-45 градусовДиапазон рабочих частот аппаратуры радиотехнической разведки: 1,2...40 ГГцДиапазон рабочих частот аппаратуры постановки активных помех: 4...18 ГГцДиапазон рабочих частот контейнеров активных помех групповой защиты: 1...4 ГГцПотребляемая мощность: 3 600 ВтИсходя из вышеизложенного, комплекс «Хибины» является весьма современным и действенным способом защиты наших самолетов от противодействия самолетов и комплексов ПВО вероятного противника.Но оставить без электроники корабль класса эсминец, увы, не сможет. Но по нашему мнению, это последнее, о чем стоит печалиться пилотам Су-34.