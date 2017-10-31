16:42 31 октября

Импортозамещение в России: два слова о турецких помидорах, которые скоро будут никому не нужны



Турецкие помидоры вновь вернутся на российский рынок в декабре 2017 года. Правда, может оказаться так, что очень скоро они будут никому не нужны. За два прошедших года Россия сделала колоссальный рывок в выращивании овощей и уже к 2020 году может почти полностью отказаться от их импорта.

Рост выращивания овощей закрытого грунта (томаты, огурцы, перец) в России к началу бурных событий 2014 года был относительно стабильным, но недостаточным для выхода страны на полную самообеспеченность в этом сегменте продовольственного рынка даже в обозримой перспективе.


Дело в том, что производство просто не успевало за ростом потребления постепенно богатевшего российского населения. В 2014 году, несмотря на рост производства на 12,3%, наполнение данного сегмента продуктового рынка российским продуктом составляло всего 38,1% (против 35,4% в 2013 году).

2015-2016 годы стали для российского овощеводства переломными. Из-за девальвации рубля, во-первых, уменьшилась покупательная способность населения, а значит, и объем рынка, во-вторых, выросла конкурентоспособность российского производителя, а значит, и рентабельность его производства. Настоящим подарком судьбы для российских сельхозпроизводителей стали санкции Европы и ответное эмбарго России на сельхозпродукцию из стран ЕС, убравшего с российского овощного рынка Испанию, Нидерланды, Польшу и Украину. А еще важным фактором стал запрет на импорт турецких помидоров сразу после провокации с российским бомбардировщиком Су-24.



С 2015 года Россия резко нарастила строительство современных теплиц. Если в 2013 году в строй вошло только 80 га новых «зимних» теплиц, то в 2015-м — уже 200 га, в 2016-м — примерно 250 га. В нынешнем году будет сдано еще столько же. Итого более 600 га теплиц за три года. Рост площадей составил более 30% по отношению к 2014 году. А к 2020 году суммарная площадь современных «зимних» теплиц в России составит уже более 2 тыс. га (с учетом тех, которые были построены до 2014 года).

Тепличный комплекс в последние годы стал настоящим инвестиционным раем, куда начали вкладывать деньги все, даже предприятия нефтегазовой отрасли.

Уже в 2016 году результаты работы «овощевиков» дали результат. Валовой рост продукции в отрасли по овощам закрытого грунта (которые как раз и являлись в основном импортными) составил 22%, что позволило на фоне некоторого сокращения потребления их населением довести удельную долю отечественной продукции в магазинах до 62,2%.

За 10 месяцев 2017 года рост производства российских «тепличников» составил еще 26%, и есть все основания считать, что суммарный спрос на данную продукцию будет закрыт отечественным продуктом уже на 80%.

Таким образом, даже с учетом роста потребления овощей к 2020 году Россия может практически полностью закрыть свои потребности в овощах закрытого грунта продукцией собственного производства (плюс Белоруссия), и турецкие помидоры, которых, согласно квотам, должны завезти всего 50 тыс. тонн (вместо 360 тыс. тонн в 2014 году), скоро будут совсем не нужны.

К тому же на вкус они явно проигрывают российскому томату.

А как у нас дела насчет картошки?



Несколько слов хочу сказать и о выращивании в России овощей открытого грунта (картофель, капуста, морковь, свекла, лук). Изначально ситуация с их выращиванием была не столь удручающей, как с тепличными овощами. Значительную часть их производили в приусадебных хозяйствах (примерно 70-80% картофеля), а те, которые проходили через магазины, во многом также шли с российских полей (на 100% Россия себя обеспечивала картофелем, луком, свеклой, морковью, кабачками).

Остановимся отдельно на картофелеводстве как одной из важнейших отраслей продуктовой безопасности страны. Как уже было сказано выше, 70-80% картофеля в России собирается с огородов. На долю «госсектора» приходится остальная часть рынка. Тем не менее, именно этот «госсектор» является основой продуктовой безопасности, так как производит для себя и частников так называемый семенной фонд.

Благодаря интенсификации производства и внедрению новых высокоурожайных сортов в России за последние 20 лет удалось увеличить среднюю урожайность картофеля более чем вдвое.

Кстати, это позволило во столько же сократить посевные площади под данной культурой. В России нет задачи завалить мир своим картофелем, и она его производит ровно столько, сколько ей нужно для собственного потребления.

Для сохранения тенденций и для создания базиса устойчивого развития отрасли Минсельхоз России считает важнейшей задачей переход картофелеводства на отечественные сорта клубней (сейчас в России выращиваются в подавляющем большинстве сорта иностранной селекции). Программа уже составлена и скоро начнется ее реализация. Это обойдется стране примерно в 10-12 млрд. рублей, но по итогу уже никто и никогда не сможет России диктовать в овощеводстве никаких условий.
Автор: Юрий Подоляка


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Комментарии 11

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  1. alekc73 Сегодня, 15:16
    Все не так хорошо как пишет автор.Сколько стоят помидоры из теплиц зимой.Ужас.Дороже импорта.Турки могут взять ценой.
    alekc73
    1. Yurasumy Сегодня, 15:22
      У вас есть раскладка по ценам, чтобы это говорить? Например, сейчас тепличные помидоры в Подмосковье немного более 100 руб. Два года назад турецкие стоили 120 руб. Вот зачем говорить, лишь бы говорить.
      Yurasumy
      1. alekc73 Сегодня, 15:32
        На Новый 2017 год брал 380руб килограмм.Красивые,упакованные,производство Россия.Но цена!!!!
        alekc73
        1. mirag2 Сегодня, 15:35
          ))) Да...Я в Москве живу,конечно,можно помидоры и по 1200 купить-кто не дает?Но зачем?Есть много-много дешевле.Средняя цена около 60 рублей.Конечно-это невкусные.Но по 100 можно суперские купить.
          mirag2
          1. Комментарий был удален.
          2. mirag2 Сегодня, 15:40
            коли разговор об экономике зашел-ловите фотку,капитализация всех компаний (банков и нефинансового бизнеса), обращающихся на всех биржах на территории США в пятницу превысила 45.5 трлн долл, из которых непосредственно американских акционерных обществ на 37 трлн (из них публичные 31 трлн).
            За 5 лет +17 трлн долл или почти в два раза!
            Насколько же жалок и ничтожен доткомовский(2008г) пузырь на графике по сравнению с тем кретинизмом, что мы видим сейчас?
            mirag2
            1. сорок восьмой Сегодня, 15:59
              Вообще-то в 2008 лопнул ипотечный пузырь, а доткомовский пузырь лопнул в 2000 и сдулся к 2002 году.
              сорок восьмой
    2. seti Сегодня, 16:32
      Цитата: alekc73
      Все не так хорошо как пишет автор.Сколько стоят помидоры из теплиц зимой.Ужас.Дороже импорта.Турки могут взять ценой.

      Бумага понятно все стерпит.. Но приведите документы чтобы так писать. Понятно возможно не все так радужно как пишет автор и в разных регионах разные условия но прогресс в c/х на лицо. Плохо только что чтобы сделать сдвиг понадобились санкции.
      seti
  2. кедр Сегодня, 15:19
    Продовольственная безопасность - одна из важнейших основ суверенитета страны.
    кедр
  3. etrofimov Сегодня, 15:21
    Это не может не радовать, но где прогресс в машиностроении (гражданском???)
    etrofimov
  4. senima56 Сегодня, 15:58
    "Настоящим подарком судьбы для российских сельхозпроизводителей стали санкции Европы..." Вот это точно: "подарок для российских сельхозпроизводителей ..." А для российских потребителей? Если я польские яблоки покупал за 40 рублей, то почему за наши, "родные", я должен платить 80 рублей?
    senima56
  5. Карен Сегодня, 16:10
    Как же опротивело кушать эти новые сорта помидор, пластмассовые как, отскакивают от пола, если уронешь ... через знакомых достаю старые сорта.
    Карен
  6. ИмПерц Сегодня, 16:28
    Минсельхоз России считает важнейшей задачей переход картофелеводства на отечественные сорта клубней (сейчас в России выращиваются в подавляющем большинстве сорта иностранной селекции)

    Это хорошая мысль. Дай бог и семенной фонд будет максимально суверенным.
    Цитата: etrofimov
    Это не может не радовать, но где прогресс в машиностроении (гражданском???)

    В России за 2016 г. произведено 7,8 тыс. тракторов, что на 20,3% больше по сравнению с 2015 г.(6493 шт.), в том числе изготовлено тракторов сельскохозяйственного назначения 6,6 тыс. ед. (+27,0%) и 1,2 тыс. ед. (–7,9%) промышленных тракторов.
    https://os1.ru/article/11093-rynok-i-proizvodstvo
    -selskohozyaystvennyh-traktorov-v-rossii-v-2016-g

    Не всё радужно, но рост есть.
    Цитата: senima56
    Если я польские яблоки покупал за 40 рублей, то почему за наши, "родные", я должен платить 80 рублей?

    Так и доллар немного подрос...
    А так можно и анекдот про баварске пиво вспомнить. Если бы не Сталинград и Курск, то пили бы сейчас натуральное немецкое пиво...
    ИмПерц
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