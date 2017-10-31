Импортозамещение в России: два слова о турецких помидорах, которые скоро будут никому не нужны

Турецкие помидоры вновь вернутся на российский рынок в декабре 2017 года. Правда, может оказаться так, что очень скоро они будут никому не нужны. За два прошедших года Россия сделала колоссальный рывок в выращивании овощей и уже к 2020 году может почти полностью отказаться от их импорта.Рост выращивания овощей закрытого грунта (томаты, огурцы, перец) в России к началу бурных событий 2014 года был относительно стабильным, но недостаточным для выхода страны на полную самообеспеченность в этом сегменте продовольственного рынка даже в обозримой перспективе.Дело в том, что производство просто не успевало за ростом потребления постепенно богатевшего российского населения. В 2014 году, несмотря на рост производства на 12,3%, наполнение данного сегмента продуктового рынка российским продуктом составляло всего 38,1% (против 35,4% в 2013 году).2015-2016 годы стали для российского овощеводства переломными. Из-за девальвации рубля, во-первых, уменьшилась покупательная способность населения, а значит, и объем рынка, во-вторых, выросла конкурентоспособность российского производителя, а значит, и рентабельность его производства. Настоящим подарком судьбы для российских сельхозпроизводителей стали санкции Европы и ответное эмбарго России на сельхозпродукцию из стран ЕС, убравшего с российского овощного рынка Испанию, Нидерланды, Польшу и Украину. А еще важным фактором стал запрет на импорт турецких помидоров сразу после провокации с российским бомбардировщиком Су-24.С 2015 года Россия резко нарастила строительство современных теплиц. Если в 2013 году в строй вошло только 80 га новых «зимних» теплиц, то в 2015-м — уже 200 га, в 2016-м — примерно 250 га. В нынешнем году будет сдано еще столько же. Итого более 600 га теплиц за три года. Рост площадей составил более 30% по отношению к 2014 году. А к 2020 году суммарная площадь современных «зимних» теплиц в России составит уже более 2 тыс. га (с учетом тех, которые были построены до 2014 года).Уже в 2016 году результаты работы «овощевиков» дали результат. Валовой рост продукции в отрасли по овощам закрытого грунта (которые как раз и являлись в основном импортными) составил 22%, что позволило на фоне некоторого сокращения потребления их населением довести удельную долю отечественной продукции в магазинах до 62,2%.За 10 месяцев 2017 года рост производства российских «тепличников» составил еще 26%, и есть все основания считать, что суммарный спрос на данную продукцию будет закрыт отечественным продуктом уже на 80%.Таким образом, даже с учетом роста потребления овощей к 2020 году Россия может практически полностью закрыть свои потребности в овощах закрытого грунта продукцией собственного производства (плюс Белоруссия), и турецкие помидоры, которых, согласно квотам, должны завезти всего 50 тыс. тонн (вместо 360 тыс. тонн в 2014 году), скоро будут совсем не нужны.Несколько слов хочу сказать и о выращивании в России овощей открытого грунта (картофель, капуста, морковь, свекла, лук). Изначально ситуация с их выращиванием была не столь удручающей, как с тепличными овощами. Значительную часть их производили в приусадебных хозяйствах (примерно 70-80% картофеля), а те, которые проходили через магазины, во многом также шли с российских полей (на 100% Россия себя обеспечивала картофелем, луком, свеклой, морковью, кабачками).Остановимся отдельно на картофелеводстве как одной из важнейших отраслей продуктовой безопасности страны. Как уже было сказано выше, 70-80% картофеля в России собирается с огородов. На долю «госсектора» приходится остальная часть рынка. Тем не менее, именно этот «госсектор» является основой продуктовой безопасности, так как производит для себя и частников так называемый семенной фонд.Благодаря интенсификации производства и внедрению новых высокоурожайных сортов в России за последние 20 лет удалось увеличить среднюю урожайность картофеля более чем вдвое.Кстати, это позволило во столько же сократить посевные площади под данной культурой. В России нет задачи завалить мир своим картофелем, и она его производит ровно столько, сколько ей нужно для собственного потребления.Для сохранения тенденций и для создания базиса устойчивого развития отрасли Минсельхоз России считает важнейшей задачей переход картофелеводства на отечественные сорта клубней (сейчас в России выращиваются в подавляющем большинстве сорта иностранной селекции). Программа уже составлена и скоро начнется ее реализация. Это обойдется стране примерно в 10-12 млрд. рублей, но по итогу уже никто и никогда не сможет России диктовать в овощеводстве никаких условий.