"Высокомобильники" победили десантников на Украине

Случилось то, о чем говорили достаточно давно. Практически с начало АТО на Украине. Украинские десантники отказались от голубых беретов. Теперь они используют темно-бордовые цвета. Не побоюсь этого сравнения, украинские десантники теперь используют цвета заката...Цвета окончания дня. Вместо цвета высоты. Вместо цвета возвышения над землей...Что это?Когда-то давно, в эпоху серьезного противостояния с США и НАТО генерал Маргелов решил использовать для обозначения нового рода войск цвет неба. Не цвет венозной крови, а именно неба. Это решение было встречено в штыки многими военачальниками того времени. И ровно по тем же причинам, что приводят в качестве аргумента украинские власти сегодня. "У всех по другому".Да, на Украине сегодня нет ВДВ. Есть высокомобильные десантные войска. Да, после прошлогоднего решения о разделении аэромобильных войск и сил специальных операций, которым отдан голубой цвет беретов, обо всем этом можно спорить до хрипоты. Да, "десантники цвета неба" остались лишь в тех странах, которые ранее были советскими республиками. В сообщении командования Высокомобильными десантными войсками так и говорится:"Лишь семь стран мира используют для своих десантных подразделений голубой цвет. Это Россия и страны, которые до последнего времени были от нее зависимы: Таджикистан, Казахстан, Киргизия, Армения, Беларусь, Украина".Украина отказывается от имперского прошлого, от советского прошлого. Украина "цэевропа". "59 стран мира (там, где десантные подразделения не являются одновременно силами специальных операции) используют темно-бордовый берет. В частности, это 19 стран НАТО. В некоторых странах десантные подразделения, выполняющие роль специальных сил, используют зеленые береты".Но больше всего "убивает" главный аргумент украинцев. "Бордовый цвет берета был выбран не случайно. Именно головные уборы такого цвета использовала воздушная пехота Великобритании, которая первая в мире сформировала первую полноценную боевую отдельную десантную дивизию".Это как надо ненавидеть собственный народ, собственную, совсем недавнюю историю, чтобы на официальном уровне, открыто отказаться от сотен тысяч мужественных воинов-украинцев, которое участвовали в составе ВДВ СССР в военных конфликтах, которые не посрамили свой народ в Афганистане? Чтобы "лечь" под англосаксов...Не секрет, что воздушно-десантные войска всегда были и остаются первыми. Что бы не случилось, солдаты в голубых беретах и тельняшках прикроют. Дадут возможность подтянуться главным силам. Сделают невозможное. Так было и так есть сегодня.Сотни тысяч ветеранов ВДВ на Украине сегодня унижены и оскорблены. Сотни тысяч ветеранов ВДВ, которые в силу обстоятельств оказались в разных странах, тоже. Братство десанта рождается в огне. У кого-то в реальных боевых действиях. У кого-то в ситуациях "мирного характера". У кого-то в операциях, вроде той, что провели наши десантники в бывшей Югославии.Мне часто пишут о том, что на Украине практически не десантируются парашютным способом. Нет авиации, нет навыка. Вроде и не десантники. А скажите, кто-нибудь может назвать высадку такого десанта в Афганистане? В Чечне? В других местах, где участвуют наши десантники?Не способ высадки важен. Даже не техника и вооружение. Важны осознание того, что ты десантник и традиционное "Никто, кроме нас". Внутри! Под шкурой! Под тельняшкой! Не наносное, а именно въевшееся на всю жизнь. И голубой берет не просто форма. Это тоже оттуда. Изнутри души.Мне понятно, что Украина пытается "найти себя" в этом мире. Украина старается всеми способами доказать другим, что она не Россия. Пока что, это украинцы доказывают только самим себе. Понятно, что все эти "новые взгляды" на историю вообще и историю Великой Отечественной в частности, тоже из этой задачи вытекают.Отказались от великой Победы над фашизмом. Сегодня "за уши" притягивают какие-то "факты" участия именно украинской армии, армии отдельной от РККА, в разгроме гитлеровцев. Отказ от голубых беретов это из этой же серии. Завтра, может послезавтра, начнется "компания по разъяснению" преемственности бардового цвета от голубого. Куча "историков" и политиков будут рассказывать, что ВДВ , на самом деле, "всегда хотели быть "как весь цивилизованный мир", бордовыми. А "кровавый коммунистический режим" заставлял десантников носить голубые тельняшки и береты".С другой стороны, "бордовый цвет также будет символизировать цвет крови, пролитой в боях за государственный суверенитет, территориальную целостность и свободу Украины". Если учесть, что десантники Украины и сегодня этим занимаются на Донбассе, то...Пусть эти самые борцы за свободу будут бордовыми. Чтобы не позорили настоящих десантников. Отцов, дедов, прадедов..."Из уважения к победам украинских десантников, при нынешней российско-украинской войне, им предлагается использовать берет, как единственный повседневный и парадный головной убор. От солдата до генерала армии. Не фуражку, а берет цвета крови, пролитой в боях за государственный суверенитет, территориальную целостность и свободу Украины".Но особенно цинично для Украины, где давно идет война религий и распространение всяческих сект, выглядит вот это: "... изменения коснутся и беретных знаков десантников. Теперь на них будет изображен купол парашюта, как символ десантных подразделений во всем мире, крылья Архистратига Михаила и огненный меч, которым он выжигает священным огнем скверну".Я глубоко уважаю украинских ветеранов ВДВ. Ребята, вы были и остаетесь нашими братьями. Мы всё помним и не забываем. Даже при том, что очень многие и у вас и у нас желают лишить нас этой памяти. Мы не забываем вашу отвагу в Афганистане. Мы не забываем вашу смелость при десантировании в сложных условиях. И мы всегда будем считать вас братьями. Не "бордовых", а вас! Но и вы не забывайте!В своем стремлении измениться Украина все больше и больше раздражает. Не украинцы, а Украина. "Ломать через колено" память...Отказываться от собственных героев...Когда Киев начал ломать собственную экономику в угоду "господам из-за лужи", мы понимали. Нужно нагадить России. Когда Киев начал мешать с навозом историю войны и называть героями предателей, фашистов, палачей, мы тоже понимали. Нужно хоть какую-то "основу" подвести под развал страны. Когда Киев "начал войну с Россией", мы тоже понимали. Разрушение экономики и ухудшение жизни народа надо чем-то оправдывать.Но когда стали отказываться от ныне живущих граждан страны, мы перестали понимать. Да, сегодня советским десантникам за 50. Но они живы! Они ещё что-то могут. А вы их душу, "нутро" в грязь...Дальше-то куда?