Россия является главной целью стратегических ядерных учений США – эксперт

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко уверен, что Россия будет внимательно отслеживать американские учения, для того чтобы получить необходимую информацию.Главной целью американских учений Global Thunder является Россия, заявил сайту ТРК «Звезда» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.«Широкомасштабные стратегические ядерные учения США призваны отработать реальные планы боевого применения американской ядерной триады. Разумеется, главной целью этих учений является Россия», – отметил он.