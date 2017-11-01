Самый известный армянский танкист. Главный маршал бронетанковых войск Амазасп Хачатурович Бабаджанян

Современная панорама города Залещики

Памятник Главному маршалу бронетанковых войск Амазаспу Бабаджаняну в Ереване

По материалам из открытых источников

Среди знаменитых военачальников армянского происхождение имя Амазаспа Хачатуровича Бабаджаняна по праву занимает одно из ведущих мест. В Советском Союзе Амазасп Бабаджанян сумел построить блестящую военную карьеру, дослужившись до звания Главного маршала бронетанковых войск. Амазасп Бабаджанян принимал участие в Великой Отечественной войне с июля 1941 года, за годы войны был награжден многочисленными орденами и медалями, в том числе медалью «Золотая Звезда» и почетным званием Герой Советского Союза. Маршал Амазасп Хачатурович Бабаджанян ушел из жизни 40 лет назад 1 ноября 1977 года.Амазасп Хачатурович Бабаджанян родился 5 февраля (18 февраля по новому стилю) 1906 года в селе Чардахлы Елизаветпольской губернии, сегодня это территория Шамкирского района Азербайджана. Его родители были обычными крестьянами. При этом семья будущего маршала представляла собой среднестатистическую ячейку общества Российской империи начала XX века, семья была многодетной, в ней было сразу 8 детей, все они требовали заботы и внимания. Для того чтобы прокормить большую семью отец Амазаспа почти не бывал дома, так как вынужден был постоянно трудиться, пока мать хлопотала по хозяйству и присматривала за младшими детьми. При этом дети в семье Бабаджанянов начинали трудиться рано. Амазасп Бабаджанян после окончания 5 классов средней школы начал работать в отцовском хозяйстве, а затем батрачить.Стоит отметить, что раннее начало трудовой деятельности и только начальное или среднее неоконченное образование встречается в биографиях многих военных и просто знаменитых людей той эпохи. Для большинства простых людей, особенно не городских жителей, учеба в то время не стояла на первом месте. Гораздо приоритетнее было прокормить себя, свою семью и детей. При этом Амазасп Бабаджанян не просто трудился на земле, в 1923-1924 годах он работал на строительстве автомобильных дорог на территории сегодняшнего Шамкирского района.В 1924 году будущий маршал Советского Союза вступил в комсомол, став первым секретарем сельской комсомольской ячейки. Комсомол в те годы давал людям больше возможностей для своего развития и самореализации, являлся одной из ступенек новых социальных лифтов. Современники отмечали, что Бабаджанян был активным комсомольцем, который буквально фонтанировал различными идеями и предложениями. Можно сказать, что молодого человека с активной жизненной позицией заметили и в сентябре 1925 года призвали в ряды РККА не по обычному, а по комсомольскому призыву. По распределению он был направлен на обучение в Армянскую пехотную школу, которая в то время располагалась в Ереване, именно здесь берет начало его блестящая офицерская карьера. В сентябре 1926 года, после того данная школа была расформирована, он был переведен в Закавказскую военную пехотную школу, которая располагалась в Тбилиси.После окончания пехотной школы Амазасп Бабаджанян был направлен служить в 7-й Кавказский стрелковый полк (Кавказская Краснознаменная армия), где служил на должностях командира взвода, секретаря партбюро отдельного батальона, командира роты. В составе полка принимал участие в боях против бандформирований и участников антисоветских выступлений, в одном из боев был ранен. Позднее его сослуживцы вспоминали, что Амазасп был очень подвижным и инициативным человеком, который не любил сидеть на месте и постоянно был занят каким-либо делом. При этом особо подчеркивался тот факт, что к своим подчиненным и младшим по званию он всегда относился с уважением.В марте 1934 года Амазасп Бабаджанян был переведен в 3-й пулеметный полк, который в то время дислоцировался в Баку. В полку он служил на должностях командиров пулеметных рот и батальона, а также помощника начальника штаба полка. В октябре 1937 года был назначен на должность начальника 1-го отделения пункта ПВО Закавказского военного округа в Баку. В августе 1938 года на должность начальника штаба 3-го пулеметного полка, а в октябре того же года был переведен в Ленинградский военный округ на должность помощника командира 2-го пулеметного полка. В составе частей Ленинградского военного округа Бабаджанян принял участие в советско-финской войне 1939-1940 годов. Во время одного из боев, который произошел 18 февраля 1940 года, будущий маршал был ранен второй раз в жизни, это ранение было для него не последним.После выздоровления в декабре 1940 года офицер был назначен на должность заместителя командира 493-го стрелкового полка, а в январе 1941 года – на должность заместителя командира 751-го стрелкового полка, оба были расположены в Северо-Кавказском военном округе. Перед самой войной в апреле 1941 года Амазасп Бабаджанян был назначен на должность помощника начальника 1-го отделения оперативного отдела штаба 19-й армии, расположенной в Киевском особом военном округе.С июля 1941 года Бабаджанян принимал участие в Великой Отечественной войне, в этом месяце его 19-я армия прибыла на Западный фронт, где складывалась очень тяжелая ситуация. В августе он стал командиром 395-го стрелкового полка в составе 127-й стрелковой дивизии. Принимал активное участие в Смоленском оборонительном сражении и Ельнинской наступательной операции. Уже 18 сентября 1941 года 127-я стрелковая дивизия становится 2-й гвардейской, а полк, которым командовал Амазасп Бабаджанян, стал 1-м гвардейским стрелковым полком.В конце сентября 1941 года гвардейцы были включены в состав оперативной группы А. Н. Ермакова, которая была переброшена в район восточное Глухова, где вела тяжелые оборонительные бои против превосходящих сил противника. 3 октября дивизия была переброшена под Курск, в ноябре части дивизии вели ожесточенные оборонительные бои в районе города Тим. В декабре 1941 года 2-я гвардейская стрелковая дивизия приняла участие в контрнаступлении советских войск под Москвой, после чего была переброшена в состав Юго-Западного фронта, а затем в составе 3-го гвардейского стрелкового корпуса вошла в состав Южного фронта. В марте 1942 года части дивизии приняли участие в наступлении советских войск на Таганрог.В апреле, по другим данным в начале июня 1942 года, Бабаджанян был отправлен с фронта на учебу. Он попал на ускоренные курсы при Военной академии имени М. В. Фрунзе, которая была эвакуирована в Ташкент. В Узбекистане он проучился до конца августа 1942 года, после чего вновь был направлен на фронт, где стал командиром 3-й механизированной бригады, которую он возглавлял до сентября 1944 года. Так бывший пехотинец внезапно стал танкистом. До этого ему приходилось, конечно, в боевой обстановке взаимодействовать с танками, но об устройстве боевых машин он имел весьма отдаленное представление. Поэтому буквально сразу же после назначения ему пришлось с упорством осваивать новую технику. По его воспоминаниям, на работу уходило до 18 часов в сутки. Сразу же по прибытии в свою механизированную бригаду, он вызвал к себе заместителя по технической части и попросил его заниматься с ним ежедневно по 5 часов в день, объясняя и рассказывая об устройстве танков и их особенностях. Данные уроки не прошли даром и вскоре он доказал это в боевой обстановке. Уже в октябре 1942 года бригада под его руководством получила боевое Красное знамя. Знамя части вручал лично член Военного Совета Московской зоны обороны генерал-майор К. Ф. Телегин.Вместе со своей бригадой полковник Амазасп Бабаджанян принял участие в Курской битве, за участие в которой бригада была представлена к ордену Красного Знамени. В октябре 1943 года она получила почетное наименование гвардейской, став 20-й гвардейской механизированной бригадой. В дальнейшем воины данного соединения приняли участие в Житомирско-Бердичевской, Корсунь-Шевченковской, Проскуровско-Черновицкой и Львовско-Сандомирской наступательных операциях советских войск, в которых снискали славу для себя и своего командира.20-я гвардейская механизированная бригада гвардии полковника Бабаджаняна особенно отличилась во время проведения Проскуровско-Черновицкой наступательной операции. Бойцы бригады совместно с другими соединениями 1-го Украинского фронта сумели прорвать немецкую оборону и с 22 по 24 марта 1944 года освободили от противника ряд городов Правобережной Украины: Трембовль, Копычинцы, Чертков и Залещики. Одним из первых соединений фронта, форсировавшим Днестр, стала 20-я гвардейская механизированная бригада, бойцы которой смогли удержать важный для дальнейшего наступления плацдарм. Позднее приказом Верховного Главнокомандующего В. И. Сталина бригаде полковника Бабаджаняна было присвоение почетное наименование «Залещицкая», а войскам, которые приняли участие в освобождении от фашистов городов Чертков и Залещики, была объявлена благодарность. В их честь 24 марта 1944 года в Москве был дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.За умелое руководство боевыми действиями вверенной механизированной бригады, личное мужество в боях и успешное форсирование Днестра указом Президиума ВС СССР от 26 апреля 1944 года гвардии полковнику Амазаспу Бабаджаняну было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 2077.Успехи офицера были вознаграждены тем, что 25 августа 1944 года он был назначен командиром 11-го гвардейского танкового корпуса. Командуя корпусом, Бабаджанян принял участие в Висло-Одерской и Берлинской наступательных операциях. И снова его танкисты смогли отличиться в боях и покрыть себя славой победителей. За освобождение городов Томашув, Лодзь, Кутно, Ленчица и Гостынь корпус был представлен к ордену Красного Знамени, а за овладение городами Тчев, Вейхерово и Пуцк награжден орденом Суворова II степени. Отличились танкисты Бабаджаняна и в боях за Берлин, за участие в успешном штурме столицы Третьего рейха корпусу было присвоено почетное наименование «Берлинский». Не обошли стороной награды и командира корпуса. За отличное руководство войсками во время штурма Берлина, личное мужество, самоотверженность и героизм Бабаджанян был представлен к присвоению второго звания Героя Советского Союза, однако награду ему заменили на орден Суворова I степени.Стоит отметить, что Амазасп Бабаджанян был настоящим боевым командиром, который не прятался за спинами своих подчиненных и активно участвовал в боях. В годы Великой Отечественной войны он дважды был достаточно тяжело ранен. Первый раз во время Курской битвы, второй – во время боев на Сандамирском плацдарме. Осколком разорвавшегося снаряда он был ранен в горло, у него была повреждена трахея. Несмотря на ранение он отказался от госпитализации и продолжал руководить боем. При этом ему было тяжело говорить, и он отдавал команды шепотом, а потом стал записывать их на бумаге.После завершения Великой Отечественной войны Амазасп Бабаджанян продолжил строить свою армейскую карьеру и самосовершенствоваться. В январе 1947 года он был направлен на учебу в Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова, после завершения обучения в которой получил очередные назначения в действующую армию. В частности в 1950 году он стал командующим 2-й гвардейской механизированной армией. А в августе 1953 года он был уже генерал-лейтенантом танковых войск. В 1956 году ему вновь пришлось на практике применять свои боевые навыки, он принял участие в подавлении антисоветских выступлений в Венгрии, получив еще одну боевую награду – орден Кутузова I степени.Дальнейшими важными вехами его карьеры были: назначение на должность командующего Одесским военным округом в июне 1959 года; начальником Военной академии бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского в сентябре 1967 года; и наконец, вершина карьеры – должность начальника танковых войск Советской Армии и члена Военного Совета Сухопутных войск в мае 1969 года. 29 апреля 1975 года Амазасп Хачатурович Бабаджанян стал Главным маршалом бронетанковых войск, за все время существования в Советском Союзе звания «Главный маршал» его получили всего 4 артиллериста, 7 летчиков и всего 2 танкиста.Амазасп Хачатурович Бабаджанян ушел из жизни в Москве в госпитале имени П. В. Мандрыки, это произошло 1 ноября 1977 года. Он скончался на 72-м году жизни. Главный маршал бронетанковых войск с подобающими почестями был похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.В честь прославленного советского военачальника были названы улицы в Ереване и Одессе, площадь в Северо-Западном административном округе Москвы. Его имя носит также средняя школа в Эчмиадзине (Армения). 23 мая 2016 года в Ереване был торжественно открыт памятник, посвященный Главному маршалу бронетанковых войск. По-прежнему существует и подразделение, с которым Бабаджанян брал Берлин. После завершения войны 11-й гвардейский танковый корпус прошел долгий путь, уже в июне 1945 года он был переформирован в 11-ю гвардейскую танковую дивизию, а сегодня это 11-я гвардейская отдельная Прикарпатско-Берлинская Краснознаменная, ордена Суворова II степени механизированная бригада, которая является гордостью вооруженных сил Республики Беларусь.