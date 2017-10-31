О заявлении президента Путина о контрактной армии в России

В очередной раз, теперь уже из уст президента, мы узнали о грядущей отмене призыва в армию. Не завтра, даже не послезавтра, но призыв будет отменен. Россия полностью перейдет на контрактную армию. Владимир Путин 24 октября об этом высказался однозначно. Правильно ли это? Сможет ли отмена призыва сохранить обороноспособность страны и уменьшить нагрузку на финансовую систему. Или заявление сделано в угоду некоторой части "электората" в рамках грядущих выборов Президента России?Вопрос о профессиональной армии достаточно сложен для нашей страны. Сколько аргументов за и против мы уже слышали. И, главное, почти никто не слушает "непосредственных участников событий"-действующих офицеров и генералов российской армии. Красивые слова о гражданском обществе и демократии стали тем камнем преткновения, о который разбивается логика.Чем сегодня аргументируют свою позицию сторонники профессиональной армии? Увы, но ничего нового в этой позиции нет. Помните, в 90-е годы среди молодежи самое распространенное мнение было -"два года выброшенные из жизни". И прятались призывники всеми способами от военкоматовских повесток. Милиция облавы устраивала и засады на будущих защитников страны. А по возвращению домой на них смотрели как на идиотов. Не смог "откосить", значит, или дебил, или нищий, не откупился...Сегодня на самом высоком уровне говорят о том, что лучшие кадры надо беречь для развития экономики. Нечего делать дипломированным специалистам в армии. Для этого есть "народ". Давайте увеличим для контрактников денежное довольствие и "народ" от местной безнадеги пойдет служить. Какой-нибудь Вася Пупкин из сибирской или дальневосточной деревни, где заработать 20 тысяч в месяц героизм, при зарплате в 30-40 тысяч галопом побежит в часть. Ещё и упрашивать будет, чтобы взяли. На коленях стоять.Понятно, что москвичей или питерских за такие деньги "не купишь". Но там же "уровень образования"! Именно там сконцентрированы самые необходимые для развития экономики и ещё чего-то там кадры. Пусть развивают! Да и здоровьем этих самых москвичей Бог обидел. Каждый третий "живой труп" по данным московской медицины. А на периферии живут орлы! Чуть чуть подкормить и всё. Готовый гвардеец."Дело о контрактной армии" начал Ельцин. С чьей подачи ванговать не буду. Думаю, большинство читателей имеют по этому вопросу собственное мнение. Зачем? Официально, для превращения ВС в современные, хорошо подготовленные воинские соединения. В реальности, для уничтожения отработанной в СССР системы подготовки мобилизационного ресурса.Даже срок уничтожения нашей армии первый президент называл. К 2000 году. Спасибо, тьфу конечно, дефолту 1998 года. Денег не хватило на это убийство. Но мысли-то остались...И планы остались...И первые действия никто не отменил. Помните 1993-й? Когда срок службы по новому закону сократили в первый раз? До 18 месяцев в сухопутных войсках и 24 месяцев на флоте.А дальше? 2008 год! Мечта солдата. Год службы и ты супермен. А те, кто хочет выбраться из провинциальной нищеты-на контракт. При всех министрах. И при Иванове, и при Сердюкове, и при Шойгу. Сегодня профессионалов в армии примерно 30%. Порядка 300-350 тысяч человек. А в перспективе, Министерство обороны планирует эту цифру довести до 50%. А остальные?Президент Путин прекрасно понимает, что существующая система подготовки армейского резерва не работает. Что такое год службы для современного солдата? Это, извините за резкость, экскурсия в армию для младшего школьника. 12 месяцев состоит из: месяц КМБ, три месяца учебное подразделение, 8 месяцев реальной службы в частях.Что, сегодня призывники приходят на службу более подготовленные , чем в советское время? У них выше уровень образования? Они хорошо обучены в учебных заведения НВП? Они сплошь и рядом спортсмены? Они имеют военные специальности, вроде шоферов или парашютистов? И этот контингент мы превращаем за 8 месяцев службы в солдата?Мне всегда смешно, когда я слышу аргумент от сторонников профессиональной армии о том, что Министерство обороны само отказывается от некоторой части призывников и выступает за контрактников. А что делать Шойгу? При существующей ситуации отказался бы любой, не то что министр, командир части. Воевать с годичниками? Увольте.В советское время, когда уровень подготовки призывников был гораздо выше, специалиста или младшего командира готовили полгода в учебном подразделении. А простой солдат становился действительно солдатом через год. Год интенсивных тренировок и обучения! Сейчас место такого солдата должен занять профессионал.Многие, особенно из категории любителей всяческих Википедий, говорят об опыте западных стран в создании профессиональных армий. Вон американцы имеют такую армию и не особо волнуются за собственную обороноспособность. Европейцы пошли по этому же пути. И тоже вроде все нормально у них. Каждый занимается своим делом. Кто-то служит. Кто-то работает.Только, что произойдет в случае реального конфликта? В той же Европе? Сколько профессионалов останется в армии через неделю? Месяц? Они первыми пойдут в бой. Они первыми примут на себя удар всей мощи противника. Или мы забыли уроки второй мировой? Кто начинал войну и кто её заканчивал. Не из политиков, из солдат и офицеров. Начинали те, кто служил в армии на тот момент. Но заканчивали запасники! Более того, посмотрите потери по годам рождения. Заканчивали войну уже не просто запасники, а те, кому за 30-ть. Двадцатилетних и чуть старше выбили почти всех в начале войны.Американцы? А на выполнение каких задач нацелена американская армия? Зачем американцам такой мощный флот и огромные авианосцы? Зачем такое количество баз за рубежом? Армия США не предназначена для обороны собственной страны. Это огромный экспедиционный корпус. Американцы твердо уверены, что сумеют не допустить противника на собственную территорию. Синдром островитянина.А экспедиционный корпус и нужен из профессионалов. Наши ВС в Сирии тоже не "срочниками" укомплектованы.Я понимаю людей, которые выступают за профессиональную армию. Те, чей уровень жизни достаточно высок не хотят "терять" время. Те, кто робок, бояться армейских трудностей. Те, кто хочет найти работу доходнее, хотят побыстрее "наработать стаж". Но я так же понимаю, что в системе подготовки солдата необходимо что-то менять.Восстановление начальной военной подготовки в учебных заведениях и ДОСААФ шаг необходимый, но всего лишь шаг. Увеличение срока службы солдата назревает. Это тоже неоспоримый факт. Периодические сборы "партизан" для прохождения переподготовки нужно вернуть в систему. Возможно, учитывая очередную "демографическую яму", необходимо отменить отсрочки от службы даже студентам. Такая практика была в середине 80-х.Но с другой стороны, если вопрос о контрактной, профессиональной армии упоминает президент Путин, значит именно такую стратегию развития армии выбирает наше руководство. Дыма без огня не бывает. И сроки полного перевода армии на профессиональные рельсы не называются только потому, что пока не ясна экономическая возможность такого действия. Как только ситуация с экономикой стабилизируется эти сроки будут озвучены.Только вот как мы будем выглядеть в случае возникновения очередного конфликта? Надежда на мирное разрешение существующих международных споров это удел гражданских. Армия в этом вопросе всегда пессимистична. Служба такая. Сможем мы при сохранении существующей ситуации успешно отразить нападение и начать ответное наступления собрав резервы? Сможем ли мы содержать профессиональную армию для охраны опасных направлений при наших территориях? Вопросы, вопросы, вопросы...