Покушение под Киевом. Окуева погибла, Осмаев ранен

Есть определенные ориентировки. К сожалению, не могу озвучить. Могу сказать, что это была не одна пуля. На данный момент проводятся мероприятия по установлению места нахождения стрелков. Сейчас осуществляется перехват лиц, есть некоторые соображения, но это ещё не всё обрабатывается.

Я сколько мог проехал, потому что попали также в двигатель, машина остановилась. Пытался оказать первую помощь, но ей в голову попали.