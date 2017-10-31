08:43 31 октября

Покушение под Киевом. Окуева погибла, Осмаев ранен

В Киевской области произошло покушение на чету боевиков одного из радикальных нацбатов. Речь идёт об Адаме Осмаеве и его жене Амине Окуевой. В результате покушения Окуева была убита, а Осмаев получил ранения нижних конечностей.



Украинская нацполиция сообщает, что покушались на радикалов (выходцев из Чеченской Республики) примерно в 20:30 (по местному времени) накануне, в районе станции Глеваха.


Окуева получила смертельное ранение головы в результате обстрела автомобиля, в котором она находилась вместе со своим спутником.

Отмечается, что ранее у Окуевой и Осмаева была государственная охрана, однако недавно время предоставления охранников вышло, и боевики заявили, что готовы охранять себя сами.

Из заявления прокурора Киевской области Владимира Чибисова (публикует УНИАН):
Есть определенные ориентировки. К сожалению, не могу озвучить. Могу сказать, что это была не одна пуля. На данный момент проводятся мероприятия по установлению места нахождения стрелков. Сейчас осуществляется перехват лиц, есть некоторые соображения, но это ещё не всё обрабатывается.


Из заявления самого Осмаева, который находится в больнице:
Я сколько мог проехал, потому что попали также в двигатель, машина остановилась. Пытался оказать первую помощь, но ей в голову попали.


Напомним, что Осмаев является главарём террористического формирования "Батальон им.Джохара Дудаева" (*запрещено в РФ). По его словам, "на территории Украины действует какая-то группировка, которая причастна и к нападению на Мосийчука". В соцсетях на Украине уже высказали замечания о том, что если это группировка, то она больше похожа на дилетантов, так как после покушений и Мосийчук, и Осмаев остались живы.

Использованы фотографии: УНИАН
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Комментарии 35

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  1. Uncle Lee Сегодня, 05:49
    Покушение под Киевом
    приятная новость.....Хоть я и не сторонник покушений.
    Uncle Lee
    1. Татьяна Сегодня, 05:54
      Ну, не может же только Окуева людей убивать! Понятное дело, что и её когда-нибудь обязательно убьют!
      А вообще говорили, что Окуева - просто распиаренный снайпер, которая мало что из себя представляла. Больше пиариалась в пользу авторитета своего мужа.
      Татьяна
      1. Чёрный Сегодня, 06:33
        Просто Осмаев узнал сегодня вечером что у него жена не чеченка, нашёл у жены Тору а в ней спрятанных два куска сала smile
        Чёрный
        1. Тралл Сегодня, 07:11
          За два дня до покушения:
          Тралл
        2. Мар.Тира Сегодня, 07:30
          Это всё конечно шутки.Осмаев говорит,что это спец.службы России на него покушались.Врёт и не краснеет.Он то прекрасно знает законы гор и что такое кровная месть.Он знает за что его хотят убить.И это связано с его сородичами.Может убил кого из чеченцев в Донбассе на стороне Новороссии.А если это так,он не жилец.
          Мар.Тира
          1. Тралл Сегодня, 07:36
            Мосийчук пишет, что эта еврейская чеченка ехала к нему в больничку. Пономарев говорил, что Вороненков шел к нему на встречу.
            Твари, чаще встречайтесь друг с другом.
            Тралл
            1. inkass_98 Сегодня, 07:43
              Тогда поторопились киллеры, надо было всех оптом положить.
              inkass_98
        3. Ныробский Сегодня, 07:36
          Цитата: Чёрный
          Просто Осмаев узнал сегодня вечером что у него жена не чеченка, нашёл у жены Тору а в ней спрятанных два куска сала

          Она коренная одесситка, которая натянула на себя образ мусульманки. Так что наверняка наяривала сало с чесноком. Сидела бы дома, воспитывала детей и дожила бы до внуков, а раз взялась за ствол и стреляла по людям, то и на её лоб нашлась заслуженная "куля".
          Ныробский
    2. 210окв Сегодня, 05:55
      Туда и дорога.Даже если кто и выживет.Помучаетсч больше.Твари радикальные ..вместе с этим"государством" дающим защиту..
      Цитата: Uncle Lee
      Покушение под Киевом
      приятная новость.....Хоть я и не сторонник покушений.
      210окв
    3. a.s.zzz888 Сегодня, 05:55
      Uncle Lee Сегодня, 05:49 Новый
      Покушение под Киевом
      приятная новость.....Хоть я и не сторонник покушений.

      ... в борьбе с бандюгами не важен способ - важен результат good ... они уж точно не церемонятся...
      a.s.zzz888
      1. Стас Снежин Сегодня, 07:01
        Мир стал немного чище..
        Стас Снежин
        1. Сергей-svs Сегодня, 07:30
          Цитата: Стас Снежин
          Мир стал немного чище..

          С этим абсолютно все согласны! yes Каждому участнику АТО - по 2,0 м. квартире! В тихом спальном районе. good
          Сергей-svs
    4. Зяблицев Сегодня, 06:03
      Одесская еврейка принявшая ислам воевала за свободу Ичкерии на Донбассе...Видимо не тем местом воевала, вот гордый нохча и убрал ее инсценировав покушение! Ей, значит в голову, а ему только в ногу...Cмешно-с! laughing
      Зяблицев
      1. himRa Сегодня, 06:23
        Если представить траекторию пуль.....
        У него ноги у нее голова ...хмм..или ноги на плечах или голова между ног!
        Такой вот панимашь...камасутррр напрашивается wassat
        himRa
      2. Tarasios Сегодня, 06:26
        возможно, сам и добил. В голову. А в целом - "Окуева" сама выбрала свою судьбу.
        Tarasios
  2. iliitchitch Сегодня, 05:51
    Даже поубивать друг друга нормально не могут . Руки из ж. И украина там же .
    iliitchitch
    1. aws4 Сегодня, 06:06
      эт да за то на другой стороне четко работают.. Маторолу и Гиви командиров самородков угробили... Царство им небесное!!!!!!!!!!!!!!
      aws4
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 05:53
    Из заявления прокурора Киевской области Владимира Чибисова -Есть определенные ориентировки. К сожалению, не могу озвучить.

    ... зато антонина геращенко озвучилО - рука Москвы "определённо".... bully
    ... ну а так, ещё (-) одна бандитка good ...
    a.s.zzz888
  4. Б.Т.В. Сегодня, 05:58
    " Охранять себя сами" не получилось.
    Б.Т.В.
  5. Олег Андреев Сегодня, 06:07
    Шеремет,Вороненков,Окуев...Просто они не нужны стали или что-то там не поделили,есть повод пустить их в расход и создать очередную истерику о российском следе.Зоряный Шкиряк усьо расскажет скоро.
    Олег Андреев
  6. sgr291158 Сегодня, 06:09
    Жаль что Осмаев выжил, таких собак надо кончать.
    sgr291158
  7. Геркулесыч Сегодня, 06:09
    Молодцы, всякую нечесть отсреливают, жалко что и ему пуля в бошку не попала!
    Геркулесыч
  8. sergo1914 Сегодня, 06:21
    А у нас так можно разводиться?
    sergo1914
    1. AwaZ Сегодня, 06:30
      я тоже думаю что достала она его и прикончил Благо свалить все на Руку Кремля не сложно, любой хохол поверит
      AwaZ
  9. rotmistr60 Сегодня, 06:28
    Не первый (первая) и не последний. Чем меньше их останется тем украинцам лучше будет не говоря уже о Донбассе.
    rotmistr60
  10. Roust Сегодня, 06:51
    Следующий ! ....
    Roust
  11. нивасандер Сегодня, 06:52
    грельские против прельских 1:1--- мяч на стороне грельских
    нивасандер
  12. gorenina91 Сегодня, 06:57
    -Что-то мне кажется , что это очередная русская жена какого-нибудь чеченского боевика , которая взяла "новое имя" и "превратилась" в чеченку... -Скорее всего...-это бывшая хохлушка ...или русская...
    -Хорошо хоть , что уже реально "бывшая".., а не "настоящая"...
    gorenina91
    1. Омскгазмяс Сегодня, 08:31
      Если ты внимательно присмотришься к тем людям, через которых идут большие деньги на всякие революции и прочие демократические преобразования, то увидишь еврея или еврейку, маскирующихся под русских, хохлов, или, как в данном случае, под чеченку.
      Омскгазмяс
  13. К-50 Сегодня, 07:04
    Походу бешеных собак стали отстреливать. Как впрочем давно надо было поступить.
    Израиль тем же занимался и ни на кого не оглядывался.
    К-50
  14. Стас Снежин Сегодня, 07:05
    А может, это было такое самоубийство..
    Стас Снежин
  15. нахтигалзиф Сегодня, 08:19
    При чтении комментариев к таким новостям создаётся впечатление,что попал на Цензор,только в более мягкой форме. Читаеш и понимаеш,что украинец и русский не могут быть небратьями.То же самое-такемуинада...У них своя правда,у нас-своя... sad
    нахтигалзиф
  16. Навигатор 1 Сегодня, 08:26
    Она не чеченка, а одесситка. Собаке собачья смерть.
    Навигатор 1
  17. Омскгазмяс Сегодня, 08:29
    Выпью сегодня рюмочку за упокой её чёрной души.
    Хорошие новости с в\на пошли косяком.
    Как бы мне не спиться на поминках жидобандеровцев.
    Омскгазмяс
  18. pvv113 Сегодня, 08:38
    если это группировка, то она больше похожа на дилетантов, так как после покушений и Мосийчук, и Осмаев остались живы

    А может, наоборот - профессионалы: чтобы не насмерть, а помучились?
    pvv113
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