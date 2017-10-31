Покушение под Киевом. Окуева погибла, Осмаев ранен
В Киевской области произошло покушение на чету боевиков одного из радикальных нацбатов. Речь идёт об Адаме Осмаеве и его жене Амине Окуевой. В результате покушения Окуева была убита, а Осмаев получил ранения нижних конечностей.
Украинская нацполиция сообщает, что покушались на радикалов (выходцев из Чеченской Республики) примерно в 20:30 (по местному времени) накануне, в районе станции Глеваха.
Окуева получила смертельное ранение головы в результате обстрела автомобиля, в котором она находилась вместе со своим спутником.
Отмечается, что ранее у Окуевой и Осмаева была государственная охрана, однако недавно время предоставления охранников вышло, и боевики заявили, что готовы охранять себя сами.
Из заявления прокурора Киевской области Владимира Чибисова (публикует УНИАН):
Из заявления самого Осмаева, который находится в больнице:
Напомним, что Осмаев является главарём террористического формирования "Батальон им.Джохара Дудаева" (*запрещено в РФ). По его словам, "на территории Украины действует какая-то группировка, которая причастна и к нападению на Мосийчука". В соцсетях на Украине уже высказали замечания о том, что если это группировка, то она больше похожа на дилетантов, так как после покушений и Мосийчук, и Осмаев остались живы.
Украинская нацполиция сообщает, что покушались на радикалов (выходцев из Чеченской Республики) примерно в 20:30 (по местному времени) накануне, в районе станции Глеваха.
Окуева получила смертельное ранение головы в результате обстрела автомобиля, в котором она находилась вместе со своим спутником.
Отмечается, что ранее у Окуевой и Осмаева была государственная охрана, однако недавно время предоставления охранников вышло, и боевики заявили, что готовы охранять себя сами.
Из заявления прокурора Киевской области Владимира Чибисова (публикует УНИАН):
Есть определенные ориентировки. К сожалению, не могу озвучить. Могу сказать, что это была не одна пуля. На данный момент проводятся мероприятия по установлению места нахождения стрелков. Сейчас осуществляется перехват лиц, есть некоторые соображения, но это ещё не всё обрабатывается.
Из заявления самого Осмаева, который находится в больнице:
Я сколько мог проехал, потому что попали также в двигатель, машина остановилась. Пытался оказать первую помощь, но ей в голову попали.
Напомним, что Осмаев является главарём террористического формирования "Батальон им.Джохара Дудаева" (*запрещено в РФ). По его словам, "на территории Украины действует какая-то группировка, которая причастна и к нападению на Мосийчука". В соцсетях на Украине уже высказали замечания о том, что если это группировка, то она больше похожа на дилетантов, так как после покушений и Мосийчук, и Осмаев остались живы.
Использованы фотографии: УНИАН
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