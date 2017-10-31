08:51 31 октября

Трамп может лично принять решение о нанесении превентивного ядерного удара

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил о том, что верховный главнокомандующий ВС США (Дональд Трамп) вполне может отдать приказ о нанесении превентивного ядерного удара и без соответствующей резолюции Конгресса. По словам Мэттиса, выступившего в комитете по иностранным делам американского Сената, Трамп может решиться на то, чтобы «отдать такой приказ в случае явной угрозы со стороны какой-либо страны».

Мэттис:
Конечно, такое решение будет подвергнуто всестороннему рассмотрению.


Трамп может лично принять решение о нанесении превентивного ядерного удара



Такие заявления министр обороны США сделал после вопроса сенатора Бена Кардина, который уточнил, есть ли у Пентагона разрешение на применение военной силы против КНДР. Кардин попросил Мэттиса дать ответ по поводу того, предоставлено ли такого рода разрешение со стороны американских законодателей.

Выступавший на том же заседании госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что у Трампа права, предоставленного Конгрессом «пока нет», и добавил, что, по закону, «в исключительных случаях такого разрешения ему может и не понадобиться».

В ходе слушаний был также затронут вопрос ситуации на Ближнем Востоке. По словам Тиллерсона, США «не стремятся действовать в Сирии против войск Асада, но не будут колебаться, если потребуется защищать себя или своих союзников».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. 210окв Сегодня, 05:59
    Конечно примет..Если Иванка в истерику впадет..
    210окв
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:03
      в исключительных случаях такого разрешения ему может и не понадобиться».
      А таких случаев может быть сколь угодно !
      Uncle Lee
      1. Татьяна Сегодня, 06:07
        Интересно, а что Трамп понимает в военной угрозе для США - без накручивания его мозгов самими военными из Пентагона?!
        Вояки в Пентагоне хорошо устроились - отдавать команды о начале войны из-за спины Трампа! При этом Трамп у них, как кукла-репродуктор, для озвучивания американцами начала войны с другими странами и при этом "козёл отпущений" для оправдания их самих как военных преступников!
        Татьяна
    2. Комментарий был удален.
    3. Red_Hamer Сегодня, 06:13
      Но это уже будет не его решение, и даже не Иванки ! Сами таки понимаете, в чью сторону, втаком случае (тьфу, тьфу, тьфу) , будет нужно таки посмотреть))
      Red_Hamer
  2. zzdimk Сегодня, 06:01
    Клоун с ядерным чемоданом - новый сюжет для Стивена Кинга. Или для фильма Галустяна.
    zzdimk
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 06:12
    Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил о том, что верховный главнокомандующий ВС США (Дональд Трамп) вполне может отдать приказ о нанесении превентивного ядерного удара и без соответствующей резолюции Конгресса.

    ... да есть у них такое в конституции - право президента начать боевые действия лично, но потом, кажется в течении 50 или 60 дней, обязан решить этот вопрос с Конгрессом...
    a.s.zzz888
    1. Dorren Сегодня, 08:37
      Да и там они сплошь и рядом это обходят всякими хитрыми ходами, как показывает практика. Мол не война, а "ограниченная ядерная миротворческо-гуманитарная операция"
      Dorren
  4. Геркулесыч Сегодня, 06:14
    Знаете, почему Трамп не сможет нанести ядерный удар? lol Потому что он коммерсант до мозга костей, и ядерную ракету, даже во время ее полета сумеет кому -нибудь продать по схожей цене, пока она до места назначения не долетела!!! lol
    Геркулесыч
  5. Олег Андреев Сегодня, 06:15
    Дааа,с таким Трампом можно и в ядерную зиму войти,кто играет его ручёнками?Конгресс,Пентагон или раковые мозги дедушки после операции,забыл как его фамилия.
    Олег Андреев
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:32
    «в исключительных случаях такого разрешения ему может и не понадобиться»

    А "исключительный случай" может предоставить один (одна) из родственников Трампа. И понеслось... И они еще катят бочку на КНДР называя режим непредсказуемым. Уж где непредсказуемость, так это в Сша.
    rotmistr60
  7. Горменгаст Сегодня, 06:36
    Тогда Трамп, надеюсь, даже в западных глазах займет почетное первое место в градации злодеев, потеснив Гитлера. Если будет, конечно кому оценивать. am

    Меня волнует, то реально сделают Россия и Китай, если Трамп нанесет ядерный удар?
    Горменгаст
    1. рюрикович Сегодня, 06:39
      Цитата: Горменгаст
      Меня волнует, то реально сделают Россия

      Цитата: Горменгаст
      если Трамп нанесет ядерный удар?

      Выскажет глубочайшее сожаление... wink feel
      рюрикович
      1. Горменгаст Сегодня, 06:42
        Выскажет глубочайшее сожаление..


        Я этого и боюсь! Небензя в Совбезе будет упражняться в красноречии и ... все. sad
        Горменгаст
    2. Олег Андреев Сегодня, 06:50
      Будет проводит курсы гражданской обороны во Владивостоке и Благовещенске.А вообще КНДР граничит с Россией,значит америкосы могут и влупитьпо С.Корее,до США далековато же.А могут и повернуть мозги Ынчику на Россию,не зря он учился в Швейцарии,кто его знает,чей он агент!
      Олег Андреев
      1. Горменгаст Сегодня, 06:55
        В России нет такого античучхеизма, как в США. Поворот против России не реален. А матрасы в свое время солярки пожалели - вот и пусть получают по полной!

        Скупой платит дважды - пожалел солярки, получил плутоний и с доставкой! am
        Горменгаст
  8. Dreiko11 Сегодня, 06:50
    и чем они будут отличатся от фашистов ?...
    Dreiko11
    1. Чеширский Сегодня, 07:04
      А чем сейчас то отличаются? Исключительные.. am
      Чеширский
  9. собаковод Сегодня, 06:59
    То есть Мэттис дал зелёный свет Ким Чен Ыну?
    собаковод
  10. Bob57 Сегодня, 08:37
    Превентивный удар Кореи !
    Bob57
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