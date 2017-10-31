Трамп может лично принять решение о нанесении превентивного ядерного удара

Конечно, такое решение будет подвергнуто всестороннему рассмотрению.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил о том, что верховный главнокомандующий ВС США (Дональд Трамп) вполне может отдать приказ о нанесении превентивного ядерного удара и без соответствующей резолюции Конгресса. По словам Мэттиса, выступившего в комитете по иностранным делам американского Сената, Трамп может решиться на то, чтобы «отдать такой приказ в случае явной угрозы со стороны какой-либо страны».Мэттис:Такие заявления министр обороны США сделал после вопроса сенатора Бена Кардина, который уточнил, есть ли у Пентагона разрешение на применение военной силы против КНДР. Кардин попросил Мэттиса дать ответ по поводу того, предоставлено ли такого рода разрешение со стороны американских законодателей.Выступавший на том же заседании госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что у Трампа права, предоставленного Конгрессом «пока нет», и добавил, что, по закону, «в исключительных случаях такого разрешения ему может и не понадобиться».В ходе слушаний был также затронут вопрос ситуации на Ближнем Востоке. По словам Тиллерсона, США «не стремятся действовать в Сирии против войск Асада, но не будут колебаться, если потребуется защищать себя или своих союзников».