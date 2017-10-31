08:44 31 октября

Чубайс заявил о "скором" энергетическом кризисе в России

Глава госкомпании «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью «Российской газете» заявил о «неизбежности энергетического кризиса» для России. По словам Чубайса, если сегодня ничего не менять, то через 6-7 лет в России перестанет хватать мощностей для производства электроэнергии, что приведёт к острым кризисным явлениям.

Чубайс отмечает, что с нехваткой электроэнергии Россия начнёт сталкиваться уже в ближайшие 4 года. При этом изобретатель «ваучеров» заявил, что это не столько его личный прогноз, сколько «учёт мнения специалистов».

Анатолий Чубайс:
Но если делать прогноз на будущее, то в нём практически все сходятся на мысли, что этот ресурс исчерпается. Одни говорят - к 2021 году, другие - к 2023, третьи - к 2025-му. Думаю, в диапазоне от шести до семи лет, если не обеспечивать новые вводы, мы снова получим такую же проблему, из которой вышли благодаря реформе.



Чубайс заявил о "скором" энергетическом кризисе в России


Глава «Роснано» прогнозирует и существенный рост цен на электроэнергию в России, так как «мощности перестанут справляться со спросом».

Далее Чубайс фактически перешёл к рекламе проектов «Роснано», объявив о том, что помочь «в преодолении скоро кризиса» России могут программы в области ветрогенераторов и выработка электрической энергии при сжигании мусора. По словам Чубайса, к 2024 году в работу может быть введено до 6 ГВт так называемых «зелёных» мощностей. Глава «Роснано» отметил, что этого мало, но со временем стоимость единицы «зелёной» энергии должна быть ниже стоимости единицы электроэнергии, вырабатываемой традиционными способами.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/anatoly.chubays
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Комментарии 52

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:13
    ... снова рыжее недоразумение выглянуло из кучи.. bully
    a.s.zzz888
    1. Titsen Сегодня, 06:39
      Цитата: a.s.zzz888
      ... снова рыжее недоразумение выглянуло из кучи.. bully


      Если только так его называть.

      На самом деле - основной вредитель России, и плачет по нему не тюрьма или лесоповал, а хорошая пеньковая (не нано) веревка!
      Titsen
      1. Чёрный Сегодня, 06:46
        В общем то рыжий не сказал ничего сверхестественног. Просто некоторым черезчур либеральным журналистам греет душу сочетание ! в России грдёт кризич! вот и раздули....причём умышленно.....а так его высказывание выглядит примерно как " если 20 дней ничего не есть, то можно умереть с голоду" smile
        Чёрный
        1. Shurik70 Сегодня, 07:17
          По словам Чубайса, если сегодня ничего не менять, то через 6-7 лет в России перестанет хватать мощностей

          И кого тогда сажать? Чубайса! Он хоть на одной станции котёл поменял, когда всей электрикой страны рулил? До него меняли, и сейчас меняют, а при нём - НЕТ. Вот и чует заранее ...
          Shurik70
          1. Комментарий был удален.
        2. Ныробский Сегодня, 07:50
          Цитата: Чёрный
          В общем то рыжий не сказал ничего сверхестественног. Просто некоторым черезчур либеральным журналистам греет душу сочетание ! в России грдёт кризич! вот и раздули....причём умышленно.....а так его высказывание выглядит примерно как " если 20 дней ничего не есть, то можно умереть с голоду"

          В общем то рыжий дал признательные показания в том, что после создания РАО Энергетические системы, которые он возглавлял, и дробления этой некогда единой системы на кучу более мелких акционерных обществ, которые дербанили наследство СССР и не вкладывали в развитие систем ни рублика, он и его компания вогнали энергетику России в состояние конца 50-х годов. И это реальная проблема, к созданию которой Чубайс причастен напрямую.
          Ныробский
          1. Антианглосакс Сегодня, 08:14
            Однако, строим по всему миру АЭС, а самим не хватает? 20 % всей российской электроэнергии поставляем за рубеж. Откуда энергокризису взяться? Вероятнее всего власти готовят народу России очередную подлянку, иначе эта смердящая рыжая дрянь не вылезла бы вещать прилюдно.
            Антианглосакс
      2. Стас Снежин Сегодня, 07:10
        Скорее всего, нахапает денег, и свалит жить за "бугор"..
        Стас Снежин
    2. Правдодел Сегодня, 07:28
      Интересно, заявил ли он при этом про новые ваучеры? Наверное, вместе со своими американскими друзьями уже придумал как по новой обмануть всю Россию и украсть у нее очередной кусочек пирога...

      [/quote]Народ-государство-Отечество[quote]
       - вот лозунг каждого патриота России. Сильное государство, сплоченный народ, процветающее в веках Отечество, которое не по зубам внутренним и внешним врагам.
      Правдодел
    3. Омскгазмяс Сегодня, 08:22
      Надо эту кучу мусора сжечь в мусоросжигательной э\станции.
      Ну а если в мусоре случайно окажется Чубайс,- ну что же, хоть какая-то будет реальная польза от него.
      Опять же, эту э\станцию можно будет смело его именем назвать...
      Омскгазмяс
    4. volodya Сегодня, 08:33
      Цитата: a.s.zzz888
      ... снова рыжее недоразумение выглянуло из кучи.. bully

      Интересно,долго ещё оно будет на свободе гулять?
      volodya
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:16
    Квачкова в роснюню поставить, а ваучера под землю положить! sad
    Геркулесыч
    1. 210окв Сегодня, 06:57
      В его речи есть одно ..Денег.Больше денег!Государство дай!А что ты сделал рыжий кот?Государство обворовал.
      Цитата: Геркулесыч
      Квачкова в роснюню поставить, а ваучера под землю положить! sad
      210окв
    2. midivan Сегодня, 07:04
      Цитата: Геркулесыч
      Квачкова в роснюню поставить, а ваучера под землю положить! sad

      Акелла промахнулся!
      midivan
      1. Геркулесыч Сегодня, 07:47
        Акела даже и близко не стоял к той имитации псевдопокусания lol ваучера! !! hi
        Геркулесыч
  3. Mavrikiy Сегодня, 06:17
    Чубайс заявил о "скором" энергетическом кризисе в России
    Интересно, это какое же у нас элекроподребление станет и от каких заводов в гору пойдет? У нас после разрушения тысяч заводов от СССР, "подушка" на 1000 лет.
    Mavrikiy
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:28
      После его реформ в РАО ЕЭС России и электричества не стало !
      Uncle Lee
    2. рюрикович Сегодня, 06:42
      Цитата: Mavrikiy
      У нас после разрушения тысяч заводов от СССР, "подушка" на 1000 лет.

      А вот и ответ на вопрос


      Цитата: Mavrikiy
      После его реформ в РАО ЕЭС России и электричества не стало !
      рюрикович
  4. Геркулесыч Сегодня, 06:17
    С его мордой самое то на Колыме лес валить!
    Геркулесыч
  5. Олег Андреев Сегодня, 06:20
    Этот непотопляемый из лихих 90х ещё не на нарах,а пора бы!Не понятно чего и кто его держит.
    Олег Андреев
    1. Red_Hamer Сегодня, 06:30
      ещё не на нарах,а пора бы!
      кормить, за счет народа?
      Red_Hamer
  6. Владимир К. Сегодня, 06:24
    Денег больше хочет рыжая на свои проекты, которым не суждено будет воплотиться в жизнь.
    Владимир К.
  7. kursk87 Сегодня, 06:30
    Чубайс безграмотный деятель, который лишь умеет набивать собственный карман, на большее Чубайс не способен
    kursk87
  8. Шурале Сегодня, 06:32
    Верю. Если этот перец что-то говорит о плохом - верю , в этих делах он спец. Надо что-то делать . Нужен иван царевич с мечом кладенцом чтобы князя тьмы завалить, надоел уже...
    Шурале
  9. ArhipenkoAndrey Сегодня, 06:33
    Язык этому "пророку" отрезать по самую шею. Вопрос в том, что значит начата работа в этом направлении.
    ArhipenkoAndrey
  10. samarin1969 Сегодня, 06:36
    Этот циничный "отец" "российского" "капитализма" должен себе задавать вопрос: почему растущий спрос в "РФ" всегда порождает проблемы требующие государственного решения?...Почему "рынок" сам не "регулируется"?...По Адаму Смиту господа- "бизнесмены" должны были сами настроить электростанций всех типов....Почему за 30 лет "российского" "капитализма" ни одно серьёзное предприятие не обходится без "костылей" бюджетной поддержки?
    п.с. Для ответа на эти вопросы пусть Чубайс почаще просматривает видео со своими "нанокорпоративами" - в этом суть вопроса.
    samarin1969
  11. rotmistr60 Сегодня, 06:37
    если сегодня ничего не менять, то через 6-7 лет в России перестанет хватать мощностей для производства электроэнергии

    Уж кто бы это говорил, но только не этот непотопляемый и неприкасаемый и не понятно по чему. Куда не поставят там через пару лет полный завал и непонятное расходование средств. Порулил энергосистемами - теперь дает 6-7 лет до кризиса. Когда наконец такие как Чу будут отвечать за совершенное?
    rotmistr60
  12. Горменгаст Сегодня, 06:39
    Самое гнусное - это то, что эти слова принадлежат человеку, который и реформировал РЭС России, доведя её до соответствующего состояния. Это вообще какой-то сюрреализм.

    Вора судят, а он в судебном заседании говорит потерпевшему - теперь у тебя не будет хватать денег. am
    Горменгаст
  13. iliitchitch Сегодня, 06:40
    Был у греков царёк , который к чему бы ни прикоснулся , в золото превращалось , боги его так наказали . А этот куда ни сунет жало - всё в г-вне . Где моя "Волга" за ваучер , морда наглая ? В Каспийское море впала ? Опять пакость какую-нибудь задумал , если заявления делает .
    iliitchitch
    1. Горменгаст Сегодня, 06:50
      Про это написали Ильф и Петров "Мир еще не видывал такого голубого воришки. Но не красть он не мог" am
      Горменгаст
  14. Кот Маркиз Сегодня, 06:42
    Где-то читал, что Россия экспортируеи больше трети электричества вырабатываемого в стране. Где же "недостаток мошностей"? Ключевое слово "сильно подорожает"-это и причина: "рыжий" с "кудряшом" давно возятся с идеей "европейских" цен на энергоносители и ЖКХ якобы это позволит компаниям -энергопроизводителям и обслуживающих ЖКХ развивать свое производство. Однако мы все знаем главную особенность российского бизнеса-вся прибыль при любом раскладе уйдет владельцам бизнеса на Каймановы острова, а предприятию выделят гроши-лишь бы не загнулись, а загнутся и фиг с ними-продадим на металлолом или просто бросим.
    Кот Маркиз
    1. Михаил м Сегодня, 07:32
      Цитата: Кот Маркиз
      "рыжий" с "кудряшом" давно возятся с идеей "европейских" цен на энергоносители и ЖКХ

      И никто не возится с идеей европейских зарплат.
      Михаил м
      1. Кот Маркиз Сегодня, 07:51
        И никто не возится с идеей европейских зарплат.


        "Эт-то точно..." (Фраза из фильма "Белое солнце пустыни"). hi
        Кот Маркиз
  15. Вежливый Лось Сегодня, 06:44
    Если вспомнить все обещания Чуба, начиная с ваучеров и заканчивая гибким роснанистским планшетом для школьников, и посмотреть на то, как эти обещания сбылись, то в энергетике можно еще лет 20 особо не париться с мощностями. А насчет
    6 ГВт так называемых «зелёных» мощностей.
    , то хотелось бы, чтобы Роснано наращивало не "зеленые", а рублевые мощности. И не мощности их потребления, а приток в бюджет.
    Вежливый Лось
    1. Горменгаст Сегодня, 08:01
      гибким роснанистским планшетом для школьников


      О да; все смеялись - пока не оказалось, что это не глупость, а воровство. am

      Зеленые мощности России не нужны; нужны атомные - так как это единственный реальный путь цивилизации.

      Росатому - плюс; Роснано - минус. laughing
      Горменгаст
  16. 1536 Сегодня, 06:48
    Что же это была за реформа, после которой вновь встал вопрос о реформе? Может не реформу, а в Лефортово жуликов? Ну сколько можно терпеть эту банду?
    1536
  17. oracul Сегодня, 06:55
    Вот ведь негодяй! Кто как не он приложил руку к разрушению единой энергосистемы России, разорвав её на куски, пообещав некую конкуренцию, которая якобы приведет к снижению тарифов, свернул до минимума строительство новых станций и обновление электросетей. Далеко смотрел, а теперь предупреждает. Весь расчёт строился на свёртывание экономики в угоду Западу. Благодетель, тьфу!!!
    oracul
  18. Alex66 Сегодня, 06:59
    Он враг, а слушать советы врага нельзя. Он тот, кто разваливал промышленность, только ради того, что бы удержаться у власти, он тот, кто и сейчас толком ни чего не сделал, но не плох пилит бабло. Я не верю, что в России нет специалиста по нано технологиям лучше его, но тем не менее он на плаву и продолжает гадить, как куча либералов живущих на гос обеспечении (почему?). Вывод чубайса не беспокоит недостаток электроэнергии, ему нужно много, очень много бабла на ветер из которого он обещает нам сделать электричество.
    Alex66
  19. Nix1986 Сегодня, 07:00
    Этот чувак сам собой знаменует кризис, кризис уголовно исполнительной системы.
    Nix1986
  20. midivan Сегодня, 07:11
    [/quote]Далее Чубайс фактически перешёл к рекламе проектов «Роснано», объявив о том, что помочь «в преодолении скоро кризиса» России могут программы в области ветрогенераторов и выработка электрической энергии при сжигании мусора. По словам Чубайса, к 2024 году в работу может быть введено до 6 ГВт так называемых «зелёных» мощностей.[quote]
    Это что же за ветряки то такие и мусоросжигатели и сколько их должно быть? Если - Ростовская атомная электростанция — расположена в Ростовской области России в 12 км от города Волгодонска на берегу Цимлянского водохранилища. Электрическая мощность трёх действующих энергоблоков составляет 3,1 ГВт.- Опять темнишь рыжая собака женского рода am
    midivan
  21. Олег Андреев Сегодня, 07:18
    А оно вам нуно,такое "нано"!
    Олег Андреев
  22. Кот Маркиз Сегодня, 07:23
    Может чувак серьезно увлекся "криптовалютами" и ему на "майнинг" электричества не хватает? Или он со своими дружками "кудряшом" и "графом" решили "спасти Россию" покрыв всю страну "майнинговыми фермами"? То-то "кудряш" с "графом" Темнейшему все уши прожужжали по поводу "крипто"-типа какая возможность, какая возможность наполнить бюджет и, в перспективе вообще "уйти от доллара" и прочих валют. wink
    Кот Маркиз
  23. кобальт Сегодня, 07:23
    Перевод выступления Чубайса на нормальный язык: Дайте срочно много денег на наноэлектростанцию, а то мы уже все что было стырили, пропили и прогуляли, а скоро новый год, а денег нет, а как же корпоратив, а годовой непомерный бонус, нет я так жить не привык, срочно дайте денег.
    кобальт
    1. askort154 Сегодня, 07:54
      кобальт...... пропили и прогуляли, а скоро новый год, а денег нет, а как же корпоратив, а годовой непомерный бонус,...


      Самое удивительное, что этот "ролик" показали всей стране.
      И не удивительно, что никакой реакции, ни из Кремля, ни из Думы.
      askort154
  24. SarS Сегодня, 07:23
    А как же саморегулирующая рыночная экономика? Эксперимент не удался?
    SarS
  25. MadCat Сегодня, 07:30
    ну ничего, можно будет вон закупится например в Германии, у них как раз излишки образовались от ветрогенераторов... а потом они будут орать "отключим рубильник" ведь весело, не так ли wassat
    MadCat
  26. olimpiada15 Сегодня, 07:40
    Мерзость ходячая, сам сделал все, чтобы разрушить экономику страны , им был запущен процесс обнищания и вымирания населения, а сейчас вещает о том, что будет энергетический кризис в стране. Сил нет слушать чубайса, грефа и им подобных, они бесчеловечны, за их высказываниями видна цель: уничтожать население страны и российской государственности.
    У граждан страны на момент правления этого нелюдя были накопления: в сберкассе, в страховых фондах. Кроме того , в имуществе предприятий значительная доля была собственностью коллектива: заработанные прибыли не выплачивались ввиде з/п, а вкладывались в социальные объекты. В процессе приватизации, произошло отчуждение личной и коллективной собственности. Были организованы мошеннические компашки, заявлявшие, что ваучеры будут вложены в нефтяную промышленность, на деле все внесенное в эти фонды стало личным достоянием. К нефтянке допустили только мошенников с залоговыми аукционами. Народ разом лишили всех личных накоплений, работы, затем начался период невыплат з/п даже тем, кто работал. А сейчас : люди приватизировали квартиры, а львиная доля доходов уходит на содержание общего имущества, к которому отнесена вся городская инфраструктура. Бесконечный рост платежей ЖКХ- еще то мошенничество: в нормативах заложены несусветные объемы , т. е. население потребляет 1/3 газа оплачиваемого газа, а 2/3- это бесплатный объем продукции для продажи: хорошо устроились, еще плачут о необходимости повышения цен. Поистине жадность ненасытна. Население не может накапливать: инфляция съедает гораздо больше, чем происходит компенсация, отстающая по времени в лучшем случае на год и по величине: с 2014 г. рубль обесценен вдвое, продукты питания подорожали вдвое, а компенсация 4% в год, а должна быть- 100 %. Уже и кандидат в президенты появился с глубоких убеждением , что граждане страны недочеловеки. Я не знаю , какой кары заслуживает чудовище , заявившее, что нормально, если вымрет 20 млн. граждан страны. Вымерли, не нарожали- начинается следующий этап вымирания: нет денег в бюджете, не нарожали рабов граждане страны. Может теперь чубайс нарожает, или будет из своих средств , полученных при распиле бюджета, содержать страну! Это не демократия и свобода слова, это пропаганда геноцида народа страны: то, о чем говорят грефы, чубайсы, собчачки и им подобные.
    olimpiada15
  27. Пупс Сегодня, 07:54
    Придётся в Сибирь за дровами ездить.
    Пупс
  28. кедр Сегодня, 08:07
    С чубайсами до ручки дойдём.
    кедр
  29. Captain Nemo Сегодня, 08:18
    Прежде чем класть руки на клаву, нужно подумать о том, что писать и разбираешься ли ты в том, о чем хочешь писать... Эксперды... Гыыы...
    РАО ФСК ЕЭС при Чубайсе включала в себя только сети, фактически. То есть, ПЕРЕДАЧУ электроэнергии А вся генерация была выведена в отдельные АО и Чубайс к ним не имел отношения. И за последние 25 лет сети были сильно модернизированы. Исключение составляют последние 5 лет, когда из-за запрета на рост тарифов денег нет не только на новую стройку, но и на капремонты. Фактически, за 5 лет были модернизированы только подстанции, через которые снабжается Крым. А Чубайс в цитируемом отрывке говорит о недостатке ГЕНЕРИРУЮЩИХ мощностей, которые сейчас сосредоточнены в т.н. ОГК, ТГК и т.д. А сейчас выбор простой, либо пенсии повышать и армию снабжать, либо быстро строить новые блоки АЭС. А их только выводить начинают, без замещения мощности.

    Эксперды.... Диванные вояки..
    Captain Nemo
    1. ando_bor Сегодня, 08:32
      Цитата: Captain Nemo
      Прежде чем класть руки на клаву, нужно подумать о том, что писать и разбираешься ли ты в том, о чем хочешь писать... Эксперды...

      Эксперды - твари социальные, а не специальные, они как собаки - лишь бы полаять,
      а что к чему и зачем? - их не волнует, а тут такой "слон " нарисовался.
      ando_bor
  30. Гардамир Сегодня, 08:25
    Слава Чубайсу и тому кто держит рыжего при власти!
    Гардамир
  31. Million Сегодня, 08:36
    Сам все разрушил,а теперь заявления делает
    Million
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