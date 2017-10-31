Чубайс заявил о "скором" энергетическом кризисе в России

Но если делать прогноз на будущее, то в нём практически все сходятся на мысли, что этот ресурс исчерпается. Одни говорят - к 2021 году, другие - к 2023, третьи - к 2025-му. Думаю, в диапазоне от шести до семи лет, если не обеспечивать новые вводы, мы снова получим такую же проблему, из которой вышли благодаря реформе.

Глава госкомпании «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью «Российской газете» заявил о «неизбежности энергетического кризиса» для России. По словам Чубайса, если сегодня ничего не менять, то через 6-7 лет в России перестанет хватать мощностей для производства электроэнергии, что приведёт к острым кризисным явлениям.Чубайс отмечает, что с нехваткой электроэнергии Россия начнёт сталкиваться уже в ближайшие 4 года. При этом изобретатель «ваучеров» заявил, что это не столько его личный прогноз, сколько «учёт мнения специалистов».Анатолий Чубайс:Глава «Роснано» прогнозирует и существенный рост цен на электроэнергию в России, так как «мощности перестанут справляться со спросом».Далее Чубайс фактически перешёл к рекламе проектов «Роснано», объявив о том, что помочь «в преодолении скоро кризиса» России могут программы в области ветрогенераторов и выработка электрической энергии при сжигании мусора. По словам Чубайса, к 2024 году в работу может быть введено до 6 ГВт так называемых «зелёных» мощностей. Глава «Роснано» отметил, что этого мало, но со временем стоимость единицы «зелёной» энергии должна быть ниже стоимости единицы электроэнергии, вырабатываемой традиционными способами.