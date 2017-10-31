08:52 31 октября

Макрон отменит действие чрезвычайного положения во Франции

1 ноября президент Франции Эммануэль Макрон отменит режим чрезвычайного положения, действующий в течение уже многих месяцев в связи с терактами в городах Пятой республики. По словам Макрона, ситуация с террористической опасностью не улучшилась, однако режим чрезвычайно ситуации будет отменён в первую очередь в связи с принятием властями нового закона. Он предусматривает исключительные меры для сотрудников правоохранительных органов в целях предотвращения террористических атак.

Макрон отменит действие чрезвычайного положения во Франции


Сегодня этот закон Эммануэль Макрон собирается подписать. Документ предусматривает возможность представителей полиции и специальных служб Франции осуществлять обыски в домах подозрительных лиц, блокировать районы населённых пунктов, в которых велика угроза террористического акта, вводить запреты на проведение массовых мероприятий, закрывать объекты религиозной направленности (церкви и мечети) "для прояснения ситуации с безопасностью". Все эти меры французские спецслужбы и представители полиции смогут применять без дополнительных разрешений со стороны судебных органов.


Французские правозащитные организации заявили о том, что принятие такого закона фактически возвращает Францию на несколько десятков лет назад. С одной стороны это может поспособствовать антитеррористической безопасности, с другой стороны, по мнению экспертов, спровоцирует рост выступлений «недовольных французов».

Напомним, что режим чрезвычайной ситуации во Франции действует с 2015 года. Он продлевался шесть раз.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 12

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:40
    ... а рядом, на фото, красавиШна... не дай Бог приснится!... bully
    a.s.zzz888
    1. Logall Сегодня, 06:44
      Приглядеться, то Лёху Панина узнаешь! Нашёл таки тёплое местечко... Или спецслужбы what
      Logall
      1. Чёрный Сегодня, 06:48
        Сегодня этот закон Эммануэль Макрон собирается подписать. Документ предусматривает возможность представителей полиции и специальных служб Франции осуществлять обыски в домах подозрительных лиц, блокировать районы населённых пунктов, в которых велика угроза террористического акта, вводить запреты на проведение массовых мероприятий, закрывать объекты религиозной направленности (церкви и мечети) "для прояснения ситуации с безопасностью". Все эти меры французские спецслужбы и представители полиции смогут применять без дополнительных разрешений со стороны судебных органов.

        Воистину ДЕМОКРАТИЯ!!! laughing....и ведь ни одно либеральное чудило не вякнет smile
        Чёрный
        1. Shurik70 Сегодня, 07:14
          А где-же санкции со стороны США на угнетение свободы личности? request
          Shurik70
          1. Logall Сегодня, 07:37
            На шестёрок США, подобные нападки, не распространяются... Те своих граждан уже давно угнетают, подобным образом...
            Logall
  2. Горменгаст Сегодня, 06:46
    Я так понимаю, что махновская свобода и демократия будут ограничены?

    Как же так! belay Где идеалы Великой французской революции? laughing

    Надеюсь, что международные счетоводы переместят Францию в рейтинге "демократии" куда положено. Не все же Россию ч-мо-рить.
    Горменгаст
  3. Александр 3 Сегодня, 06:52
    В Европу столько бармалеев приехало отдыхать ,что свою работу бармалеи могут совершить когда угодно и где угодно.
    Александр 3
  4. Вежливый Лось Сегодня, 07:07
    1 ноября президент Франции Эммануэль Макрон отменит режим чрезвычайного положения

    Мне нравится этот парень. С логикой у него все в порядке. Если режим ЧС действует уже 2 года, и при этом
    ситуация с террористической опасностью не улучшилась
    , то какой какой толк от этого режима?
    Лучше предоставить
    исключительные меры для сотрудников правоохранительных органов в целях предотвращения террористических атак.
    и, если этот шаг
    спровоцирует рост выступлений «недовольных французов»
    , то эти недовольные могут очень горько пожалеть, т.к. у полиции уже есть чрезвычайные полномочия.
    Ждем открытия Бастилии 2.0 и гильотин на центральных площадях.
    Вежливый Лось
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:16
    Сегодня отменит, завтра будет вынужден ввести снова. Балом правит не Макрон, а те кого французы вместе с Сша сначала вскармливали, как "оппозиционеров" неугодных режимов, а потом принимали у себя как беженцев.
    rotmistr60
  6. Геркулесыч Сегодня, 07:16
    Террористы "отметят "это решение по своему -во стрельбой и захватом заложников! negative
    Геркулесыч
  7. ukoft Сегодня, 08:36
    под шумок закон о труде протолкнули. это главное, для чего этот маскарад
    цирк с терактами когда президент олланд первым приезжал на место происшествия и помогал раненным. или следователи кончали самоубийством ....................
    а, еще нужно контролировать напряжение в обществе. через структуры Евросоюза проталкивают законы, типа пресловутого американскоо "патриотического акта".
    это не демократия это олигархия.
    остается только сказать: зло побеждает, когда добро молчит
    ukoft
  8. кедр Сегодня, 08:37
    Цитата: Горменгаст
    Я так понимаю, что махновская свобода и демократия будут ограничены?

    Как же так! belay Где идеалы Великой французской революции? laughing

    Надеюсь, что международные счетоводы переместят Францию в рейтинге "демократии" куда положено. Не все же Россию ч-мо-рить.


    С идеалами релюции полный порядок.., бардак процветает.

    "Быть геем во Франции — не криминал. Мэр Парижа с 2001 по 2014 год Бертран Деланоэ не скрывал своих наклонностей и до сих пор довольно популярен. Однако, многие французы были возмущены, когда Франсуа Олланд 28 мая 2013 года легализовал однополые браки, так же разрешив нетрадиционным парам усыновлять детей. По стране прокатились многочисленные митинги протеста, которые довольно жестко подавлялись полицией.
    При этом Макрону приписывают связь с главой Radio France Матье Галле. Его также регулярно видят в компании джентльменов соответствующего образа жизни.
    - Среди людей, которые его поддерживают, мы обнаруживаем Пьера Берже, многолетнего соратника и мужа Ива Сен-Лорана, открытого гомосексуала, ратующего за однополые браки. За ним стоит очень богатое гейское лобби, - заявил депутат от партии «Республиканцы», известный психиатр Николя Дюик."


    Зрим в корень, уважаемые. Положение с моралью, совестью, правом человека быть человеком доведено сатанистами на Западе и в частности во Франции до черезвычайного и Макрон всего лишь кукла в руках масонерии совершенно неспособный отменить ужасное положение своего народа.
    Кстати Великие французские релюцинеры первым делом отменили закон наказующий содомитов, т.е. их же. Тоже самое произошло в России после победы Великой релюции 1917 года и что интересно, после Великой Перестройки 1991 года тоже последовала отмена соответствующей статьи УК.
    Богатый русский язык метко называет содомитов хитрож...ми.
    Зуд у них, не седится им, подавай релюцию и обязательно Великую, с морями крови и океаном страданий...
    кедр
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