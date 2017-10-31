Макрон отменит действие чрезвычайного положения во Франции

1 ноября президент Франции Эммануэль Макрон отменит режим чрезвычайного положения, действующий в течение уже многих месяцев в связи с терактами в городах Пятой республики. По словам Макрона, ситуация с террористической опасностью не улучшилась, однако режим чрезвычайно ситуации будет отменён в первую очередь в связи с принятием властями нового закона. Он предусматривает исключительные меры для сотрудников правоохранительных органов в целях предотвращения террористических атак.Сегодня этот закон Эммануэль Макрон собирается подписать. Документ предусматривает возможность представителей полиции и специальных служб Франции осуществлять обыски в домах подозрительных лиц, блокировать районы населённых пунктов, в которых велика угроза террористического акта, вводить запреты на проведение массовых мероприятий, закрывать объекты религиозной направленности (церкви и мечети) "для прояснения ситуации с безопасностью". Все эти меры французские спецслужбы и представители полиции смогут применять без дополнительных разрешений со стороны судебных органов.Французские правозащитные организации заявили о том, что принятие такого закона фактически возвращает Францию на несколько десятков лет назад. С одной стороны это может поспособствовать антитеррористической безопасности, с другой стороны, по мнению экспертов, спровоцирует рост выступлений «недовольных французов».Напомним, что режим чрезвычайной ситуации во Франции действует с 2015 года. Он продлевался шесть раз.