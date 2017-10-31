08:50 31 октября

Водолазы ТОФ установили рекорд по глубине погружения

Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский сообщает о том, что водолазы-тихоокеанцы совершили погружение на рекордную глубину. Она составила 317 метров. Спуск осуществлялся в водолазном колоколе.

В сообщении Николая Воскресенского говорится о том, что погружение производилось в рамках специальной тренировки, в ходе которой использовалось спасательное судно «Игорь Белоусов».

РИА Новости приводит заявление главы пресс-службы ведомства:
В рамках отработки элементов курсовой задачи К-2 (действие одиночного корабля в море по предназначению) водолазные специалисты спасательного судна "Игорь Белоусов" Тихоокеанского флота ВМФ РФ в глубоководном полигоне впервые совершили экспериментальный спуск в водолазном колоколе на глубину 317 метров с выходом на грунт.



Водолазы ТОФ установили рекорд по глубине погружения


Перед спуском на рекордную глубину водолазы прошли целую серию тренировочных занятий. В частности, в течение недели водолазы проходили компрессию в барокамерах.

Предыдущий рекорд погружения военных водолазов продержался около 16 лет. В 2001 году водолазы ТОФ погрузились на глубину 200 м. Тогда использовалось судно «Алагез».

Использованы фотографии: http://function.mil.ru
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Комментарии 11

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:49
    ... молодцы ребята!!! Здоровья и здоровья вам!!! good
    a.s.zzz888
    1. Чёрный Сегодня, 06:54
      А можно анекдот: smile
      Настоящий водолаз должен быть толстым и тупым. Толстым - чтобы под водой не мерзнуть. А тупым - чтобы не спрашивать, на хрена туда лезть... smile
      Чёрный
    2. штольц Сегодня, 08:43
      Толку-то от этих рекордов, когда АПЛ "Курск" поднимали, то позвали для этого англичан, они ведь никаких рекордов не устанавливали, но со своей задачей у спешно справились.
      штольц
  2. Александр 3 Сегодня, 06:55
    А упавший вертолёт лежит на глубине 200 метров.Вот потренировались бы.
    Александр 3
    1. Shurik70 Сегодня, 07:09
      Цитата: Александр 3
      А упавший вертолёт лежит на глубине 200 метров.Вот потренировались бы.

      Там не "тренировка", а просто работа. Поднимут его, конечно.
      Shurik70
  3. Горменгаст Сегодня, 07:07
    Рекорд 534 (в воде) - 701 метр (в барокамере).

    Но и 317 метров это экстремально; удачи и успехов частникам.
    Горменгаст
  4. Геркулесыч Сегодня, 07:20
    Я стесняюсь спросить, recourse не в костюме ли точнее, скафандре, что на фото был установлен этот рекорд? ?? recourse В нем ведь даже толком не повернешся без помощника! !! what
    Геркулесыч
  5. Пупс Сегодня, 07:43
    А зачем так делать
    Пупс
    1. san4es Сегодня, 08:04
      Цитата: Пупс
      А зачем так делать

      ...Чтобы работать...А работать чтобы жить
      san4es
      1. Пупс Сегодня, 08:27
        Цитата: san4es
        ...Чтобы работать...А работать чтобы жить

        Согласен!
        Пупс
  6. san4es Сегодня, 08:01
    Спуск осуществлялся в водолазном колоколе.


    Спуск колокола под воду и подъём его на поверхность производится спуско-подъёмным устройством СПУ, которое к тому-же нейтрализует воздействие качки судна, обеспечивает безопасность водолаза. soldier

    san4es
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