Водолазы ТОФ установили рекорд по глубине погружения
Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский сообщает о том, что водолазы-тихоокеанцы совершили погружение на рекордную глубину. Она составила 317 метров. Спуск осуществлялся в водолазном колоколе.
В сообщении Николая Воскресенского говорится о том, что погружение производилось в рамках специальной тренировки, в ходе которой использовалось спасательное судно «Игорь Белоусов».
РИА Новости приводит заявление главы пресс-службы ведомства:
Перед спуском на рекордную глубину водолазы прошли целую серию тренировочных занятий. В частности, в течение недели водолазы проходили компрессию в барокамерах.
Предыдущий рекорд погружения военных водолазов продержался около 16 лет. В 2001 году водолазы ТОФ погрузились на глубину 200 м. Тогда использовалось судно «Алагез».
В сообщении Николая Воскресенского говорится о том, что погружение производилось в рамках специальной тренировки, в ходе которой использовалось спасательное судно «Игорь Белоусов».
РИА Новости приводит заявление главы пресс-службы ведомства:
В рамках отработки элементов курсовой задачи К-2 (действие одиночного корабля в море по предназначению) водолазные специалисты спасательного судна "Игорь Белоусов" Тихоокеанского флота ВМФ РФ в глубоководном полигоне впервые совершили экспериментальный спуск в водолазном колоколе на глубину 317 метров с выходом на грунт.
Перед спуском на рекордную глубину водолазы прошли целую серию тренировочных занятий. В частности, в течение недели водолазы проходили компрессию в барокамерах.
Предыдущий рекорд погружения военных водолазов продержался около 16 лет. В 2001 году водолазы ТОФ погрузились на глубину 200 м. Тогда использовалось судно «Алагез».
Использованы фотографии: http://function.mil.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти