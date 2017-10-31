Водолазы ТОФ установили рекорд по глубине погружения

В рамках отработки элементов курсовой задачи К-2 (действие одиночного корабля в море по предназначению) водолазные специалисты спасательного судна "Игорь Белоусов" Тихоокеанского флота ВМФ РФ в глубоководном полигоне впервые совершили экспериментальный спуск в водолазном колоколе на глубину 317 метров с выходом на грунт.

Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский сообщает о том, что водолазы-тихоокеанцы совершили погружение на рекордную глубину. Она составила 317 метров. Спуск осуществлялся в водолазном колоколе.В сообщении Николая Воскресенского говорится о том, что погружение производилось в рамках специальной тренировки, в ходе которой использовалось спасательное судно «Игорь Белоусов». РИА Новости приводит заявление главы пресс-службы ведомства:Перед спуском на рекордную глубину водолазы прошли целую серию тренировочных занятий. В частности, в течение недели водолазы проходили компрессию в барокамерах.Предыдущий рекорд погружения военных водолазов продержался около 16 лет. В 2001 году водолазы ТОФ погрузились на глубину 200 м. Тогда использовалось судно «Алагез».