08:52 31 октября

Пекин жёстко поговорил с Сеулом по поводу THAAD

Состоялась встреча представителей властей Китая и Республики Корея. Основная цель встречи – обсуждение ситуации с ракетно-ядерной программой КНДР и размещение американских компонентов ПРО в Южной Корее. Напомним, что Китай к активным действиям антисеверокорейского характера призывают из Вашингтона. Американские власти заявляют, что если Китай проявит экономическую и политическую жёсткость, то с «ракетно-ядерной программой КНДР будет покончено без применения военной силы». При этом в тех же США практически постоянно звучат заявления о том, что они готовы «уничтожить Северную Корею силой американской армии».

Китайские и южнокорейские представители договорились координировать свои действия по денуклеаризации Корейского полуострова. Если так, тогда Китаю и Республике Корея придётся координировать действия, направленные и на то, чтобы американские стратегические бомбардировщики на территории полуострова не появлялись...

Представитель МИД КНР в беседе с коллегой из Южной Кореи обратил внимание на то, что Китай обеспокоен готовностью Сеула разместить на полуострове американские комплексы противоракетной обороны THAAD. В КНР считают, что эти комплексы несут угрозу Китаю. Как сообщают азиатские СМИ, разговор вышел достаточно жёстким.


Пекин жёстко поговорил с Сеулом по поводу THAAD


Напомним, что на начало ноября в Южную Корею намечен визит президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа. Основная задача Трампа – протолкнуть дальнейшее развёртывание системы ПРО и реализацию существенных объёмов вооружений для армии Южной Кореи.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. Чёрный Сегодня, 07:04
    Иногдамне кажется, что поговорка про "долго закпрягают" - это про китайцев... smile...да и вопрос, как быстро поедут...
    Чёрный
    1. Смог Сегодня, 07:08
      Ну в этот раз они не долго запрягали.Можно даже сказать что сыграли на опережение. Трамп еще только собирается в Сеул, а из Пекина уже сказали по поводу размещения системы ПРО - низяяяяя.
      Смог
      1. Logall Сегодня, 07:14
        Цитата: Смог
        сыграли на опережение

        Ещё бы! По сравнению с РФ территория Китая небольшая, КНР легко взять в кольцо так называемого про...
        Logall
        1. maxim947 Сегодня, 07:21
          Американские власти заявляют, что если Китай проявит экономическую и политическую жёсткость, то с «ракетно-ядерной программой КНДР будет покончено без применения военной силы».
          Любимая забава мерикосов - самим создать проблему и потом переложить ее решение на других.
          maxim947
          1. Смог Сегодня, 07:34
            Цитата: maxim947
            забава мерикосов - самим создать проблему и потом переложить ее решение на других.

            Теория управляемого хаоса. Это их изобретение.И довольно таки удачно действует, надо сказать.
            Смог
            1. Татьяна Сегодня, 07:56
              Молодцы китайцы - не растерялись и своевременно предупредили южно-корейцев!
              Дали, как говорится, южно-корейцам по мозгам для их вправления прямо сейчас, не дожидаясь приезда их хитрозадых американских шефов с их глобалистскими пентагоновскими намерениями в Южную Корею победить КНДР!
              Татьяна
            2. maxim947 Сегодня, 08:22
              Теория управляемого хаоса. Это их изобретение...[i][/i]
              Да, только они похоже управление потеряли и пытаются сохранить хорошую мину при плохой игре.
              maxim947
        2. Смог Сегодня, 07:32
          Цитата: Logall
          КНР легко взять в кольцо

          Ну в кольцо то вряд ли. Все таки там и РФ и Казахстан, я имею ввиду границы. А вот с востока обложить могу не по детски.
          Смог
          1. askort154 Сегодня, 08:10
            Смог..Ну в кольцо то вряд ли. Все таки там и РФ и Казахстан, я имею ввиду границы. А вот с востока обложить могу не по детски
            С запада и юга так же уязвим. Афганистан, Пакистан , Таиланд и Вьетнам под американским крылом, сейчас они усиленно занялись Индией.
            Для Китая "безопасный" только север - Казахстан, Монголия, Россия.
            askort154
            1. Смог Сегодня, 08:13
              Цитата: askort154
              юга так же уязвим. Афганистан, Пакистан , Таиланд и Вьетнам под американским крылом, сейчас они усиленно занялись Индией.

              Так я примерно об этом и сказал. Ну не стал просто перечислять всех соседей Китая.
              Смог
              1. askort154 Сегодня, 08:49
                Смог.....Так я примерно об этом и сказал. Ну не стал просто перечислять всех соседей Китая.

                Я это понял, поддержал и дополнил. hi
                askort154
    2. askort154 Сегодня, 07:32
      Чёрный....Иногдамне кажется, что поговорка про "долго закпрягают" - это про китайцев... ...да и вопрос, как быстро поедут...

      Да уж. Как-то вяло китайцы протестуют. Первые две установки ТНААД были завезены в Ю.Корею ещё 26 апреля 2017г. Местные жители больше протиестовали, чем китайцы.
      askort154
  2. 210окв Сегодня, 07:06
    Китай сможет разрулить ситуацию.Я на это надеюсь..А вот заштатники-это слоны в посудной лавке..И обезьяны с гранатой в одном флаконе..
    210окв
    1. Logall Сегодня, 07:16
      Дмитрий, доброе утро!
      Цитата: 210окв
      Китай сможет разрулить ситуацию.Я на это надеюсь..А вот заштатники-это слоны в посудной лавке..И обезьяны с гранатой в одном флаконе..

      Logall
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 07:07
    ... трампуха всем пытается всучить мерикатосовское оружие...торгаш...
    a.s.zzz888
  4. Uncle Lee Сегодня, 07:17
    задача Трампа – протолкнуть дальнейшее развёртывание системы ПРО и реализацию существенных объёмов вооружений для армии Южной Кореи.
    А почему для Южной, а что, Северной этого же не надо ? what
    Uncle Lee
  5. Геркулесыч Сегодня, 07:22
    Поговорил -на татами??? recourse Стиль дракона против 8дана тоэквандо? ??? lol И каковы результаты? ?? negative
    Геркулесыч
  6. Олег Андреев Сегодня, 07:23
    Китай боится за свой рынок в США,вот и либеральничает с ними и их холуями,даже в ущерб себе.
    Олег Андреев
  7. MadCat Сегодня, 07:33
    Основная задача Трампа – протолкнуть дальнейшее развёртывание системы ПРО и реализацию существенных объёмов вооружений для армии Южной Кореи.

    Агент ЦРУ ЫН уже договорился, проталкивать даже не понадобится fellow
    MadCat
  8. Горменгаст Сегодня, 07:56
    Из информации - только якобы о том, что поговорили "жёстко". sad

    А караван идет. sad
    Горменгаст
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