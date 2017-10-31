Пекин жёстко поговорил с Сеулом по поводу THAAD

Состоялась встреча представителей властей Китая и Республики Корея. Основная цель встречи – обсуждение ситуации с ракетно-ядерной программой КНДР и размещение американских компонентов ПРО в Южной Корее. Напомним, что Китай к активным действиям антисеверокорейского характера призывают из Вашингтона. Американские власти заявляют, что если Китай проявит экономическую и политическую жёсткость, то с «ракетно-ядерной программой КНДР будет покончено без применения военной силы». При этом в тех же США практически постоянно звучат заявления о том, что они готовы «уничтожить Северную Корею силой американской армии».Китайские и южнокорейские представители договорились координировать свои действия по денуклеаризации Корейского полуострова. Если так, тогда Китаю и Республике Корея придётся координировать действия, направленные и на то, чтобы американские стратегические бомбардировщики на территории полуострова не появлялись...Представитель МИД КНР в беседе с коллегой из Южной Кореи обратил внимание на то, что Китай обеспокоен готовностью Сеула разместить на полуострове американские комплексы противоракетной обороны THAAD. В КНР считают, что эти комплексы несут угрозу Китаю. Как сообщают азиатские СМИ, разговор вышел достаточно жёстким.Напомним, что на начало ноября в Южную Корею намечен визит президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа. Основная задача Трампа – протолкнуть дальнейшее развёртывание системы ПРО и реализацию существенных объёмов вооружений для армии Южной Кореи.