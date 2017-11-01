Гарант гарантирует: победа над терроризмом в Сирии, но не конец войны

Помимо Турции, немалые трудности доставляют и другие «друзья» сирийцев. Уже можно констатировать, что план по развалу Сирии потерпел неудачу и теперь США, Израиль и другие «партнеры» не прочь получить утешительный приз. Для Иерусалима таким лакомым куском остаются Голанские высоты, для Вашингтона – нефтяные поля в восточной части страны.Не прочь поживиться «соседским добром» и Анкара, которая, преследуя неблагородные цели, пытается сохранить лицо порядочного игрока. Взяв на себя роль стороны конфликта, призванной привести противоборствующие стороны к скорейшему примирению, турецкий гарант пока выполняет в миротворческом механизме функции тормоза.В ходе проходивших в Астне майских переговоров России, Турции и Ирана турецкие власти получили возможность разместить в провинции Идлиб (одна из четырех зон деэскалации) небольшую группу войск для осуществления миротворческой деятельности. В начале октября Анкара развернула на сирийской границе первый наблюдательный пункт, а к середине месяца в Идлиб вошла первая бронетехника с красным полумесяцем на борту. За две недели гарант так увлекся вводом своих «миротворцев», что, похоже, перестал замечать, как миротворческая операция начинает все больше напоминать акт агрессии.На этой неделе сирийский сосед развеял остававшиеся сомнения на его счет, совершив неоднократные артиллерийские удары по позициям курдских формирований в районе Африна и Алеппо. В последнем в ходе субботнего обстрела погибло 3 мирных жителя.Очевидно, в действиях Турции и, в частности, ее действующего лидера Рейджепа Тайипа Эрдогана сейчас прослеживается некий «конфликт интересов». Оказывая на протяжении войны активное содействие боевикам, и, по сути, являясь для них одним из главных торговых партнеров, Анкара вынуждена наблюдать бесславный конец своих подопечных и даже формально участвовать в данном процессе. Нельзя сбрасывать со счетов и отношения турецкого президента с главарями террористических группировок. Как известно, с некоторыми из них он знаком лично.Как бы то ни было, главное, что подталкивает Анкару продолжать стягивать войска на территорию Сирии – это упускаемый шанс «оттяпать» кусок соседской земли. Понимание данного факта толкает турецких властей мобилизовать имеющиеся ресурсы, нарушать астанинские договоренности, обстреливая ненавистных им курдов, и даже идти на конфликт с военным союзником в лице Соединенных Штатов. Примечательно, мечтая «нажиться» на проблемах соседа, Эрдоган рискует нажить проблем самому себе, испортив отношения не только со Штатами, но и с Москвой и в конечном итоге потерять российский рынок. Также остается открытым вопрос о создании курдской автономии.А пока, в Казахстане начинаются очередные переговоры по Сирии, где турецкая сторона, наверняка, заявит о необходимости скорейшего урегулирования конфликта, продолжив при этом готовить плацдарм для полномасштабного наступления на Идлиб. Вопрос только, хватит ли духа провернуть данную авантюру под носом у геополитических тяжеловесов? При большом желании турецкий нос можно и прищемить…