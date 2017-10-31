11:36 31 октября

Ситуация в Сирии

Под ударами коалиции США погибла семья мирных жителей вблизи Абу Кемаля в Дейр эз-Зоре. Террористы провели контрнаступление близ поля Аль-Омар восточнее Меядина. Об этом говорится в суточной сводке ФАН со ссылкой на сирийские источники.



В минувшие сутки радикалы вооруженной оппозиции продолжили вести обстрелы Дамаска: минометным ударам подверглись кварталы Баб Тума, Баб Шарки и Ад-Дувела. В свою очередь, сирийские войска открыли огонь по укрепрайонам радикалов на окраине населенного пункта Сакба, расположенного на территории оазиса Восточная Гута. Стало известно, что террористы ИГ (группировка запрещена в РФ) контрабандой доставляли оружие в район лагеря Аль-Ярмук, используя овец. Внутри одного из животных, перевозимых в анклав группировки, при помощи металлодетектора была обнаружена партия патронов.


Накануне утром правительственные силы заняли окраины кварталов Аль-Хамидия и Аль-Джубейль. На протяжении всего дня в Дейр эз-Зоре разворачивались бои за контроль над данными районами. Формирования ИГ понесли значительные потери. Были ликвидированы не менее 50 террористов. Потери сирийской армии – 23 человека. Тем временем позиции Сирийской демократической армии (SDF) вблизи комплекса нефтяных месторождений Аль-Омар подверглись внезапной контратаке террористической группировки. Как минимум шесть солдат SDF были убиты в ходе столкновений. Более того, под контроль игиловцев вновь перешли несколько стратегических позиций в районе Аль-Омара.

ВВС западной коалиции во главе с США активизировали боевые вылеты в районе города Абу Кемаль (провинция Дейр эз-Зор). В результате авиаударов погибла семья мирных жителей, включая детей.

Боевики Сирийской свободной армии (ССА) спровоцировали обострение конфликта с войсками Башара Асада в одной из зон деэскалации – провинции Даръа. Солдаты были вынуждены открыть огонь по двум вооруженным пикапам, приблизившимся к позициям САА и не отвечавшим на требование остановиться. В ответ на это исламисты также начали обстрел. Таким образом, в результате перестрелки шесть боевиков ССА были ликвидированы. Правительственные подразделения не понесли потерь в живой силе.

Правительственная армия при поддержке подразделений «Щита Каламуна» и Национальных сил обороны (NDF) продолжила наступать на опорные пункты группировки «Джебхат Ан-Нусра» в северной части провинции Хама. В результате ожесточенных столкновений сирийские войска освободили населенные пункты Аль-Мушейрифа и Ат-Тина. Более 30 радикалов погибли на поле боя. Значительную роль в этом сыграли ВКС РФ, наносившие авиаудары по военным объектам группировки. По данным военных источников, первостепенной целью САА на данном направлении является установление контроля над городом Ар-Рахаджан. В ходе разминирования территорий к востоку от столицы региона произошел несчастный случай: при попытке обезвредить взрывное устройство погиб один солдат САА.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 13

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  1. штольц Сегодня, 09:16
    ВВС западной коалиции во главе с США активизировали боевые вылеты в районе города Абу Кемаль (провинция Дейр эз-Зор). В результате авиаударов погибла семья мирных жителей, включая детей.

    В большей степени беспокоит и волнует, что гибнут мирные жители в Донецке, а в городе Абу Кемаль, как-то не очень.
    штольц
    1. Тралл Сегодня, 09:20
      Цитата: штольц
      В большей степени беспокоит и волнует, что гибнут мирные жители в Донецке, а в городе Абу Кемаль, как-то не очень.

      Если вас не волнует, что где-то гибнут дети, то и нам на вас наплевать.

      Не смотря на идущую войну с терроризмом, в Сирии развивается детский спорт. На стадионе в Дамаске детские команды по футболу, одна из которых из Алеппо.
      Тралл
      1. татарин 174 Сегодня, 09:45
        Радует, что хоть где-то, что-то пошло не так как хотели в США, футбол вон играют!!! Но и войны без гибели мирного населения не бывает. Увидим ли мы когда-нибудь, как эта страна развязывающая войны по всей планете ответит наконец-то за свои преступления...
        татарин 174
        1. BerBer Сегодня, 09:53
          Вообще читаем новости, а за ними кровь людей. Где-то кого-то убивают, для нас это становится обыденным.
          BerBer
    2. Logall Сегодня, 09:22
      Цитата: Штольц
      большей степени беспокоит и волнует, что гибнут мирные жители в Донецке

      Зачем всё смешивать? Вы ещё вспомните о россиянах, каждый день гибнущих на дорогах родины...
      Каждая тема нуждается в Своих комментариях !
      Logall
  2. Stas157 Сегодня, 09:43
    Злободневная и волнующая многих тема - ситуация в Сирии. Но, вот статьи об этом на ВО, как правило не несут ровно никакой информации. Ни карт, ни диспозиций, ни целей противников... Кто нибудь знает к чему стремятся войска Асада? Почему сирийские войска Маядин стремились занять, а курды месторождения? Почему сирийцы вязнут в городах, а курды их легко обходят и забирают главные месторождения, к которым изначально войска Асада были ближе(даже не пытались демонстративно! побороться за нефть). Теперь когда с нефтью разрешилось осталась последняя главная цель занять калитку в Ирак. Курды к этому на много ближе. А что делают для достижения этого войска Асада?
    Так вот цикл статей под названием " Ситуация в Сирии" эту самую ситуацию никак не раскрывает, а печатается как банальная отписка по редакционному заданию.
    Stas157
    1. himRa Сегодня, 09:57
      Не понимаю ваше возмущение....если не нравится как освещаются события пишите статью!просмотрел профиль у вас нет ниодной статьи но гонору хоть отбавляй ...пишите освещайте мы вас прокоментируем ...какие проблемы?
      himRa
      1. Stas157 Сегодня, 10:06
        Цитата: himRa
        Не понимаю ваше возмущение....если не нравится как освещаются события пишите статью!просмотрел профиль у вас нет ниодной статьи но гонору хоть отбавляй ...пишите освещайте мы вас прокоментируем ...какие проблемы?

        Готов поработать за достойную оплату!)) Тут ведь не платят, на сколько я знаю, и в основном статьи являются копипастой с других ресурсов.
        Stas157
        1. himRa Сегодня, 10:30
          Цитата: Stas157
          Готов поработать за достойную оплату!))

          Хе..хе ..с вас же не берут деньги за возможность читать и комментировать?например газеты и журналы вы купите а здесь все бесплатно!
          Не логично....
          himRa
          1. Stas157 Сегодня, 11:00
            Цитата: himRa
            а здесь все бесплатно!
            Не логично....

            Бесплатно только в вашем воображении! Уверен ресурс ВО не плохо зарабатывает. Многие интернет издания мечтали бы иметь такой трафик! Вы рекламу ни разу не замечали на страничке?
            То что я или вы заходите на ресурс ВО, и пишете комментарии, так это не бесплатно происходит для ВО. За счет этого ресурс деньги зарабатывает. Трафик.
            Stas157
            1. himRa Сегодня, 11:21
              Дураком то не прикидывайтесь ...не надо вырывать из текста!
              Вопрос стоял:вам не нравится контент,вам предложили сделать как нравится,вы потребовали оплату,вам заметили что ресурсом пользуетесь бесплатно...
              При чем здесь сколько зарабатывает сайт?
              Не согласны менять так и не возмущайтесь!
              раздражают нытики
              himRa
    2. Тралл Сегодня, 10:02
      Цитата: Stas157
      Ни карт, ни диспозиций, ни целей противников...

      В сети достаточно узконаправленных ресурсов с кучей инфы на эту тему.
      Тралл
  3. Livonetc Сегодня, 10:22
    "Шесть боевиков ССА были ликвидированы"
    Если перевод достоверен то это уже некоторое свидетельство предстоящих перемен.
    Livonetc
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