Ситуация в Сирии
Под ударами коалиции США погибла семья мирных жителей вблизи Абу Кемаля в Дейр эз-Зоре. Террористы провели контрнаступление близ поля Аль-Омар восточнее Меядина. Об этом говорится в суточной сводке ФАН со ссылкой на сирийские источники.
В минувшие сутки радикалы вооруженной оппозиции продолжили вести обстрелы Дамаска: минометным ударам подверглись кварталы Баб Тума, Баб Шарки и Ад-Дувела. В свою очередь, сирийские войска открыли огонь по укрепрайонам радикалов на окраине населенного пункта Сакба, расположенного на территории оазиса Восточная Гута. Стало известно, что террористы ИГ (группировка запрещена в РФ) контрабандой доставляли оружие в район лагеря Аль-Ярмук, используя овец. Внутри одного из животных, перевозимых в анклав группировки, при помощи металлодетектора была обнаружена партия патронов.
Накануне утром правительственные силы заняли окраины кварталов Аль-Хамидия и Аль-Джубейль. На протяжении всего дня в Дейр эз-Зоре разворачивались бои за контроль над данными районами. Формирования ИГ понесли значительные потери. Были ликвидированы не менее 50 террористов. Потери сирийской армии – 23 человека. Тем временем позиции Сирийской демократической армии (SDF) вблизи комплекса нефтяных месторождений Аль-Омар подверглись внезапной контратаке террористической группировки. Как минимум шесть солдат SDF были убиты в ходе столкновений. Более того, под контроль игиловцев вновь перешли несколько стратегических позиций в районе Аль-Омара.
ВВС западной коалиции во главе с США активизировали боевые вылеты в районе города Абу Кемаль (провинция Дейр эз-Зор). В результате авиаударов погибла семья мирных жителей, включая детей.
Боевики Сирийской свободной армии (ССА) спровоцировали обострение конфликта с войсками Башара Асада в одной из зон деэскалации – провинции Даръа. Солдаты были вынуждены открыть огонь по двум вооруженным пикапам, приблизившимся к позициям САА и не отвечавшим на требование остановиться. В ответ на это исламисты также начали обстрел. Таким образом, в результате перестрелки шесть боевиков ССА были ликвидированы. Правительственные подразделения не понесли потерь в живой силе.
Правительственная армия при поддержке подразделений «Щита Каламуна» и Национальных сил обороны (NDF) продолжила наступать на опорные пункты группировки «Джебхат Ан-Нусра» в северной части провинции Хама. В результате ожесточенных столкновений сирийские войска освободили населенные пункты Аль-Мушейрифа и Ат-Тина. Более 30 радикалов погибли на поле боя. Значительную роль в этом сыграли ВКС РФ, наносившие авиаудары по военным объектам группировки. По данным военных источников, первостепенной целью САА на данном направлении является установление контроля над городом Ар-Рахаджан. В ходе разминирования территорий к востоку от столицы региона произошел несчастный случай: при попытке обезвредить взрывное устройство погиб один солдат САА.
В минувшие сутки радикалы вооруженной оппозиции продолжили вести обстрелы Дамаска: минометным ударам подверглись кварталы Баб Тума, Баб Шарки и Ад-Дувела. В свою очередь, сирийские войска открыли огонь по укрепрайонам радикалов на окраине населенного пункта Сакба, расположенного на территории оазиса Восточная Гута. Стало известно, что террористы ИГ (группировка запрещена в РФ) контрабандой доставляли оружие в район лагеря Аль-Ярмук, используя овец. Внутри одного из животных, перевозимых в анклав группировки, при помощи металлодетектора была обнаружена партия патронов.
Накануне утром правительственные силы заняли окраины кварталов Аль-Хамидия и Аль-Джубейль. На протяжении всего дня в Дейр эз-Зоре разворачивались бои за контроль над данными районами. Формирования ИГ понесли значительные потери. Были ликвидированы не менее 50 террористов. Потери сирийской армии – 23 человека. Тем временем позиции Сирийской демократической армии (SDF) вблизи комплекса нефтяных месторождений Аль-Омар подверглись внезапной контратаке террористической группировки. Как минимум шесть солдат SDF были убиты в ходе столкновений. Более того, под контроль игиловцев вновь перешли несколько стратегических позиций в районе Аль-Омара.
ВВС западной коалиции во главе с США активизировали боевые вылеты в районе города Абу Кемаль (провинция Дейр эз-Зор). В результате авиаударов погибла семья мирных жителей, включая детей.
Боевики Сирийской свободной армии (ССА) спровоцировали обострение конфликта с войсками Башара Асада в одной из зон деэскалации – провинции Даръа. Солдаты были вынуждены открыть огонь по двум вооруженным пикапам, приблизившимся к позициям САА и не отвечавшим на требование остановиться. В ответ на это исламисты также начали обстрел. Таким образом, в результате перестрелки шесть боевиков ССА были ликвидированы. Правительственные подразделения не понесли потерь в живой силе.
Правительственная армия при поддержке подразделений «Щита Каламуна» и Национальных сил обороны (NDF) продолжила наступать на опорные пункты группировки «Джебхат Ан-Нусра» в северной части провинции Хама. В результате ожесточенных столкновений сирийские войска освободили населенные пункты Аль-Мушейрифа и Ат-Тина. Более 30 радикалов погибли на поле боя. Значительную роль в этом сыграли ВКС РФ, наносившие авиаудары по военным объектам группировки. По данным военных источников, первостепенной целью САА на данном направлении является установление контроля над городом Ар-Рахаджан. В ходе разминирования территорий к востоку от столицы региона произошел несчастный случай: при попытке обезвредить взрывное устройство погиб один солдат САА.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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