11:44 31 октября

Военная обстановка в Сирии: Война Асада и курдов за трассу Сирия – Ирак

28 октября коалиция во главе с США официально объявила о том, что она и поддерживаемые США СДС в настоящий момент пытаются закрепить свои успехи в районе нефтяных месторождений Омар и провести наступление на подконтрольный ИГИЛ приграничный город Абу-Камаль, расположенный на границе с Ираком. Реальная цель данного наступления – попытаться не дать Сирии и Ираку восстановить контроль над трассой Дейр-эз-Зор – Багдад.




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