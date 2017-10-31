11:42 31 октября

Пули, с которыми ты не промажешь

Мэтт с "Разрушительного ранчо" демонстрирует пули, которые позволяют косым стрелкам повысить шансы на поражение цели.




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Комментарии 1

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  1. Попович Сегодня, 09:36
    где-то я уже это видел...
    Попович
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