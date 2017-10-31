Пули, с которыми ты не промажешь Сегодня, 09:27 Мэтт с "Разрушительного ранчо" демонстрирует пули, которые позволяют косым стрелкам повысить шансы на поражение цели. 0 Пули против тормозных дисков "Прокаченный" соревновательный дробовик Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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