11:41 31 октября

Число «ударных» подразделений в ВДВ может увеличиться в 3 раза

Более 15-ти подразделений ВДВ, обеспеченных современным оружием и имеющих в своем составе лучших бойцов, до конца 2017 года могут стать "ударными", передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны РФ.



Всего в ВДВ по итогам периода обучения может появиться более 15 "ударных" подразделений, которые станут примером для других воинских частей и соединений Вооруженных Сил России,
говорится в релизе.


Сообщается, что «за присвоение почетного наименования борются подразделения из Псковского, Ивановского, Тульского, Новороссийского, Улан-Удинского, Ульяновского соединений ВДВ».

В пресс-службе напомнили, что «в настоящее время в ВДВ имеется уже пять таких подразделений, дислоцированных в Ивановском, Камышинском, Тульском, Ульяновском и Псковском соединениях ВДВ».

«На вооружении этих подразделений имеются новейшие автоматизированные средства управления, огневого поражения и разведки, в том числе – не имеющие аналогов в мире», – сообщили в ведомстве.

В дальнейшем "ударные" подразделения ВДВ будут оснащаться «легкой авиатранспортабельной техникой и вооружением превосходящих по всем показателям зарубежные аналоги», добавили в пресс-службе.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 27

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  1. Uncle Lee Сегодня, 09:32
    Улан-Удинского
    а я думал их всех уже шестнадцать раз киборги уничтожили !
    Uncle Lee
    1. Джедай Сегодня, 09:45
      Киборги начинают подозревать что против них воюют исключительно бурятские Дунканы МакЛауды... recourse
      Джедай
      1. Uncle Lee Сегодня, 09:52
        Цитата: Джедай
        бурятские Дунканы

        С кривыми такими саблями, еще от Батыя.... sad
        Uncle Lee
      2. фигвам Сегодня, 09:54
        Более 15-ти подразделений ВДВ, обеспеченных современным оружием и имеющих в своем составе лучших бойцов, до конца 2017 года могут стать "ударными"

        И это правильно, если кто то мирно жить не хочет...
        фигвам
      3. Burbon Сегодня, 10:25
        Цитата: Джедай
        воюют исключительно бурятские Дунканы МакЛауды

        да уж....но ведь узкоглазые парни были в 14 году на границе с украми....сам видел возле Миллерово....так что может они и врезали киборгам (через п).....
        Burbon
        1. Nikolaevich I Сегодня, 10:59
          Цитата: Burbon
          узкоглазые парни были в 14 году на границе с украми..

          Да-а ? А ведь был у меня случай на дачной территории ещё в мае...приезжаю на дачу;а при въезде в СНТ -в старых "жигулях" -группа "товарищей" таджикской (узбекской) внешности...И вопрошают они: Работа есть ? А сами мы с Украины (!!! ??? ) Отвечаю им:да.вижу я ,что вы "славянской" внешности ! Ну впрямь,хохлы ! Вот жаль только,что работы для вас нема !
          Nikolaevich I
    2. Маз Сегодня, 10:12
      Да они вообще все должны быть только ударными. ДШБ - десантно штурмовые бригады и батальоны. И пенсионеров поднять с жопп и инструкторами набрать в кадры. Там такие летающие терминаторы сидят и рыбу ловят на бережках, дачи копают, ОБЖ преподают.
      Маз
    3. антивирус Сегодня, 10:20
      то были монголы и маньчжуры , а теперь на Донбасс собственно буряты выдвинулись( там еще тибетцы могут помочь)
      антивирус
    4. ID90 Сегодня, 11:36
      неимеющиеаналоговвмире.
      превосходящихзарубежныеаналоги.
      laughing laughing laughing
      ID90
  2. 32363 Сегодня, 09:33
    что за приставка комичная "ударные" ? ВДВ для этого имеют кулаки в виде ДШБ и Спецназа ВДВ, которые и так облегчены.
    В дальнейшем "ударные" подразделения ВДВ будут оснащаться «легкой авиатранспортабельной техникой и вооружением превосходящих по всем показателям зарубежные аналоги», добавили в пресс-службе.
    32363
    1. cariperpaint Сегодня, 09:46
      внимательно читать не пробовали?)))Сообщается, что «за присвоение почетного наименования борются подразделения из Псковского, Ивановского, Тульского, Новороссийского, Улан-Удинского, Ульяновского соединений ВДВ».
      cariperpaint
    2. Alexey RA Сегодня, 09:47
      Цитата: 32363
      что за приставка комичная "ударные" ?

      А это результат девальвации звания "гвардейский", которое сейчас есть почти у всех частей и соединений. Вот чтобы выделить "новую элиту ВС" и придумали звание "ударный". Которое по факту обозначает то же, что и "гвардия".
      Alexey RA
      1. 32363 Сегодня, 09:52
        Цитата: Alexey RA
        Цитата: 32363
        что за приставка комичная "ударные" ?

        А это результат девальвации звания "гвардейский", которое сейчас есть почти у всех частей и соединений. Вот чтобы выделить "новую элиту ВС" и придумали звание "ударный". Которое по факту обозначает то же, что и "гвардия".

        понятно, спасибо, когда у всех будет приставка "ударная" придумают ещё чтото.
        32363
      2. Nikolaevich I Сегодня, 11:02
        Да чаво там...."Ударные"..."штурмовые"... ыщо с Первой Мировой пошло !
        Nikolaevich I
      3. voyaka uh Сегодня, 11:07
        Нет. Это нормальная практика создавать внутри пехотных частей
        собственный спецназ. У нас издавна в каждой пехотной бригаде
        есть такая "ударная" рота - "сайерет".
        А лучших из таких ударных рот могут забрать уже в специализированные
        отдельные спецназы.
        voyaka uh
  3. sergo1914 Сегодня, 09:36
    Росгвардию уравновешивают?
    sergo1914
    1. Topotun Сегодня, 09:44
      Скорее готовятся высокомобильные подразделения для парирования угроз по пермиетру России. Слишком вокруг оживленно становится.
      Topotun
    2. cariperpaint Сегодня, 09:46
      давая почетные звания?)))
      cariperpaint
      1. новичок Сегодня, 10:26
        повышая уровень боевой готовности, дающее право носить почётное наименование.
        новичок
  4. Монархист Сегодня, 09:53
    Если без глупого "уряканья",в детстве мы про глупое "урякнье" говорили:"ура в опе дыра"( как правило мальчишки прямолинейный),а если спокойно подумать. 15 соединений снаьженных современными видами вооружения очень даже неплохо. Войска Дяди Васи задумывались как ударные части способные наносит существенный вред противнику.
    Монархист
  5. tchoni Сегодня, 09:55
    Вас ис дас "ударные"!? Их ударяют?... они ударяют? в них ударяют? .....
    Не совсем понятный термин... В советское время были " штурмовые" так те были просто на УАЗиках....
    tchoni
    1. фигвам Сегодня, 10:14
      Ударные дивизии и армии были и в первую мировую и во вторую.
      фигвам
    2. Nikolaevich I Сегодня, 11:07
      Цитата: tchoni
      Вас ис дас "ударные"!? Их ударяют?... они ударяют? в них ударяют? ...

      Да чаво склонениями утруждаться ? Забыли что ли,что в советское время на производстве тоже были "ударники" ?
      Nikolaevich I
  6. kalabaha Сегодня, 10:11
    Всё понятно: "ударные" - значит развёрнутые по полному штату и находящиеся в полной БГ.
    Остальные подразделения ВДВ я так понял - не имеют 100% БГ и 100% забитого штата.
    kalabaha
    1. 32363 Сегодня, 10:27
      любая часть ВДВ уже считаеться ударной, а тут какаято подмена понятий.
      32363
      1. фигвам Сегодня, 10:56
        Какая подмена понятий? Лучше подготовленные подразделения по результатам учений и соревнований, получают звания "ударные", после чего оснащаются самой современной техникой.
        фигвам
  7. japs Сегодня, 11:37
    Они станут "ударными" от переименования или от оснащения современными боевыми средствами?
    Милицию, ГАИ уже переименовали...
    japs
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