Число «ударных» подразделений в ВДВ может увеличиться в 3 раза

Всего в ВДВ по итогам периода обучения может появиться более 15 "ударных" подразделений, которые станут примером для других воинских частей и соединений Вооруженных Сил России,

Более 15-ти подразделений ВДВ, обеспеченных современным оружием и имеющих в своем составе лучших бойцов, до конца 2017 года могут стать "ударными", передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны РФ.говорится в релизе.Сообщается, что «за присвоение почетного наименования борются подразделения из Псковского, Ивановского, Тульского, Новороссийского, Улан-Удинского, Ульяновского соединений ВДВ».В пресс-службе напомнили, что «в настоящее время в ВДВ имеется уже пять таких подразделений, дислоцированных в Ивановском, Камышинском, Тульском, Ульяновском и Псковском соединениях ВДВ».«На вооружении этих подразделений имеются новейшие автоматизированные средства управления, огневого поражения и разведки, в том числе – не имеющие аналогов в мире», – сообщили в ведомстве.В дальнейшем "ударные" подразделения ВДВ будут оснащаться «легкой авиатранспортабельной техникой и вооружением превосходящих по всем показателям зарубежные аналоги», добавили в пресс-службе.