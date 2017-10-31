Число «ударных» подразделений в ВДВ может увеличиться в 3 раза
Более 15-ти подразделений ВДВ, обеспеченных современным оружием и имеющих в своем составе лучших бойцов, до конца 2017 года могут стать "ударными", передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны РФ.
Сообщается, что «за присвоение почетного наименования борются подразделения из Псковского, Ивановского, Тульского, Новороссийского, Улан-Удинского, Ульяновского соединений ВДВ».
В пресс-службе напомнили, что «в настоящее время в ВДВ имеется уже пять таких подразделений, дислоцированных в Ивановском, Камышинском, Тульском, Ульяновском и Псковском соединениях ВДВ».
«На вооружении этих подразделений имеются новейшие автоматизированные средства управления, огневого поражения и разведки, в том числе – не имеющие аналогов в мире», – сообщили в ведомстве.
В дальнейшем "ударные" подразделения ВДВ будут оснащаться «легкой авиатранспортабельной техникой и вооружением превосходящих по всем показателям зарубежные аналоги», добавили в пресс-службе.
Всего в ВДВ по итогам периода обучения может появиться более 15 "ударных" подразделений, которые станут примером для других воинских частей и соединений Вооруженных Сил России,говорится в релизе.
Сообщается, что «за присвоение почетного наименования борются подразделения из Псковского, Ивановского, Тульского, Новороссийского, Улан-Удинского, Ульяновского соединений ВДВ».
В пресс-службе напомнили, что «в настоящее время в ВДВ имеется уже пять таких подразделений, дислоцированных в Ивановском, Камышинском, Тульском, Ульяновском и Псковском соединениях ВДВ».
«На вооружении этих подразделений имеются новейшие автоматизированные средства управления, огневого поражения и разведки, в том числе – не имеющие аналогов в мире», – сообщили в ведомстве.
В дальнейшем "ударные" подразделения ВДВ будут оснащаться «легкой авиатранспортабельной техникой и вооружением превосходящих по всем показателям зарубежные аналоги», добавили в пресс-службе.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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