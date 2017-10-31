11:37 31 октября

О победоносном завершении военной операции в Сирии говорить рано

Основные задачи российской военной операции в Сирии практически выполнены, до конца года правительственные войска арабской республики восстановят контроль над восточной границей. Такую точку зрения высказал в понедельник глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, выступая в Астане. Также в понедельник стало известно, что Россия может начать сокращение авиагруппы ВКС в Сирии. Комментирует военный журналист, публицист, член Общественных советов при Минобороны России и Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Баранец.




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Комментарии 1

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  1. ИмПерц Сегодня, 10:50
    Послушал.
    Почти "Шеф, фсё пропало!". Немного не дотянул.
    ИмПерц
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