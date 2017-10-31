О победоносном завершении военной операции в Сирии говорить рано

Основные задачи российской военной операции в Сирии практически выполнены, до конца года правительственные войска арабской республики восстановят контроль над восточной границей. Такую точку зрения высказал в понедельник глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, выступая в Астане. Также в понедельник стало известно, что Россия может начать сокращение авиагруппы ВКС в Сирии. Комментирует военный журналист, публицист, член Общественных советов при Минобороны России и Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Баранец.