11:40 31 октября

В Хабаровском крае работник ОПК осужден за госизмену

Жителя Хабаровского края, работавшего на одном из оборонных предприятий, осудили на 4,5 года лишения свободы в колонии строгого режима за государственную измену, передает РИА Новости сообщение регионального управления ФСБ.



Его также приговорили к году ограничения свободы после освобождения.


По данным ведомства, 26-летний мужчина похитил с места работы – одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса – информационные материалы, содержащие государственную тайну, и продал их иностранцу.

Преступник был задержан оперативниками управления ФСБ России по Хабаровскому краю.

Коллегия Хабаровского краевого суда признала мужчину виновным в совершении государственной измены. В ходе суда обвиняемый полностью признал свою вину и чистосердечно раскаялся в содеянном. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года с отбыванием в колонии строгого режима и одного года ограничения свободы после освобождения. Приговор вступил в законную силу,
уточнили в пресс-службе УФСБ.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 28

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  1. _Ugene_ Сегодня, 10:29
    4,5 года за государственную измену? Раньше расстреливали за это.
    _Ugene_
    1. bulvas Сегодня, 10:38
      Цитата: _Ugene_
      4,5 года за государственную измену? Раньше расстреливали за это.


      Кому продал?
      Не соседям с юга?
      bulvas
      1. Шура пермский Сегодня, 10:57
        Украл бы миллион евро,получил бы год условки…
        Шура пермский
      2. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:14
        да как то очень скромно его подвиги оценили,а в этой области на полную катушку отматывать надо,чтоб другим неповадно было.
        Ратник с пулеметом
    2. Cветлейший Сегодня, 10:47
      Цитата: _Ugene_
      4,5 года за государственную измену? Раньше расстреливали за это.

      А чего вы ожидаете, в стране где за кражу миллиарда штраф миллион...
      Cветлейший
  2. Logall Сегодня, 10:30
    Четыре с половиной года? это мало! Нужно было десятку впаять, чтобы другим неповадно... am
    А то вон, в Калининграде, предупредили одного. Предупреждили!!!
    Logall
    1. Джедай Сегодня, 10:40
      Маловато, но, видимо, суд учёл активное сотрудничество со следствием.
      Джедай
      1. Logall Сегодня, 10:52
        Активный, паскуда, попался! Сперва документы активно воровал, потом со следствием активно сотрудничал.
        В тюрьме активистом будет! Или ''активным''...
        Logall
        1. Джедай Сегодня, 10:54
          Цитата: Logall
          В тюрьме активистом будет! Или ''активным''...

          Парню захотелось быстрых и лёгких денег - теперь пусть расплачивается свободой и ещё какими-то частями организма.
          Джедай
      2. pvv113 Сегодня, 10:56
        Приветствую! Мне тоже кажется, что маловато даже с учетом радостного сотрудничества с органами. 58-я статья УК РСФСР гарантировала более качественное перевоспитание предателей
        pvv113
        1. Джедай Сегодня, 11:01
          Привет, Володя!
          Цитата: pvv113
          58-я статья УК РСФСР гарантировала более качественное перевоспитание предателей

          Угу, вплоть до расстрела. В воспитательных целях, есессна. yes
          Джедай
          1. pvv113 Сегодня, 11:03
            Очень действенный метод в назидание другим wink
            pvv113
      3. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:19
        "сотрудничество"- это синекура какая то,накосячил,начал сотрудничать и можно отделаться легким испугом,а господам из следствия можно сильно не напрягаться- хрено_тень hi
        Ратник с пулеметом
        1. Джедай Сегодня, 11:23
          hi
          Так многие, кому хвост прищемили этим и пользуются - поют как соловьи, в надежде на минимальное наказание. По таким статьям никаких смягчающих быть не должно! negative
          Джедай
    2. Стас Снежин Сегодня, 10:54
      Это не воришка какой-то, это Предатель.
      Конечно наказание должно быть намного суровее..
      Стас Снежин
  3. Sinbad Сегодня, 10:36
    Что ж, всё правильно, изменники должны быть наказаны. Поражает другое: технаря посадили - правильно. Но посмотрите вокруг, невероятное количество либерально настроенных гуманитариев ведут откровенно подрывную деятельность против государства, а их объявляют борцами за свободу, лидерами нации и т.п. А дальний восток осваивать некому!
    Sinbad
  4. Mavrikiy Сегодня, 10:36
    "Украл- выпил - в тюрьму. - Романтика."
    Mavrikiy
  5. Громобой Сегодня, 10:36
    Фото подобрано неудачное.Там пачки юаней должны лежать,а не евро.
    Громобой
  6. japs Сегодня, 10:37
    Ну, это была такая "не большая госизмена", если так мало дали...
    japs
  7. новичок Сегодня, 10:47
    интересно: какого рода информация, разведка какой страны? шпиона взяли? или оный с дип.неприкосновенностью, был выслан?
    новичок
  8. Горный стрелок Сегодня, 10:49
    Небось китайцам. Поскольку очевидно, его "вели", то и материалы, видно, "туфтовые" подсунули. Потому и срок такой, ни то ни се.
    Горный стрелок
    1. japs Сегодня, 11:22
      Логично, если вели.
      А не на "Гелендвагенах" катались.
      japs
  9. pensioneree Сегодня, 10:54
    Стрелять!!! И не-как иначе. am
    pensioneree
  10. МорякЧФ Сегодня, 10:59
    Можно сказать,что отделался лёгким испугом.Жаль не советское время сейчас ох жаль.
    МорякЧФ
  11. voyaka uh Сегодня, 11:03
    "содержащие государственную тайну, и продал их иностранцу. "///

    А иностранца - китайца, понятное дело, - отпустили с миром.
    С китайскими шпионами никто не рискует связываться. Осудишь -
    Китай поставит палки в колеса миллиардным сделкам. Их передают
    в китайское дип.представительство с условием, что "засыпавшийся" покинет страну.
    А китайцы переводят в страну нового "чистого" шпиона.
    voyaka uh
  12. Варяг71 Сегодня, 11:16
    У нас настоящие предатели в Кремле сидят. Что-то не видно и не слышно посадок, хотя при нынешней власти и не будут никогда.
    Варяг71
    1. japs Сегодня, 11:27
      С каких пор принадлежность и склонность к либерастии, относится к госизмене?
      За такие склонности, исключительно, "общественное порицание" грозит, даже без конфискации нажитого "тяжелым управленчиским трудом" благосостояния на Каймановых островах.
      japs
  13. gukoyan Сегодня, 11:22
    Маловато будет!
    Булку хлеба украдёшь, столько дадут... А тут гос тайна.
    Наверное поделился с кем нужно.
    gukoyan
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