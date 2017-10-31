В Хабаровском крае работник ОПК осужден за госизмену

Коллегия Хабаровского краевого суда признала мужчину виновным в совершении государственной измены. В ходе суда обвиняемый полностью признал свою вину и чистосердечно раскаялся в содеянном. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года с отбыванием в колонии строгого режима и одного года ограничения свободы после освобождения. Приговор вступил в законную силу,

Жителя Хабаровского края, работавшего на одном из оборонных предприятий, осудили на 4,5 года лишения свободы в колонии строгого режима за государственную измену, передает РИА Новости сообщение регионального управления ФСБ.Его также приговорили к году ограничения свободы после освобождения.По данным ведомства, 26-летний мужчина похитил с места работы – одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса – информационные материалы, содержащие государственную тайну, и продал их иностранцу.Преступник был задержан оперативниками управления ФСБ России по Хабаровскому краю.уточнили в пресс-службе УФСБ.