В Хабаровском крае работник ОПК осужден за госизмену
Жителя Хабаровского края, работавшего на одном из оборонных предприятий, осудили на 4,5 года лишения свободы в колонии строгого режима за государственную измену, передает РИА Новости сообщение регионального управления ФСБ.
Его также приговорили к году ограничения свободы после освобождения.
По данным ведомства, 26-летний мужчина похитил с места работы – одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса – информационные материалы, содержащие государственную тайну, и продал их иностранцу.
Преступник был задержан оперативниками управления ФСБ России по Хабаровскому краю.
Его также приговорили к году ограничения свободы после освобождения.
По данным ведомства, 26-летний мужчина похитил с места работы – одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса – информационные материалы, содержащие государственную тайну, и продал их иностранцу.
Преступник был задержан оперативниками управления ФСБ России по Хабаровскому краю.
Коллегия Хабаровского краевого суда признала мужчину виновным в совершении государственной измены. В ходе суда обвиняемый полностью признал свою вину и чистосердечно раскаялся в содеянном. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года с отбыванием в колонии строгого режима и одного года ограничения свободы после освобождения. Приговор вступил в законную силу,уточнили в пресс-службе УФСБ.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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