Тбилиси напомнил Киеву о запросе на экстрадицию Саакашвили

Мы трижды обратились к украинским компетентным органам и ожидаем от них действенных мероприятий,

Тбилиси трижды обращался к Киеву по вопросу экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и теперь ждет от украинских властей конкретных действий, передает РИА Новости заявление заместителя генпрокурора республики Георгия Гогадзе.Минюст Украины в начале сентября сообщил, что получил от Тбилиси запрос о «розыске, взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили» и в настоящее время передает этот запрос в Генпрокуратуру для проведения «экстрадиционной проверки».сказал Гогадзе журналистам.Ситуацию с возможной экстрадицией прокомментировала также глава грузинского Минюста Тея Цулукиани. По ее словам, «то, в какие сроки и какими методами украинская сторона рассмотрит требование грузинской, полностью является делом правоохранительных органов и судебных структур Украины».Остальные грузинские чиновники стараются не отвечать на вопросы журналистов в связи с делом Саакашвили, отмечая, что «это тема больше не имеет актуальности в Грузии».Напомним, Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года после вступления в должность нового президента Георгия Маргвелашвили. Главная прокуратура республики заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате около $ 5 млн. бюджетных средств на личные нужды.