11:38 31 октября

Тбилиси напомнил Киеву о запросе на экстрадицию Саакашвили

Тбилиси трижды обращался к Киеву по вопросу экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и теперь ждет от украинских властей конкретных действий, передает РИА Новости заявление заместителя генпрокурора республики Георгия Гогадзе.



Минюст Украины в начале сентября сообщил, что получил от Тбилиси запрос о «розыске, взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили» и в настоящее время передает этот запрос в Генпрокуратуру для проведения «экстрадиционной проверки».


Мы трижды обратились к украинским компетентным органам и ожидаем от них действенных мероприятий,
сказал Гогадзе журналистам.

Ситуацию с возможной экстрадицией прокомментировала также глава грузинского Минюста Тея Цулукиани. По ее словам, «то, в какие сроки и какими методами украинская сторона рассмотрит требование грузинской, полностью является делом правоохранительных органов и судебных структур Украины».

Остальные грузинские чиновники стараются не отвечать на вопросы журналистов в связи с делом Саакашвили, отмечая, что «это тема больше не имеет актуальности в Грузии».

Напомним, Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года после вступления в должность нового президента Георгия Маргвелашвили. Главная прокуратура республики заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате около $ 5 млн. бюджетных средств на личные нужды.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 6

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  1. Тралл Сегодня, 11:32
    Что эти грузинские "барыги" хотят от революционера-космополита Михо? smile
    Тралл
    1. cniza Сегодня, 11:35
      Только крови больше ничего.
      cniza
  2. salat Сегодня, 11:32
    украинцы его не сдадут))) потому как он в одной упряжке с порохом)))))))))))
    salat
  3. солдатъ Сегодня, 11:33
    Домой человеку не хочется?
    Вот так типус
    Ну тогда на мыло поменять (лучше на вино))
    солдатъ
  4. ded100 Сегодня, 11:34
    Не киеву а вашингтону напоминать нужно! laughing
    ded100
  5. Лелёк Сегодня, 11:37
    (... глава грузинского Минюста Тея Цулукиани. По ее словам, «то, в какие сроки и какими методами украинская сторона рассмотрит требование грузинской, полностью является делом правоохранительных органов и судебных структур Украины».)

    Грузино-украинский пинг-понг продолжается. Козлобородый судья давится от позевоты и не знает, что делать с игроками и кого назначить победителем. bully
    Лелёк
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