Сводка за неделю 21-27 октября о военной и социальной ситуации в ДНР и ЛНР от военкора «Маг»

Бойцы ОШБ «Сомали»









На этой неделе количество обстрелов снизилось примерно на 20%. Связываю это с приездом спецпредставителя США Волкера в Киев, а также с ротацией частей ВСУ на линии фронта. Да и такой темп обстрелов и боев ВСУ и нацгвардия не смогли бы долго выдерживать. Это говорит в пользу моего прогноза, сделанного в декабре 2016, что не будет наступлений.Обострение – возможно, но не наступлений. А после взрыва склада в районе Мариуполя и Винницы, ситуация с боеприпасами еще больше ухудшилось. Причем под Винницей хранились снаряды для танков, которые были переброшены со складов в восточной Европе.Видимо, вновь прибывшие попросту отработали договора по уровню обстрелов, израсходовали все за первые две недели после ротации, и теперь будут сидеть с НЗ боеприпасами. Есть также версия, что Волкер приехал с ультиматумом и приказал Порошенко, под видом ротации начать отвод войск на границу областей. В любом случае, посмотрим за развитием событий.Очередные случаи, которые отражают быт военнослужащих ВСУ в зоне «АТО», произошли 2 октября.Так, в 1-ом горно-пехотном батальоне 128-й огпбр в результате подрыва на своей осколочной заградительной мине погиб один и ранен еще один военнослужащий, позывные которых Дейл и Мурзик, соответственно. Данный факт, по предварительным данным, стал возможным в результате несогласованности действий между инженерными подразделениями бригады, устанавливавших мины, и подразделениями, находящимися на передовой.В месте дислокации 92й омпбр, при подходе к расположению нацбата «Донбасс-Украина» был застрелен военнослужащий бригады. Причиной случившегося стала несогласованность действий между подразделениями, а также отсутствие единых сигналов между военнослужащих, согласно которым можно идентифицировать своего.В это же время, в 9-ом батальоне 59-й омпбр, в результате огнестрельного ранения от своего сослуживца, полученного в пьяной драке, умер один военнослужащий.При этом, по заявлению штаба «АТО», по состоянию на утро, только один военнослужащий ВСУ получил ранение.Во 2-ом мехбате 28-й омбр вчера вечером самовольно покинул часть с оружием один военнослужащий. В настоящее время ведутся розыскные мероприятия. По мнению представителей военной службы правопорядка ВСУ, велика вероятность того, что военнослужащий уже покинул пределы зоны «АТО».Разведкой продолжается фиксирование техники, запрещенной Минскими соглашениями, нахождение которой вблизи линии фронта подтверждает намерение, использовать Киевом силовой вариант решения конфликта.Так, на Мариупольском направлении:- в районе н.п. Хлебодаровка, зафиксирована 1-я реактивная батарея из состава реактивного дивизиона 28-й омбр в составе 4 единиц РСЗГО «Град»;- в районе Калинино подтверждается нахождение подразделения из состава 1-го гаубичного самоходного арт дивизиона 28-й омбр, вооруженного САУ «Гвоздика» калибром 122-мм. Данные пункты дислокации подразделений ВСУ находятся в 15-ти километровой зоне, относительно линии фронта, что грубо нарушает Киевом Минские договоренности;- в районе н.п. Гранитное, обнаружено четыре единицы САУ «Акация» калибром 152-мм и четырех единиц буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» калибром 152-мм из состава 2-го гаубичного самоходного арт дивизиона 28-й омбр и 1-го гаубичного арт дивизиона 40-й оабр;По данным нашей разведки, в зоне «АТО» началась ротация соединений и воинских частей. Часть бригад с личным составом и тяжелым вооружением будет выведена из зоны боевых действий после окончания инспекции международной комиссией.При этом, командование ВСУ, пользуясь выделением колоссальных денежных и материальных средств на обеспечение мероприятий замены соединений и частей на передовой, приступило к их масштабному разграблению. В частности, в течение этой недели в Краматорск неоднократно прибывали эшелоны с продовольственным и вещевым имуществом. Однако уже сейчас, установлено, что при проверке имущества представителями служб тыла штаба, так называемой, «АТО», было выявлено несоответствие накладных имеющимся средствам, а именно – недостача 2400 кг сухих пайков и около 1000 зимних комплектов полевой формы одежды. Это только те факты, которые удалось вскрыть.Утром и днем в ДНР было тихо.16:00 на юном фронте поселок Коминтерново подвергся минометному обстрелу. По домам мирных жителей работала также украинская БМП.16:10 севернее Горловки в районе Зайцево работает к/к пулемет и миномет калибром 82-мм.17:00 Петровский район Донецка под обстрелом АГС и минометов калибром 82-мм.17:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой с применением к/к пулемета, АГС и СПГ-9.22:00 в районе ЯБП возобновился бой с применением к/к пулеметов и минометов.22:30 Петровский район Донецка после перерыва бой с применением к/к пулеметов.22:30 в районе Калиново (ЛНР) сильный бой с применением к/к пулеметов, гранатометов и минометов калибром 82-мм.За сутки:- в результате обстрелов со стороны ВСУ ранения получил один мирный житель.- получил ранение один военнослужащий ВС ДНР.- ВСУ обстреляли ДНР 28 раз.На Донецком направлении противник применил минометы, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам одиннадцати населенных пунктов выпущено 27 мин калибром 82-мм.На Мариупольском направлении противник выпустил 8 мин калибром 82-мм по району н.п. Коминтерново. Также применялось вооружение БМП, различные виды гранатомётов и стрелковое оружие.На Горловском направлении противник применил гранатометы и стрелковое оружие по н.п. Озеряновка.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 12 раз. Всего по территории Республики было выпущено 78 снарядов, мин и гранат.Обстрелам подверглись позиции наших подразделений в районе населенных пунктов Алмазная, Фрунзе, Калиново, Красный Лиман, Знаменка, Веселая Гора и район памятника князю Игорю. При обстрелах ВСУ вновь начали применять запрещенные Минскими соглашениями 82-мм и 120-мм минометы, гранатометы различных типов и стрелковое оружие.00:05 в районе Калиново (ЛНР) возобновился сильный бой с применением к/к пулеметов и минометов.04:30 в районе Калиново (ЛНР) бой прекратился.Утром в ДНР было тихо.14:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начались позиционные перестрелки с к/к пулеметов.17:20 в районе Александровки бой с применением минометов.20:30 на трассе Бахмутка (ЛНР) бои с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов0 АГС и периодически минометов.21:00 Петровский район Донецка бой с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов и минометов. ВСУ работаю со своих позиций в Марьинке.21:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП с обеда продолжаются бои разной интенсивности, применяются к/к пулеметы, АГС, СПГ-9, минометы калибров 82-мм и 120-мм и техника.23:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются бои и минометные дуэли.23:30 на южном фронте обстрел наших позиций с гранатометов, АГС и минометов.За сутки:- при защите Республики, ранение получил один военнослужащий ВС ДНР.- ВСУ обстреляли ДНР 24 раза.На Донецком направлении противник применил минометы, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам семи населенных пунктов выпущено 59 мин калибром 82-мм и 120-мм.На Мариупольском направлении противник выпустил 43 мины калибром 82-мм по району н.п. Безыменное. Также применялось вооружение БМП, различные виды гранатомётов и стрелковое оружие.На Горловском направлении противник применил гранатометы и стрелковое оружие по н.п. Зайцево, где разрушение получило домостроение по адресу: ул. Гладкого,43.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе, поселка Красный Яр и окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской. Огонь велся из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.Утром и днем в ДНР было тихо.14:50 на южном фронте минометные обстрелы наших позиций.16:50 на южном фронте возобновились обстрелы наших позиций и поселков.17:00 в районе Калиново (ЛНР) начались вечерние бои с применением минометов.17:10 Петровский район Донецка под обстрелам к/к пулеметов и минометов.17:10 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начались вечерние бои с применением к/к пулеметов и минометов.17:50 Доломитное под обстрелом ВСУ с гранатометов.18:50 в районе Фрунзе (ЛНР) позиционные бои с применением к/к пулеметов и ЗУ.23:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП после перерыва продолжились бои и минометные дуэли. Применяют снайперские винтовки, к/к пулеметы, гранатометы, АГС, ВОГи, СПГ-9, ЗУ, минометы и техника.23:00 в районе Калиново (ЛНР) продолжают весь вечер бои с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС и минометов.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 23 раза.На Донецком направлении противник применил минометы, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам девяти населенных пунктов выпущено 20 мин калибром 82-мм и 120-мм.На Мариупольском направлении противник выпустил 45 мин калибром 82-мм и 120-мм по району н.п. Безыменное и Саханка. Также применялось вооружение БМП, различные виды гранатомётов и стрелковое оружие.На Горловском направлении противник применил гранатометы и стрелковое оружие по н.п. Доломитное.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 7 раз, применив минометы 120 и 82-мм, АГС, СПГ, РПГ, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Красный Лиман, Долгое, Фрунзе, Калиновка, Калиново, Красный Яр.Утром в ДНР было тихо.09:30 в районе Алмазное (ЛНР) обстрел наших позиций с СПГ-9 и минометов калибром 120-мм. 12:50 в районе Долгое (ЛНР) обстрел наших позиций с СПГ-9 и минометов калибром 120-мм.13:00 севернее Донецка поселки Жабичево и Спартак попали под минометный обстрел.13:30 западнее Донецка поселок Александровка попал под минометный обстрел. По предварительной информации, огонь велся из минометов калибром 82-мм и 120-мм.14:10 Петровский район Донецка и поселок Александровка продолжает страдать от обстрелов с к/к пулеметов и минометов. Периодически работают снайперы нацбатальонов.14:45 в районе Аэропорта продолжается бой, начались обстрелы минометами калибром 120-мм.20:15 в районе Калиново (ЛНР) вечерние бои с применением к/к пулеметов и АГС.21:00 в районе Калиновка бой с применением гранатометов, АГС, СПГ-9. 21:15 в районе Калиново (ЛНР) бой набирает обороты, применяется к/к пулеметов и СПГ-9.21:20 на южном фронте начался бой с применением к/к пулеметов, гранатометов и минометов.22:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои усилились, работают АГС и минометы.23:45 на южном фронте продолжается бой с применением минометов калибром 82-мм и 120-мм и техники.В результате минометного обстрела н.п. Александровка с позиций 92-й омбр ВСУ, которой командует откровенный нацист Кокорев, ранение получил мирный житель 1954 г.р., а также повреждено два дома по ул. Кирова,2 и Ленина,19.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 23 раза.На Донецком направлении противник применил минометы, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам одиннадцати населенных пунктов выпущено 79 мин калибром 82-мм и 120-мм.На Мариупольском направлении противник выпустил 7 мин калибром 82-мм по району н.п. Ленинское.На Горловском направлении противник применил гранатометы и стрелковое оружие по н.п. Зайцево.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 5 раз, применив минометы 120-мм, АГС, СПГ, РПГ, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Алмазное, Долгое, Калиново, Калиновка.Утром в ДНР было тихо.14:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП сильные бои с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС, СПГ, ВОГи и минометы калибром 82-мм и 120-мм.16:30 в районе Аэропорта бой длится два часа без перерыва. С района поселка Пески работает украинский танк.17:20 Петровский район Донецка бой с применением к/к пулеметов и минометов калибром 82-мм.18:55 севернее Горловки из района Майорск по нашим позициям работает украинский танк.22:20 в районе ЯБП возобновился бой с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов, минометов и БМП-1.23:30 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением минометов.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 24 раза. Погиб один военнослужащий ВС ДНР.На Донецком направлении противник применил минометы, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам восьми населенных пунктов выпущено 69 мин калибром 82-мм и 120-мм.На Мариупольском направлении противник выпустил 38 мин калибром 82-мм и 120-мм по району н.п. Ленинское и Коминтерново.На Горловском направлении противник выпустил 2 мины калибром 82-мм, применил гранатометы и стрелковое оружие по н.п. Зайцево.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 9 раз, применив артиллерию 152-мм, минометы 120 и 82-мм, АГС, СПГ, РПГ, БМП, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Лозовое, Желобок, Первомайск, Фрунзе, Калиново, Калиновка.10:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП обстрел наших позиций с к/к пулеметов, гранатометов, АГС и минометов.10:00 западнее Горловки в районе поселка Широкая Балка бой с применением АГС, СПГ и ВОГов.14:20 Петровский район Донецка минометный обстрел.15:30 в районе Аэропорта возобновился бой с применением минометов калибром 82-мм и 120-мм и танка.15:50 в районе Калиново (ЛНР) начался обстрел минометами калибром 120-мм.18:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются тяжелые бои с применением всех видов вооружений, включая танки.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 34 раза.На Донецком направлении противник применил минометы, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам девяти населенных пунктов выпущено 3 танковых снаряда, 65 мин калибром 82-мм и 120-мм.На Мариупольском направлении противник выпустил 3 реактивных снаряда из реактивной системы залпового огня «Град», 15 артиллерийских снарядов калибром 122-мм и 152-мм, 126 мин калибром 82-мм и 120-мм, по районам пяти населенных пунктов.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 8 раз, применив минометы 120 и 82-мм, АГС, СПГ, РПГ, ПТУР, БМП, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Первомайск, Долгое, Калиново, Алмазное, Желобок, Лозовое.10:50 в районе Аэропорта с утрам бой с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов и минометов. ВСУ активны из района поселка Пески.11:00 западнее Донецка в районе Старомихайловки бой с применением к/к пулеметов, минометов и техники.15:20 после окончания смены, попала под обстрел рабочая группа, обслуживающая Донецкую фильтровальную станцию. Обстрел вели подразделения ДУК «Правый сектор», дислоцирующиеся в зоне ответственности 72-й омбр, которой командует полковник Соколов.15:30 до 17:00 подвергся массированному обстрелу из минометов калибром 82-мм и 120-мм наблюдательный пункт СЦКК в н.п. Безыменное. Всего за время обстрела, по району наблюдательного пункта было выпущено 49 мин 82-мм и 9 мин 120-мм. Под обстрел украинских силовиков вблизи н.п. Безыменное попал, в том числе, офицер ВСУ, состоящий в СЦКК от украинской стороны. Ему пришлось прятаться в укрытии, чтобы сохранить жизнь от «дружественного огня».17:25 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением минометов и ВОГов.17:30 Петровский район Донецка бой с применением к/к пулеметов и минометов калибром 82-мм.17:40 на линии фронта Вольво-Центр – Аэропорт – ЯБП бой с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов, ЗУ, гранатометов, АГС, СПГ-9, минометов калибром 82-мм и 20-мм и техники.19:00 западнее и севернее Горловки начались сильные бои и обстрелы.19:05 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением минометов калибром 82-мм и 120-мм и техники.20:30 на всем фронте затихло, только в районе ЯБП по прежнему идет бой с применением минометов калибром 82-мм и 120-мм.В результате минометного обстрела со стороны ВСУ по н.п. Трудовские погиб Котов Е.М., 1992 г.р., который проживал по адресу ул.Удачная,30.За сутки ВСУ обстреляли ДНР 51 раз.На Донецком направлении противник применил артиллерию, минометы, танки, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам двенадцати населенных пунктов выпущено 18 артиллерийских снарядов калибром 122-мм, 28 танковых снарядов, 123 мины калибром 82-мм и 65 мин калибром 120-мм.На Мариупольском направлении противник выпустил 84 мины калибром 82-мм и 120-мм по районам пяти населенных пунктов.На Горловском направлении противник вел огонь с применением различных типов гранатометов и стрелкового оружия по н.п. Зайцево.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 9 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Долгое, Раевка, Калиново, Первомайск, Логвиново, Пришиб.- в результате обстрелов ВСУ, ранение получили два мирных жителя.- защищая Республику, погибли двое и получили ранения двое военнослужащих ВС ДНР.ВСУ обстреляли ДНР 178 раз, и применил по территории Республики 733 артиллерийских, танковых снарядов и мин калибром 82-мм и 120-мм.Огневому воздействию со стороны ВСУ подверглись районы двадцати четырех населённых пунктов Республики. В н.п. Докучаевск повреждения получили три домостроения по ул. Центральная, в н.п. Зайцево одно домостроение по ул. Гладкого и в н.п. Александровка повреждено два домостроения.ВСУ обстреляли ЛНР 53 раза, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, БМП, КК и стрелковое оружие.Командование ВСУ продолжает сосредоточение тяжелого вооружения вблизи линии боевого соприкосновения. В частности:152 мм буксируемая гаубица МСТА-Б – 4 единицы;122 мм РСЗО БМ-21 «Град» – 12 единиц;122 мм САУ 2С1 «Гвоздика» – 4 единицы;100 мм противотанковых пушек «РАПИРА» – 12 единиц;танк Т-64 – 24 единицы;зенитный ракетный комплекс 9К35 «Стрела-10» – 6 единиц.Также, отсутствие тяжелого вооружения в местах хранения ежедневно фиксируется в отчетах Миссии ОБСЕ:100 мм противотанковая пушка МТ-12 «РАПИРА» – 18 единиц;85 мм противотанковая пушка Д-48 – 3 единицы;Всего, за прошедшую неделю установлено отсутствие 21 единицы тяжелого вооружения ВСУ.