14:19 31 октября

В США выпустили новую модель "Миротворца"

В Соединённых Штатах выпустили оружие для фанатов Дикого Запада. Как сообщает портал guns.com, компания Cimarron Firearms представила современную версию американского армейского револьвера Colt Model P.

В США выпустили новую модель "Миротворца"

Револьвер Bad Boy.


Компания Cimarron Firearms, специализирующаяся на выпуске оружия в стиле Дикого Запада, создала новый пистолет-клон Model P, назвав его Bad Boy (англ. – плохой парень). «Плохой парень» в точности повторяет легендарного «Миротворца», современную модель в нём выдают лишь увеличенные («спортивные») мушка и целик.


Револьвер Model P (Peacemaker – «Миротворец») был разработан компанией Colt ещё в 1872 году и спустя год поступил на вооружение американской армии. С тех пор производство револьвера официально не прекращалось, а его конструкция неоднократно копировалась другими производителями. Несмотря на «возраст», Peacemaker – самый популярный револьвер на конкурсах по ковбойской стрельбе, которые весьма популярны в США.

Bad Boy выпускается в калибре .44 Magnum и доступен в вариантах с 6- и 8-дюймовым стволом. Заявленная производителем розничная стоимость «Плохого парня» в США составляет $687, передает "Warspot"

Использованы фотографии: guns.com
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 14

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Чёрный Сегодня, 12:08
    Первый экземплял надо Ляшко подарить....уж больно мушка большая.Ему и его поратимам понравится laughing
    Чёрный
    1. 79807420129 Сегодня, 12:19
      Цитата: Чёрный
      Первый экземплял надо Ляшко подарить

      Не только,можно еще Гозману. fellow fellow
      79807420129
      1. cniza Сегодня, 12:27
        Привет ! hi , а из мушки хорошая открывашка получилась. lol
        cniza
        1. pjastolov Сегодня, 12:34
          Привет hi
          а из мушки хорошая открывашка получилась.
          для заднеприводных laughing
          pjastolov
          1. cniza Сегодня, 12:52
            Приветствую! hi , каждый судит в меру своей испорченности laughing , я думал о пиве. lol
            cniza
            1. pjastolov Сегодня, 13:01
              Цитата: cniza
              я думал о пиве.

              и я о нем думаю, но провернуть то же хочется drinks
              pjastolov
      2. bulvas Сегодня, 12:27
        Прочитал заголовок, подумал, что речь идет о ракете
        bulvas
  2. 210окв Сегодня, 12:09
    Статья раздел перепутала? Это скорее из раздела "Вооружение"..
    210окв
    1. vkl.47 Сегодня, 12:20
      С такой мушкой он выглядит стремно
      vkl.47
  3. штольц Сегодня, 12:26
    Цитата: 210окв
    Статья раздел перепутала? Это скорее из раздела "Вооружение"..

    Полагаю это намёк, что пора уже нашим фанатам ВОСР продавать винтовки Мосина и револьверы "Наган".
    штольц
    1. д^Амир Сегодня, 12:38
      продавать винтовки Мосина

      и весьма не плохо было бы... особенно когда ТАК рекламируют...
      д^Амир
  4. gukoyan Сегодня, 13:08
    Классный револьвер, я бы себе такой купил...
    gukoyan
  5. Cветлейший Сегодня, 13:10
    В чём ценность сей стати?
    Cветлейший
    1. алекс-сп Сегодня, 13:34
      согласен с Вами, копии и клоны писмейкера по миру выпускают пачками. Одной больше, одной меньше...
      алекс-сп
Картина дня