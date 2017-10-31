В США выпустили новую модель "Миротворца"
В Соединённых Штатах выпустили оружие для фанатов Дикого Запада. Как сообщает портал guns.com, компания Cimarron Firearms представила современную версию американского армейского револьвера Colt Model P.
Компания Cimarron Firearms, специализирующаяся на выпуске оружия в стиле Дикого Запада, создала новый пистолет-клон Model P, назвав его Bad Boy (англ. – плохой парень). «Плохой парень» в точности повторяет легендарного «Миротворца», современную модель в нём выдают лишь увеличенные («спортивные») мушка и целик.
Револьвер Model P (Peacemaker – «Миротворец») был разработан компанией Colt ещё в 1872 году и спустя год поступил на вооружение американской армии. С тех пор производство револьвера официально не прекращалось, а его конструкция неоднократно копировалась другими производителями. Несмотря на «возраст», Peacemaker – самый популярный револьвер на конкурсах по ковбойской стрельбе, которые весьма популярны в США.
Bad Boy выпускается в калибре .44 Magnum и доступен в вариантах с 6- и 8-дюймовым стволом. Заявленная производителем розничная стоимость «Плохого парня» в США составляет $687, передает "Warspot"
Револьвер Bad Boy.
Компания Cimarron Firearms, специализирующаяся на выпуске оружия в стиле Дикого Запада, создала новый пистолет-клон Model P, назвав его Bad Boy (англ. – плохой парень). «Плохой парень» в точности повторяет легендарного «Миротворца», современную модель в нём выдают лишь увеличенные («спортивные») мушка и целик.
Револьвер Model P (Peacemaker – «Миротворец») был разработан компанией Colt ещё в 1872 году и спустя год поступил на вооружение американской армии. С тех пор производство револьвера официально не прекращалось, а его конструкция неоднократно копировалась другими производителями. Несмотря на «возраст», Peacemaker – самый популярный револьвер на конкурсах по ковбойской стрельбе, которые весьма популярны в США.
Bad Boy выпускается в калибре .44 Magnum и доступен в вариантах с 6- и 8-дюймовым стволом. Заявленная производителем розничная стоимость «Плохого парня» в США составляет $687, передает "Warspot"
Использованы фотографии: guns.com
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