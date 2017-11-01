100 лет русской славы. Униформа и снаряжение пехоты Российской Императорской армии

Рядовой РИА 1914 год. Реконструкция.

Походное снаряжение солдата РИА, 1914 год

Рядовой крепостной сапёрной роты Брест-Литовской крепости, 1914 год

Крепление большой сапёрной лопаты и вид на походный ранец

Пехотный нагрудный патронташ к винтовке

Деревянные поясные патронные сумки

Кожаные поясные патронные сумки

Офицеры РИА 1914-1915

Источники:

Н. Корниш Русская армия 1914-1918 гг.

Архив ВИК «Рубеж» г. Брест

Пехотинец Русской императорской армии в 1914 году по степени оснащения и вооружения ничуть не уступал своим союзникам или оппонентам. Да, были свои особенности, достоинства и недостатки. Но говорить о том, что наша пехота во всем уступает немецкой или там французской, по меньшей мере глупо. Почему?Например, французская форма того периода никак не способствовала маскировке личного состава. В то же время одним из основных нововведений русской армии перед Первой Мировой войной стало введение в 1907 году новой полевой формы цвета хаки, светлого оливково-зеленого оттенка.Правда, данная форма после многочисленных стирок и выцветания становилась почти белой (как у товарища Сухова из фильма «Белое солнце пустыни»). Это наследие русско-японской войны, которые мы учли, а наши союзники, которые в 1909-1911 годах тоже разрабатывали различные виды униформы защитного цвета (бурская" униформа, форма "резеда", форма "Детай"), не смогли реализовать свои наработки.Несмотря на всю кажущуюся простоту и лёгкость униформа и снаряжение пехотинца Царской армии была разработана и сделана с толком с расстановкой.В 1907 году была введена новая форма для всех чинов и родов войск.Она включала в себя китель (изготовлялся из хлопка для лета и из шерстяной ткани для зимы), шаровары, сапоги высотой до колена и фуражку с козырьком.Шаровары шились с расчетом на ношение их заправленными в высокие сапоги, они были темно-зеленого «царского» цвета для пехоты и прочих пеших войск.В полевых же условиях наиболее практичными оказались шаровары цвета хаки, которые получили всеобщее признание в годы войны.До 1912 года рядовым и унтер-офицерам выдавали фактически аналогичный офицерскому мундир, правда без наружных карманов. Гимнастёрка была универсальной, её прародителем была русская крестьянская рубаха-косоворотка.Форму дополняли высокие сапоги и фуражка без хлястика.В прохладную погоду личный состав был одет в шинели, папахи из натуральной овчины или искусственного каракуля и башлык.Офицеры носили пальто из серо-синего сукна, другие чины — шинели из грубой серо-коричневой шерсти. Шинели были двубортными, с отложными воротниками, застегивались на правую сторону с помощью крючков и петель.Для пеших войск шинели достигали середины голени, с длинным разрезом сзади, благодаря чему была возможность подвернуть полы шинели в плохую погоду. На шинелях и пальто были пришиты цветные клапаны (петлицы), в некоторых частях — с цветной выпушкой, указывавшей на полк и вид войск. Так как шинели были большого размера, для подгонки на спине имели специальный хлястик. Впоследствии, в боевых условиях, офицеры стали переходить на солдатские шинели что бы поменьше привлекать внимания к своей персоне.Фуражки с козырьком в основном были цвета хаки, козырёк в условиях фронта перекрашивался в зеленый цвет. Основным цветом околыша был зеленый.В гвардии и у гренадёров околыш мог иметь цвет красный, синий, белый или темно-зеленый. Спереди, в центре, околыша крепились штампованная кокарда. Она имела три вида — для офицеров, унтер-офицеров и рядовых. Цвета могли быть: оранжевый, черный и белый. Ополченцы носили над кокардой «ополченский крест». Кокарды также крепились и на папахах.Итого походное снаряжение пехотинца в 1914 году включало в себя следующие предметы:1. Фуражка с кокардой;2. Папаха с кокардой;3. Башлык;4. Походная рубаха суконная (гимнастёрка) образца 1912 г.;5. Комплект нательного белья;6. Пехотные суконные шаровары образца 1912 г.;7. Шинель образца 1907 года с погонами и тёмно-зелёными петлицами (в скатке могла выполнять роль бронежилета, во всяком случае остановить осколок на излёте вполне было по силам);8. Сапоги;9. Портянки.Снаряжение:1. Вещевой мешок образца 1910 г. (или 1914 г. по типу мешка образца 1869 г. для Туркестанских линейных батальонов) или ранец;2. Поясной ремень с бляхой;3. Ремень брючный;4. Ремень для скатки;5. Две кожаных (или деревянных) патронных сумки (в 1915 году для экономии стали выдавать одну);6. Фляга алюминиевая (или стеклянная) с чехлом для носки;7. Сухарная сумка;8. Котелок;9. Нагрудный патронташ на 30 патронов (в 1914 году кожаный, позднее тряпичный);10. Запасная патронная сумка;11. Походная палатка (часть);12. Полустойка для палатки с приколышем и веревкой;13. Чехол к лопате и лопата (малая сапёрная лопата Линнемана или большая сапёрная лопата);14. Штык с кожаным подвесом;Нагрудный патронташ, как и шинель в скатке, вешались через левое плечо. Шинель, как уже писалось выше, могла служить некоторой защитой, а патронташ подобным образом облегчал перезарядку и оставлял свободным правое плечо для приклада винтовки (подразумевалось, что основное большинство в армии составляли правши).Сухарная сумка могла висеть как на левом, так и на правом боку. В нее укладывался сухой паек и часть боекомплекта (патроны россыпью).В вещмешок либо ранец складывали предметы личной гигиены, запасную одежду, приспособления для чистки оружия. К свернутой в скатку шинели крепился башлык, котелок и 1/6 часть палатки и колышки.Всего же на бойце крепилось порядка 26 кг. снаряжения. Боекомплект был от 80 до 120 патронов. А в последствии и больше. Патроны, это такая вещь, которой всегда не хватает, поэтому бойцы стремились взять их с собой как можно больше.У офицеров c 1912 г. было введено походное снаряжение на коричневом ремне, типа «Сэм Браун», с двумя плечевыми ремнями, идущими параллельно спереди и перекрещивающимися сзади.Портупея для шашки носились через правое плечо, на восточный манер. На левом ремне имелось гнездо для свистка, кобура располагалась на поясе справа. Полевая сумка и бинокль дополняли комплект.Часть амуниции приходилось докупать за свой счет. Это касается, например, табельного оружия, или биноклей. Офицерские вещмешки обычно возились в обозе. Если офицер был верхом, шинель крепили к седлу.В последствии с ходом войны снаряжение менялось. Где-то шли по пути упрощения, делая, например, тряпичные патронташи, где-до добавлялось снаряжения, как каска Адриана. В любом случае русской армии не чужды были технические и оружейные новшества, но об этом мы поговорим в следующий раз.