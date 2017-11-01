17:06 01 ноября

100 лет русской славы. Униформа и снаряжение пехоты Российской Императорской армии



Пехотинец Русской императорской армии в 1914 году по степени оснащения и вооружения ничуть не уступал своим союзникам или оппонентам. Да, были свои особенности, достоинства и недостатки. Но говорить о том, что наша пехота во всем уступает немецкой или там французской, по меньшей мере глупо. Почему?

Например, французская форма того периода никак не способствовала маскировке личного состава. В то же время одним из основных нововведений русской армии перед Первой Мировой войной стало введение в 1907 году новой полевой формы цвета хаки, светлого оливково-зеленого оттенка.


Правда, данная форма после многочисленных стирок и выцветания становилась почти белой (как у товарища Сухова из фильма «Белое солнце пустыни»). Это наследие русско-японской войны, которые мы учли, а наши союзники, которые в 1909-1911 годах тоже разрабатывали различные виды униформы защитного цвета (бурская" униформа, форма "резеда", форма "Детай"), не смогли реализовать свои наработки.

Несмотря на всю кажущуюся простоту и лёгкость униформа и снаряжение пехотинца Царской армии была разработана и сделана с толком с расстановкой.

В 1907 году была введена новая форма для всех чинов и родов войск.

Она включала в себя китель (изготовлялся из хлопка для лета и из шерстяной ткани для зимы), шаровары, сапоги высотой до колена и фуражку с козырьком.

Шаровары шились с расчетом на ношение их заправленными в высокие сапоги, они были темно-зеленого «царского» цвета для пехоты и прочих пеших войск.

В полевых же условиях наиболее практичными оказались шаровары цвета хаки, которые получили всеобщее признание в годы войны.

До 1912 года рядовым и унтер-офицерам выдавали фактически аналогичный офицерскому мундир, правда без наружных карманов. Гимнастёрка была универсальной, её прародителем была русская крестьянская рубаха-косоворотка.

Форму дополняли высокие сапоги и фуражка без хлястика.

В прохладную погоду личный состав был одет в шинели, папахи из натуральной овчины или искусственного каракуля и башлык.

Офицеры носили пальто из серо-синего сукна, другие чины — шинели из грубой серо-коричневой шерсти. Шинели были двубортными, с отложными воротниками, застегивались на правую сторону с помощью крючков и петель.

Для пеших войск шинели достигали середины голени, с длинным разрезом сзади, благодаря чему была возможность подвернуть полы шинели в плохую погоду. На шинелях и пальто были пришиты цветные клапаны (петлицы), в некоторых частях — с цветной выпушкой, указывавшей на полк и вид войск. Так как шинели были большого размера, для подгонки на спине имели специальный хлястик. Впоследствии, в боевых условиях, офицеры стали переходить на солдатские шинели что бы поменьше привлекать внимания к своей персоне.

Фуражки с козырьком в основном были цвета хаки, козырёк в условиях фронта перекрашивался в зеленый цвет. Основным цветом околыша был зеленый.

В гвардии и у гренадёров околыш мог иметь цвет красный, синий, белый или темно-зеленый. Спереди, в центре, околыша крепились штампованная кокарда. Она имела три вида — для офицеров, унтер-офицеров и рядовых. Цвета могли быть: оранжевый, черный и белый. Ополченцы носили над кокардой «ополченский крест». Кокарды также крепились и на папахах.

Итого походное снаряжение пехотинца в 1914 году включало в себя следующие предметы:

1. Фуражка с кокардой;
2. Папаха с кокардой;
3. Башлык;
4. Походная рубаха суконная (гимнастёрка) образца 1912 г.;
5. Комплект нательного белья;
6. Пехотные суконные шаровары образца 1912 г.;
7. Шинель образца 1907 года с погонами и тёмно-зелёными петлицами (в скатке могла выполнять роль бронежилета, во всяком случае остановить осколок на излёте вполне было по силам);
8. Сапоги;
9. Портянки.


Рядовой РИА 1914 год. Реконструкция.


Снаряжение:

1. Вещевой мешок образца 1910 г. (или 1914 г. по типу мешка образца 1869 г. для Туркестанских линейных батальонов) или ранец;
2. Поясной ремень с бляхой;
3. Ремень брючный;
4. Ремень для скатки;
5. Две кожаных (или деревянных) патронных сумки (в 1915 году для экономии стали выдавать одну);
6. Фляга алюминиевая (или стеклянная) с чехлом для носки;
7. Сухарная сумка;
8. Котелок;
9. Нагрудный патронташ на 30 патронов (в 1914 году кожаный, позднее тряпичный);
10. Запасная патронная сумка;
11. Походная палатка (часть);
12. Полустойка для палатки с приколышем и веревкой;
13. Чехол к лопате и лопата (малая сапёрная лопата Линнемана или большая сапёрная лопата);
14. Штык с кожаным подвесом;

Нагрудный патронташ, как и шинель в скатке, вешались через левое плечо. Шинель, как уже писалось выше, могла служить некоторой защитой, а патронташ подобным образом облегчал перезарядку и оставлял свободным правое плечо для приклада винтовки (подразумевалось, что основное большинство в армии составляли правши).

Сухарная сумка могла висеть как на левом, так и на правом боку. В нее укладывался сухой паек и часть боекомплекта (патроны россыпью).
В вещмешок либо ранец складывали предметы личной гигиены, запасную одежду, приспособления для чистки оружия. К свернутой в скатку шинели крепился башлык, котелок и 1/6 часть палатки и колышки.

Всего же на бойце крепилось порядка 26 кг. снаряжения. Боекомплект был от 80 до 120 патронов. А в последствии и больше. Патроны, это такая вещь, которой всегда не хватает, поэтому бойцы стремились взять их с собой как можно больше.



100 лет русской славы. Униформа и снаряжение пехоты Российской Императорской армии




Походное снаряжение солдата РИА, 1914 год





Рядовой крепостной сапёрной роты Брест-Литовской крепости, 1914 год





Крепление большой сапёрной лопаты и вид на походный ранец



Пехотный нагрудный патронташ к винтовке



Деревянные поясные патронные сумки



Кожаные поясные патронные сумки


У офицеров c 1912 г. было введено походное снаряжение на коричневом ремне, типа «Сэм Браун», с двумя плечевыми ремнями, идущими параллельно спереди и перекрещивающимися сзади.


Офицеры РИА 1914-1915


Портупея для шашки носились через правое плечо, на восточный манер. На левом ремне имелось гнездо для свистка, кобура располагалась на поясе справа. Полевая сумка и бинокль дополняли комплект.

Часть амуниции приходилось докупать за свой счет. Это касается, например, табельного оружия, или биноклей. Офицерские вещмешки обычно возились в обозе. Если офицер был верхом, шинель крепили к седлу.

В последствии с ходом войны снаряжение менялось. Где-то шли по пути упрощения, делая, например, тряпичные патронташи, где-до добавлялось снаряжения, как каска Адриана. В любом случае русской армии не чужды были технические и оружейные новшества, но об этом мы поговорим в следующий раз.


Выражаем глубокую признательность военно-историческому клубу "Рубеж" из города Бреста и лично Андрею Воробью за консультации и предоставленные материалы.


Источники:
Н. Корниш Русская армия 1914-1918 гг.
Архив ВИК «Рубеж» г. Брест
Автор: Александр Прокурат, Роман Скоморохов


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Комментарии 12

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  1. parusnik Сегодня, 15:12
    Но говорить о том, что наша пехота во всем уступает немецкой или там французской, по меньшей мере глупо.
    ..А где об этом говорилось или говорится? В мемуарах советских военачальников, начинавших свой славный путь в царской армии,боевым качествам пехоты и кавалерии , даётся положительная оценка, а так же обмундированию и вооружению..
    parusnik
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 15:23
    Мне всегда нравилась форма солдата царской армии 1914 года...проста и без излишеств...все только самое необходимое для повседневной жизни.
    Тот же ЛЕХА
  3. hohol95 Сегодня, 15:52
    "Французская армия пошла на войну в красных штанах ради барышей отечественных производителей краски".
    - Последний французский производитель красной краски "гаранс" разорился в конце 19 века и армия была вынуждена покупать химический краситель в... Германии.
    В 1909-1911 годах французская армия проводила обширные работы по разработке обмундирования защитного цвета ("бурская" униформа, форма "резеда", форма "Детай").
    Первыми и самыми яростными ее противниками стали... журналисты и эксперты тогдашних СМИ, быстро настроившие общественность против "унижающей человеческое достоинство и французский дух" защитной униформы.
    Дальше подключились парламентарии-популисты, вечно экономные финансисты и армейские консерваторы - и инициатива была похоронена до 1914 года, когда пришлось срочно извлекать со складов серо-голубые шинели Детая, которые, к счастью, еще не были списаны, в отличие от их предшественников цвета хаки и резеды.

    Материал Дмитрия Якимовича - ЖУРНАЛ "АРСЕНАЛ-КОЛЛЕКЦИЯ" 2012 № 02
    "Красные штаны – это и есть Франция" - фраза была произнесена, и никем иным как военным министром.
    Знакомьтесь – Эжен Этьен, ни разу не генерал, а наоборот – чистый политик, признанный лидер французских колониалистов, яростный сторонник создания колониальной империи в Африке. Благодаря тому что французский колониализм был делом рук военных "в степени чуть меньшей, чем полностью", Этьен был знаком с армией, хоть и в ее "африканском варианте", лучше чем многие его коллеги – что оказалось достаточным для занятия им поста военного министра в шести правительствах.
    И что любопытно – смотря со своей "колониальной колокольни" Этьен был прав. Колониальной армии приходилось иметь дело не с регулярными европейскими армиями – а с представителями народов, с большим почтением относящихся к яркой форме и сейчас. Французский офицер, общаясь с африканцами – туарегами, арабами, неграми – должен был, только если не хотел уронить себя в их глазах – одет по всей форме. С возможным исключением относительно сапог.
    И это работало в их пользу – те же туареги признавали, что французские офицеры по умению одеваться уступают только "народу вуали". Маскировочная форма такого уважения не вызывала – и в итоге получалось что да, "красные штаны" и впрямь работали на имидж Франции.
    С маленьким, но печальным исключением – не на франко-германской границе.
    hohol95
  4. Монархист Сегодня, 15:57
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Мне всегда нравилась форма солдата царской армии 1914 года...проста и без излишеств...все только самое необходимое для повседневной жизни.

    Согласен с Вами: она была функциональна и по своему красива
    Монархист
  5. юра яковлев Сегодня, 16:14
    Помню, нас привлекали на съемки фильма "Угол падения равен углу отражения". Выдали форму юнкеров и офицеров, вооружили винтовками Мосина. Особой разницы, за исключением качества, между дореволюционной формой и формой советского образца, когда гимнастёрка доживала свой век, не почувствовали Но было какое-то чувство преемственности.
    юра яковлев
  6. Монархист Сегодня, 16:17
    Спасибо авторам за интересную и с хорошими илюстрациями.
    Для меня было ново,что стеклянные фляги были еще в ПМВ, сколько мне приходилось разговаривать с фронтовиками и ВСЕ говорили,что эти фляги дышим т.с."экспериментальная партия"выпущенная перед войной.
    Уважаемые авторы, позвольте Вас слегка подправить:"Это касается , например, табельного оружия и баррелей": русским офицерам разрешалось ВМЕСТО ТАБЕЛЬНОГО револьвера приобретать т.н"Браунинг 3"(родной"брат"Кольт образца 1911),а в ходе ПМВ у офицеров появились трофейные пистолеты и оружие союзников. Об этом есть у Федосеева и Жука
    Монархист
    1. Какой-то Компот Сегодня, 16:24
      У меня есть стеклянная фляга
      Из-под Сталинграда ребята привезли
      Какой-то Компот
    2. hohol95 Сегодня, 16:25
      Были ещё и - Деревянные баклаги обр. 1882/1885/1889 года.

      1897 года, в связи с введением нового алюминиевого снаряжения, баклаги больше не заказывались Военным министерством, но продолжали использоваться. Поскольку первоначально никакого приказа об отмене баклаг не последовало, это привело к недоразумениям в некоторых военных округах. По этому поводу интендантским управлением было разъяснено, что "прежние баклаги должны считаться отменёнными и подлежащими изъятию из употребления в войсках. Но так как общее исключение этих вещей, находящихся ещё в войсковых неприкосновенных запасах в значительных количествах и в совершенно новом виде причинило бы казне значительный ущерб", то поступающие на склады алюминиевые фляги должны были постепенно заменить баклаги, которые выдавали в войска в срочную потребность.
      В 1912 году ГИУ своим предписанием указало на необходимость выдачи отменённых деревянных баклаг до полного израсходования их запасов, так как некоторые военные округа требовали поставок алюминиевых фляг, имея в то же время достаточный запас баклаг на складе.
      С началом Первой мировой войны, деревянные баклаги, хранящиеся на складах, выдавали ополченцам и пополнению, отправляющемуся на фронт.
      hohol95
    3. hohol95 Сегодня, 16:29
      Впервые стеклянные фляги были введены в 1862 году, как попытка замены жестяных фляг (манерок) обр. 1851 года.
      Эксперимент был признан неудачным, и в 1868 году было решено "стеклянных фляг не вводить".
      31 августа 1914 года стеклянные фляги вновь были введены в состав снаряжения, как "стеклянные бутылки (типа лимонадных) оплетённые соломой и обшитые серым сукном, в виде чехла с носильной тесьмой". Позже, стеклянные фляги стали изготавливать по форме алюминиевых.
      hohol95
    4. Dzmicer Сегодня, 16:55
      А разве на свои средства офицеры не вообще какое угодно табельное оружие могли себе купить?
      Dzmicer
  7. hohol95 Сегодня, 16:28
    Впервые стеклянные фляги были введены в 1862 году, как попытка замены жестяных фляг (манерок) обр. 1851 года. Было приказано изготовить 5ооо стеклянных фляг и "испытать в Кавказских войсках, участвующих в экспедициях и в Оренбургских войсках на Сыр-Дарьинской линии. Из стеклянных фляг отправить 4000 на Кавказ и 1000 в Оренбург". Эксперимент был признан неудачным, и в 1868 году было решено "стеклянных фляг не вводить", а 5000 изготовленных фляг были переданы в собственность испытывавших их частей "c тем, чтобы они не употребляли уже этих фляг ни при каком снаряжении нижних чинов по службе, так как для черпания (воды) может служить крышка от вновь вводимого котелка (имелся в виду котелок обр. 1862 года)". Жестяные фляги старого образца было решено оставить в войсках, вплоть до замены их железными котелками обр. 1862 года. Фляги нового образца к началу Русско-турецкой войны 1877-1878 года так и не были введены, и если проблема "черпания" воды решалась при помощи крышки котелка, то в походе солдат оставался без запаса воды, так как не имел в составе снаряжения штатной водоносной фляги.
    Ещё до начала войны приказом Главнокомандующего от 31 марта 1877 года было предписано "во всех войсках действующей армии завести теперь же, экономическими средствами войск, небольшие стеклянные водоносные фляги, по числу состоящих в частях людей, дабы каждый солдат в походе мог иметь при себе такую флягу, наполненную водой". Образец для фляг установлен не был, указывалось только что они должны были быть "обшиты сукном и приспособлены для носки их во время похода". Чехлы к флягам изготавливали сами солдаты, из старой мундирной одежды. Стеклянные фляги сразу показали свою непрактичность. Например, в Пермском пехотном полку уже через два месяца из стеклянных фляг "едва ли осталась и десятая часть".
    Помимо стеклянных, войсками заказывались и жестяные фляги, "похожие на прежние солдатские манерки, только тоньше и с узким отверстием; фляги обшивались серым сукном и носились через плечо".
    31 августа 1914 года стеклянные фляги вновь были введены в состав снаряжения, как "стеклянные бутылки (типа лимонадных) оплетённые соломой и обшитые серым сукном, в виде чехла с носильной тесьмой". Позже, стеклянные фляги стали изготавливать по форме алюминиевых.
    hohol95
  8. Dzmicer Сегодня, 16:51

    Для сравнения снаряжение британского пехотинца: несчастному простолюдину (Британия до сих пор феодальное государство) приходилось таскать на себе до 25 кг.
    Dzmicer
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