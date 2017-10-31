14:18 31 октября

Сирийский добровольческий корпус получил подкрепление в виде Т-62М и БМП-1

Недавно 5-й добровольческий штурмовой корпус сирийской армии получил подкрепление в виде отремонтированных Т-62М и БМП-1, сообщает Вестник Мордовии.

Сирийский добровольческий корпус получил подкрепление в виде Т-62М и БМП-1


«Танки Т-62М отлично зарекомендовали себя в Сирии, как исключительно надежные и достаточно защищенные боевые машины, идеально подходящие к местным особенностям. Они снискали заслуженное уважение у танкистов правительственной армии», – пишет автор материала Роман Катков.




БМП-1, которые еще называют «копейками», – одни из самых распространенных в мире боевых машины пехоты. Они использовались в многочисленных военных конфликтах последние 40 лет. «Эта техника, конечно, не самая современная, но ее количество, а также высокие эксплуатационные качества позволяют говорить о том, что "копейки" не уйдут на покой, по крайней мере, еще лет десять», – отмечает автор.



По данным агентства, 5-й добровольческий штурмовой корпус является одним из самых боеспособных объединений сирийской армии – его боевой путь отмечен яркими победами над формированиями террористических группировок.

Использованы фотографии: twitter.com/IvanSidorenko1
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Комментарии 20

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  1. самый главный Сегодня, 12:23
    Ещё бы и руки умелые в придачу к этой технике.... но у них выбор не большой: либо учиться, либо погибнуть. Успехов им!
    самый главный
  2. pjastolov Сегодня, 12:23
    не уйдут на покой, по крайней мере, еще лет десять
    пока в Сирии не наступит мир, и не восстановят страну, только после этого будут перевооружаться
    pjastolov
    1. Джедай Сегодня, 12:40
      Цитата: pjastolov
      пока в Сирии не наступит мир, и не восстановят страну

      Это произойдёт не раньше, чем США и их прихвостни уберутся восвояси.
      Джедай
      1. pjastolov Сегодня, 12:43
        Привет Максим hi нет раньше уйдут матрасы с прихвостнями, а потом только восстановление будет, а то эти пин..... не дадут же request
        pjastolov
        1. Джедай Сегодня, 12:47
          Доброго дня, Володя . hi Я это и имел ввиду. Пока там есть звёздно-полосатые бандиты и иже с ними - ни о каком мире и восстановлении Сирии и речи быть не может.
          Джедай
          1. pjastolov Сегодня, 12:53
            Цитата: Джедай
            Пока там есть звёздно-полосатые бандиты и иже с ними - ни о каком мире и восстановлении Сирии и речи быть не может.

            да, согласен, с их мозгом, только восстанавливать
            pjastolov
            1. Джедай Сегодня, 13:02
              На мой взгляд, в картинке способность думать сильно завышена. lol
              Джедай
              1. pjastolov Сегодня, 13:13
                Цитата: Джедай
                способность думать сильно завышена.

                возможно recourse
                pjastolov
      2. Лелёк Сегодня, 12:49
        Цитата: Джедай
        Это произойдёт не раньше, чем США и их прихвостни уберутся восвояси.


        Уверен, что США сделают морду сковородкой и не уйдут из Сирии, а вот сирийским курдам уходить некуда. У курдов остаётся только один вариант - договариваться с центральным правительством и выторговывать для себя максимум преференций.
        Лелёк
        1. Джедай Сегодня, 13:01
          Я тоже не верю что США добровольно уйдут. Что касается сирийских курдов - у них ещё есть шанс, тем более что Асад намекнул недавно. Вот только Хозяин явно будет всячески мешать таким переговорам.
          Джедай
          1. Лелёк Сегодня, 13:13
            Цитата: Джедай
            Джедай


            И я как раз об этом. В СМИ и на порталах инета поднялся визг: "Россия испугалась столкновения с США и сокращает свой контингент в Сирии. США победили ИГИЛ" - ну и разное в этом роде. Так вот на эти "вои" ответил Клинцевич:
            Лелёк
            1. Джедай Сегодня, 13:17
              То, что США будут всячески стараться присвоить себе победу в Сирии не вызывало сомнений. А Клинцевич - молодец!
              Джедай
  3. Пупс Сегодня, 12:26
    Эта техника, конечно, не самая современная

    мягко сказано lol
    Пупс
    1. Paranoid50 Сегодня, 12:57
      Цитата: Пупс
      Эта техника, конечно, не самая современная

      мягко сказано lol

      Да норм.,для сирийцев - самое то. Вот как вышло: скоро уже 35 лет,как Леонид Ильич отошёл, а его "брови" по-прежнему воюют. yes
      Paranoid50
      1. Пупс Сегодня, 13:18
        Похоже у СССР есть машина времени, и он с прошлого в наше время продолжает поставлять технику арабам. Друг с другом воюют советской техникой до сих пор.
        Пупс
  4. voyaka uh Сегодня, 12:39
    Т-62 для Сирии подходит. По бронезащите он примерно
    равен Т-72, а шансов спастись при пробитии у экипажа больше.
    Нет детонирующей карусели из зарядов.
    voyaka uh
  5. g1v2 Сегодня, 12:39
    Я в принципе еще в 2015 году говорил, что новая техника типа т 90 там не нужна. Нужно свои склады от устаревшей и ненужной техники разгружать. Опять же армия имеет значительное кол-во старой техники. Сирийцам нужна именно эта техника - изученная, простая , расходный материал, который не жалко слить или подорвать при отступлении. И ее надо много. Тч все т62 или т55 , что есть на складах , можно смело гнать в Сирию. Для своей армии у нас есть неплохие запасы т72 и т80 на складах. Опять же у нас немало и в армии и легкой брони , которую неплохо было бы отправить союзникам - бмп1 или бтр 60-70. Мтлб опять же. Пусть техника лучше повоюет , чем бесславно под нож идет. В РФ много чего сейчас замещается, тч есть чем помочь сирийцам. Да и иракцам тоже. request
    g1v2
    1. Пупс Сегодня, 12:55
      Так зачем , Шойгу сказал что уже всё закончилось.
      Пупс
      1. Servisinzhener Сегодня, 13:39
        Близиться к концу, а не закончилось.
        Servisinzhener
      2. Doliva63 Сегодня, 13:58
        По привычке с МЧС спутал, наверное drinks
        Doliva63
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