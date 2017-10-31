Сирийский добровольческий корпус получил подкрепление в виде Т-62М и БМП-1
Недавно 5-й добровольческий штурмовой корпус сирийской армии получил подкрепление в виде отремонтированных Т-62М и БМП-1, сообщает Вестник Мордовии.
«Танки Т-62М отлично зарекомендовали себя в Сирии, как исключительно надежные и достаточно защищенные боевые машины, идеально подходящие к местным особенностям. Они снискали заслуженное уважение у танкистов правительственной армии», – пишет автор материала Роман Катков.
БМП-1, которые еще называют «копейками», – одни из самых распространенных в мире боевых машины пехоты. Они использовались в многочисленных военных конфликтах последние 40 лет. «Эта техника, конечно, не самая современная, но ее количество, а также высокие эксплуатационные качества позволяют говорить о том, что "копейки" не уйдут на покой, по крайней мере, еще лет десять», – отмечает автор.
По данным агентства, 5-й добровольческий штурмовой корпус является одним из самых боеспособных объединений сирийской армии – его боевой путь отмечен яркими победами над формированиями террористических группировок.
«Танки Т-62М отлично зарекомендовали себя в Сирии, как исключительно надежные и достаточно защищенные боевые машины, идеально подходящие к местным особенностям. Они снискали заслуженное уважение у танкистов правительственной армии», – пишет автор материала Роман Катков.
БМП-1, которые еще называют «копейками», – одни из самых распространенных в мире боевых машины пехоты. Они использовались в многочисленных военных конфликтах последние 40 лет. «Эта техника, конечно, не самая современная, но ее количество, а также высокие эксплуатационные качества позволяют говорить о том, что "копейки" не уйдут на покой, по крайней мере, еще лет десять», – отмечает автор.
По данным агентства, 5-й добровольческий штурмовой корпус является одним из самых боеспособных объединений сирийской армии – его боевой путь отмечен яркими победами над формированиями террористических группировок.
Использованы фотографии: twitter.com/IvanSidorenko1
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