14:13 31 октября

В Донбассе отправили в тыл отказавшуюся воевать украинскую бригаду

Генеральный штаб ВСУ отправит в тыл с линии соприкосновения личный состав 58-й бригады. Военнослужащие данной части отказались принимать участие в боевых действиях в зоне так называемой антитеррористической операции. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает ЛуганскИнформЦентр.

В Донбассе отправили в тыл отказавшуюся воевать украинскую бригаду


Генштабом вооруженных сил Украины в связи с низким морально-психологическим состоянием личного состава 58-й бригады и нежеланием военнослужащих данного подразделения принимать участие в АТО принято решение о ротации указанной бригады из зоны проведения антинародной операции
— рассказал представитель ополчения.


Также Марочко отметил, что в отдельных районах военнослужащие ВСУ осуществляют систематическое оставление передовых позиций из-за отсутствия должного продовольственного обеспечения.

28 октября главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что безвозвратных и санитарных потерь в украинской армии равно двум полноценным бригадам. Министр обороны Украины Степан Полторак объяснил такие показатели болезнями, употреблением алкоголя и нарушением мер безопасности в ВСУ. В ополчении Донецкой народной республики (ДНР) указали на то, что потери могли быть вызваны столкновениями между русскоязычными военнослужащими и украинскими националистами.

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 31

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  1. bankirchik34 Сегодня, 12:35
    "антинародной операции" так и сказал?
    bankirchik34
    1. Чёрный Сегодня, 12:37
      Башни сорваны — верить некому… Кружевных труселей всё нет!
      Я отдамся первому встречному… За простой ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ.
      Обещали, волки позорные, Новый, светлый, беспечный Мир
      . Мы же ДЕТИ, бандеры гордые! Не беда, что страна — сортир.
      Нам сказали, что мы свободные, Нам сказали, что мы не рабы,
      Что трусы кружевные, модные, Это символ нашей борьбы!
      Обманули, трусов не дадено! Все коленки истерты в кровь,
      Два последних бакса украдено. Как поверить теперь в любовь?! wassat
      (народный фольклор)
      Чёрный
      1. Джедай Сегодня, 12:43
        good Если это Ваше - респект! hi Если же нет - всё равно уважуха за находку такого шедевра! drinks
        Джедай
        1. Чёрный Сегодня, 12:47
          Цитата: Джедай
          Если это Ваше - респект!

          не моё...народное творчество.. lol
          Чёрный
          1. cniza Сегодня, 13:21
            Народ наш всегда был мудрым и находчивым.
            cniza
        2. Шура пермский Сегодня, 13:16
          Молодцы ребята, нефиг свой народ прессовать…
          Шура пермский
    2. pjastolov Сегодня, 12:38
      так и сказал, но сказал - Марочко
      pjastolov
      1. NIKNN Сегодня, 12:46
        Ну как говорят в судебной практике, такой пецедент теперь есть... smile
        NIKNN
        1. pjastolov Сегодня, 12:50
          Цитата: NIKNN
          Ну как говорят в судебной практике

          pjastolov
          1. NIKNN Сегодня, 12:54
            good laughing Хорошие новости...
            NIKNN
        2. LevITon Сегодня, 12:59
          Ну как говорят в судебной практике, такой пецедент теперь есть...

          А че так можно было????
          LevITon
          1. NIKNN Сегодня, 13:01
            Цитата: LevITon
            А че так можно было????

            Теперь можно будет..., прецедент уже есть и максимум наказания, отвод в тыл... smile
            NIKNN
  2. pjastolov Сегодня, 12:37
    и нежеланием военнослужащих данного подразделения принимать участие в АТО
    молодцы ребята good
    pjastolov
    1. Чёрный Сегодня, 12:41
      Цитата: pjastolov
      молодцы ребята

      вряд ли... no ...просто в " в зоопарке хищникам мяса не додают" laughing
      Чёрный
      1. pjastolov Сегодня, 12:46
        Цитата: Чёрный
        вряд ли...

        а так хотелось верить - в доброе светлое recourse
        pjastolov
    2. g1v2 Сегодня, 12:45
      58 бригада была создана слиянием нескольких тербатов. То есть там изначально были добровольцы. Если и был отказ от участия в бд, то никак не по моральным соображениям . Либо с деньгами обманули, либо сроки ротации были нарушены , либо их подставили в кач-ве пушечного мяса на опасный участок фронта без поддержки. request Тч Марочко откровенно озвучивает дезу. Возможно с целью вызвать раскол в рядах противника. Но в высокий моральный облик бывших добробатовцев верится слабо. belay
      g1v2
      1. pjastolov Сегодня, 12:48
        выше написал - просто хотелось верить
        pjastolov
      2. serega61 Сегодня, 13:01
        Так это сначала они были,как бы добровольцы",а столкнувшись с реальностью,стали обыкновенным сбродом.Это не в Куеве на парадах ходить.
        serega61
  3. Александр 3 Сегодня, 12:38
    Ехали бы к ополченцам с белым флагом,накормили бы наверно,переубедили бы и оставили бы у себя.
    Александр 3
  4. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:41
    конгениально- хотим воюем,хотим не воюем,не армия,а бардак,хотя эти мужики молодчики,доперли наконец,что рисковать им не зачем и не за что.
    Ратник с пулеметом
  5. rotmistr60 Сегодня, 12:43
    Ну если уже бригада (большая часть бригады) отказывается воевать, то дела в ВСУ действительно плохи. Посмотрим, что дальше будет.
    rotmistr60
  6. samarin1969 Сегодня, 12:45
    Плохо, что перестали бояться ехать на фронт...Это не время "Бесовых кошмаров".
    samarin1969
    1. Евгений РС Сегодня, 13:16
      Как никак какое-то "перемирие", интенсивность боёв снизилась по сравнению с 2014-2015 гг.
      Евгений РС
  7. Piramidon Сегодня, 12:52
    Доблестным оголодавшим киборгам могу выслать рецепты приготовления ёжиков.

    =Москаль Ватникович Колорадкин=
    Piramidon
  8. Салют Сегодня, 12:53
    посмотрите что сумрачный украинский гений придумал, такое не каждому придет в голову
    Салют
    1. dzvero Сегодня, 13:00
      Что-то сверхзвуковое, судя по обводам... и при етом на гусеничном ходу. Новое слово в технологиях, однозначно!
      dzvero
      1. Попович Сегодня, 13:03
        Гроб - самозакапывющийся..
        Попович
      2. Евгений РС Сегодня, 13:18
        марсоход с защитой от гранатомётов марсиан)))
        Евгений РС
  9. Livonetc Сегодня, 13:12
    Цитата: Салют
    посмотрите что сумрачный украинский гений придумал, такое не каждому придет в голову

    Средство для эвакуации раненых.
    Livonetc
    1. АВП 518 Сегодня, 13:24
      Цитата: Livonetc
      Средство для эвакуации раненых.

      Только одно на ум пришло!
      АВП 518
  10. svyadomayamrazskaka2018 Сегодня, 13:42
    Потери ВСУшных Хохло-свиней с начало месяца 26-200 62-300 с не боевыми.
    svyadomayamrazskaka2018
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