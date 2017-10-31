В Донбассе отправили в тыл отказавшуюся воевать украинскую бригаду

Генштабом вооруженных сил Украины в связи с низким морально-психологическим состоянием личного состава 58-й бригады и нежеланием военнослужащих данного подразделения принимать участие в АТО принято решение о ротации указанной бригады из зоны проведения антинародной операции

Генеральный штаб ВСУ отправит в тыл с линии соприкосновения личный состав 58-й бригады. Военнослужащие данной части отказались принимать участие в боевых действиях в зоне так называемой антитеррористической операции. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает ЛуганскИнформЦентр.— рассказал представитель ополчения.Также Марочко отметил, что в отдельных районах военнослужащие ВСУ осуществляют систематическое оставление передовых позиций из-за отсутствия должного продовольственного обеспечения.28 октября главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что безвозвратных и санитарных потерь в украинской армии равно двум полноценным бригадам. Министр обороны Украины Степан Полторак объяснил такие показатели болезнями, употреблением алкоголя и нарушением мер безопасности в ВСУ. В ополчении Донецкой народной республики (ДНР) указали на то, что потери могли быть вызваны столкновениями между русскоязычными военнослужащими и украинскими националистами.