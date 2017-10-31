Шесть новых Су-35С направляются в Карелию
В понедельник начался перелет из Комсомольска-на-Амуре в Карелию шести новых истребителей Су-35С, сообщает bmpd.
Самолеты предназначены для 159-й гвардейского истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Западного военного округа, дислоцированного на аэродроме Бесовец в Карелии.
Авиаполк начал получать истребители Су-35С в ноябре-декабре 2016 года. Тогда в его состав вошли десять самолетов этого типа.
159-й авиационный полк стал первой авиационной частью ВКС на Западе России, получившей самолеты Су-35С. До начала 2016 года этот полк был оснащен немодернизированными истребителями Су-27 и Су-27УБ.
Самолеты построены на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ) согласно пятилетнему контракту от декабря 2015 года на поставку военному ведомству 50-ти истребителей Су-35С.
Ранее компания «Сухой» успешно реализовала первый контракт от 2009 года на поставку Минобороны 48 однотипных истребителей. Все машины были переданы военным в период с 2012-го по начало 2016 года.
Самолеты предназначены для 159-й гвардейского истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Западного военного округа, дислоцированного на аэродроме Бесовец в Карелии.
Авиаполк начал получать истребители Су-35С в ноябре-декабре 2016 года. Тогда в его состав вошли десять самолетов этого типа.
159-й авиационный полк стал первой авиационной частью ВКС на Западе России, получившей самолеты Су-35С. До начала 2016 года этот полк был оснащен немодернизированными истребителями Су-27 и Су-27УБ.
Самолеты построены на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ) согласно пятилетнему контракту от декабря 2015 года на поставку военному ведомству 50-ти истребителей Су-35С.
Ранее компания «Сухой» успешно реализовала первый контракт от 2009 года на поставку Минобороны 48 однотипных истребителей. Все машины были переданы военным в период с 2012-го по начало 2016 года.
Использованы фотографии: Светлана Балаева / rebucia87.livejournal.com
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