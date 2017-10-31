14:11 31 октября

Шесть новых Су-35С направляются в Карелию

В понедельник начался перелет из Комсомольска-на-Амуре в Карелию шести новых истребителей Су-35С, сообщает bmpd.



Самолеты предназначены для 159-й гвардейского истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Западного военного округа, дислоцированного на аэродроме Бесовец в Карелии.


Авиаполк начал получать истребители Су-35С в ноябре-декабре 2016 года. Тогда в его состав вошли десять самолетов этого типа.

159-й авиационный полк стал первой авиационной частью ВКС на Западе России, получившей самолеты Су-35С. До начала 2016 года этот полк был оснащен немодернизированными истребителями Су-27 и Су-27УБ.

Самолеты построены на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ) согласно пятилетнему контракту от декабря 2015 года на поставку военному ведомству 50-ти истребителей Су-35С.



Ранее компания «Сухой» успешно реализовала первый контракт от 2009 года на поставку Минобороны 48 однотипных истребителей. Все машины были переданы военным в период с 2012-го по начало 2016 года.

Использованы фотографии: Светлана Балаева / rebucia87.livejournal.com
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Комментарии 7

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  1. bagr69 Сегодня, 12:41
    Каждую неделю новости о новых поступлениях новейших вооружений. Набираем обороты.
    ВПК подтянули очень даже неплохо, хорошо бы еще некоторые гражданские области подтянуть, электро- и теплоэнергетику, к примеру.
    bagr69
    1. фигвам Сегодня, 12:58
      Сразу шесть, неплохо.
      фигвам
    2. НЕКСУС Сегодня, 13:09
      Цитата: bagr69
      Каждую неделю новости о новых поступлениях новейших вооружений. Набираем обороты.

      Не набираем обороты,а следуют программе перевооружения и только.Причем во многих областях у нас недопустимые задержки.Например в постройке ударных кораблей и АПЛ. Поставки СУ-35-х в ВКС приоритетны,тк эти истребители мы продаем на экспорт,а значит в казну поступают живые деньги. Плюс,это дает возможность доделать СУ-57 и пустить его в серию.
      НЕКСУС
  2. Салют Сегодня, 12:58
    впервые с начала 90-х выпуск новой авиации в крупными партиями, уже как-то пообвыкли от такого. можно вспомнить 90-е когда некоторые образцы в количестве пары штук на вооружение поступали
    Салют
    1. просто экспл Сегодня, 13:11
      чего то не помню такого в 90е ? тогда вообще ни хрена не поступало . только в начале 90х еще поступало то что еще в СССР заказано и оплачено было .
      и помню как пошли первые единицы в 2008м году , по одной штуке в год. и как все радовались тому что по штуке начали делать , и как потом начали ныть что все развалено потому что выпускается по всего по десятку в год самолетов одной модели (полсотни в год всех моделей) , заявляли что мол в СССР делали больше (в те времена и армии и у нас и а наты были в 5 раз больше) .
      просто экспл
      1. с-т Petrov Сегодня, 13:16
        сопли тут разводят со времени существования форума. только ники меняются.
        с-т Petrov
  3. alma Сегодня, 13:26
    Ну все. Теперь Демократические Демократы Демократии могут обоснованно сказать, что "эти варвары" окружают их мирные танковые дивизии в свободной Европе, и потребовать увеличения ассигнований для расширения своего присутствия.
    alma
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