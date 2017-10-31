В Литве гражданин пошёл под суд за слова благодарности в адрес Сталина

Спасибо Сталину и Советской власти, а кому не нравится быть с Россией — вон на... из Литвы, чемодан-вокзал, Америка.

Юрий, хочу просто поддержать Вас. Прочла о несправедливости, которую сотворили в Ваш адрес. Вы - настоящий. Честный. Правильный человек. Я с Вами.

Юрий, в отношении Вас прошёл самый настоящий политический процесс. Эй, кто там говорит, что мы живём в демократической Европе. Когда по улицам ходят наци, их свободу никто не ограничивает. Где законность?