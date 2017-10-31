14:18 31 октября

В Литве гражданин пошёл под суд за слова благодарности в адрес Сталина

Добавить в закладки
Информационный портал Delfi сообщает о том, что в Литве суд признал виновным человека, который высказал слова благодарности в адрес Иосифа Сталина и советской власти. Слова эти были опубликованы на странице в социальной сети и выглядели следующим образом:

Спасибо Сталину и Советской власти, а кому не нравится быть с Россией — вон на... из Литвы, чемодан-вокзал, Америка.


Такую публикацию сделал гражданин Литовской Республики Юрий Субботин (Jurijus Subotinas), являющийся активным пользователем Facebook.


По решению литовского суда, Юрий приговорён к ограничению свободы. Теперь он не может покидать места проживания в ночное время (с 22:00 до 5:00 по местному времени) за «публичное одобрение нацистского и советского режимов». В комментарии гражданина Литвы нет ни слова с одобрение нацизма, однако литовское законодательство таково, что не проводит разграничительной черты между нацизмом и советской властью.

Подписчики страниц Юрия в социальных сетях выразили слова поддержки в его адрес.

В Литве гражданин пошёл под суд за слова благодарности в адрес Сталина


Юрий, хочу просто поддержать Вас. Прочла о несправедливости, которую сотворили в Ваш адрес. Вы - настоящий. Честный. Правильный человек. Я с Вами.


Перевод с литовского:
Юрий, в отношении Вас прошёл самый настоящий политический процесс. Эй, кто там говорит, что мы живём в демократической Европе. Когда по улицам ходят наци, их свободу никто не ограничивает. Где законность?

Использованы фотографии: Фейсбук
13

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 28
    • winkwinkedsmileambelayfeelfellow
      laughinglollovenorecourserequestsad
      tonguewassatcryingwhatbullyangryyes
      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. bagr69 Сегодня, 12:48 Новый
    Что можно сказать, свобода слова во всей красе!
    А наши органы разносят и осуждают за блокировку откровенных экстремистских сайтов...
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    bagr69
    1. NIKNN Сегодня, 12:52 Новый
      Цитата: bagr69
      Что можно сказать, свобода слова во всей красе!

      По решению литовского суда, Юрий приговорён к ограничению свободы. Теперь он не может покидать места проживания в ночное время (с 22:00 до 5:00 по местному времени) Время конечно неудобное выбрали...
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      NIKNN
      1. Шура пермский Сегодня, 13:11 Новый
        Демократия… она такая…
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        Шура пермский
      2. 210окв Сегодня, 13:11 Новый
        А это уже приговор..Бешенство летально..
        Цитата: NIKNN
        Цитата: bagr69
        Что можно сказать, свобода слова во всей красе!

        По решению литовского суда, Юрий приговорён к ограничению свободы. Теперь он не может покидать места проживания в ночное время (с 22:00 до 5:00 по местному времени) Время конечно неудобное выбрали...
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        210окв
    2. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:01 Новый
      заставь прибалтийских дурней молится,и они гарантированно себе лоб расшибут,более сказать нечего))
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      Ратник с пулеметом
      1. Чёрный Сегодня, 13:08 Новый
        Я уверен, что у всех этих мразей что то с головой..долгие годы качали в них какие то
        лекарства..что бы портилась голова..иначе я по другому не могу это называть..
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        Чёрный
        1. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:11 Новый
          да всегда эта голова не очень была,в советское время нашли эффективные методы лечения,но увы врач помер.
          Ответить
          Цитировать Жалоба
          Ратник с пулеметом
        2. pjastolov Сегодня, 13:22 Новый
          Цитата: Чёрный
          что бы портилась голова.

          они у них просо утекли
          Ответить
          Цитировать Жалоба
          pjastolov
      2. Джедай Сегодня, 13:11 Новый
        Есть у кого поучиться русофобии. wink Не просто же так Даля к Петруччо в гости ездит. lol
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        Джедай
    3. ID90 Сегодня, 13:06 Новый
      Цитата: bagr69
      Что можно сказать, свобода слова во всей красе!

      у нас типа лучше?????


      Жителя Краснодара Михаила Монахова вызвали в прокуратуру из за публикации в соцсети отрывка из «Незнайки» Носова.
      Малахову позвонили 6 октября и сказали, что в ведомство поступило заявление с просьбой проверить пост со скриншотом из детской книги на экстремизм: возможно, он разжигает ненависть к социальной группе «полицейские» (статья 282 УК).

      https://primechaniya.ru/home/news/oktyabr_2017/zh
      itelya_krasnodara_vyzvali_na_dopros_iz-za_posta_s
      _fragmentom_neznajki_na_lune/
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      ID90
      1. bagr69 Сегодня, 13:10 Новый
        Вы сами перечитайте еще раз, что на сами же написали:
        в ведомство поступило заявление с просьбой проверить пост со скриншотом из детской книги на экстремизм

        У нас слава богу дураков еще лет на сто припасено...
        А полиция по закону обязана каждое заявление обрабатывать по все программе, иначе сами же и пострадают.
        И потом осудили кого? Нет. А крику зато много "о кровавом режиме"...
        И потом, ссылка ваша не работает, пост из соц сети - ну очень достоверный источник smile
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        bagr69
        1. ID90 Сегодня, 13:36 Новый
          Цитата: bagr69
          И потом, ссылка ваша не работает, пост из соц сети - ну очень достоверный источник

          https://www.novayagazeta.ru/news/2017/10/10/13600
          3-zhitelya-krasnodara-vyzvali-na-dopros-iz-za-pos
          ta-s-fragmentom-neznayki-na-lune
          вот оригинал.
          Как Носов так досконально описал нынешних мусоров?
          Ответить
          Цитировать Жалоба
          ID90
          1. bagr69 Сегодня, 14:09 Новый
            Во-первых, в приличном обществе употребляется термин "полиция";
            Во-вторых, поздравляю Вас, проверять информацию, что предоставляете, Вы не умеете или не хотите (ссылка снова не работает).
            В-третьих, кто нарушает закон, не должен удивляться, что попадает в полицию, а в произведении Носова каждый видит то, что ему хочется - я вижу нормальную работу полиции в устоявшихся условиях и порядках - ничего более.
            Ответить
            Цитировать Жалоба
            bagr69
    4. 210окв Сегодня, 13:09 Новый
      Кто их разносят и осуждают?Мы что ли..?Да ушлепки и экстремисты..Их немного,но они есть И нашей исполнительной власти надо быть жесче а не играть в дерьмократию
      Цитата: bagr69
      Что можно сказать, свобода слова во всей красе!
      А наши органы разносят и осуждают за блокировку откровенных экстремистских сайтов...
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      210окв
  2. samarin1969 Сегодня, 12:51 Новый
    России тоже поменьше обращать внимание на "свободу слова". Её нет нигде...Вчерашние посиделки с СПЧ просто удручают...Зачем нам это.
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    samarin1969
    1. bagr69 Сегодня, 13:00 Новый
      Вчерашние посиделки с СПЧ просто удручают

      Не заметил ничего "удручающего", вполне нормальный диалог. Вот со стороны либералов так называемых некоторая глухота присутствовала. А на счет свободы слова у нас - не видел ни разу, чтобы ее кому-то зажимали, если все проходит в рамках закона.
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      bagr69
      1. Смог Сегодня, 13:50 Новый
        Цитата: bagr69
        Не заметил ничего "удручающего",

        Ну да. Просто опять ходатайствовали за Белых, ну просто не мог он брать взятки, ну не мог и все. Деньги правда брал, в кабаке, в Москве, а взятку не мог.
        И за Серебреникова тоже просили, а как же - творческая личность...., ну не мог он растратить бюджетные деньги, так как творческая личность...
        Какие то у нас права выборочные....Может суд решит.
        Только не приплетайте табуреткина, тот поезд уже ушел.И такое не должно повторяться.
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        Смог
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:53 Новый
    Что тут сказать? Европа блин, со всеми своими "ценностями".
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    rotmistr60
  4. iouris Сегодня, 13:03 Новый
    Пора браться за ум. Танк клопа не давит. Эта история не имеет отношения к свободе слова - она имеет отношение к участию официальной Литвы в тотальной войне против СССР. Во время войны воюют не за свободу слова и совести.
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    iouris
  5. штольц Сегодня, 13:05 Новый
    Цитата: rotmistr60
    Что тут сказать? Европа блин, со всеми своими "ценностями".

    А почему бы не последовать примеру "европейцев" и не засудить кого-либо за очернение первых лиц нашей страны? Ведь таких расплодилось с избытком, даже здесь, на форуме?
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    штольц
  6. Sergey53 Сегодня, 13:10 Новый
    Называется дошли до полного маразма.
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Sergey53
  7. Пупс Сегодня, 13:17 Новый
    Судя по всему он действительно "не в себе".
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Пупс
    1. Геркулесыч Сегодня, 13:31 Новый
      Пупс земли-с -вы опять тут людей начали провоцировать на вполне заслуженный вами грубый ответ? fool
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      Геркулесыч
  8. нивасандер Сегодня, 13:28 Новый
    ну нас бы так було
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    нивасандер
  9. Геркулесыч Сегодня, 13:29 Новый
    Гражданство Российское ему нужно немедленно дать, и вывести в Россию! Молодец мужик hi все верно сказал! !! drinks good
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Геркулесыч
  10. SCHMEL Сегодня, 13:32 Новый
    Спасибо Сталину и Советской власти,
    belay По-моему, любую власть не за что хвалить laughing . Властям нужно предъявлять только обоснованные претензии в процессуальном законном порядке, иначе власть предержащие начинают ей злоупотреблять laughing



    Ответить
    Цитировать Жалоба
    SCHMEL
  11. Altona Сегодня, 13:38 Новый
    Зато нацистские марши можно устраивать и проводить дискриминацию русского населения. Это вполне законно. Хотя на месте России такие вещи вполне можно было бы и пресечь.
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Altona
  12. Altona Сегодня, 13:44 Новый
    Цитата: SCHMEL
    Властям нужно предъявлять только обоснованные претензии в процессуальном законном порядке

    -----------------------------
    Современные власти чихать хотели на ваши "обоснованные претензии в процессуальном законном порядке". Например,возьмем США, там чих на чихе. Ограничение свободы действий исполнительной власти в лице президента под надуманным предлогом "вмешательства русских в выборы", год уже ищут это вмешательство. Запрет гражданам США подавать иски в отношении Саудовской Аравии. Возьмем Германию. Много преступлений мигрантов получили законное осуждение? Будем продолжать про бревнышки в собственных глазках или у Сталина они толще всего(70-80 летней давности)?
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Altona
Картина дня