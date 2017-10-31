В Литве гражданин пошёл под суд за слова благодарности в адрес Сталина
Информационный портал Delfi сообщает о том, что в Литве суд признал виновным человека, который высказал слова благодарности в адрес Иосифа Сталина и советской власти. Слова эти были опубликованы на странице в социальной сети и выглядели следующим образом:
Такую публикацию сделал гражданин Литовской Республики Юрий Субботин (Jurijus Subotinas), являющийся активным пользователем Facebook.
По решению литовского суда, Юрий приговорён к ограничению свободы. Теперь он не может покидать места проживания в ночное время (с 22:00 до 5:00 по местному времени) за «публичное одобрение нацистского и советского режимов». В комментарии гражданина Литвы нет ни слова с одобрение нацизма, однако литовское законодательство таково, что не проводит разграничительной черты между нацизмом и советской властью.
Подписчики страниц Юрия в социальных сетях выразили слова поддержки в его адрес.
Перевод с литовского:
Спасибо Сталину и Советской власти, а кому не нравится быть с Россией — вон на... из Литвы, чемодан-вокзал, Америка.
Такую публикацию сделал гражданин Литовской Республики Юрий Субботин (Jurijus Subotinas), являющийся активным пользователем Facebook.
По решению литовского суда, Юрий приговорён к ограничению свободы. Теперь он не может покидать места проживания в ночное время (с 22:00 до 5:00 по местному времени) за «публичное одобрение нацистского и советского режимов». В комментарии гражданина Литвы нет ни слова с одобрение нацизма, однако литовское законодательство таково, что не проводит разграничительной черты между нацизмом и советской властью.
Подписчики страниц Юрия в социальных сетях выразили слова поддержки в его адрес.
Юрий, хочу просто поддержать Вас. Прочла о несправедливости, которую сотворили в Ваш адрес. Вы - настоящий. Честный. Правильный человек. Я с Вами.
Перевод с литовского:
Юрий, в отношении Вас прошёл самый настоящий политический процесс. Эй, кто там говорит, что мы живём в демократической Европе. Когда по улицам ходят наци, их свободу никто не ограничивает. Где законность?
Использованы фотографии: Фейсбук