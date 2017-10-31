14:10 31 октября

Российские специалисты помогут в расследовании аварии на индийской АПЛ

Группа российских специалистов прибыла на индийскую базу ВМС Вишакхапатнам для проведения совместного расследования аварии, произошедшей в начале сентября на индийской атомной многоцелевой подлодке S 72 Chakra, сообщает bmpd со ссылкой индийские СМИ.

Архивное фото

Напомним, данная АПЛ (К-152 «Нерпа» проекта 971И) передана Индии российской стороной в аренду в 2011 году.


Об аварии стало известно в начале октября. Согласно сообщениям, индийская АПЛ получила повреждения обтекателя носовой антенны гидроакустического комплекса недалеко от базы Вишакхапатнама. Обстоятельства аварии не разглашаются, неизвестно даже, получила ли лодка повреждения обтекателя ГАК в результате удара о грунт или в результате столкновения с плавучим объектом.

Как писали индийские СМИ, лодка получила в обтекателе ГАК дыру размерами пять на пять футов (1,5 м на 1,5 м). ВМС Индии для расследования обстоятельств аварии создали комиссию, однако ее предварительный отчет (авария была вызвана «техническими причинами») не устроил российскую сторону. Теперь будет проведено совместное расследование обстоятельств ЧП.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 15

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  1. 210окв Сегодня, 13:12
    Причина аварии?Да сами индусы и есть главная причина..
    210окв
    1. Шура пермский Сегодня, 13:14
      Кривые руки причина,вот и причина секретности…
      Шура пермский
      1. jjj Сегодня, 13:43
        Отремонтированные индийские лодки из Северодвинска уходили с заводскими экипажами, чтобы только до базы довести
        jjj
  2. Пупс Сегодня, 13:15
    ого, атомные подлодки сдаются в аренду
    Пупс
    1. Геркулесыч Сегодня, 13:22
      Рабинович, теперь вы будете Пупс Земли -с? ?? lol
      Геркулесыч
  3. tsvetkov1274 Сегодня, 13:15
    коллекторов на них натравить надо angry
    tsvetkov1274
  4. Геркулесыч Сегодня, 13:21
    Так причина бональна -не в том месте у лодки чакра открылась lol .
    Геркулесыч
    1. Вежливый Лось Сегодня, 13:55
      Цитата: Геркулесыч
      Так причина бональна -не в том месте у лодки чакра открылась

      Наоборот. Чакра была закрыта наглухо. А теперь она открылась
      лодка получила в обтекателе ГАК дыру размерами пять на пять футов (1,5 м на 1,5 м)
      Вежливый Лось
  5. НЕКСУС Сегодня, 13:22
    Не понимаю одного-на кой передавать в аренду многоцелевик индусам,если у самих сильная нехватка многоцелевых АПЛ то? Вместо того,чтоб усиленно модернизировать проект Щука-Б (к примеру установить на них вертикальные ПУ),мы отдаем рабочую ПЛ ,при том,что половина нашего парка Щук стоит в ожидании либо ремонта либо модернизации. По мне,это полный идиотизм.
    НЕКСУС
    1. Салют Сегодня, 13:30
      мне тоже кажется это странным, возможно сама АПЛ ни чего особо интересного не представляет
      Салют
      1. НЕКСУС Сегодня, 13:36
        Цитата: Салют
        мне тоже кажется это странным, возможно сама АПЛ ни чего особо интересного не представляет

        Проект Щука-Б по своей сути еще в нулевые был передовым.Эти АПЛ прозвали "подводными мерседесами" из-за своей звуковой малозаметности. Даже сейчас ,при умной модернизации этих многоцелевиков,они смогут потягаться с Ясенями. У Щук нет вертикальных ПУ ,которые сейчас ,"просятся" на установку на них.Не знаю,насколько технически это реализуемо,но в случае такой модернизации,наши "кошачьи","волчьи" и тд стаи Щук доставят не меньше хлопот супостату,чем Ясени.
        НЕКСУС
        1. Салют Сегодня, 13:41
          интересный вопрос на сколько Индия надежный партнер, не передаст ли она информацию касающуюся этих АПЛ третьей стороне? или все характеристики этих АПЛ уже давно не секрет?
          когда впервые узнал что Россия сдает в аренду свои АПЛ Индии был немного этим удивлен
          Салют
          1. НЕКСУС Сегодня, 13:50
            Цитата: Салют
            или все характеристики этих АПЛ уже давно не секрет?

            Основные характеристики давно не секрет для супостата. А замена(в большой серии) Щук-это не Ясень,а Хаски,которую только начали проектировать.Ясени дороги и по своей сути они своей историей чем то напоминают Сивулфы,которые были технологичны ,эффективны и инновационы ,но дико дороги. И в свете урезания оборонного бюджета еще большой вопрос,будет ли реализована вся серия Ясеней в 7 бортов.
            Именно поэтому я из ветки в ветку говорю о том,что нам необходим проект ПЛ-Охотника по типу Лиры,до 3000 тонн,которые можно будет строить куда быстрее и в хорошей серии. Именно они могут отчасти взять на себя функции многоцелевых АПЛ ,включая прикрытие наших Бореев и Дельфинов.
            НЕКСУС
  6. kenig1 Сегодня, 13:44
    То из исправного Су-30 катапультируются ...
    kenig1
    1. Салют Сегодня, 13:54
      у индусов свой менталитет
      Салют
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