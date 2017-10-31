Российские специалисты помогут в расследовании аварии на индийской АПЛ
Группа российских специалистов прибыла на индийскую базу ВМС Вишакхапатнам для проведения совместного расследования аварии, произошедшей в начале сентября на индийской атомной многоцелевой подлодке S 72 Chakra, сообщает bmpd со ссылкой индийские СМИ.
Напомним, данная АПЛ (К-152 «Нерпа» проекта 971И) передана Индии российской стороной в аренду в 2011 году.
Об аварии стало известно в начале октября. Согласно сообщениям, индийская АПЛ получила повреждения обтекателя носовой антенны гидроакустического комплекса недалеко от базы Вишакхапатнама. Обстоятельства аварии не разглашаются, неизвестно даже, получила ли лодка повреждения обтекателя ГАК в результате удара о грунт или в результате столкновения с плавучим объектом.
Как писали индийские СМИ, лодка получила в обтекателе ГАК дыру размерами пять на пять футов (1,5 м на 1,5 м). ВМС Индии для расследования обстоятельств аварии создали комиссию, однако ее предварительный отчет (авария была вызвана «техническими причинами») не устроил российскую сторону. Теперь будет проведено совместное расследование обстоятельств ЧП.
Напомним, данная АПЛ (К-152 «Нерпа» проекта 971И) передана Индии российской стороной в аренду в 2011 году.
Об аварии стало известно в начале октября. Согласно сообщениям, индийская АПЛ получила повреждения обтекателя носовой антенны гидроакустического комплекса недалеко от базы Вишакхапатнама. Обстоятельства аварии не разглашаются, неизвестно даже, получила ли лодка повреждения обтекателя ГАК в результате удара о грунт или в результате столкновения с плавучим объектом.
Как писали индийские СМИ, лодка получила в обтекателе ГАК дыру размерами пять на пять футов (1,5 м на 1,5 м). ВМС Индии для расследования обстоятельств аварии создали комиссию, однако ее предварительный отчет (авария была вызвана «техническими причинами») не устроил российскую сторону. Теперь будет проведено совместное расследование обстоятельств ЧП.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти