14:20 31 октября

«АвтоКрАЗ» представил пиротехническую машину тяжелого класса

По заказу ГСЧС «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Украина) разработал специальный автомобиль КрАЗ-6322 ПМ-В (пиротехническая машина тяжелого типа), сообщает пресс-служба предприятия.

«АвтоКрАЗ» представил пиротехническую машину тяжелого класса


Автомобиль «предназначен для оперативного прибытия к месту обнаружения взрывоопасных предметов, перевозки специального имущества, снаряжения, взрывчатых веществ и средств подрыва, обеспечения работ по разминированию, загрузки, разгрузки взрывоопасных предметов и транспортировки их к месту уничтожения», говорится в сообщении.


У автомобиля имеется грузовой отсек, отделенный от отсека спецоборудования бронированной перегородкой, выдерживающей обстрел в горизонтальной плоскости патронами класса защиты ПЗСА-6.



«В грузовом отсеке размещены два металлических сейфа и съемный сварной армированный поддон (для перевозки ВНП) с дном в форме полусферы с бугелями для проведения погрузочно-разгрузочных работ с помощью гидроманипулятора. Крепления поддона имеют специальные направляющие, которые обеспечивают надежную транспортировку и быстрый монтаж-демонтаж», – рассказали в пресс-службе.

Кабина – бронированная, двухместная, класс защиты ПЗСА-4. Оборудована пулестойким стеклом с подогревом и таким же уровнем защиты, как и на соответствующих конструкциях корпуса.

Машина оборудована краном-манипулятором PALFINGER, с механическим приводом и тяговым усилием 12 тонн. Он оснащен камерой обзора с передачей изображения на монитор в кабине.



«Такие пиротехнические спецмашины, оснащенные самым современным оборудованием, очень актуальны на востоке страны для очистки земли Донбасса от смертоносных взрывных устройств, которые в достаточном количестве еще сохраняются на полях, в лесах и населенных пунктах востока страны», – говорится в релизе.

Использованы фотографии: http://www.autokraz.com.ua
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Комментарии 15

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  1. Китобой Сегодня, 13:34
    Манипулятором ( ойййй упало ) ? С открытого пульта ? СВУ и неразорвашки ?! ню - ню )))) laughing еще один способ самоубийства от попрыгунчикоФ lol
    Китобой
    1. Shurik70 Сегодня, 13:46
      Прочитал заголовок, подумал, что с этой машины будут пускать салюты.
      Аж позавидовал основательности задумки.
      laughing
      Shurik70
  2. Китобой Сегодня, 13:37
    Мусоровоз противопульный )) wassat
    Китобой
    1. salat Сегодня, 13:43
      Вот с языка сняли)))))))))) а так нормально, если подъехать ближе не может то мусорный бак можно взять на расстоянии! полезная машина! laughing
      salat
  3. д^Амир Сегодня, 13:39
    если второе место к кабине не место оператора крана-манипулятора то.... но изображение в кабину зачем-то же выводится???? а если рабочее место оператора крана-манипулятора на открытом воздухе то данный агрегат бесполезен и даже опасен для собственного экипажа......
    д^Амир
    1. Джедай Сегодня, 13:41
      hi
      «АвтоКрАЗ» представил пиротехническую машину тяжелого класса

      Прочитал заголовок и подумал: "Нафига им салютная установка тяжёлого класса?". request lol
      Джедай
      1. д^Амир Сегодня, 13:43
        кстати ДА!!! салютная установка.... принимай деревня трактор.... hi
        д^Амир
        1. Джедай Сегодня, 13:51
          «Такие пиротехнические спецмашины, оснащенные самым современным оборудованием, очень актуальны на востоке страны для очистки земли Донбасса от смертоносных взрывных устройств, которые в достаточном количестве еще сохраняются на полях, в лесах и населенных пунктах востока страны»

          Ну вот так и подмывает к этой фразе отсебятину добавить: "в качестве трофеев ЛДНР".
          Джедай
          1. д^Амир Сегодня, 13:55
            так за нашими не заржавеет.. там более работы там непочатый край.... я мягкий и добрый человек, я не призываю после победы перевешать всех этих "хероiв"... пусть на восстановлении поработают да на разминировании...
            д^Амир
            1. Джедай Сегодня, 13:57
              Цитата: д^Амир
              пусть на восстановлении поработают да на разминировании...

              Здравая мысль! good
              Джедай
  4. salat Сегодня, 13:45
    Вообще ничего такого! для нефтяников и по хлеще навеску делают! а тут мусоровоз сделали с КМУ! вот радости та laughing
    salat
  5. Геркулесыч Сегодня, 13:45
    С учетом идущий гражданской войны, эта машина должна мотаться 24 часа в сутки, 7 суток в неделю, и постоянно неуспевать, ибо "хххэроев "с оружием и взрывчаткой на руках там на сотни таких машин.
    Геркулесыч
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 13:51
    Оборудование-неплохое.Но для войны его защита-обычная колымага.И зачем 2 запаски?Если что-то- крындец сразу.Или это "для поднятия боевого духа?"
    ВЕРЕСК
  7. Livonetc Сегодня, 13:55
    И турецким дизельгенератором.
    Livonetc
  8. ватник Сегодня, 14:00
    Задумка интересная различные инженерные машины на автомобильных шасси будут пользоваться спросом ввиду своей дешевизны и простоты. Правда воплощение какое то "топорное"
    Сейчас они разработали на базе КрАЗ-5233 аналог советского/российского ПЗМ-2 под названием ПЗМ-3-01.

    ватник
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