«АвтоКрАЗ» представил пиротехническую машину тяжелого класса
По заказу ГСЧС «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Украина) разработал специальный автомобиль КрАЗ-6322 ПМ-В (пиротехническая машина тяжелого типа), сообщает пресс-служба предприятия.
Автомобиль «предназначен для оперативного прибытия к месту обнаружения взрывоопасных предметов, перевозки специального имущества, снаряжения, взрывчатых веществ и средств подрыва, обеспечения работ по разминированию, загрузки, разгрузки взрывоопасных предметов и транспортировки их к месту уничтожения», говорится в сообщении.
У автомобиля имеется грузовой отсек, отделенный от отсека спецоборудования бронированной перегородкой, выдерживающей обстрел в горизонтальной плоскости патронами класса защиты ПЗСА-6.
«В грузовом отсеке размещены два металлических сейфа и съемный сварной армированный поддон (для перевозки ВНП) с дном в форме полусферы с бугелями для проведения погрузочно-разгрузочных работ с помощью гидроманипулятора. Крепления поддона имеют специальные направляющие, которые обеспечивают надежную транспортировку и быстрый монтаж-демонтаж», – рассказали в пресс-службе.
Кабина – бронированная, двухместная, класс защиты ПЗСА-4. Оборудована пулестойким стеклом с подогревом и таким же уровнем защиты, как и на соответствующих конструкциях корпуса.
Машина оборудована краном-манипулятором PALFINGER, с механическим приводом и тяговым усилием 12 тонн. Он оснащен камерой обзора с передачей изображения на монитор в кабине.
«Такие пиротехнические спецмашины, оснащенные самым современным оборудованием, очень актуальны на востоке страны для очистки земли Донбасса от смертоносных взрывных устройств, которые в достаточном количестве еще сохраняются на полях, в лесах и населенных пунктах востока страны», – говорится в релизе.
Автомобиль «предназначен для оперативного прибытия к месту обнаружения взрывоопасных предметов, перевозки специального имущества, снаряжения, взрывчатых веществ и средств подрыва, обеспечения работ по разминированию, загрузки, разгрузки взрывоопасных предметов и транспортировки их к месту уничтожения», говорится в сообщении.
У автомобиля имеется грузовой отсек, отделенный от отсека спецоборудования бронированной перегородкой, выдерживающей обстрел в горизонтальной плоскости патронами класса защиты ПЗСА-6.
«В грузовом отсеке размещены два металлических сейфа и съемный сварной армированный поддон (для перевозки ВНП) с дном в форме полусферы с бугелями для проведения погрузочно-разгрузочных работ с помощью гидроманипулятора. Крепления поддона имеют специальные направляющие, которые обеспечивают надежную транспортировку и быстрый монтаж-демонтаж», – рассказали в пресс-службе.
Кабина – бронированная, двухместная, класс защиты ПЗСА-4. Оборудована пулестойким стеклом с подогревом и таким же уровнем защиты, как и на соответствующих конструкциях корпуса.
Машина оборудована краном-манипулятором PALFINGER, с механическим приводом и тяговым усилием 12 тонн. Он оснащен камерой обзора с передачей изображения на монитор в кабине.
«Такие пиротехнические спецмашины, оснащенные самым современным оборудованием, очень актуальны на востоке страны для очистки земли Донбасса от смертоносных взрывных устройств, которые в достаточном количестве еще сохраняются на полях, в лесах и населенных пунктах востока страны», – говорится в релизе.
Использованы фотографии: http://www.autokraz.com.ua
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