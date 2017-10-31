14:19 31 октября

Минобороны рассказало о приоритетах программы вооружений

Приоритетным направлением государственной программы вооружений на 2018-2025 годы станет развитие стратегических ядерных сил и высокоточного оружия, заявил в интервью газете "Военно-промышленный курьер" заместитель министра обороны Юрий Борисов.

Он напомнил, что ядерные силы — главный сдерживающий фактор возможной агрессии против России.

Минобороны рассказало о приоритетах программы вооружений



Наш ракетно-ядерный щит должен быть надежным, чтобы ни у кого не возникло даже мысли попробовать нас на прочность
— отметил Борисов.

Что касается высокоточного оружия, оно, по словам замминистра, начинает играть всю большую роль в современных локальных конфликтах.

Безусловно, новое развитие получит робототехника, поскольку общая тенденция — на проведение боевых операций без участия человека. И хотя до высокоинтеллектуальных систем здесь еще далеко, роботы — уже норма жизни
— добавил Борисов.

Он выразил уверенность, что к 2025–2026 годам в России появятся новые виды оружия, которые внесут серьезные изменения в стратегию и тактику боев.

В сентябре вице-премьер Дмитрий Рогозин отмечал, что госпрограмму могут принять до конца года, а упор в ней будет сделан не на модернизацию, а на создание новых образцов оружия, передает РИА Новости

Использованы фотографии: ТАСС
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 7

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. НЕКСУС Сегодня, 13:54
    В этой связи очень интересен вопрос обновления флотов перспективными и новыми ударными комплексами и кораблями. А так же развитие космической группировки,включая и ударные системы.
    НЕКСУС
    1. maxim947 Сегодня, 13:59
      Это НИОКРы, которые в последние годы немного "подрезали", на пустом месте ничего не создашь. Так что ждем открытие новых "тем".
      maxim947
    2. Геркулесыч Сегодня, 14:02
      Для космоса батуты от Рогозина, а флот как был так и останется ВБФ -Военно -буксирным флотом, разбавленным неким количеством корветов и фрегатов, ничего крупнее не ждите долгие годы, только вот на каждый новый буксир будут ставить по 4 пусковых под "циркон "и морской вариант "тора "!
      Геркулесыч
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 13:55
    СЯС и ВО-это понятно.Робототехника-всё интересней становиться.Тяжелые беспилотники-бы увидеть.Но-всему своё время.Только не затягивать,как с фрегатом-тримараном.
    ВЕРЕСК
    1. stas Сегодня, 14:03
      Ракеты это и есть тяжелые ударные БПЛА.
      А БПЛА для видеонаблюдения сделают и не хуже.
      Экономику России надо из рыночной барахолки сделать социальной для народа, а не только для получения прибыли.
      О чем постоянно талдычит ДАМа по ТВ.
      stas
  3. okko077 Сегодня, 14:01
    Борисов, как всегда демонстрирует свою недалёкость, как и всего МО....О каком высокоточном оружие может идти речь, если в армии нет систем целеуказания в реальном времени, если в армии нет боевых информационных систем, которые позволяют вести современные сетецентрические боевые действия. Если наша убогая армия не знает , что делает противник,даже в виде боевиков в Сирии и не может осуществлять позиционные контроль противника в реальном времени на такой маленькой территории....Создание боевых информационных систем различных уровней с последующей интеграцией в единую систему - вот основной паритет для неядерной компоненты нашей армии на долгие годы....Без развития этой главной компоненты, создание новых систем вооружений не имеет смысла. Наше новое оружие не знает куда стрелять, куда лететь, не знает где противник и ждёт когда корректировщики , ценой своей жизни дадут им такую информацию, да ещё с большим опозданием, не в реальном времени....
    okko077
  4. казерог Сегодня, 14:18
    Цитата: okko077
    .Без развития этой главной компоненты,

    ваше мнение очень ценно для нас - пишите еще
    казерог
Картина дня