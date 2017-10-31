Минобороны рассказало о приоритетах программы вооружений

Наш ракетно-ядерный щит должен быть надежным, чтобы ни у кого не возникло даже мысли попробовать нас на прочность

Безусловно, новое развитие получит робототехника, поскольку общая тенденция — на проведение боевых операций без участия человека. И хотя до высокоинтеллектуальных систем здесь еще далеко, роботы — уже норма жизни