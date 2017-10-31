Минобороны рассказало о приоритетах программы вооружений
Приоритетным направлением государственной программы вооружений на 2018-2025 годы станет развитие стратегических ядерных сил и высокоточного оружия, заявил в интервью газете "Военно-промышленный курьер" заместитель министра обороны Юрий Борисов.
Он напомнил, что ядерные силы — главный сдерживающий фактор возможной агрессии против России.
Что касается высокоточного оружия, оно, по словам замминистра, начинает играть всю большую роль в современных локальных конфликтах.
Он выразил уверенность, что к 2025–2026 годам в России появятся новые виды оружия, которые внесут серьезные изменения в стратегию и тактику боев.
В сентябре вице-премьер Дмитрий Рогозин отмечал, что госпрограмму могут принять до конца года, а упор в ней будет сделан не на модернизацию, а на создание новых образцов оружия, передает РИА Новости
Он напомнил, что ядерные силы — главный сдерживающий фактор возможной агрессии против России.
Наш ракетно-ядерный щит должен быть надежным, чтобы ни у кого не возникло даже мысли попробовать нас на прочность— отметил Борисов.
Что касается высокоточного оружия, оно, по словам замминистра, начинает играть всю большую роль в современных локальных конфликтах.
Безусловно, новое развитие получит робототехника, поскольку общая тенденция — на проведение боевых операций без участия человека. И хотя до высокоинтеллектуальных систем здесь еще далеко, роботы — уже норма жизни— добавил Борисов.
Он выразил уверенность, что к 2025–2026 годам в России появятся новые виды оружия, которые внесут серьезные изменения в стратегию и тактику боев.
В сентябре вице-премьер Дмитрий Рогозин отмечал, что госпрограмму могут принять до конца года, а упор в ней будет сделан не на модернизацию, а на создание новых образцов оружия, передает РИА Новости
Использованы фотографии: ТАСС
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