14:16 31 октября

США и Израиль не поддержали в ООН резолюции против гонки вооружений в космосе

В понедельник США и Израиль отказались поддержать три резолюции, направленные на предотвращение гонки вооружений в космосе, передает ТАСС.



Голосование состоялось в 1-м комитете Генассамблеи ООН, в ведении которого в ведении которого находятся вопросы разоружения.


Обе страны воздержались при рассмотрении проекта резолюции «Предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве», хотя против не проголосовало ни одно из государств. Документ призывает «активно содействовать достижению цели мирного использования космического пространства».

Большинство стран поддержало и проект резолюции о неразмещении первыми оружия в космосе. Он был внесен Россией в соавторстве с Китаем. Против документа голосовали США, Израиль, Грузия и Украина. Воздержались 48 стран, включая страны Евросоюза.

Проект призывает как можно быстрее запустить в Женеве обсуждение «юридически обязывающего документа о предотвращении размещения оружия в космосе». Подчеркивается недопустимость нападений на космические объекты. Государствам предлагается взять на себя обязательства не размещать первыми оружие в космосе. США заявили, что такие обязательства «не могут быть подтверждены международным сообществом». Также Вашингтон обвинил авторов документа в разработке «противоспутниковых средств».

Третий проект резолюции, не нашедший поддержки США, касался разработки практических мер «по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве». Вместе с американцами против него высказались представители Грузии, Израиля, Украины и Франции. Другие члены ЕС воздержались, но документ все равно набрал 121 голос «за» и был принят.

В нем, как и в российско-китайском проекте, содержится призыв к скорейшему началу работы над договором о предотвращении гонки вооружений в космосе.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 29

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 13:57
    https://youtu.be/f73n6dCm0D4 Вместе с американцами против него высказались представители Грузии, Израиля, Украины и Франции. Кто-б сомневался.
    ВЕРЕСК
    1. Владимир16 Сегодня, 14:03
      Нам многие эхсперты расскажут о том как здорово, что мы катаем всех на МКС.
      А вот матрасы болт забили на наши предложения о мирном космосе. Игра в одни ворота получается.
      Владимир16
      1. cniza Сегодня, 14:06
        Цитата: ВЕРЕСК
        https://youtu.be/f73n6dCm0D4 Вместе с американцами против него высказались представители Грузии, Израиля, Украины и Франции. Кто-б сомневался.https://youtu.be/f73n6dCm0D4


        А кто их спрашивал , они за ранее знали как будут голосовать
        cniza
        1. NIKNN Сегодня, 14:12
          Цитата: cniza
          А кто их спрашивал , они за ранее знали как будут голосовать

          Ну у ведущих космических стран как не спросить... request
          NIKNN
      2. Shurik70 Сегодня, 14:08
        Ну Украина ладно, по любому вопросу США поддержит. Франция - непредсказуема, не удивлюсь, если при голосовании монетку подкинули (да/нет). Грузия - странно.
        Но вот Израиль - вызывает удивление. Всё же, хоть и партнёр США, но сам по себе.
        Shurik70
      3. НЕКСУС Сегодня, 14:09
        Цитата: Владимир16
        А вот матрасы болт забили на наши предложения о мирном космосе. Игра в одни ворота получается.

        Ошибаетесь.Гонка вооружений давно уже перешла в космос и эти резолюции ни о чем. Совсем недавно была статья,что Россия испытывает спутник-истребитель. У матрассов тоже все только набирает обороты,не думая останавливаться,равно как и у китайцев,которые свою космическую группировку только укрепляют и развивают.
        НЕКСУС
    2. pjastolov Сегодня, 14:06
      Цитата: ВЕРЕСК
      Кто-б сомневался.

      Великие космические державы - Украина и Грузия laughing
      pjastolov
    3. kot28.ru Сегодня, 14:07
      Юкрейн и Джорджия уж такие космические державы! bully
      Понакурятся и летают, в космос! wassat
      kot28.ru
  2. Livonetc Сегодня, 13:58
    Израиль планирует быть в этой сфере лидером?
    Livonetc
    1. _Ugene_ Сегодня, 14:01
      нет, но с хозяином нельзя не соглашаться
      _Ugene_
    2. kot28.ru Сегодня, 14:09
      А они,понимаешь,везде есть
      Ну те,кто ] каГтавит recourse
      kot28.ru
  3. Shurik70 Сегодня, 14:00
    Ну США понятно почему. Надеются успеть вывести свои ядерные ракеты в космос раньше всех, а потом диктовать волю и никого больше с оружием в космос не пускать.
    А Израиль-то почему? Неужели не понимает, что если многие страны выведут вооружения в космос, то среди них будут и его враги. А Израиль, в отличии от США, страна маленькая.
    request
    Shurik70
    1. dorz Сегодня, 14:08
      Цитата: Shurik70
      Надеются успеть вывести свои ядерные ракеты в космос раньше всех

      Для американцев в космосе важнее элементы системы ПРО, для предотвращения ответного удара.
      dorz
    2. Krasnodar Сегодня, 14:08
      Цитата: Shurik70
      Ну США понятно почему. Надеются успеть вывести свои ядерные ракеты в космос раньше всех, а потом диктовать волю и никого больше с оружием в космос не пускать.
      А Израиль-то почему? Неужели не понимает, что если многие страны выведут вооружения в космос, то среди них будут и его враги. А Израиль, в отличии от США, страна маленькая.
      request

      Кто из врагов Израиля способен вывести вооружение в космос? Иран? Сирия? Сектор Газа? )))
      Krasnodar
      1. Shurik70 Сегодня, 14:13
        Даже КНДР, задавленная санкциями, имеет баллистические ракеты.
        Через 20 лет Иран тоже будет иметь свой космический флот. Он ему жизненно необходим, слишком опасные соседи
        Да и возникни полномасштабная война Израиль-Иран, США может и вмешаться, а тогда вмешается Россия. И не на стороне Израиля.
        Shurik70
    3. voyaka uh Сегодня, 14:08
      Для Израиля ПРО гораздо более острый фактор, чем даже
      для США. Именно из-за маленькой территории.
      voyaka uh
    4. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:11
      вот вот,удивительная новость,что главный планетарный бандит и его корефан откажутся от своего кольта,которым они всю планету терроризируют(их тогда все посылать будут на икс вместе с демократией,"толерастностью"))
      Ратник с пулеметом
  4. ded100 Сегодня, 14:01
    Против документа голосовали США, Израиль, Грузия и Украина. Воздержались 48 стран, включая страны Евросоюза.

    Во как хохлы с грузинами в звездные войны поиграть решили! wassat
    ded100
    1. Джедай Сегодня, 14:04
      Цитата: ded100
      Во как хохлы с грузинами в звездные войны поиграть решили!

      В качестве испытательных полигонов Хозяина. wink
      Джедай
      1. cniza Сегодня, 14:07
        В качестве "белок и стрелок". lol
        cniza
        1. Джедай Сегодня, 14:14
          Ни тех, ни других близко к ракетной технике подпускать нельзя - стырят что-нибудь. laughing
          Джедай
  5. Пупс Сегодня, 14:03
    Зачем это вообще Израилю, ООН уже пропиталась иранским исламом, как и юнеско. Чего они ждали?
    И хотят чтобы их с космоса не выжигали лазером.
    Россия поддержала Хизбалу и против Израиля всегда в ООН , это нормально же для вас.
    Пупс
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:15
      чем меньше у Израиля будет желания повыжигать,тем больше шансов пожить подольше,думаете никакой обратки не будет,или вы там все бессмертные уже.
      Ратник с пулеметом
  6. Геркулесыч Сегодня, 14:05
    Грузины в космос на газе от "боржоми " полетят? ?? fool Тоже мне, комическая империя! fool На "космическую "они еще долго не будут тянуть! !!
    Геркулесыч
    1. kot28.ru Сегодня, 14:12
      Их поднатянут,если что
      Вместе с теми,кто с 404-й!
      В СССР собак в космос отправляли
      В США-хомосапиенсов с сопредельных России территорий начнут отправлять!
      kot28.ru
  7. Геркулесыч Сегодня, 14:06
    Плевать на все договора -китайцы в космосе испытывали противоспутниковое оружие, и ничего с ними не сталось! Чем мы хуже? ??
    Геркулесыч
  8. Пупс Сегодня, 14:08
    Российских новостей мало. Вот новость. -
    Так же сообщает ТАСС.

    Россия потратит $2 млрд на помощь Африке
    несмотря на дефицит федерального бюджета, сокращение пенсий в реальном выражении и нехватку 266 млрд рублей на зарплаты врачам

    http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiya-potra
    tit-$2-mlrd-na-pomoshch-afrike-1006159460
    Пупс
    1. Krasnodar Сегодня, 14:11
      Цитата: Пупс
      Российских новостей мало. Вот новость. -
      Так же сообщает ТАСС.

      Россия потратит $2 млрд на помощь Африке
      несмотря на дефицит федерального бюджета, сокращение пенсий в реальном выражении и нехватку 266 млрд рублей на зарплаты врачам

      http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiya-potra
      tit-$2-mlrd-na-pomoshch-afrike-1006159460

      Попилят денежку. Африка наше все.
      Krasnodar
  9. ватник Сегодня, 14:14
    Цитата:статья
    США и Израиль не поддержали в ООН резолюции против гонки вооружений в космосе

    Ну то что США наш противник который всегда пытался "уничтожить" СССР затем Россию сомнения просто нет но Израиль ведь местные евреи эмигранты из СССР\России нам тут каждый день поют сладкие сказки о том что в Израиле "на четверть наш народ" и что Израиль это партнёр России и другие пропагандистские шаблоны а на самом деле Израиль голосует и делает в точности так как прикажет ему его "шеф" режим Вашингтона.
    Хороший повод задуматься кем на самом деле является режим Тель-Авива для нас и стоит ли нам его поддерживать
    ватник
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