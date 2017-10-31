США и Израиль не поддержали в ООН резолюции против гонки вооружений в космосе
В понедельник США и Израиль отказались поддержать три резолюции, направленные на предотвращение гонки вооружений в космосе, передает ТАСС.
Голосование состоялось в 1-м комитете Генассамблеи ООН, в ведении которого в ведении которого находятся вопросы разоружения.
Обе страны воздержались при рассмотрении проекта резолюции «Предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве», хотя против не проголосовало ни одно из государств. Документ призывает «активно содействовать достижению цели мирного использования космического пространства».
Большинство стран поддержало и проект резолюции о неразмещении первыми оружия в космосе. Он был внесен Россией в соавторстве с Китаем. Против документа голосовали США, Израиль, Грузия и Украина. Воздержались 48 стран, включая страны Евросоюза.
Проект призывает как можно быстрее запустить в Женеве обсуждение «юридически обязывающего документа о предотвращении размещения оружия в космосе». Подчеркивается недопустимость нападений на космические объекты. Государствам предлагается взять на себя обязательства не размещать первыми оружие в космосе. США заявили, что такие обязательства «не могут быть подтверждены международным сообществом». Также Вашингтон обвинил авторов документа в разработке «противоспутниковых средств».
Третий проект резолюции, не нашедший поддержки США, касался разработки практических мер «по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве». Вместе с американцами против него высказались представители Грузии, Израиля, Украины и Франции. Другие члены ЕС воздержались, но документ все равно набрал 121 голос «за» и был принят.
В нем, как и в российско-китайском проекте, содержится призыв к скорейшему началу работы над договором о предотвращении гонки вооружений в космосе.
Голосование состоялось в 1-м комитете Генассамблеи ООН, в ведении которого в ведении которого находятся вопросы разоружения.
Обе страны воздержались при рассмотрении проекта резолюции «Предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве», хотя против не проголосовало ни одно из государств. Документ призывает «активно содействовать достижению цели мирного использования космического пространства».
Большинство стран поддержало и проект резолюции о неразмещении первыми оружия в космосе. Он был внесен Россией в соавторстве с Китаем. Против документа голосовали США, Израиль, Грузия и Украина. Воздержались 48 стран, включая страны Евросоюза.
Проект призывает как можно быстрее запустить в Женеве обсуждение «юридически обязывающего документа о предотвращении размещения оружия в космосе». Подчеркивается недопустимость нападений на космические объекты. Государствам предлагается взять на себя обязательства не размещать первыми оружие в космосе. США заявили, что такие обязательства «не могут быть подтверждены международным сообществом». Также Вашингтон обвинил авторов документа в разработке «противоспутниковых средств».
Третий проект резолюции, не нашедший поддержки США, касался разработки практических мер «по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве». Вместе с американцами против него высказались представители Грузии, Израиля, Украины и Франции. Другие члены ЕС воздержались, но документ все равно набрал 121 голос «за» и был принят.
В нем, как и в российско-китайском проекте, содержится призыв к скорейшему началу работы над договором о предотвращении гонки вооружений в космосе.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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