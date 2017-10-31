На брифинге в США: Китай планирует нападение на Гуам

Нужно отметить эскалационное поведение Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Практика условных бомбардировок Гуама – один из множества видов такого рода эскалационной деятельности Пекина.

Китай также предпринял несколько невоенных шагов, которые рассматриваются как попытки сделать намного более трудным действия в регионе США по защите себя и своих союзников в будущем.

Когда мы смотрим на возможности, которые развивает Китай, мы должны убедиться, что мы сохраняем способность выполнять свои обязательства по альянсу с союзниками в Тихом океане.

За последнее время японская авиация была вынуждено около 900 раз подниматься для перехвата китайских военных самолётов. (...) Китай тестирует зоны ПВО США и планирует нападение на Гуам.