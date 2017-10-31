14:20 31 октября

На брифинге в США: Китай планирует нападение на Гуам

Американские СМИ публикуют заявление председателя Объединённого комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда, которое тот сделал в ходе специального брифинга. По словам американского военного чиновника, у США есть данные о том, что Китай практиковал отработку условного нанесения ударов по острову Гуам. Напомним, что Гуам является, по сути, американской колонией, на которой расположены крупные тихоокеанские базы армии США.

На брифинге в США: Китай планирует нападение на Гуам


Данфорд:
Нужно отметить эскалационное поведение Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Практика условных бомбардировок Гуама – один из множества видов такого рода эскалационной деятельности Пекина.



В издание DefenseNews, ссылающемся на американского генерала, говорится о том, что Китай также осуществляет «определённого рода опасные действия» в районе искусственных островов в Южно-Китайском море. Китай, как отмечено, проводит «агрессивную кампанию» в воздушном пространстве над Восточно-Китайским морем.

Из материала:
Китай также предпринял несколько невоенных шагов, которые рассматриваются как попытки сделать намного более трудным действия в регионе США по защите себя и своих союзников в будущем.


Данфорд назвал Китай «многолетней задачей» США в регионе. Из заявления председателя Объединённым комитетом начальников штабов США:
Когда мы смотрим на возможности, которые развивает Китай, мы должны убедиться, что мы сохраняем способность выполнять свои обязательства по альянсу с союзниками в Тихом океане.


В частности, заявлено об активности китайских военных самолётов. Из материала:
За последнее время японская авиация была вынуждено около 900 раз подниматься для перехвата китайских военных самолётов. (...) Китай тестирует зоны ПВО США и планирует нападение на Гуам.


До этого момента единственной страной, угрожающей Гуама, декларативно являлась Северная Корея.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 15

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Livonetc Сегодня, 14:01
    То есть планы меняются.
    Под этот шумок ударит Корея, США обвинят Китай и понеслась.
    Livonetc
    1. maxim947 Сегодня, 14:05
      У них походу окончательно резьбу сорвало... кризис толковых дипломатов, военных и т.д.- на лицо.
      maxim947
      1. NIKNN Сегодня, 14:09
        Цитата: maxim947
        На брифинге в США: Китай планирует нападение на Гуам

        Оно самое...
        На брифинге в США: Китай планирует нападение на Гуам

        NIKNN
      2. Смог Сегодня, 14:11
        Бедная америка!!!!! Все то на нее нападают! Прям беда........ Сижу и плачу...... Аборигенов жалко...
        Смог
    2. Зяблицев Сегодня, 14:14
      "Смерть пиндо....!Но пасаран! Они не пройдут!Русский и китаец-братья на век!Плюс Великий кормчий Ын!" laughing

      Идиотские новости - идиотские комментарии! laughing
      Зяблицев
  2. ватник Сегодня, 14:05
    У режима Вашингтона паранойя явно прогрессирует причём ускоренными темпами скоро он6и полмира в свои враги назначат.
    А Джозефу Данфорду остаётся только с криком - Китайцы идут !!! выбросится из окна Пентагона lol
    И для подкрепления страхов США.
    ватник
    1. Джедай Сегодня, 14:09
      Цитата: ватник
      У режима Вашингтона паранойя явно прогрессирует причём ускоренными темпами скоро он6и полмира в свои враги назначат.
      А Джозефу Данфорду остаётся только с криком - Китайцы идут !!! выбросится из окна Пентагона

      Если вам кругом мерещатся враги - это вовсе не означает что так оно и есть . Это означает что вам необходима изоляция от общества с полным запретом алкоголя , наркотиков и психотропов.
      Джедай
      1. ватник Сегодня, 14:19
        Цитата: Джедай
        Если вам кругом мерещатся враги - это вовсе не означает что так оно и есть . Это означает что вам необходима изоляция от общества с полным запретом алкоголя , наркотиков и психотропов.

        Там похоже половину администрации США надо сажать в лечебное учреждение причём если смотреть на их крайнюю агрессивность и лживость у них там постоянно в их руководство избирают людей не вполне адекватных.
        ватник
    2. pjastolov Сегодня, 14:12
      Цитата: ватник
      У режима Вашингтона паранойя явно прогрессирует причём ускоренными темпами скоро он6и полмира в свои враги назначат.

      Китай также предпринял несколько невоенных шагов, которые рассматриваются как попытки сделать намного более трудным действия в регионе США по защите себя и своих союзников в будущем.
      а что Китай должен разоружится? и лузнуть матрасную за..., ну это recourse
      pjastolov
  3. Piramidon Сегодня, 14:08
    Сколько же народу сидит в том отделе пентагона, который каждый день подобную хрень придумывает?
    Piramidon
    1. volodya Сегодня, 14:12
      Цитата: Piramidon
      Сколько же народу сидит в том отделе пентагона, который каждый день подобную хрень придумывает?

      Пентагон,это отделение большого дурдома,который называется США!И похоже это отделение самое буйное!
      volodya
  4. Геркулесыч Сегодня, 14:09
    Китайцы в шоке -они даже не догадывались о своем вероломстве lol пока им янки не открыли (или расширили )глаза! !! lol
    Геркулесыч
  5. д^Амир Сегодня, 14:11
    м-да.... а паранойя оказывается передается воздушно-капельным путем... иначе не объяснить... ну не могут же ответственные лица на солидных должностях нести такой бред..... а так посидел в кабинете предшественника, подышал... и готово.... через два-три месяца очередной параноик...
    д^Амир
  6. voyaka uh Сегодня, 14:13
    Естественно, Китай прорабатывает удар по Гуаму.
    Любая армия (ее генштаб) прорабатывает удары по базам потенциального
    противника. И проводит похожие учения.
    Не сомневаюсь, что Китай прорабатывал и удары по российским
    военным объектам. Это вовсе не значит, что завтра нападет.
    voyaka uh
  7. zoolu350 Сегодня, 14:15
    Да, уровень матрасного "аналитика" говорит сам за себя. Зачем КНР, у которой есть возможности выжечь основное место гнездования хозяев ФРС, размениваться на их жалкую мелкую колонию.
    zoolu350
Картина дня