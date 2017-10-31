На брифинге в США: Китай планирует нападение на Гуам
Американские СМИ публикуют заявление председателя Объединённого комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда, которое тот сделал в ходе специального брифинга. По словам американского военного чиновника, у США есть данные о том, что Китай практиковал отработку условного нанесения ударов по острову Гуам. Напомним, что Гуам является, по сути, американской колонией, на которой расположены крупные тихоокеанские базы армии США.
Данфорд:
В издание DefenseNews, ссылающемся на американского генерала, говорится о том, что Китай также осуществляет «определённого рода опасные действия» в районе искусственных островов в Южно-Китайском море. Китай, как отмечено, проводит «агрессивную кампанию» в воздушном пространстве над Восточно-Китайским морем.
Из материала:
Данфорд назвал Китай «многолетней задачей» США в регионе. Из заявления председателя Объединённым комитетом начальников штабов США:
В частности, заявлено об активности китайских военных самолётов. Из материала:
До этого момента единственной страной, угрожающей Гуама, декларативно являлась Северная Корея.
Данфорд:
Нужно отметить эскалационное поведение Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Практика условных бомбардировок Гуама – один из множества видов такого рода эскалационной деятельности Пекина.
В издание DefenseNews, ссылающемся на американского генерала, говорится о том, что Китай также осуществляет «определённого рода опасные действия» в районе искусственных островов в Южно-Китайском море. Китай, как отмечено, проводит «агрессивную кампанию» в воздушном пространстве над Восточно-Китайским морем.
Из материала:
Китай также предпринял несколько невоенных шагов, которые рассматриваются как попытки сделать намного более трудным действия в регионе США по защите себя и своих союзников в будущем.
Данфорд назвал Китай «многолетней задачей» США в регионе. Из заявления председателя Объединённым комитетом начальников штабов США:
Когда мы смотрим на возможности, которые развивает Китай, мы должны убедиться, что мы сохраняем способность выполнять свои обязательства по альянсу с союзниками в Тихом океане.
В частности, заявлено об активности китайских военных самолётов. Из материала:
За последнее время японская авиация была вынуждено около 900 раз подниматься для перехвата китайских военных самолётов. (...) Китай тестирует зоны ПВО США и планирует нападение на Гуам.
До этого момента единственной страной, угрожающей Гуама, декларативно являлась Северная Корея.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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