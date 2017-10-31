В ЗВО поступили новые пикапы «УАЗ Патриот» с пулеметами и гранатометами

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Военнослужащие в ближайшее время приступят к освоению новой техники, которая позволит увеличить мобильность подразделений специального назначения и разведки ЗВО, действующих на удалении от основных сил, и повысить эффективность выполнения задач по предназначению. Техника поступила в рамках гособоронзаказа

В подразделения спецназа и разведки Западного военного округа (ЗВО) поступило более 25 специальных транспортных средств, созданных на базе пикапа «УАЗ Патриот», сообщает пресс-служба Западного военного округа.Внедорожники оборудованы под установку не только пулеметов Калашникова или автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя», но и под противотанковые ракетные комплексы, способные поражать подвижные одиночные цели на расстоянии до 5 км. Для этого в кузовах установлены каркасы с опорно-поворотными кольцами для размещения вооружения. Также все автомобили оборудованы тентом со съемной накидкой.- добавили в пресс-службе