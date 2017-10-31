14:20 31 октября

В ЗВО поступили новые пикапы «УАЗ Патриот» с пулеметами и гранатометами

В подразделения спецназа и разведки Западного военного округа (ЗВО) поступило более 25 специальных транспортных средств, созданных на базе пикапа «УАЗ Патриот», сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В ЗВО поступили новые пикапы «УАЗ Патриот» с пулеметами и гранатометами

архивное фото


Внедорожники оборудованы под установку не только пулеметов Калашникова или автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя», но и под противотанковые ракетные комплексы, способные поражать подвижные одиночные цели на расстоянии до 5 км. Для этого в кузовах установлены каркасы с опорно-поворотными кольцами для размещения вооружения. Также все автомобили оборудованы тентом со съемной накидкой.


Военнослужащие в ближайшее время приступят к освоению новой техники, которая позволит увеличить мобильность подразделений специального назначения и разведки ЗВО, действующих на удалении от основных сил, и повысить эффективность выполнения задач по предназначению. Техника поступила в рамках гособоронзаказа
- добавили в пресс-службе

Использованы фотографии: РГ-Сила
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Комментарии 5

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  1. Геркулесыч Сегодня, 14:12
    А как же с защитой, на задние колеса можно фальшборта навесить, бронерешетки на кабины! Только вот ничего подобного и близко не видно !!!
    Геркулесыч
  2. 100502 Сегодня, 14:14
    2017 год на дворе это дно.
    100502
  3. Салют Сегодня, 14:14
    джихадмобиль на службе русской армии? значит достаточно дешево
    Салют
    1. Джедай Сегодня, 14:17
      А почему нет? Сирийский бесценный опыт учитывается.
      Джедай
  4. Gladius Сегодня, 14:15
    Видимо учли опыт в Сирии. Бармалеи довольно продуктивно используют аналогичные пикапы. Дёшево и сердито, очень оперативно, внезапно и неожиданно.
    Gladius
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