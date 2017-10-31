16:41 31 октября

Геращенко на кофейной гуще: Окуеву убили или люди Кадырова, или спецслужбы РФ

На Украине продолжают обсуждать убийство представительницы радикального националистического батальона Амины Окуевой. Напомним, что Окуева являлась снайпером. Накануне автомобиль, в котором ехала она с со своим спутником Адамом Осмаевым был обстрелян в Киевской области. Окуева погибла от пулевого ранения головы. Осмаев находится в больницы с ранением ноги.

Главная версия убийства Окуевой, по заявлениям украинской политической верхушки, - «российский след». Это наиболее удобное объяснение для нынешних майданных элит, которые сами пришли во власть на волне хаоса и теперь не могут признаться народу в простой вещи: хаос распространяется необратимо по украинской территории из-за их собственной деятельности по поощрению радикалов.

Геращенко на кофейной гуще: Окуеву убили или люди Кадырова, или спецслужбы РФ



Из заявления небезызвестного украинского нардепа Антона Геращенко в эфире украинского канала:
Есть две версии. Первая - это действия российских спецслужб, убийство с целью дестабилизации общественно-политической ситуации, создания атмосферы террора и ужаса в Украине. А вторая версия - это действия лиц, которые находятся на территории Чеченской Республики, это месть Адаму за то, что он пошёл против Рамзана Кадырова и его окружения. Также будут рассматриваться любые другие версии.


«Любых других версий» на данный момент не выдвигается. Все версии в понимании Геращенко так или иначе ведут «исключительно в сторону России».

Геращенко:
Убийц было двое. Один ждал на повороте с Одесской трассы и давал сигнал второму, который сидел в кустах с оружием.


Для справки: это второе покушение на Окуеву и Осмаева. В предыдущий раз в них стреляли в июне. Тогда ранен был Осмаев, а Окуева из личного оружия застрелила нападавшего. Нападавшим оказался гражданин Украины Александр Дакар. «Российского следа» тогда так и не выявили...

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 45

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  1. Смог Сегодня, 14:21
    Ну кто бы сомневался! Лично Кадыров и стрелял. кто был второй я еще не придумал.....
    Смог
    1. NIKNN Сегодня, 14:25
      Да кто бы ни был, помойку кому то надо чистить, так что работа не фонтан, но любая работа должна быть уважаема... request
      NIKNN
      1. Смог Сегодня, 14:25
        Амина Викторовна (Вахитовна) Окуева (урождённая — Наталья Викторовна Никифорова (5 июня 1983, Одесса, УССР) — врач, общественный активист, представительница международного общественно-политического движения ОПД «Свободный Кавказ» на Украине, участница событий политического кризиса на Украине (2013—2014) и вооружённого конфликта на востоке Украины, член добровольческого батальона Киев-2 . Лейтенант полиции Украины.
        Смог
        1. Джедай Сегодня, 14:27
          hi Кем бы она не была - получила по заслугам!
          Джедай
          1. Чёрный Сегодня, 14:32
            Акуева из Кукуева...Жаль ! Очень жаль , что эта не захватила с собой своего
            сутенёра осмаева . И огромная радость в душе от того , что
            ПУЛЯ НАШЛА СВОЕГО " ГЕРОЯ " ! ПОЧАЩЕ БЫ ТАК !...теперь гурией будет работать, своих побратимов ублажать
            Чёрный
            1. Татьяна Сегодня, 14:38
              Украинские версии о "следе России" - это всё глупости для отвода глаз народа и мировой общественности от истинных виновников покушения.
              В данном случае дело обычное в бандформированиях - не поделили между собой "бабки"! Окуева и Османов остались ещё с июня всё ещё кому-то должны из своих подопечных, и эти они их не простили.
              Вот Окуева и ехала к раненному Мосейчуку узнать не столько, о его здоровье, сколько о судьбе недостающих "бабках" и окончательном сроке их выплаты. Вот в этом и состоит вся её "подчинённость" депутату ВРУ Мосейчуку!
              Подопечные бандиты поняли, что обещанных выплат не будет - на и сами окончательно расплатились со своими "работо"дателями - Мосейчуком, Окуевой и Османовым. воё дело их убийцы доведут до конца! А в правительстве лукавят и переводят на ложный след общественное мнение сознательно, потому что вина за "невыплаты" боевикам их тоже касается!
              Татьяна
              1. Тралл Сегодня, 15:00
                Уже фоторобот есть: smile
                Тралл
                1. Чёрный Сегодня, 16:00
                  Цитата: Тралл
                  Уже фоторобот есть

                  О боже!!!...Неужели Тимошенко? laughing
                  Чёрный
              2. DMB_95 Сегодня, 15:04
                Цитата: Татьяна
                Украинские версии о "следе России" - это всё глупости для отвода глаз народа и мировой общественности от истинных виновников покушения.
                В данном случае дело обычное в бандформированиях - не поделили между собой "бабки"!

                Мне будет жаль , если это действительно бандитские разборки . Подобных тва/рей должны умертвлять именно Российские спецслужбы , а после каждой успешно завершённой акции представитель спецслужб должен делать официальное заявление об этом от имени Государства . Кроме секретных операций , разумеется . Потенциальные цели должны знать , что на них объявлена охота без суда и срока давности .
                DMB_95
                1. axiles100682 Сегодня, 15:33
                  Абсолютно с вами согласен good hi
                  axiles100682
                2. кг пв Сегодня, 15:36
                  Ну для наших спецслужб это операция может считаться провальной,так что это только местные разборки.
                  кг пв
          2. 210окв Сегодня, 15:01
            Нет поговорки женского рода типа-сдох максим,да и фиг с ним...А для этих тварей жалко что не придумали..
            Цитата: Джедай
            hi Кем бы она не была - получила по заслугам!
            210окв
        2. NIKNN Сегодня, 14:27
          Много заслуг, если еще добавить заслуги снайпера и еще активистки бандеровской.. Ну в общем награда нашла героя...
          NIKNN
          1. Смог Сегодня, 14:29
            Почему то все бандюки вна окраине сотрудники полиции.....
            Смог
            1. NIKNN Сегодня, 14:30
              Цитата: Смог
              Почему то все бандюки вна окраине сотрудники полиции.....

              Национальная традиция, хотя если честно у нас та же тенденция... request
              NIKNN
          2. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:36
            хорошо бы она всех хероев нашла и исключительно посмертно negative
            Ратник с пулеметом
    2. pjastolov Сегодня, 14:34
      Цитата: Смог
      Ну кто бы сомневался! Лично Кадыров

      и часовню - тоже? laughing
      pjastolov
      1. Смог Сегодня, 14:40
        Цитата: pjastolov
        и часовню - тоже?

        А то..... laughing
        Но вообще то , встретились....
        28 октября, за два дня до расстрела автомобиля чеченского боевика Адама Осмаева, в котором была убита его жена, снайперша карательного батальона «Киев-2» Амина Окуева, их общий приятель выкладывал в Сети фотографии, на которых компания грозит «очередным киллерам».
        «Мы готовы ко встрече с очередными киллерами», — «шутил» ее чеченский приятель Каз Куразов (живущий в Хмельницком), публикуя фотографии, сделанные в машине.​
        «Мы готовы ко встрече с очередными киллерам

        Источник: http://rusvesna.su/news/1509442453

        Смог
    3. Комментарий был удален.
      1. den3080 Сегодня, 14:40
        хряку этому ноги что ли ампутировали? wassat
        den3080
      2. Джедай Сегодня, 14:42
        Влад, приветствую! hi
        Цитата: 79807420129
        Пора жирдяю и самому о вечном.

        Так ему рогатые давно галочки за прогулы ставят. lol
        Джедай
    4. Комментарий был удален.
    5. Stranger03 Сегодня, 14:47
      Цитата: Смог
      Ну кто бы сомневался! Лично Кадыров и стрелял. кто был второй я еще не придумал.....

      Это были иноплатеняте, подкупленные ВВП, wassat
      Stranger03
    6. Primoos Сегодня, 14:47
      Этот пупс, он такой предсказуемый. Или Путин, или Кадыров. Вот больше некому в бандитском государстве беспредельничать. Пауки жрут друг друга. Сегодня очередь этой тварюшки, завтра очередь самого пупса.
      Primoos
    7. Tarasios Сегодня, 14:51
      Цитата: Смог
      Ну кто бы сомневался! Лично Кадыров и стрелял. кто был второй я еще не придумал.....

      Как это - "кто второй"? Путин, однозначно
      Tarasios
    8. venik Сегодня, 14:59
      Цитата: Смог
      Ну кто бы сомневался! Лично Кадыров и стрелял. кто был второй я еще не придумал.....

      ========
      Ну, одному "клоуну" - скутер со взрывчаткой "подсунули"... С НЕТЕРПЕНИЕМ ждем, когда этому "борову-герычу" "байк" с гексогеном - "подставят" ...... Ох и радости будет!!!!!
      venik
  2. фывапролд Сегодня, 14:24
    А может родственники того перца, Курмакаева, её грохнули, которого эта Осмаева 1 июня 2017 года в Киеве пристрелила, тоже чеченец, кстати.
    фывапролд
  3. salat Сегодня, 14:25
    Окуева погибла от пулевого ранения головы
    Ну эта собака тоже в голову стреляла! так что все закономерно!
    salat
    1. Комментарий был удален.
  4. yuliatreb Сегодня, 14:26
    Нет это явно не Кадыров, а сто пудов Аркадий Паровозов!!!
    yuliatreb
  5. Комментарий был удален.
  6. gukoyan Сегодня, 14:29
    Что значит погибла от пулевого?
    Подохла, вот правильная интерпритация)
    gukoyan
  7. НЕКСУС Сегодня, 14:31
    Если ты снайпер,сиди и молчи об этом и тем более не показывай своего лица. У снайперов априори огромный список "должников" ,которые им спят и видят отдать пулю. Что видимо и было сделано.
    Скорбеть по этой активистке нет смысла.Нацистка нашла свою смерть,туда ей и дорога.
    НЕКСУС
    1. pjastolov Сегодня, 14:36
      Цитата: НЕКСУС
      Скорбеть по этой активистке нет смысла.Нацистка нашла свою смерть,туда ей и дорога.

      а там разберутся
      pjastolov
      1. НЕКСУС Сегодня, 14:39
        Цитата: pjastolov
        а там разберутся

        Там не разбираются,а воздают по заслугам и деяниям. В данном случае сковородка и смола.
        НЕКСУС
        1. pjastolov Сегодня, 14:46
          Цитата: НЕКСУС
          В данном случае сковородка и смола.

          надеюсь что да
          pjastolov
  8. alibabaewitch.vasilij2018 Сегодня, 14:32
    я все таки склоняюсь к версии.. что это Моссад! ну или Ми-6,в хотя почерк ЦРУ.
    alibabaewitch.vasilij2018
  9. AID.S Сегодня, 14:35
    По реке плывет топор,
    С города Чугуева.
    Посвящается тебе,
    Амина Акуева .
    AID.S
  10. JonnyT Сегодня, 14:37
    В сети пишут, что это банальные разборки - мол наехали на комерса, а у комерса уже была крыша из бывших атошников
    JonnyT
  11. ser65 Сегодня, 14:37
    интересно..... жирдяй быстро бегает?
    ser65
  12. Салют Сегодня, 14:38
    красивая женщина между прочим, вышла бы замуж за более мирного мужчину была бы сейчас жива и здорова, с семьей и детьми. ну что женщинам делать на войне?
    Салют
  13. АлеБорС Сегодня, 14:40
    Всё закономерно... Кто следующий?
    АлеБорС
  14. Lexa-149 Сегодня, 14:46

    Отстреливают вас, касатиков!
    Lexa-149
  15. Геркулесыч Сегодня, 14:52
    Герашенко точно убьют или люди Кадырова, или наши спецслужбы -выгавкает он себе смерть! !! fool
    Геркулесыч
  16. Ferdinant Сегодня, 14:55
    Туда ей и дорога
    Ferdinant
  17. Тень тьмы Сегодня, 15:03
    Окуеву убили или люди Кадырова, или спецслужбы РФ

    Та ни, це куля у лоб йй вбыла!
    Если бы это были спецслужбы или Кадыров, то Геращенко молол бы не языком, а ногами в сторону канадской границы!
    Тень тьмы
  18. axiles100682 Сегодня, 15:30
    Ну если Российские спецслужбы ,неважно кому подконтрольные Калырову или еще кому,то мои им поздравления.Террорестическую нацистскую мразрту нужно давить и давить любыми способами,и в любой точке мира.
    axiles100682
  19. БМП-2 Сегодня, 16:13
    Интересно, выступая с таким "смелым" заявлением, этот помощник вора в законе Тоха свою охрану уже удвоил или утроил? what

    Или, как выпускник экономического вуза, тоже решил на охране сэкономить? laughing
    БМП-2
  20. ЦУС-ВВС Сегодня, 16:33
    так и хочется сказать-не физипи,нашибы не промахнулись бы!!! сработалиб под ноль без свидетелей и трёхсотых с вашей стороны
    ЦУС-ВВС
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