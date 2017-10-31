Геращенко на кофейной гуще: Окуеву убили или люди Кадырова, или спецслужбы РФ

Есть две версии. Первая - это действия российских спецслужб, убийство с целью дестабилизации общественно-политической ситуации, создания атмосферы террора и ужаса в Украине. А вторая версия - это действия лиц, которые находятся на территории Чеченской Республики, это месть Адаму за то, что он пошёл против Рамзана Кадырова и его окружения. Также будут рассматриваться любые другие версии.

Убийц было двое. Один ждал на повороте с Одесской трассы и давал сигнал второму, который сидел в кустах с оружием.

На Украине продолжают обсуждать убийство представительницы радикального националистического батальона Амины Окуевой. Напомним, что Окуева являлась снайпером. Накануне автомобиль, в котором ехала она с со своим спутником Адамом Осмаевым был обстрелян в Киевской области. Окуева погибла от пулевого ранения головы. Осмаев находится в больницы с ранением ноги.Главная версия убийства Окуевой, по заявлениям украинской политической верхушки, - «российский след». Это наиболее удобное объяснение для нынешних майданных элит, которые сами пришли во власть на волне хаоса и теперь не могут признаться народу в простой вещи: хаос распространяется необратимо по украинской территории из-за их собственной деятельности по поощрению радикалов.Из заявления небезызвестного украинского нардепа Антона Геращенко в эфире украинского канала:«Любых других версий» на данный момент не выдвигается. Все версии в понимании Геращенко так или иначе ведут «исключительно в сторону России».Геращенко:Для справки: это второе покушение на Окуеву и Осмаева. В предыдущий раз в них стреляли в июне. Тогда ранен был Осмаев, а Окуева из личного оружия застрелила нападавшего. Нападавшим оказался гражданин Украины Александр Дакар. «Российского следа» тогда так и не выявили...