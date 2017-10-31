Минобороны РФ продолжает развитие интернет-портала «Память народа»

Также в этом году оцифровано 1,65 млн корешков временных удостоверений к наградам, обработано и опубликовано на сервисе 25 тыс. документов по управлению боевыми действиями и организации боевой работы частей и соединений, 1,4 млн карточек личных дел военнослужащих, 500 тыс. документов по безномерным наградам, обработано 21,2 тыс. дел по управлению боевыми действиями частей и соединений.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, за десять месяцев текущего года для наполнения портала «Память народа» обработано 2,5 млн документов, уточняющих потери, и 1,5 млн карточек на военнослужащих, раненных и умерших от ран в госпиталях и медсанбатах.- приводит департамент слова начальника Управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимира Попова.Также сообщается, что в ходе исследовательской работы в Национальном архиве США исследовано и каталогизировано 275 тыс. листов трофейных документов вермахта, вывезенных в 1945 году из Германии. Вышеупомянутые данные установленным порядком внесены в соответствующие разделы сервиса.Подготовленные в результате уточнения архивных данных списки на 5383 имени советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны и захороненных на территории иностранных государств, переданы в администрации 47 городов и населенных пунктов для нанесения их на мемориальные плиты реставрируемых мемориалов.Портал «Память народа» создан Минобороны РФ по решению Российского оргкомитета «Победа». Главная цель проекта – предоставить возможность пользователям получить наиболее полную информацию об участниках Великой Отечественной войны за счет новых интерактивных инструментов и развития обобщенных банков данных «Мемориал» и «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».