16:39 31 октября

Минобороны РФ продолжает развитие интернет-портала «Память народа»

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, за десять месяцев текущего года для наполнения портала «Память народа» обработано 2,5 млн документов, уточняющих потери, и 1,5 млн карточек на военнослужащих, раненных и умерших от ран в госпиталях и медсанбатах.

Также в этом году оцифровано 1,65 млн корешков временных удостоверений к наградам, обработано и опубликовано на сервисе 25 тыс. документов по управлению боевыми действиями и организации боевой работы частей и соединений, 1,4 млн карточек личных дел военнослужащих, 500 тыс. документов по безномерным наградам, обработано 21,2 тыс. дел по управлению боевыми действиями частей и соединений.
- приводит департамент слова начальника Управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимира Попова.

Минобороны РФ продолжает развитие интернет-портала «Память народа»



Также сообщается, что в ходе исследовательской работы в Национальном архиве США исследовано и каталогизировано 275 тыс. листов трофейных документов вермахта, вывезенных в 1945 году из Германии. Вышеупомянутые данные установленным порядком внесены в соответствующие разделы сервиса.

Подготовленные в результате уточнения архивных данных списки на 5383 имени советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны и захороненных на территории иностранных государств, переданы в администрации 47 городов и населенных пунктов для нанесения их на мемориальные плиты реставрируемых мемориалов.

Портал «Память народа» создан Минобороны РФ по решению Российского оргкомитета «Победа». Главная цель проекта – предоставить возможность пользователям получить наиболее полную информацию об участниках Великой Отечественной войны за счет новых интерактивных инструментов и развития обобщенных банков данных «Мемориал» и «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 8

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  1. Джедай Сегодня, 14:29
    Минобороны РФ продолжает развитие интернет-портала «Память народа»

    И это правильно! Такому порталу - быть! good soldier
    Джедай
    1. Зяблицев Сегодня, 14:39
      Точно! Без Памяти - нет народа! Украина, тому наглядный пример...
      Зяблицев
      1. Джедай Сегодня, 14:45
        Да и Польша с Троебалтикой из той же оперы.
        Джедай
  2. morpogr Сегодня, 14:38
    Это правильно. Много узнал из него о своих родных. Дети ГОРДЯТСЯ своими прадедами! Очень нужное о своевременное дело делает Минобороны РФ.
    morpogr
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 14:40
    Все запросы о судьбе деда,пропавшего без вести в 43-м(войсковая разведка Белорусского фронта) до сих пор ни каких итогов.И в "Книге Памяти" так и написано-пропал без вести.Может сейчас найду.35 лет всё пытаюсь найти.....Сам уже скоро дедом стану. Но-ищу.Дал обещание Маме.Ссылку на сайт скинте.
    ВЕРЕСК
  4. Салют Сегодня, 14:42
    дело хорошее, но надо думать и о будущем
    Салют
  5. Геркулесыч Сегодня, 14:54
    Нужным делом люди заняты, Спасибо им за их работу! !! hi
    Геркулесыч
  6. Евродав Сегодня, 16:28
    Пока помним, нас не победить... За память!!!
    Евродав
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