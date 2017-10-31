16:33 31 октября

После 2030 года ВМФ РФ получит новое учебное парусное судно

Новое учебное парусное судно будет поставлено Военно-морскому флоту после 2030 года, сообщает пресс-служба Минобороны.



Военно-Морской Флот России получит новое парусное судно после 2030 года. Постройка парусного судна заложена в программу кораблестроения,
цитирует пресс-служба заместителя главнокомандующего ВМФ РФ по вооружению вице-адмирала Виктора Бурсука.


Об этом адмирал сообщил на научно-исторической конференции по случаю 321 годовщины со дня создания Военно-Морского Флота и 190-летия со дня создания Управления навигации и океанографии Минобороны РФ.

По его словам, Военно-Морской Флот традиционно не занимался строительством парусных судов для учебных целей, «но было принято решение, что для улучшения качества подготовки курсантов военно-морских училищ и институтов такое судно будет построено».

Как только проект перспективного учебного парусного судна будет разработан и утвержден Главным командованием Военно-Морского Флота, будут заключены государственные контракты на постройку данного судна,
добавил Барсук.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. НЕКСУС Сегодня, 14:32
    А когда наш флот получит первый новый надводный боевой корабль первого ранга?
    НЕКСУС
    1. Тралл Сегодня, 14:40
      Скольки мачтовый? smile
      Тралл
    2. Aleksandr_2 Сегодня, 14:47
      к 2031.....как парусник построят
      Aleksandr_2
      1. Антианглосакс Сегодня, 16:11
        А чего не к 2070? В 18-19 веках их штамповали, как горячие пирожки, а сейчас более десятка лет надо? laughing
        Антианглосакс
    3. g1v2 Сегодня, 15:03
      Думаю , что во второй половине 20-х , если конечно не считать два ледовых патрульника . Эти будут готовы уже в первой половине 20-х. В любом случае радикально баланс сил получение первого , второго или третьего корабля 1-го ранга не изменит. Тем более, что к этому времени наверняка спишут последние сарычи.
      g1v2
      1. ИНТЕР Сегодня, 15:12
        А нужен ли он в 30 году? Думаю в то время преимущественно будут беспилотники.
        ИНТЕР
        1. g1v2 Сегодня, 15:26
          Беспилотники на ближайшие лет 20 займут много ниш, но основой вс явно не станут.
          g1v2
  2. san4es Сегодня, 14:33
    recourse
    Новое учебное парусное судно будет поставлено Военно-морскому флоту после 2030 года

    ...Как-раз внуки подрастут what ...А может и правнуки recourse
    san4es
  3. Салют Сегодня, 14:39
    поддерживаю, пусть юнги знают как не легко было их прапрадедам
    Салют
    1. 210окв Сегодня, 14:51
      Раньше говорили как то так."Кто под парусом не ходил-тот не моряк"..
      Цитата: Салют
      поддерживаю, пусть юнги знают как не легко было их прапрадедам
      210окв
    2. Летунъ Сегодня, 14:58
      Цитата: Салют
      поддерживаю, пусть юнги знают как не легко было их прапрадедам

      Да-да. И мотострелкам надо луков с мушкетами понаделать. Пусть знают, как не легко было их прапрадедам.
      Летунъ
      1. Салют Сегодня, 15:02
        Цитата: Летунъ
        Да-да. И мотострелкам надо луков с мушкетами понаделать. Пусть знают, как не легко было их прапрадедам.

        смешно конечно, но... есть не только материальная но и моральная сторона...
        у моряка и солдата должна быть мотивация защищать интересы своей страны, важно знать историю своей страны и все что с ней связано
        Салют
  4. CentDo Сегодня, 14:44
    После 2030? То есть может к 2050, а может и к 2130? Очень удобно такие сроки озвучивать.
    CentDo
    1. Tarasios Сегодня, 14:49
      постройте быстрее, причём за свои деньги - курсанты вам обязательно спасибо скажут.
      Tarasios
      1. CentDo Сегодня, 15:09
        Без вас как-нибудь разберусь, что и когда мне строить. Если вам зарплату пообещают когда-нибудь после 10-го числа, может 20-го, а может и 30-го, вас это устроит?
        CentDo
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 14:50
    "Крузенштерн" и"Седов" надеюсь в отстой не уйдут.Новое судно обещает быть трёхмачтовым.Но-далеко до него. Мачты-грот,фок,бизань.
    ВЕРЕСК
  6. ВохаАхов Сегодня, 14:54
    А к 2050-му году перейдёт к строительству вёсельных галер))).
    ВохаАхов
  7. Геркулесыч Сегодня, 14:57
    Вспоминаю брошенный в Германии парусник, от которого отказались , а ведь никто не даст горантии что и этот кому-то потом не подарим! !
    Геркулесыч
  8. ВЕРЕСК Сегодня, 15:07
    Неплохая подборка парусников.Когда-то интересовался.Дядя мореман.
    ВЕРЕСК
  9. Немезида Сегодня, 15:07
    Очередная глупость кремля. Ну и какая польза от этого парусника,чему там моряки могут научиться? Возможно,для учебки торгового флота оно и годиться,но совершенно бесполезно для морских военных училищ . Обычно в качестве учебного судна военным училищам передавали устаревший для военных целей,но еще крепкий корабль,где морские кадеты могли бы получить не только практику управления кораблем в море,но и работы с судовыми механизмами,системами навигации и управления огнем,системами вооружений...Строился ведь учебный корабль ,,Бородино'' ,проекта 12441,но какой то (великий флотоводец),типа Сердюкова,отказался его достраивать,решив пересадить морских кадетов на бесполезную ( галеру ) ,да еще и потратить деньги из бюджета РФ на ее постройку...
    Немезида
  10. Vik66 Сегодня, 15:09
    Романтика, однако... Паруса, реи, всякие бушприты и всё такое...
    Это все равно, что учить ездить на самодвижущей коляске Даймлер-Бенц - откатал площадку, город и тебе права выдали, а потом посадили на "Камаз" и вперед ! wink
    Vik66
  11. etrofimov Сегодня, 15:14
    Товагищи! Все на Вёсла! Сгочно! Будем боготься за экологию!
    etrofimov
  12. Гардамир Сегодня, 15:37
    Люблю новости из будущего. Пока гордиться нечем, гордитесь тем, что когда-нибудь, возможно...
    А пока новости из сегодня
    В пос.Агалатово Ленинградской области автоматчики не дали комунальщикам отрезать офицерское общежитие от отопления
    Гардамир
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