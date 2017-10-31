После 2030 года ВМФ РФ получит новое учебное парусное судно

Военно-Морской Флот России получит новое парусное судно после 2030 года. Постройка парусного судна заложена в программу кораблестроения,

Как только проект перспективного учебного парусного судна будет разработан и утвержден Главным командованием Военно-Морского Флота, будут заключены государственные контракты на постройку данного судна,