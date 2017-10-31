После 2030 года ВМФ РФ получит новое учебное парусное судно
Новое учебное парусное судно будет поставлено Военно-морскому флоту после 2030 года, сообщает пресс-служба Минобороны.
Об этом адмирал сообщил на научно-исторической конференции по случаю 321 годовщины со дня создания Военно-Морского Флота и 190-летия со дня создания Управления навигации и океанографии Минобороны РФ.
По его словам, Военно-Морской Флот традиционно не занимался строительством парусных судов для учебных целей, «но было принято решение, что для улучшения качества подготовки курсантов военно-морских училищ и институтов такое судно будет построено».
Военно-Морской Флот России получит новое парусное судно после 2030 года. Постройка парусного судна заложена в программу кораблестроения,цитирует пресс-служба заместителя главнокомандующего ВМФ РФ по вооружению вице-адмирала Виктора Бурсука.
Об этом адмирал сообщил на научно-исторической конференции по случаю 321 годовщины со дня создания Военно-Морского Флота и 190-летия со дня создания Управления навигации и океанографии Минобороны РФ.
По его словам, Военно-Морской Флот традиционно не занимался строительством парусных судов для учебных целей, «но было принято решение, что для улучшения качества подготовки курсантов военно-морских училищ и институтов такое судно будет построено».
Как только проект перспективного учебного парусного судна будет разработан и утвержден Главным командованием Военно-Морского Флота, будут заключены государственные контракты на постройку данного судна,добавил Барсук.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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