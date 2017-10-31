Ту-95МС пролетели над Тихим океаном в сопровождении самолётов США и Японии
Американские и японские истребители сопровождали бомбардировщики Ту-95МС ВКС РФ в ходе полетов над нейтральными водами Японского моря и Тихого океана, передает ТАСС сообщение пресс-службы Минобороны России.
Сообщается, что самолеты Дальней авиации во время полета сопровождали многоцелевые истребители Су-35С ВКС России.
«Летчики Дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств», – подчеркнули в военном ведомстве.
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил (ВКС) выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Японского моря и западной части Тихого океана. На отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали пара истребителей F-18 (ВВС США), пара истребителей F-15, F-4, F-2A (ВВС Японии),говорится в релизе.
Сообщается, что самолеты Дальней авиации во время полета сопровождали многоцелевые истребители Су-35С ВКС России.
«Летчики Дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств», – подчеркнули в военном ведомстве.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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