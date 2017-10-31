16:41 31 октября

Ту-95МС пролетели над Тихим океаном в сопровождении самолётов США и Японии

Американские и японские истребители сопровождали бомбардировщики Ту-95МС ВКС РФ в ходе полетов над нейтральными водами Японского моря и Тихого океана, передает ТАСС сообщение пресс-службы Минобороны России.



Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил (ВКС) выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Японского моря и западной части Тихого океана. На отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали пара истребителей F-18 (ВВС США), пара истребителей F-15, F-4, F-2A (ВВС Японии),
говорится в релизе.

Сообщается, что самолеты Дальней авиации во время полета сопровождали многоцелевые истребители Су-35С ВКС России.

«Летчики Дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств», – подчеркнули в военном ведомстве.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. 210окв Сегодня, 14:52
    Все нормально.Главное что летаем,а не на земле торчим..
    210окв
    1. pjastolov Сегодня, 14:57
      Цитата: 210окв
      Все нормально.Главное что летаем,

      зато какой эскорт laughing
      pjastolov
      1. 210окв Сегодня, 15:08
        Как на параде... wassat
        Цитата: pjastolov
        Цитата: 210окв
        Все нормально.Главное что летаем,

        зато какой эскорт laughing
        210окв
        1. Тралл Сегодня, 15:12
          Уже не один десяток лет такая картина.

          Советский межконтинентальный бомбардировщик Ту-95 в сопровождении перехватчика F 102A «Дельта Даггер» ВВС США. Предположительно фото сделано над Северной Атлантикой на рубеже 60-х гг.
          Тралл
          1. NIKNN Сегодня, 15:33
            Ту-95МС пролетели над Тихим океаном в сопровождении самолётов США и Японии
            Всегда уважали и сейчас не перестали. А все по тому, что мы не рем в истерике, что к нам самолеты приблизились..., Охрана все таки. Они знают, не дай господи чего случиться (ну мало ли , не дай Бог конечно), они по любому виноваты будут..., вот и охраняют.. laughing
            NIKNN
    2. Зяблицев Сегодня, 14:59
      На самолетах США был нарисован Шерхан, а на японских узкоглазый Табаки... laughing
      Зяблицев
      1. Джедай Сегодня, 15:06
        Цитата: Зяблицев
        На самолетах США был нарисован Шерхан

        Им бы больше Мурлакатам подошёл. yes
        Джедай
        1. Hammerlock Сегодня, 15:37
          да ведь это Галустян
          Hammerlock
        2. san4es Сегодня, 15:43
          Цитата: Джедай
          Цитата: Зяблицев
          На самолетах США был нарисован Шерхан

          Им бы больше Мурлакатам подошёл. yes

          ...Или Зигзак Маккейн bully

          ...Да-там персонажей немеренно fellow
          san4es
  2. Геркулесыч Сегодня, 14:59
    В следующий раз экскорта не будет -мы их уже достали так часто летать! !! wassat
    Геркулесыч
    1. 210окв Сегодня, 15:10
      Я надеюсь что этого не произойдет.Если это случится то означит только одно-нас перестали брать в расчет.. am
      Цитата: Геркулесыч
      В следующий раз экскорта не будет -мы их уже достали так часто летать! !! wassat
      210окв
  3. Салют Сегодня, 14:59
    по сути стратег это платформа для ракет, можно предположить что такой самолет еще долго не устареет?
    Салют
  4. Lesorub Сегодня, 15:11
    Где на фото истребители США, Японии?? )))
    Lesorub
    1. pjastolov Сегодня, 15:27
      прикинулись ветошью - и не отсвечивают laughing
      pjastolov
  5. ВОИН СТАЛИНА ПУТИНА Сегодня, 15:48
    Мужики, скидываемся на памперсы для янки и самураев bully
    ВОИН СТАЛИНА ПУТИНА
  6. Евродав Сегодня, 16:01
    Цитата: ВОИН СТАЛИНА ПУТИНА
    Мужики, скидываемся на памперсы для янки и самураев bully

    Кого то вы мне напоминаете..кхе...кхе...
    Евродав
    1. ВОИН СТАЛИНА ПУТИНА Сегодня, 16:15
      Выражайтесь яснее, не приучен к таким витиеватостям. Я - патриот наш советский, православный. Мне Владимир Владимирович - отец родной, КПСС - матушка-кормилица, иранец, турок, сириец - брат дорогой, последнее для него сниму. А матрасник - ворог лютый, ненавистный. Простой русский мужик, широкая душа нараспашку.
      ВОИН СТАЛИНА ПУТИНА
  7. ЦУС-ВВС Сегодня, 16:31
    мне вот интересно-пролетели наши саолёты в сопровождении их истребителей. а еслиб мы впритык подошлибы к их границам,да пустилиб залп ракет крылатых успелибы их ястребки что нибудь сделать кроме как сбить наши бомберы?
    ЦУС-ВВС
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