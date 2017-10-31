Балтфлот пополнился новым патрульным катером
Государственной приемной комиссией подписан акт о приемке нового патрульного катера «Раптор», построенного для Балтийского флота. В настоящее время катер введен в состав флота, сообщает пресс-служба отдела информационного обеспечения Балтийского региона.
Катер прибыл к месту постоянного базирования в порт Балтийск, где будет выполнять задачи по предназначению в Балтийской военно-морской базе. Госиспытания очередного серийного «Раптора» проходили в морских полигонах Балтийского моря.
«Патрульный катер проекта 03160 "Раптор", построенный для нужд Балтийского флота на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла", способен выполнять задачи по патрулированию прибрежной зоны морей, проливов и устьев рек, нести дежурство в назначенных районах. Он может осуществлять перехват и задержание малых целей, а также осуществлять мероприятия по оказанию помощи на воде экипажам терпящих бедствие плавсредств или летательных аппаратов в районе несения дежурства», – говорится в релизе.
Длина катера – около 17 метров, ширина – около 4 м. Силовая установка общей мощностью 2000 лошадиных сил позволяет развивать скорость до 50 узлов. На катерах имеется помещение с местами для досмотровой или антитеррористической группы, водолазов или спасателей в зависимости от выполняемых задач.
Экипажи катеров «в обязательном порядке проходят комплексную и многоуровневую подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ (Санкт-Петербург) и непосредственно на судостроительном предприятии», добавили в пресс-службе.
Катер прибыл к месту постоянного базирования в порт Балтийск, где будет выполнять задачи по предназначению в Балтийской военно-морской базе. Госиспытания очередного серийного «Раптора» проходили в морских полигонах Балтийского моря.
«Патрульный катер проекта 03160 "Раптор", построенный для нужд Балтийского флота на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла", способен выполнять задачи по патрулированию прибрежной зоны морей, проливов и устьев рек, нести дежурство в назначенных районах. Он может осуществлять перехват и задержание малых целей, а также осуществлять мероприятия по оказанию помощи на воде экипажам терпящих бедствие плавсредств или летательных аппаратов в районе несения дежурства», – говорится в релизе.
Длина катера – около 17 метров, ширина – около 4 м. Силовая установка общей мощностью 2000 лошадиных сил позволяет развивать скорость до 50 узлов. На катерах имеется помещение с местами для досмотровой или антитеррористической группы, водолазов или спасателей в зависимости от выполняемых задач.
Экипажи катеров «в обязательном порядке проходят комплексную и многоуровневую подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ (Санкт-Петербург) и непосредственно на судостроительном предприятии», добавили в пресс-службе.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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