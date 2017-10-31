16:39 31 октября

Балтфлот пополнился новым патрульным катером

Государственной приемной комиссией подписан акт о приемке нового патрульного катера «Раптор», построенного для Балтийского флота. В настоящее время катер введен в состав флота, сообщает пресс-служба отдела информационного обеспечения Балтийского региона.

Балтфлот пополнился новым патрульным катером


Катер прибыл к месту постоянного базирования в порт Балтийск, где будет выполнять задачи по предназначению в Балтийской военно-морской базе. Госиспытания очередного серийного «Раптора» проходили в морских полигонах Балтийского моря.


«Патрульный катер проекта 03160 "Раптор", построенный для нужд Балтийского флота на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла", способен выполнять задачи по патрулированию прибрежной зоны морей, проливов и устьев рек, нести дежурство в назначенных районах. Он может осуществлять перехват и задержание малых целей, а также осуществлять мероприятия по оказанию помощи на воде экипажам терпящих бедствие плавсредств или летательных аппаратов в районе несения дежурства», – говорится в релизе.

Длина катера – около 17 метров, ширина – около 4 м. Силовая установка общей мощностью 2000 лошадиных сил позволяет развивать скорость до 50 узлов. На катерах имеется помещение с местами для досмотровой или антитеррористической группы, водолазов или спасателей в зависимости от выполняемых задач.

Экипажи катеров «в обязательном порядке проходят комплексную и многоуровневую подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ (Санкт-Петербург) и непосредственно на судостроительном предприятии», добавили в пресс-службе.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 6

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  1. bagr69 Сегодня, 15:30
    Хорошо бы таких по-больше в места, где браконьеры орудуют, не боясь совершенно ничего.
    bagr69
  2. ВОИН СТАЛИНА ПУТИНА Сегодня, 15:34
    Смотрел про него сюжет на Первом канале. Англичане с американцами в диком ужасе! Надо побольше таких строить!
    ВОИН СТАЛИНА ПУТИНА
    1. voyaka uh Сегодня, 16:17
      Не надо издеваться над проблемами флота. Некрасиво. stop
      voyaka uh
      1. ВОИН СТАЛИНА ПУТИНА Сегодня, 16:31
        При товарище СТАЛИНЕ и такого флота не было, все равно войну вытащили. На тридцатьчетверках перли до Кореи через степи, тайгу, пустыни, камикадзей, без бритвы Джилет, баб и опохмела.... Сейчас так же. Ждем приказа soldier
        ВОИН СТАЛИНА ПУТИНА
  3. Topotun Сегодня, 15:42
    Эх, лучше бы МРК.... Да желательно парочку... Хотя и такие нужны. Маловато их только...
    Topotun
  4. perepilka Сегодня, 16:27
    48узлов, Корд и два Печенега.
    Граник бы ещё неплохо присобачить, противодиверсионный
    perepilka
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