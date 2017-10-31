16:42 31 октября

СМИ: На Украине задержан сын главы МВД Авакова

Украинские СМИ публикуют сообщения о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины произвело задержание Александра Авакова – сына главы украинского МВД. В эфире одного из украинских телеканалов заявление о задержании Авакова-младшего сделал экс-советник министра внутренних дел Украины Илья Кива. Из его заявления:
Сейчас закончен обыск. Я знаю, что должны его сына Александра направить в суд. Его хотят лишить свободы, чтобы иметь возможность манипулировать министром и иметь возможность давления на его решение. Александра задержали. Насколько мне известно, обыск не дал никакого результата, поэтому были изъяты телефоны и планшеты. Знаю это на 100%, потому что нахожусь на прямой связи (с Аваковым) и общаюсь.


СМИ: На Украине задержан сын главы МВД Авакова


Ранее сообщалось, что НАБУ собирается провести обыски у сына главы МВД по делу о поставках экипировки в МВД. По последней информации, Александр Аваков является близким другом гендиректора фирмы, получившей право на осуществление поставок тактических рюкзаков и другой экипировки для подразделений МВД. Заявлено, что закупка производилась по существенно завышенной цене и при полном отсутствии конкуренции.


Сам Аваков-старший тем временем отдал распоряжение о снятии оцепления палаточного лагеря у стен Рады. При этом глава МВД назвал митингующих "хламом".

Из заявления главы МВД Украины:
Чтобы тратить государственные ресурсы и охранять этот хлам под Радой? - больше никаких намерений. Отдал приказ убрать оцепление "массового протеста из 30 особ".





Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 24

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  1. Чёрный Сегодня, 15:42
    Вчера под Кукуевом акуеву, сегодня раком авакова, завтра ждем гостей к палаткам.. как интересно люди живут.. laughing
    Чёрный
    1. Тралл Сегодня, 15:43
      Скоро ночь длинных ножей...
      Тралл
      1. bagr69 Сегодня, 15:45
        Шоу должно продолжаться...
        bagr69
        1. Комментарий был удален.
          1. maxim947 Сегодня, 15:54
            Мерикосы сакишвили внаглую пропихивают, уже ничего не скрывая
            maxim947
            1. Татьяна Сегодня, 16:12
              Ха! Аваков снял с палаток протестующих оцепление! Да он просто преднамеренно ушёл от ответственности в смысле их "охраны"!
              А завтра или послезавтра неизвестные люди в масках разгромят эти самые палатки вместе с избиением и убийством их обитателей!
              А Аваков потом скажет, что палаточники, мол, сами на это напросились - ибо он со своим Управлением тут ни в чём не виноват, потому что аваковцев там просто "никого" не было, поскольку его "дозор" просто "устал"!
              Татьяна
              1. Чёрный Сегодня, 16:13
                Цитата: Татьяна
                А завтра или послезавтра неизвестные люди в масках разгромят эти самые палатки вместе с избиением и убийством их обитателей!

                Так и будет...Провокация - излюбленный метод нациков
                Чёрный
        2. 210окв Сегодня, 16:32
          Неужели "товарищ Саах...Ах..какой оппозиционер!Постарался..
          Цитата: bagr69
          Шоу должно продолжаться...
          210окв
      2. Комментарий был удален.
      3. Шура пермский Сегодня, 15:49
        Армяшке намек через сына отправили…
        Шура пермский
        1. Тралл Сегодня, 16:15
          Арсеныч явно не в одиночку рюкзаки тырил smile
          Тралл
      4. 210окв Сегодня, 16:29
        И хлам кругом..Отработанный материал?А!Это же "борьба с коррупцией".Точнее жертва нужна.Ибо без этого транш накроется медным тазом..
        Цитата: Тралл
        Скоро ночь длинных ножей...
        210окв
    2. Primoos Сегодня, 15:49
      Не могу поверить! Такой хороший армянский мальчик! Сын министра! Воровал! И где? В Украине! Не может быть!
      Primoos
      1. Тралл Сегодня, 15:51
        Цитата: Primoos
        Не могу поверить! Такой хороший армянский мальчик! Сын министра! Воровал! И где? В Украине! Не может быть!

        -- Значит, если молодой, здоровый человек позаимствовал у провинциальной бабушки ненужную ей, по слабости здоровья, кухонную принадлежность, горячился Остап,- то, значит, он вор? Так вас прикажете понимать?(с) smile
        Тралл
      2. трассер Сегодня, 16:13
        Вот не фашист совсем, но посмотрев на национальности в их правительстве и их особенности.....
        трассер
    3. 79807420129 Сегодня, 16:31
      Да просто вор у вора дубинку крадет,межкрысиная война продолжается. laughing
      79807420129
  2. cniza Сегодня, 15:45
    Сам Аваков-старший тем временем отдал распоряжение о снятии оцепления палаточного лагеря у стен Рады. При этом глава МВД назвал митингующих "хламом".


    Ну что , кто кого передюжит? , кто дал старт?
    cniza
    1. Тралл Сегодня, 15:49
      Все зависит от того на чьей стороне и с какого фланга Сэмэн Семенченко и Парасюк
      И да, интересно, это Бе-Бе-Бе кого надо Бе-Бе-Бе? smile
      Тралл
      1. Чёрный Сегодня, 15:56
        Цитата: Тралл
        Все зависит от того на чьей стороне и с какого фланга Сэмэн Семенченко и Парасюк smile

        ....и Зорян со Шкиряком wassat
        Чёрный
        1. БМП-2 Сегодня, 16:40
          ... и с какой стороны Ляшко! laughing
          БМП-2
  3. Немезида Сегодня, 16:06
    Бояре дерутся за место у кормушки....
    Немезида
  4. BerBer Сегодня, 16:07
    У нас был один Березовский, а сколько бед наделал (особенно в Чечне). А на Украине таких наверно десяток. Мне жалко украинцев.
    BerBer
    1. трассер Сегодня, 16:20
      А мне становится не жалко , по немногу, по капельке. По тому как дружок бывший постепенно зверел становясь тем самым индивидом против которого сын моего друга сибиряка на Донбас воевать пошел и раненый вернулся. По тому как нлрмальные люди моих друзей от туда стали такими же бандеровцами как и основная масса населения. По тому как в е смачнее в их " телевизор " плюнуть хочется ...Не жалко, я не мать Тереза. Эту яму они сами себе выкопали.
      трассер
  5. morpogr Сегодня, 16:20
    Шоу должно продолжаться. Есть у революции начало нет у революции конца. И конечно "Революция пожирает своих детей",правда на Украине это всё опять в виде фарса.
    morpogr
  6. ЦУС-ВВС Сегодня, 16:25
    змеинный коллектив,сами себя задушат
    ЦУС-ВВС
  7. БМП-2 Сегодня, 16:39
    Яблочко от яблоньки - оба жёлуди...
    БМП-2
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