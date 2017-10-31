СМИ: На Украине задержан сын главы МВД Авакова

Сейчас закончен обыск. Я знаю, что должны его сына Александра направить в суд. Его хотят лишить свободы, чтобы иметь возможность манипулировать министром и иметь возможность давления на его решение. Александра задержали. Насколько мне известно, обыск не дал никакого результата, поэтому были изъяты телефоны и планшеты. Знаю это на 100%, потому что нахожусь на прямой связи (с Аваковым) и общаюсь.

Чтобы тратить государственные ресурсы и охранять этот хлам под Радой? - больше никаких намерений. Отдал приказ убрать оцепление "массового протеста из 30 особ".

Украинские СМИ публикуют сообщения о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины произвело задержание Александра Авакова – сына главы украинского МВД. В эфире одного из украинских телеканалов заявление о задержании Авакова-младшего сделал экс-советник министра внутренних дел Украины Илья Кива. Из его заявления:Ранее сообщалось, что НАБУ собирается провести обыски у сына главы МВД по делу о поставках экипировки в МВД. По последней информации, Александр Аваков является близким другом гендиректора фирмы, получившей право на осуществление поставок тактических рюкзаков и другой экипировки для подразделений МВД. Заявлено, что закупка производилась по существенно завышенной цене и при полном отсутствии конкуренции.Сам Аваков-старший тем временем отдал распоряжение о снятии оцепления палаточного лагеря у стен Рады. При этом глава МВД назвал митингующих "хламом".Из заявления главы МВД Украины: