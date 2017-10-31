В войска ЦВО поступили более тысячи цифровых радиостанций
Более одной тысячи портативных цифровых радиостанций шестого поколения «Азарт-П1» поступили в войска Центрального военного округа по гособоронзаказу, сообщает пресс-служба округа.
Сообщается, что новые средства связи поступили на вооружение воинских частей и подразделений 90-й танковой дивизии, дислоцированной на Урале.
По данным пресс-службы, «возможности устройств позволяют настраиваться на любые частоты, обеспечивать связь с мобильными телефонами и вести прием модулированных сигналов».
В пресс-службе добавили, что "Азарт-П1" «сопрягается со всеми радиостанциями, работающими на любых стандартах связи, способен принимать и передавать текстовые файлы, карты, шифрокоды, определять координаты с помощью ГЛОНАСС».
Дальность действия радиостанции – до 4-х километров.
Сообщается, что новые средства связи поступили на вооружение воинских частей и подразделений 90-й танковой дивизии, дислоцированной на Урале.
Портативные радиостанции "Азарт-П1" предназначены для засекреченной связи тактического звена, обеспечены помехоразведзащищенностью и способны работать в температурном диапазоне от -50 до +50 градусов,говорится в релизе.
По данным пресс-службы, «возможности устройств позволяют настраиваться на любые частоты, обеспечивать связь с мобильными телефонами и вести прием модулированных сигналов».
В пресс-службе добавили, что "Азарт-П1" «сопрягается со всеми радиостанциями, работающими на любых стандартах связи, способен принимать и передавать текстовые файлы, карты, шифрокоды, определять координаты с помощью ГЛОНАСС».
Дальность действия радиостанции – до 4-х километров.
Использованы фотографии: Минобороны РФ, www.arms-expo.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти