В войска ЦВО поступили более тысячи цифровых радиостанций

Портативные радиостанции "Азарт-П1" предназначены для засекреченной связи тактического звена, обеспечены помехоразведзащищенностью и способны работать в температурном диапазоне от -50 до +50 градусов,

Более одной тысячи портативных цифровых радиостанций шестого поколения «Азарт-П1» поступили в войска Центрального военного округа по гособоронзаказу, сообщает пресс-служба округа.Сообщается, что новые средства связи поступили на вооружение воинских частей и подразделений 90-й танковой дивизии, дислоцированной на Урале.говорится в релизе.По данным пресс-службы, «возможности устройств позволяют настраиваться на любые частоты, обеспечивать связь с мобильными телефонами и вести прием модулированных сигналов».В пресс-службе добавили, что "Азарт-П1" «сопрягается со всеми радиостанциями, работающими на любых стандартах связи, способен принимать и передавать текстовые файлы, карты, шифрокоды, определять координаты с помощью ГЛОНАСС».Дальность действия радиостанции – до 4-х километров.