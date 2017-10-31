16:38 31 октября

В войска ЦВО поступили более тысячи цифровых радиостанций

Более одной тысячи портативных цифровых радиостанций шестого поколения «Азарт-П1» поступили в войска Центрального военного округа по гособоронзаказу, сообщает пресс-служба округа.

В войска ЦВО поступили более тысячи цифровых радиостанций


Сообщается, что новые средства связи поступили на вооружение воинских частей и подразделений 90-й танковой дивизии, дислоцированной на Урале.


Портативные радиостанции "Азарт-П1" предназначены для засекреченной связи тактического звена, обеспечены помехоразведзащищенностью и способны работать в температурном диапазоне от -50 до +50 градусов,
говорится в релизе.

По данным пресс-службы, «возможности устройств позволяют настраиваться на любые частоты, обеспечивать связь с мобильными телефонами и вести прием модулированных сигналов».



В пресс-службе добавили, что "Азарт-П1" «сопрягается со всеми радиостанциями, работающими на любых стандартах связи, способен принимать и передавать текстовые файлы, карты, шифрокоды, определять координаты с помощью ГЛОНАСС».

Дальность действия радиостанции – до 4-х километров.

Использованы фотографии: Минобороны РФ, www.arms-expo.ru
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Комментарии 9

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  1. Primoos Сегодня, 16:05
    Хорошая штучка. 4 км, достаточно для тактического звена.
    Primoos
    1. BerBer Сегодня, 16:10
      Давно пора было. Это поважнее всяких вундер.
      BerBer
      1. 210окв Сегодня, 16:36
        Конечно давно пора..Но производство электронных компонентов для этих девайсов где?У нас?Чего то сомнительно..
        Цитата: BerBer
        Давно пора было. Это поважнее всяких вундер.
        210окв
  2. Васся Вассин Сегодня, 16:06
    Антенна такая, что ней убить можно.
    Васся Вассин
    1. 210окв Сегодня, 16:37
      Так и сапёрная лопатка не только для копки.. yes
      Цитата: Васся Вассин
      Антенна такая, что ней убить можно.
      210окв
  3. perepilka Сегодня, 16:07
    И антенна в рукопашке пригодится wassat
    Пойти узнать кто ваяет, что ли, иль подождать, так просветят what
    НПО Ангстрем, говорят комплектующие отечественные, ну, если так, рад drinks
    perepilka
  4. HAM Сегодня, 16:15
    Длина антенны-расплата за многостандартность.
    HAM
  5. Dzafdet Сегодня, 16:21
    А внутри радиостанции современные китайские микросхемы. Ох и дурят нашего брата! drinks
    Dzafdet
  6. san4es Сегодня, 16:25
    ...Новость от марта 2012

    Портативные радиостанции Р-187П1 “Азарт” не менее успешно использовались при обеспечении безопасности XXII Зимних Олимпийских игр и XI Зимних Параолимпийских игр в Сочи. Специалистами была разработана и реализована сложная схема организации радиосвязи, позволившая организовать устойчивое и непрерывное управление подразделениями на всей территории зон ответственности (с учетом сложностей и особенностей рельефа местности) и выполнить все задачи в полном объеме. В процессе организации радиосвязи в период проведении Олимпийских игр,
    soldier
    san4es
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