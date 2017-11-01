Strategic Culture: Российская бронемашина «Аргус» дает артиллерии возможности точного удара

Статья «Russia’s Argus Armored Vehicle Provides Artillery with Precision Strike Capability»:

https://strategic-culture.org/news/2017/10/22/russia-argus-armored-vehicle-provides-artillery-with-precision-strike-capability.html

Иноязычные издания регулярно пишут о российских вооружениях и технике, в основном о самых известных образцах. Иногда они обращаются к менее популярной технике и делают ей своеобразную рекламу. Не так давно зарубежные специалисты и любители военной техники получили возможность поближе познакомиться с новейшим российским подвижным разведывательным пунктом ПРП-4А «Аргус».22 октября интернет-журнал аналитической организации Strategic Culture Foundation опубликовал статью Андрея Акулова «Russia’s Argus Armored Vehicle Provides Artillery with Precision Strike Capability» («Российская бронемашина «Аргус» дает артиллерии возможность точного удара»). Международное онлайн-издание Strategic Culture известно своей лояльностью к России и проявляет постоянный интерес к российским разработкам в оборонной сфере. На этот раз предметом такого интереса стала разведывательная машина ПРП-4А.Свою статью А. Акулов начинает с напоминания о свежих новостях. По последним данным, не так давно машины артиллерийской разведки (или scout vehicle – по зарубежной классификации) типа ПРП-4А «Аргус» были отправлены в Сирию. Эта техника, которую иногда именуют «всевидящим оком артиллерии», предназначается для ведения разведки и обнаружения целей с последующей выдачей целеуказания орудийным батареям. «Агрус» может определить координаты вражеских танков, пушек или групп бойцов, как только они откроют огонь. Кроме того, разведывательная машина, используя собственное оружие, может спровоцировать ответный огонь и так же вскрыть местоположение противника.Автор указывает часть характеристик российской техники. Так, машина ПРП-4А имеет длину 6,7 м, ширину 2,9 м и высоту 2,1 м. Боевая масса – 13,8 т. «Аргус» управляется экипажем из четырех человек. В обитаемом объеме работают водитель, командир и два оператора разведывательной аппаратуры.На дороге разведывательная машина может развить скорость до 65 км/ч. Водные преграды преодолеваются вплавь со скоростью до 7 км/ч. Запас хода на шоссе – 500 км. ПРП-4А может работать на высотах до 3000 над уровнем моря, а также при температурах атмосферного воздуха до -40°. Она способна подниматься на склон крутизной 60% (31°) и двигаться с креном до 30% (17°). Гусеничное шасси обеспечивает подъем на 70-см стенку и пересечение рва шириной 2,2 м. Эта ходовая часть также применяется при движении по воде.А. Акулов напоминает, что основным вооружением «Аргуса» является пулемет ПКТМ винтовочного калибра. Это изделие показывает скорострельность до 800 выстрелов в минуту и способно использовать патроны с пулями различных типов: с обычными, трассирующими, бронебойно-зажигательными и т.д. При помощи пулемета экипаж может атаковать незащищенные цели на дальностях до 1500 м. На случай атаки противника ПРП-4А имеет некоторые средства защиты. К примеру, используется система предупреждения о лазерном облучении. Для защиты от соответствующих угроз предлагается применять дымовые гранатометы, создающие аэрозольное облако. Гранатометы могут использоваться для защиты от ракетных комплексов с лазерным наведением. Также машина разведки оснащается термодымовой аппаратурой, создающей дымовую завесу при помощи впрыска топлива в выхлопной коллектор.Подвижный разведывательный пункт имеет стальной сварной корпус, обеспечивающий защиту от 12,7-мм пуль крупнокалиберного стрелкового оружия. Лобовая проекция также имеет частичную защиту от 20-мм снарядов автоматических пушек. Помимо брони «Аргус» имеет автоматические средства пожаротушения и коллективную систему защиты от оружия массового поражения. Для скрытной работы на переднем крае машина может оснащаться маскировочными сетями и теплозащитными экранами.ПРП-4А несет развитый комплекс средств наблюдения и разведки. Эта машина комплектуется радиолокационной станцией, приборами ночного видения и тепловизорами, а также современными системами оптико-электронного подавления. Разведывательная аппаратура сопряжена с приборами навигации, обработки данных и передачи информации. Многочисленные средства наблюдения позволяют производить обнаружение различных целей, в том числе защищенных той или иной маскировкой. Комплекс разведывательной аппаратуры управляется с двух рабочих мест операторов.Часть оборудования выполнена съемной, что позволяет развернуть ее на грунте, за пределами базовой машины. В таком случае наблюдательный пост может находиться на расстоянии до 6 км от своего бронированного носителя.Одним из главных элементов специального оснащения разведывательной машины «Аргус» является радиолокационная станция 1Л120-1, антенна которого поднимается над башней при помощи специального мачтового устройства. Эта РЛС способна следить за обстановкой в любое время суток и при любой погоде. Информация о найденных объектах может передаваться расчетам орудий или реактивных систем залпового огня. Система 1Л120-1 способна обнаружить стоящего человека на дистанции до 7 км. Цель типа «танк» можно выявить и опознать на расстояниях до 16 км. В походном положении антенна радиолокационной станции убирается в собственный защищенный кожух.В распоряжении разведчиков также имеется перископический прибор 1Д14-1, имеющий в своем составе оптические средства и лазерный дальномер. С его помощью можно вести наблюдение за крупными наземными объектами на дальности до 10 км. Здания, холмы и прочие объекты сопоставимых размеров можно заметить с расстояния 25 км. Оптические приборы так же обеспечивают поиск и опознавание цели с расчетом ее координат и последующей передачей данных артиллерии.Подвижный разведывательный пункт ПРП-4А «Аргус» строится на основе шасси боевой машины пехоты БМП-1. Эта машина отличается высокой подвижностью и маневренностью, скоростью и мобильностью на шоссе и на пересеченной местности. Кроме того, оно является амфибийным и способно преодолевать водные преграды вплавь. «Аргус» сохраняет дизельный двигатель с турбонаддувом типа УТД-20С1 номинальной мощностью 300 л.с. Также разведывательная машина оснащается вспомогательной силовой установкой. Ее задачей является энергоснабжение всех электрических и электронных систем при выключенном основном двигателе.Автор онлайн-журнала Strategic Culture Foundation отмечает уникальность концепции, лежащей в основе проекта ПРП-4А. Так, в армиях стран НАТО техника подобного класса попросту отсутствует. Вместо специализированных самоходных бронированных машин вооруженные силы Альянса предпочитают использовать разведывательные самолеты и беспилотные летательные аппараты. Такой подход к ведению артиллерийской разведки, как указывает А. Акулов, имеет определенные недостатки.Если противник располагает современными средствами радиоэлектронной борьбы, реальная эффективность воздушной разведки и аэрофотосъемки может заметным образом снижаться. Как следствие, артиллерия лишается целеуказания и корректировки, из-за чего остается «слепой». В такой ситуации гусеничная защищенная машина с идеологией «я вижу все, но меня не видит никто» оказывается незаменимым инструментом для организации высокоточных артиллерийских налетов. Из этого автор делает любопытный вывод. Он не видит ничего удивительного в том, что создатели «Аргуса» из научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» получили за этот проект государственные награды.Подвижный разведывательный пункт артиллерии ПРП-4А «Аргус» был создан всего несколько лет назад, и в силу определенных причин не успел привлечь особого внимания зарубежных специалистов. Тем не менее, такая техника не только прошла необходимые испытания, но и была принята на вооружение с одновременным развертыванием серийного производства. Очевидно, теперь иноязычные издания пытаются наверстать упущенное и проявляют интерес к не самой новой российской разработке.Проект «Аргус» был разработан конструкторским бюро Рубцовского машиностроительного завода, входящего в состав корпорации «Уралвагонзавод». Изначально машина ПРП-4А создавалась в качестве модернизированной версии серийного разведчика ПРП-4М «Дейтерий». Проект модернизации предусматривал заметное обновление комплекса средств наблюдения, обработки данных и связи. Кроме того, машина с литерой «А» получила собственный комплекс оптико-электронного подавления. Также в ее комплект поставки входят навесные средства маскировки: сети и теплозащитные экраны.В начале текущего десятилетия опытная техника нового типа прошла испытания, по результатам которых была принята на вооружение, а также стала предметом заказа. Производство было развернуто в 2012-13 годах, и вскоре разведывательные подразделения сухопутных войск получили новейшую серийную технику. К настоящему времени, по сообщениям Минобороны, машины ПРП-4А были поставлены в соединения всех военных округов.Наличие ряда современных радиолокационных и оптико-электронных систем позволяет экипажу «Аргуса» вести наблюдение и находить различные объекты на значительных дальностях. Кроме того, обеспечивается автоматическая обработка первичных данных с передачей готовой информации о целях потребителям в лице артиллерийских подразделений. С этой точки зрения новая машина ПРП-4А похожа на предшественников, однако отличается большей эффективностью работы.Несколько недель назад, в середине октября, в открытых источниках появились сведения об отправке в Сирию, как минимум, одной машины типа «Аргус». По всей видимости, министерство обороны планирует проверить эту технику в условиях реального локального конфликта и установить его фактические возможности. При этом какие-либо подробные сведения об эксплуатации ПРП-4А в рамках сирийского конфликта отсутствуют, хотя ее цели и задачи очевидны.С некоторого времени разведывательная машина ПРП-4А «Аргус» привлекает внимание зарубежных специалистов. В плане популярности она не может сравниться с другими современными образцами российской разработки, однако все же представляет определенный интерес. Недавняя отправка артиллерийского разведчика в Сирию подстегнула интерес зарубежной публики.